Piața auto UE a stagnat. România, a 4-a cea mai mare scădere, -9,6%. Bulgaria, +8,5%
Newsweek.ro, 25 septembrie 2025 16:50
În primele 8 luni din 2025, piața auto UE a stagnat, înregistrând o scădere cu 0,1%. În același timp...
Acum 5 minute
17:30
Fraude online în numele unor site-uri și companii mari. La ce trebuie să fie atenți românii # Newsweek.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra creșterii fraudelor online...
Acum o oră
17:00
Nu sunt bani pentru plata pensie militare până la final de an. Pensionarii păcăliți deja cu mii lei # Newsweek.ro
Un anunț ciudat ar fi fost făcut de ministrul Apărării. Acesta ar fi spus că nu sunt bani pentru pla...
17:00
Românii din Germania ar putea primi un ajutor de 300 de euro. În ce condiții se dau banii # Newsweek.ro
Aproximativ 1,2 milioane de gospodării germane vor primi în curând o plată de aproape 300 de euro. P...
16:50
Noi fraude online în numele unor platforme cunoscute. La ce să fiți atenți când intrați pe internet? # Newsweek.ro
Noi fraude online în numele unor platforme cunoscute. La ce să fiți atenți când intrați pe internet?...
16:50
În primele 8 luni din 2025, piața auto UE a stagnat, înregistrând o scădere cu 0,1%. În același timp...
16:40
Fostul președinte Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare. Ce ilegalități a făcut? # Newsweek.ro
Fostul președinte Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare. Ce ilegalități a făcut? Ce ...
Acum 2 ore
16:20
Protest în Arad după ce un preot a fost numit membru PNL fără concurs. Ce spun enoriașii? # Newsweek.ro
Protest în Arad după ce un preot a fost numit membru PNL fără concurs. Ce spun enoriașii? Cine este ...
16:10
Ciocolata și berea din Europa au ajuns să fie mai ieftine în magazinele din Asia. Cum e posibil? # Newsweek.ro
Ciocolata, berea și alte articole alimentare care sunt populare pe bătrânul continent sunt adesea mu...
16:00
Escrocherie internațională de 103.000.000 €. Român, acuzat de înșelăciuni pe piața criptomonedelor # Newsweek.ro
Un român este acuzat că face parte dintr-o rețea internațională de crimă organizată. Este o amplă an...
15:40
Unele pensii speciale cresc din nou. Vârsta de pensionare se reduce mai mult pentru unii magistrați # Newsweek.ro
O decizie ciudată a Înaltei Curți arată că unele pensii speciale cresc din nou. Vârsta de pensionare...
Acum 4 ore
15:20
Autostrăzile din România au crescut cu 600 km în 10 ani, transportul rutier de marfă, cu 69% # Newsweek.ro
Autostrăzile din România au crescut cu 600 km în 10 ani. În 2015, aveam 733 km de autostradă, acum s...
15:10
Ministerul Educației lansează un program remedial pentru reducerea analfabetismului funcțional # Newsweek.ro
Un program remedial pentru reducerea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar în învățămâ...
15:00
Cum ar arăta un atac nuclear asupra Oxford și Cambridge? Putin, îndemnat să lichideze elita din UK # Newsweek.ro
Un aliat cheie al lui Vladimir Putin a cerut „eradicarea” unui oraș important din Marea Britanie cu ...
14:50
Escrocherie în numele unor mari companii. Rămâi fără bani în cont. Avertismentul autorităților # Newsweek.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că atacatorii cibernetici a...
14:20
Sprijin de 500 de lei destinat copiilor pentru achiziționarea de ochelari. Care sunt condițiile # Newsweek.ro
Un număr de 900 de copii din București ar urma să beneficieze de un sprijin de până la 500 de lei pe...
14:00
Un nou sistem obligatoriu pentru mașinile noi, în UE. Se numește NG eCall. La ce folosește? # Newsweek.ro
Mașinile noi înmatriculate în UE vor trebui să fie dotate obligatoriu cu un nou sistem de siguranță,...
13:50
Zelenski anunță că va renunța la funcția de președinte după război. „Obiectivul meu este pacea” # Newsweek.ro
Volodimir Zelenski a anunțat în cadrul unui nou interviu că după încheierea războiului ar putea renu...
13:40
Ședința CSAT, în care s-a discutat despre doborârea dronelor, s-a încheiat. Urmează concluziile # Newsweek.ro
Ședința CSAT în care s-a discutat despre doborârea dronelor rusești care intră pe teritoriul Românie...
13:40
De ce avem pensii mici? România alocă 18% pentru pensii și sănătate. Italia - 28%, Ungaria - 20% # Newsweek.ro
Pensia medie în România este de 3 ori mai mică decât în Germania sau Spania. Există o explicație. R...
Acum 6 ore
13:30
Pensionară de 63 de ani, lăsată fără banii din pensie de niște escroci. I-au cerut 50.000 de lei # Newsweek.ro
O pensionară din București, în vîrstă de 63 de ani a rămas fără bani după ce a fost sunată de un băr...
13:20
Bolojan: Am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu şase luni # Newsweek.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de baz...
12:50
Romain Grosjean va pilota un monopost de Formula 1 pentru prima oară după accidentul din 2020 # Newsweek.ro
Pilotul francez Romain Grosjean va pilota un monopost de Formula 1 pentru prima dată de la accidentu...
12:40
În ultimele 24 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 2.500 de solicitări ale cetăţenilor, au fos...
