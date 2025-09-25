Cu o singură decizie, China amenință să provoace pierderi de miliarde de dolari fermierilor din SUA. „Nu e o simplă criză, noi îi spunem Farmageddon”
HotNews.ro, 25 septembrie 2025 16:50
Fermierii, care l-au votat în mare parte pe Donald Trump la alegerile de anul trecut, se confruntă în prezent cu o serie de probleme care le amenință profiturile. Una dintre acestea, aparenta intenție a Chinei…
Starbucks ia „măsuri semnificative” pentru a-și redresa afacerea aflată în dificultate, închizând un număr mare de cafenele și anunțând o a doua rundă de concedieri la sediul central, ca parte a eforturilor CEO-ului Brian Niccol…
A murit Lucian Mureșan, conducătorul Bisericii greco-catolice din România. A fost al treilea cardinal român numit de Vatican # HotNews.ro
Cardinalul Lucian Mureşan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a murit, joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani, a anunțat Arhieparhia…
Șeful NATO, „total de acord” cu Donald Trump: Aliații pot să doboare aeronavele ruse care le încalcă spațiul aerian # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut joi declarațiile făcute de președintele american Donald Trump în această săptămână, potrivit cărora țările din Alianță ar trebui să doboare dronele și avioanele rusești dacă acestea intră…
VIDEO „Am ecranizat niște zvonuri care nu sunt lipsite de temei”. Regizorul serialului inspirat de Plahotniuc lămurește controversele din filmul care a încins Republica Moldova înainte de alegeri # HotNews.ro
Într-un interviu în exclusivitate pentru publicul HotNews, regizorul Igor Cobileanski a răspuns la cele mai importante întrebări pe care le-a generat lansarea înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie a serialului „Plaha”, inspirat din viața…
Toto Dumitrescu, eliberat din arest preventiv după o săptămână. Fiul lui Ilie Dumitrescu va sta în arest la domiciliu # HotNews.ro
Tribunalul București a decis plasarea în arest la domiciliu a lui Toto Dumitrescu, acuzat de fugă de la locul accidentului pentru părăsirea locului unui accident rutier, potrivit TVR Info. Fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu…
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone: „Au de zece ori mai multe” # HotNews.ro
Un senator rus din Zaporojie a recunoscut că Moscova pierde teren în războiul dronelor și că războiul împotriva Kievului a ajuns într-un impas. Declarațiile sale contrastează cu avertismentele fostului comandant-șef ucrainean, care spunea anterior că…
„Mai bine adevărul decât iluzii”. Un lider european avertizează că schimbarea bruscă de atitudine a lui Trump față de Ucraina trebuie înțeleasă altfel # HotNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” cu privire la poziția președintelui american Donald Trump față de Ucraina, după ce liderul de la Casa Albă a afirmat – într-o schimbare bruscă de…
Europa este într-o „cursă a înarmării cu drone”, avertizează Germania. Exercițiu cu scenariul „unui conflict în escaladare în regiunea baltică” # HotNews.ro
Ministrul german al afacerilor interne, Alexander Dobrint, a avertizat joi că Europa se află într-o „cursă a înarmării cu drone” și a tras un semnal de alarmă cu privire la o Rusie ostilă, relatează AFP.…
Numărul nașterilor din România a scăzut dramatic în ultimii 20 de ani. Ce soluții propun autoritățile # HotNews.ro
În ultimii 20 de ani, numărul nașterilor din România a scăzut cu aproape o treime – de la 216.000 în anul 2004 la 149.000, anul trecut. Un semnal de alarmă pe care statul român nu…
Bombardiere strategice rusești Tu-95, însoțite de două Su-35, detectate lângă Alaska. Americanii au trimis în misiune 9 avioane să le urmărească # HotNews.ro
Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a trimis miercuri, 25 septembrie, avioane de vânătoare pentru a identifica și intercepta patru avioane militare rusești în largul coastelor statului american Alaska, a anunțat joi această organizație de…
Grupul danez Rockwool a dat startul lucrărilor de construcție pentru o investiție de 150 de milioane de euro care va crește de peste două ori producția de vată bazaltică la fabrica sa din Prahova. Citește…
