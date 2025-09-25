Early Game investește 1,5 milioane euro în YOX

11:10

Săptămâna trecută au fost efectuate mai multe teste la oleoductul Adria, prin care este tranzitat petrol sosit în Croația pe Marea Adriatică, însă cele mai recente rezultate încă nu confirmă că această conductă ar putea transporta pe termen lung volume suficiente de țiței către Ungaria și Slovacia, a transmis gigantul petrolier al Ungariei, MOL.