UE solicită României să transpună deplin Directiva privind înfiinţarea şi funcţionarea punctului unic de acces european (ESAP)
G4Media, 25 septembrie 2025 16:50
Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere către 15 state membre, printre care şi România, pentru că nu au transpus complet Directiva UE...
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
17:30
VIDEO BYD Dolphin Surf 2025, rivalul direct al Daciei Spring, testat la probele de slalom și evitare a obstacolului
Publicația spaniolă KM77 a pus la încercare micuțul BYD Dolphin Surf 2025, considerat unul dintre concurenții direcți ai Daciei Spring pe piața mașinilor electrice accesibile.
17:30
O terapie genică experimentală încetinește progresia bolii Huntington, potrivit unui nou studiu
Studiul preliminar arată că o terapie genică experimentală încetinește progresia bolii Huntington, marcând un pas major către un potențial prim tratament genetic pentru această afecțiune,...
17:30
Wayne Rooney, fostă vedetă la Manchester United: „Am băut două zile la rând. Dacă nu era soția, aș fi fost mort"
Wayne Rooney (39 de ani) vorbește deschis despre lupta teribilă pe care a dus-o cu dependența de alcool, fosta vedetă de la Manchester United precizând,...
Acum 15 minute
17:20
Moldova, vedeta internaţională pe Netflix, într-un nou sezon din documentarul „Flavours of Romania and The Republic of Moldova"
Netlix difuzează episoade dedicate din documentarul „Flavours of Romania and The Republic of Moldova", regizat de Charlie Ottley, patrimoniului cultural şi potenţialul turistic al Republicii...
17:20
Şapte avioane militare americane, inclusiv patru F-16, au interceptat patru avioane ruseşti, două bombardiere strategice de tip Tu-95 şi două Su-35 în largul Alaksăi
Comandamentul Nord-American al Apărării Aerospaţiale (NORAD) a trimis miercuri avioane de vânătoare să identifice şi să intercepteze patru avioane militare ruse, în largul Alaskăi, anunţă...
17:20
MAE: Singularizarea României în problematica zborurilor de deportare are potenţialul de a declanşa discriminare / Zborurile de retrimitere din Regatul Unit se efectuează în baza unui acord din 2003, nu reprezintă un mecanism nou
Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un...
Acum 30 minute
17:10
Se deschide șantier de lucru pentru toţi cei 29 de kilometri ai Autostrăzii Chiribiş-Biharia, secțiune din A3-Transilvania, judeţul Bihor
Constructorii români care lucrează pe subsecţiunea Chiribiş-Biharia a Autostrăzii A3-Transilvania intră în şantier pe toţi cei 29 de kilometri din judeţul Bihor, de luni, 29...
17:10
Slovenia a impus joi o interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, o măsură care vine în urma unei interdicţii impuse în iulie pentru doi...
17:10
Polițist din Bacău, prins în flagrant de DNA după ce a primit 15.000 de euro pentru a interveni într-un dosar de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț / Polițistul mai luase anterior 13.000 de euro, pentru altă speță
Un polițist din Bacău a fost prins în flagrant de DNA după ce a primit 15.000 de euro pentru a interveni într-un dosar de la...
Acum o oră
17:00
Irina Vlah, fosta șefă pro-rusă a regiunii autonome Găgăuzia din Republica Moldova, interzisă în Polonia și Estonia / Canada și Lituania au luat măsuri similare
Irina Vlah, politiciana moldoveană care ajută Federația Rusă în intervenția ilegală în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, va avea interdicție de intrare pe...
17:00
Generația Z din Italia îmbrățișează extrema dreaptă. Cu prim-ministrul Giorgia Meloni care și-a asumat misiunea de a face politica de dreapta atractivă și conservatorii americani...
17:00
Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul de hotărâre de Guvern ce privește acordarea sumelor de 2.000 de lei pentru absolvenţi cu media 10 la Evaluarea Naţională din acest an şi 5.000 de lei pentru cei cu media 10 la Bacalaureat
Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din sesiunea iunie-iulie 2025 a fost...