Medici americani resping avertismentele lui Trump și asigură femeile însărcinate că paracetamolul e sigur: „Pacientele întreabă despre asta” # HotNews.ro
Afirmațiile președintelui Donald Trump că Tylenol, analgezic care conține paracetamol, sunt o cauză pentru autism nu fac decât să vina asupra femeilor însărcinate, care deja se simt vinovate dacă au luat medicamentul, a spus dr.…
Peste 1.000 de copii intoxicați din cauza meselor gratuite de la școală, în ultimele zile, într-o țară care a investit miliarde de dolari în programul său alimentar # HotNews.ro
Copiii din mai multe regiuni din Indonezia s-au îmbolnăvit în urma consumului de mese gratuite la școală, acesta fiind cel mai recent caz dintr-o serie de intoxicații alimentare în masă legate de programul de mese…
Maia Sandu, după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: „Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției” # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, ajuns în Republica Moldova joi dimineață, escortat de poliție, după ce a fost arestat în Grecia. Plahotniuc este principalul suspect în „jaful secolului”,…
Sumele propuse de Ministerul Educației pentru elevii cu media 10 la bacalaureat și evaluarea națională # HotNews.ro
Ministerul Educației a anunțat că a lansat, joi, în consultare publică, proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2025. Potrivit…
Un bărbat din Tulcea a fost reținut pentru o crimă săvârșită în 1999. Cum a fost identificat după 26 de ani prin probe ADN # HotNews.ro
Un bărbat a fost reținut după ce testele ADN l-au indicat ca autor al unei crime petrecute în urmă cu 26 de ani, în județul Tulcea, a anunțat miercuri Parchetul General într-un comunicat de presă.…
VIDEO: Erin Meyer, profesor INSEAD: „Cei care schimbă lumea sunt cei care ascultă, nu doar vorbesc” # HotNews.ro
Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul a găzduit a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri, uniți de aceeași întrebare: cum putem lăsa un impact pozitiv…
Comisia Europeană lansează o investigație antitrust împotriva unui gigant software german # HotNews.ro
Comisia Europeană a deschis joi o investigație privind posibile practici anticoncurențiale ale gigantului german de software SAP. Comisia a invocat îngrijorări legate de practicile companiei în domeniul serviciilor de suport software, practici care ar afecta…
Oligarhul pro-rus Ilan Șor, înregistrat în timp ce vorbea de planul de a obține puterea în Moldova: „Rezultatul nostru principal va fi peste trei luni” # HotNews.ro
Ilan Șor, oligarh moldovean condamnat la 15 ani de închisoare care a fugit din țară și s-a refugiat la Moscova, a fost înregistrat în timp ce prezenta un plan prin care să poată declanșa alegeri…
Din cauza unui val de aer polar, vremea s-a schimbat radical în România în ultimele 24 de ore, cu temperaturi și cu 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente, în unele regiuni. Acesta este…
Avertisment al autorităților: „Atacatorii folosesc numele OLX și epantofi.ro pentru a vă fura datele personale!” # HotNews.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, joi, că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online, prin care pretind că sunt platforme cunoscute, precum OLX sau epantofi. „Atenție: atacatorii folosesc numele OLX Romania…
Meciul Universitatea Craiova – Dinamo se va disputa vineri, de la ora 21, în cadrul etapei a XI-a din Superligă, potrivit News.ro. Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a XI-a…
Spionajul militar ucrainean susține că a „paralizat” două porturi-cheie ale Rusiei. Atacul arată „incompetența” forțelor Moscovei # HotNews.ro
Atacurile asupra porturilor Novorossiisk și Tuapse de miercuri au fost executate cu drone navale ale Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului ucrainean al Apărării, potrivit unei surse din forțele de securitate, citate de mass-media…
„Azi nu ne mai este frică”. Lavinia, pacienta cu arsuri grave transferată în Belgia, nu mai e pozitivă la „molima” care i-a speriat pe medicii străini # HotNews.ro