12:20
Moartea a 21 de zimbri în arealul Munților Țarcu, județul Caraș-Severin, au pus autoritățile și spec...
12:10
SUA modernizează cu 277.000.000$ tancurile Abrams pentru România și Polonia la standard US Army # Newsweek.ro
Departamentul de Război al SUA a aprobat finanțarea modernizării unor tancuri Abrams cu 277 milioane...
12:00
FCSB joacă în deplasare cu Go Ahead Eagles, de la 19:45, în Europa League. Unde vezi meciul la TV? # Newsweek.ro
Campiona României, FCSB, joacă astăzi, în deplasare, de la 19:45, cu Go Ahead Eagles, primul meci di...
11:50
Oleoductul Adria, care ar trebui să ducă petrol din Adriatică în Ungaria şi Slovacia, are probleme # Newsweek.ro
Oleoductul Adria, care ar trebui să ducă petrol din Marea Adriatică în Ungaria şi Slovacia, are prob...
11:40
Bolojan susține interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Pensionarea anticipată, în pericol # Newsweek.ro
Bolojan insistă în ceea ce privește interzicerea cumulului pensiei cu salariul. De asemenea, premier...
11:40
Cele 3 ministere care vor primi bani mai mulți, la rectificarea bugetară. Ce a decis Coaliția # Newsweek.ro
Coaliția s-a reunit joi dimineață la Palatul Victoria pentru a decide cum se împart banii la rectifi...
Acum 8 ore
11:30
7 călugări budiști printre care și un român au deedat într-un accident feroviar petrecut în Sri Lank...
11:20
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat # Newsweek.ro
Guvernul discută rectificarea bugetului. Din primele informații primite pe surse se pare că Minister...
11:10
Aur și Argint pentru România, la dublu rame, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai # Newsweek.ro
România a obținut două medalii la dublu rame, una de aur și una de argint, la Campionatul Mondial de...
11:00
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinpu. El este acuzat în dosarul furtului ...
11:00
Adolescentul de 17 ani a recunoscut că a trimis mesaje de amenințare în școli. Avea o complice # Newsweek.ro
Adolescentul de 17 ani săltat de Poliție după ce sute de școli și spitale au primit mesaje de amenin...
10:50
Meteorologii au dat noi alerte privind starea vremii. Este o avertizare despre vânt puternic și temp...
10:40
Ce a găsit Poliția în casa unui bărbat care a vrut să își ucidă soția? Erau ascunse în lada patului # Newsweek.ro
Un bărbat avea ascuns un pistol și muniția aferentă în lada patului. Poliția a descins acasă la el î...
10:30
Nouă eră pentru avioane și rachete: GE Aerospace a testat un motor hipersonic fără piese în mișcare # Newsweek.ro
Avioanele și rachetele vor intra într-o nouă eră. Americanii de la GE Aerospace au testat cu succes ...
10:10
DOCUMENT Guvernul dă elevilor zilnic gratuit fructe de 80 bani, lapte de 1,18 lei, pâine de 76 bani # Newsweek.ro
Guvernul are pe ordinea de zi un proiect de lege prin care oferă elevilor o gustare gratuită la școa...
10:10
Donald Trump a luat o decizie bizară în legătură cu un tablou al fostului președinte Joe Biden. Este...
10:00
Banca Centrală Europeană: Cetățenii să aibă numerar în casă pentru a face față eventualelor crize # Newsweek.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) recomandă cetățenilor europeni să păstreze o sumă de bani lichidă pen...
09:40
Incendiul de la depozitul din Sectorul 2 a fost stins. Peste 7.000 de metri pătraţi au fost afectați # Newsweek.ro
Pompierii anunţă, joi dimineaţă, că au reuşit stingerea incendiului de la depozitul din Sectorul 2 a...
Acum 12 ore
09:30
Adolescentul care ar fi trimis mesajele de amenințare la școli, lăsat liber. DIICOT a deschis dosar # Newsweek.ro
Adolescentul de 17 ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare la sute de școli, spitale și chia...
09:20
Primul tratament de succes pentru boala Huntington. Încetinește evoluția afecțiunii cu 75% # Newsweek.ro
Primul tratament de succes pentru boala Huntington. Încetinește evoluția afecțiunii cu 75%. Boala Hu...
09:10
Cine ar putea pierde 4.000 de lei pe an? Premierul Ilie Bolojan a afirmat că trebuie redusă durata a...
09:00
Ce pensie încasează un pensionar cu 45 ani de muncă. Cum poți lua 200 lei în plus la pensie? # Newsweek.ro
Pentru o pensie mai mare e nevoie de mulți ani de muncă și de toți banii pe cartea de muncă. Vă spun...
09:00
Motivul pentru care o mamă face naveta 5000 de km între muncă și casă a stârnit controverse. Femeia ...
08:40
O schemă uriașă de evaziune fiscală în transportul de tip ride-sharing a fost descoperită de polițiș...
08:20
Se răcește simțitor în cea mai mare parte a țării. Vor fi doar 11 grade în nordul Moldovei și cel mu...
08:00
De ce este importantă prima mamografie și cu cât scade riscul cancerului de sân în 25 de ani? # Newsweek.ro
Femeile care nu fac primul examen de depistare a cancerului de sân au un risc mult mai mare de a mur...
08:00
Dacă PSD intră în alianță cu AUR va fi înghițită de George Simion. Un vicepremier anunță # Newsweek.ro
Vicepremierul Barna spune că nu se va rupe actuala coaliție./El precizează că dacă PSD iese de la gu...