16:50
Primarul PNL al Constanței, Vergil Chițac, derapaj în ședința Consiliului Local: „Dacă vreți, mai vin o dată la dumneavoastră în emisiune și vă mai calc o dată în picioare"
Primarul Constanței, Vergil Chițac, a înregistrat un derapaj la adresa unui realizator TV, chiar în timpul ședinței Consiliului Local de joi, organizată în format fizic...
16:50
UE solicită României să transpună deplin Directiva privind înfiinţarea şi funcţionarea punctului unic de acces european (ESAP)
Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere către 15 state membre, printre care şi România, pentru că nu au transpus complet Directiva UE...
16:50
Concerte, ateliere pentru copii şi o paradă de costume se regăsesc în programul festivalului „West Side Hallo Fest", din Sectorul 6
Concerte, ateliere gratuite pentru copii, de la sculptat dovleci la creaţie de muzică şi o paradă de costume se regăsesc în programul festivalului „West Side...
16:50
O dronă operată de către un străin, confiscată în apropierea aeroportului din Oslo, anunţă poliţia norvegiană / Bărbatul, de aproximativ 50 de ani, nu a fost arestat şi urmează să fie audiat / Poliţia nu vede nicio legătură, în acest stadiu, între incidentele din Scandinavia
Poliţia norvegiană anunţă joi că a confiscat miercuri o dronă operată de către un bărbat de origine străină, în apropierea Aeroportului Internaţional din Oslo, în...
16:50
Proiect: Câinii din adăposturi pot fi îngrijiți acasă, temporar. Cum funcționează programul ''Foster pentru adopție''
Câinii vor putea fi încredinţaţi spre îngrijire temporară înaintea unei eventuale adopţii, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa de marţi, 30...
16:50
26 de lucrări de bronz şi piatră, realizate de o artistă din SUA, donate Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi"
Un număr de 26 de lucrări de artă, realizate de artista Patricia Goodrich, din Statele Unite ale Americii, au intrat în patrimoniul Muzeului Naţional „Constantin...
16:50
Uniunea Europeană acuză Moscova de „ingerinţă profundă" în alegerile din Republica Moldova: „Nu este prima dată când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi dezinformare, dar astăzi merge mult mai departe"
Uniunea Europeană a acuzat joi faptul că Republica Moldova se confruntă cu o „campanie de dezinformare fără precedent" condusă de Rusia în perioada premergătoare alegerilor...
16:50
Președintele Nicușor Dan, despre cardinalul Lucian Mureșan: Prin curajul său în vremuri de prigoană și prin implicarea sa în reconstruirea instituțională și spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România
Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, un mesaj de condoleanțe la moartea cardinalului Lucian Mureșan, în care subliniază că, prin curajul său în vremuri de...
16:40
Zelenski ameninţă că va ataca Kremlinul dacă Rusia continuă războiul împotriva țării sale / Medvedev îi replică că armata rusă „poate folosi arme în faţa cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja"
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ameninţat joi într-un interviu că va ataca Kremlinul dacă Rusia continuă războiul împotriva ţării sale, iar fostul preşedinte rus Dmitri...
16:40
Un jurnalist din Ploieşti care deţine o publicaţie online a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti...
16:40
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că circulă citaţii false de chemare în armată: „Scopul este panica în preajma alegerilor"
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că pe canalele de Telegram circulă din nou aşa-numite „citaţii" de chemare în armată adresate cetăţenilor, nişte falsuri care...
Acum 2 ore
16:30
Universitățile din Iași îi încurajează pe studenții basarabeni să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie/ Mizele uriașe ale scrutinului
Cele cinci universități publice din Iași – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi", Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa", Universitatea de...
16:30
A încetat din viaţă Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă,...
16:30
Finlanda confirmă implicarea hackerilor ruşi în atacul cibernetic împotriva Ministerului Apărării
Atacul cibernetic care a afectat timp de mai multe ore site-ul web al Ministerului Apărării din Finlanda marţi seara a fost opera grupului de hackeri...