Lavinia, pacienta cu arsuri grave transferată în luna iulie de la Spitalul Floreasca la un spital din Belgia, a finalizat procesul de grefare și de „închidere a acelor gauri făcute de mizerii în carnea ei”,…
România s-a angajat prin PNRR să listeze cel puțin trei companii de stat la bursă până în 2026, din sectoarele energie și transporturi. Până acum, nu a fost stabilită o listă oficială a acestor companii,…
Nouă mari bănci europene, dintre care unele au afaceri și în România, au anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, o mișcare majoră pentru piața crypto: lansarea unui stablecoin denominat în euro. Citește mai…
LPF a anunţat, joi, programul etapei a XIII-a a Superligii. Meciul Dinamo – Rapid este programat la 13 octombrie, scrie News.ro. Vineri, 17 octombrie Farul Constanţa – FC Argeş – ora 20.30 Sâmbătă, 18 octombrie…
CTP pune cap la cap acțiunile Kremlinului: „Dacă e așa, Putin va alege să escaladeze războiul” / Ce înseamnă asta pentru România # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu scrie că rușii bombardează Republica Moldova cu sute de milioane de dolari și echipe subversive pentru a ocupa țara după alegerile de duminică, ca apoi „să amenințe continuu România”. Sub…
Un mare producător auto deschide vineri o uzină în Ungaria, la 40 de km de granița cu România # HotNews.ro
BMW deschide oficial vineri uzina din Ungaria, investiție anunțată acum șapte ani și extinsă apoi. Producţia de serie a noului BMW iX3 va începe la sfârşitul lunii octombrie la uzina situată la Debrecen, aproape de…
O călătorie de trei ore banală cu trenul între două dintre cele mai bogate țări din Europa s-a transformat în altceva. Noapte albă # HotNews.ro
Pasagerii trenului care călătoreau de la Bruxelles la Luxemburg au fost nevoiți să petreacă noaptea în tren din cauza unei defecțiuni survenite marți, ajungând în cele din urmă la gara centrală din Luxemburg la aproape…
Zelenski, avertisment fără precedent către Rusia: Liderii de la Kremlin „să-și găsească adăposturi împotriva bombelor” / El a dezvăluit ce i-a promis Trump # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru publicația americană Axos că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii care lucrează la Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai…
Volodimir Zelenski anunță pentru prima dată că este să gata să renunțe la președinție. În ce condiții va face acest lucru # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru publicația americană Axios că nu intenționează să conducă țara în timp de pace. El a promis, de asemenea, că va cere parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se…
Statul român a încasat 80 de miliarde de lei în perioada 2022-2024 din scumpirea energiei și continuă să câștige din TVA, dividende și taxele plătite de sectorul energetic, potrivit datelor Asociației Furnizorilor de Energie din…
ULTIMA ORĂ Nicolas Sarkozy, condamnat în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale # HotNews.ro
Un tribunal din Paris l-a găsit vinovat joi pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy pentru conspirație criminală, în procesul în care a fost acuzat că a primit ilegal milioane de euro de la fostul dictator…
Un bombardier rusesc Su-34, doborât de forțele Kievului în timp ce ataca orașul Zaporojie # HotNews.ro
Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au doborât, joi dimineața, un avion de vânătoare rusesc Su-34 în regiunea Zaporojie, relatează The Kyiv Independent. Avionul Su-34 a fost doborât în jurul orei 4 dimineața, în sectorul…
Reff & Asociații | Deloitte Legal își consolidează echipa prin promovarea a 23 de avocați începând din luna septembrie 2025 # HotNews.ro
Reff & Asociații | Deloitte Legal își consolidează echipa prin promovarea a 23 de avocați, începând din luna septembrie 2025. Este vorba despre Silvia Axinescu, Ovidiu Bălăceanu, Patricia Enache, Ana Galgoțiu-Săraru, Simona Iacob, Gabriela Ilie,…
Riscul stagflației obligă România la reformă, stabilitate și strategie, spune un reprezentant al bancherilor # HotNews.ro
Există riscul de stagflație pe care trebuie să-l evităm și pentru asta avem nevoie de stabilitate politică și guvernamentală, avem nevoie de corecția deficitelor gemene, a avertizat joi Gabriela Folcuț, director în cadrul Asociației Româna…