16:30
România, fără selecționer – Florentin Pera și-a dat demisia de la naționala feminină de handbal
Naționala de handbal feminin a României a rămas fără selecționer cu mai puțin de două luni înainte de participarea la Campionatul Mondial, după ce Florentin...
16:30
Locuri de muncă vacante în mai multe ţări europene, prin reţeaua Eures România / Contractele de muncă pot avea durată determinată sau pot fi permanente
Angajatorii europeni oferă, prin intermediul Eures România, 242 de locuri de muncă, cele mai multe în Germania, Finlanda şi Norvegia, informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea...
16:30
Cine a fost Cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Greco-Catolice din România, care a încetat din viață miercuri: De la fiu de țăran, muncitor necalificat la o carieră de piatră, ofițer de aviație, țintă a Securității, la preot în clandestinitate și prieten al Papei
Cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a murit, miercuri, la vârsta de 94 de ani. Povestea sa, puțin cunoscută, este aceea...
16:20
Germania acuză Rusia că „vânează" sateliții să
Germania trage un semnal de alarmă privind escaladarea tensiunilor în spațiu. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat că sateliții țării sale sunt urmăriți... © G4Media.ro.
16:20
Un grup de papagali a declanșat o dispută între Brazilia, India și Germania. „Arca lui Noe” 2025, în centrul celei mai mari controverse din lumea conservării # G4Media
Un conflict cu implicații globale a izbucnit după ce 26 de papagali macaw, considerați dispăruți în sălbăticie până în 2019, au ajuns într-un centru zoologic privat din... © G4Media.ro.
16:20
Cu Trump din nou de partea sa, Ucraina crede că poate întoarce soarta războiului în defavoarea Rusiei # G4Media
În ochii lui Donald Trump, Volodimir Zelenski era odată liderul de război fără niciun atu. Cu toate acestea, după o întâlnire privată între cei doi... © G4Media.ro.
16:20
Extremista Diana Șoșoacă ajunge în țară joi seara, urmând să comenteze acuzațiile care i se aduc și cererea Parchetului General, de a-i fi ridicată imunitatea de eurodeputat # G4Media
Eurodeputata extremistă Diana Iovanovici-Șoșoacă aterizează joi seara, la 22:10, pe aeroportul Otopeni , urmând să dea declarații de presă cu privire la dosarul în care... © G4Media.ro.
16:20
Ministerul Apărării din India a semnat un contract de 7 miliarde de dolari pentru 97 de avioane de vânătoare fabricate local # G4Media
India a semnat joi o comandă în valoare de şapte miliarde de dolari pentru 97 de avioane de luptă Tejas proiectate şi fabricate local, înainte... © G4Media.ro.
16:20
Ionuţ Moşteanu: Am văzut comparaţiile în spaţiul public, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează ţările europene. Ucraina e o ţară în război. Celelalte ţări suntem pe timp de pace şi orice operaţiune e foarte diferită de cea pe timp de război # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că a văzut comparaţiile în spaţiul public, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează ţările europene în cazul incidentelor... © G4Media.ro.
16:00
Maia Sandu despre extrădarea lui Plahotniuc: Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei # G4Media
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului Vlad Plahotniuc. Lidera de la Chişinău a scris, într-un mesaj postat pe... © G4Media.ro.
16:00
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor campanii de fraudă online cu identitatea platformelor OLX sau ePantofi # G4Media
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează în legătură cu intensificarea campaniilor de fraudă online în numele unor platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi, şi... © G4Media.ro.
16:00
Carlos Alcaraz a suferit o accidentare în timpul meciului din turul întâi de la ATP Tokyo. A putut continua în cele din urmă partida, dar... © G4Media.ro.
15:50
Iurie Roșca, vector al propagandei ruse în Republica Moldova, a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență. El poza în anii 90 drept unionist # G4Media
Iurie Roșca, fostul șef de facto al organului rus oficial de propagandă Sputnik, a fost condamnat joi la patru ani de închisoare pentru trafic de... © G4Media.ro.
15:50
Liderul Sindicatului Liber „Navalistul” a intrat în greva foamei în fața sediului Ministerului Economiei pentru a atrage atenţia asupra situaţiei financiare a şantierului naval din Mangalia # G4Media
Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă, se află în greva foamei, în faţa clădirii în care funcţionează Ministerul Economiei, pentru a atrage atenţia asupra situaţiei... © G4Media.ro.
15:40
Rusia consideră că Trump, în pofida schimbării de ton, îşi menţine angajamentul faţă de soluţionarea negociată a războiului din Ucraina # G4Media
Kremlinul a transmis joi că pleacă de la premisa că preşedintele american Donald Trump îşi menţine angajamentul faţă de soluţionarea negociată a conflictului din Ucraina,... © G4Media.ro.
15:40
Proiect USR: Minorii de peste 14 ani care au fost condamnaţi la măsuri educative neprivative de libertate vor beneficia de îmbunătăţirea procesului de reeducare # G4Media
Minorii de peste 14 ani care au fost condamnaţi în dosare penale la măsuri educative neprivative de libertate vor beneficia de îmbunătăţirea procesului de reeducare... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:20
‘Barul Angelei’ din Castellon, Spania, pare mai mult un muzeu folcloric decât un restaurant/ Angela Albu: „Am vrut să aducem aici ceea ce ne reprezintă: vestuța bunicii din ziua nunții, cizmele mamei, covata de pâine. Am amenajat chiar o șură în miniatură” # G4Media
Am plecat spre barul Angelei pe jos, de la hotelul unde ne-am cazat. Pe străduțele din jur se aud vorbe românești și sunt business-uri cu... © G4Media.ro.
15:20
Arest la domiciliu pentru Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, în dosarul accidentului rutier din Capitală # G4Media
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a primit măsura arestului la domiciliu în dosarul în care este anchetat pentru un accident rutier în care... © G4Media.ro.
15:10
Percheziții în România, Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria pentru destructurarea unui grup infracțional organizat suspectat de fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor / Prejudiciul este estimat la103 milioane de euro # G4Media
Procurorii DIICOT au efectuat o percheziție în București la domiciliul unui bărbat suspectat de implicare în fraudarea mai multor victime, care au fost determinate, prin... © G4Media.ro.
15:10
Comisia Europeană autorizează un medicament pentru tratarea stadiilor incipiente de Alzheimer # G4Media
Comisia Europeană a acordat autorizația UE de comercializare pentru Kisunla, un medicament pentru tratarea tulburării cognitive ușoare, inclusiv a demenței ușoare în stadiile incipiente ale... © G4Media.ro.
15:00
Ciclistul spaniol Juan Ayuso a făcut pasul de la UAE Emirates (echipa care-l are sub contract pe Tadej Pogacar) la Lidl-Trek, a anunțat echipa americană... © G4Media.ro.
15:00
România, la coada UE în integrarea imigranților: scor MIPEX 2025 de doar 52/100. Participarea politică, aproape inexistentă # G4Media
România rămâne o țară doar „parțial favorabilă” integrării imigranților, arată raportul MIPEX 2025 (Migrant Integration Policy Index), publicat joi la Bruxelles. Țara noastră obține un... © G4Media.ro.
14:50
UPDATE Ministrul Apărării, după ședința CSAT: Distrugerea dronelor are loc în ultimă instanță, după niște pași graduali, dacă aeronava nu părăsește spațiul aerian / La aeronavele militare decizia este la comandantul misiunii / În cazul celor civile decizia rămâne la ministru # G4Media
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spaţiului aerian naţional. Ministrul Apărării,... © G4Media.ro.
14:40
Președintele Nicușor Dan vine la Timișoara pentru Cities Summit – eveniment european ce reunește primari, ambasadori și oficiali din 15 țări # G4Media
Președintele Nicușor Dan va fi prezent pe 30 septembrie la Timișoara Cities Summit, un eveniment de anvergură europeană care reunește participanți din 15 țări de... © G4Media.ro.