Incident aerian grav în Rusia: Un avion de pasageri a fost avariat după ce a lovit o dronă # HotNews.ro
Incidentul a avut loc în august când un avion An-26 a fost avariat în timpul zborului. Avariile au fost descoperite după aterizarea în Kamchatka, deși echipajul nu a observat niciun impact în timpul zborului, a…
Italia trimite a doua navă militară pentru a escorta flota ce se îndreaptă spre Gaza / Și Spania a trimis o navă / Flota compusă din 50 de vase civile vrea să spargă blocada israeliană # HotNews.ro
Ministerul israelian de externe cere flotei să lase ajutoarele umanitare într-un alt port israelian, de unde acestea ar urma să fie transportate în Gaza, avertizând că în caz contrar vor exista consecințe, potrivit Reuters. Italia…
Tipografia Global Print obține certificarea ESG: un pas major pentru sustenabilitate în industria tipografică din România # HotNews.ro
Într-un context în care sustenabilitatea nu mai este o opțiune, ci o necesitate, Global Print devine prima tipografie din România care obține certificarea ESG – Environmental, Social & Governance. Este un pas semnificativ pentru o…
Intel a discutat cu una dintre cele mai faimoase companii tech, pentru a obține o investiție care să-i grăbească redresarea # HotNews.ro
Intel a abordat Apple în speranța că va obține o investiție din partea companiei care a ajuns să valoreze 3.700 miliarde dolari, scrie Bloomberg. Discuțiile sunt încă la început și nu este clar dacă se…
Antena 1 a anunțat oficial cele nouă cupluri care vor participa sezonul acesta la emisiunea „Power Couple”, concept lansat în urmă cu trei ani. Printre participanții de anul acesta se numără foști sportivi și cântăreți,…
Alertă meteo pentru București. O avertizare a intrat în vigoare deja. Și Ilfovul este vizat # HotNews.ro
Municipiul București și județul Ilfov se vor afla pe parcursul zilei de joi sub cod galben de vânt puternic, potrivit ANM. Între între orele 10:00 și 21:00, în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București,…
Chirurgie robotică de mare complexitate la Brașov: o pacientă de 71 de ani a învins cancerul vezicii urinare cu ajutorul unei echipe multidisciplinare MedLife # HotNews.ro
Fumatul este unul dintre factorii principali de risc pentru cancerul de vezică urinară. De altfel, potrivit statisticilor, fumătorii sunt de trei ori mai expuși riscului de a dezvolta boala pe parcursul vieții. Totuși, uneori, afecțiunile…
A fost un „atac hibrid”. Primele concluzii ale Danemarcei după ce drone neidentificate au închis mai multe aeroporturi din țară, în ultima săptămână # HotNews.ro
În spatele dronelor care au perturbat spațiul aerian al Danemarcei în ultima săptămână se află un „actor profesionist”, a declarat ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen. El a calificat incidentul drept un atac hibrid,…
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, în lacrimi la Asia Express 2025. Echipa a fost eliminată # HotNews.ro
Aventura de la Asia Express pentru Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-a încheiat în episodul 12 al sezonului 8 din emisiunea difuzată de Antena 1. Echipele formate din Raluca Bădulescu și Florin Stamin, Alina Pușcău…
Tânărul suspectat că a trimis mesajele de ameninţare către sute de școli și spitale, internat la Spitalul Obregia. Ministru: „Nu a înțeles nimic din situațiile pe care le-a provocat” # HotNews.ro
Suspectul, în vârstă de 17 ani, a fost ridicat miercuri de autorități miercuri dimineață, când se îndrepta spre școală, și dus la audieri la poliție. După 8 ore, el a fost lăsat în libertate, dar…
O nouă companie din domeniul tehnologiei energetice intră pe piața din România. Este vorba despre ATMOCE, un jucător global care va participa pentru prima dată la târgul internațional RoEnergy 2025, organizat între 1 și 3…
Cod galben de vânt puternic în Bucureşti şi mai multe judeţe. Temperaturile scad drastic # HotNews.ro
Meteorologii anunţă cod galben de vânt puternic, joi, în Bucureşti şi în mai multe judeţe ale ţării, rafalele de vânt urmând a atinge viteze de 65 de kilometri la oră. Potrivit ANM, în perioada 25…
