Early Game investește 1,5 milioane euro în YOX
Profit.ro, 25 septembrie 2025 16:50
Early Game Ventures anunță o nouă investiție de tip seed în startup-ul YOX, prezentat ca promițând să revoluționeze piața locurilor de muncă pentru joburile de tip blue-collar, cu ajutorul AI.
Acum 5 minute
17:30
Campania amplă de concedieri inițiată de constructorul suedez Volvo Cars, în procesul de restructurare a companiei, a ajuns în faza în care un număr foarte mare de angajați din unitățile centrale au rămas fără job-uri. Hakan Samuelsson, CEO al Volvo Cars a transmis un mesaj controversat, mai puțin obișnuit în astfel de situații.
Acum 15 minute
17:20
Acum 30 minute
17:10
NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: ”atacurile cibernetice au crescut exponențial în cantitate și complexitate” # Profit.ro
NTT DATA Romania, parte a grupului global NTT DATA, anunță lansarea oficială a portofoliului de servicii integrate Cybersecurity Now, adresat organizațiilor publice sau private din România, ca răspuns la dubla presiune pe care acestea o resimt din partea atacurilor cibernetice, concomitent cu obligația de conformitate la normele NIS2.
17:10
Lanțul american de cafenele Starbucks va elimina 900 de locuri de muncă și va închide unele restaurante neperformante.
Acum o oră
17:00
16:50
Early Game Ventures anunță o nouă investiție de tip seed în startup-ul YOX, prezentat ca promițând să revoluționeze piața locurilor de muncă pentru joburile de tip blue-collar, cu ajutorul AI.
16:40
Președintele ucrainean a amenințat că va ataca Kremlinul dacă Rusia continuă războiul împotriva țării sale.
16:40
Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul privind finanțările libiene # Profit.ro
Chiar dacă va face apel, cel de-al șaselea președinte al celei de-a Cincea Republici Franceze (2007-2012), acum în vârstă de 70 de ani, va fi citat în decurs de o lună de către parchet, care îl va informa cu privire la data încarcerării sale.
16:40
Procurorii DIICOT au percheziționat locuința din București a unui român suspectat că ar face parte dintr-o rețea internațională specializată în infracțiuni informatice
Acum 2 ore
16:20
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
16:10
Cele mai ieftine chirii din ultima perioadă pornesc de la 130 de euro pentru o garsonieră în cartierul Romanilor, din Arad, și 138 de euro în cartierul Rovine, din Craiova.
16:10
Platforma de cumpărare online a biletelor va fi oprită temporar pentru lucrări de mentenanță.
16:00
AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035: Conferința Națională a Clubului Fermierilor Români aduce la București peste 500 de lideri din agricultură, business, finanțe și tehnologie. Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură, participă pentru pri # Profit.ro
Agricultura românească intră în centrul dezbaterilor europene privind viitorul securității alimentare. Clubul Fermierilor Români organizează Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, la Pullman World Trade Center București, reunind peste 500 de participanți români și străini– fermieri, lideri de business, finanțatori, inovatori în tehnologie, reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților.
15:50
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a afirmat că demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare.
15:40
Vremea s-a schimbat radical în România în ultimele 24 de ore.
15:40
Acum 4 ore
15:30
Conferința News.ro - IMM România: Un coleg a cumpărat o poșetă și a spus că e ”trusa lui de scule” # Profit.ro
Președintele Consiliul Economic și Social a povestit că un coleg care are firmă a cumpărat și o poșetă și a justificat cheltuiala afirmând că este trusa lui de scule.
15:30
Cel mai mare producător chinez de vehicule electrice a vândut luna trecută de trei ori mai multe mașini noi în Uniunea Europeană, comparativ cu august 2024.
15:30
DECIZIE CSAT Aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO, iar cele civile la decizia ministrului # Profit.ro
Autoritățile vor actualiza lista cu obiectivele care trebuie protejate.
15:20
Biletul de Sănătate, inițiativa care transformă mișcarea într-un bilet de autobuz gratuit, a revenit în Cluj-Napoca, pentru al șaselea an consecutiv.
15:10
Acest acces constă în studierea nemijlocită a dosarului și eliberarea de copii.
14:50
Giganul chinez a lansat o gamă de smartphone-uri și electrocasnice.
14:50
Narcisa Calotă, medic stomatolog cu o experiență de 10 ani și antreprenoare de 4 ani, face acum pasul de la o clinică de stomatologie la o clinică multidisciplinară de familie.
14:30
Viitorul aparține energiilor regenerabile, susține China în contrast cu poziția lui Trump # Profit.ro
Președintele Chinei a dezvăluit primul obiectiv cuantificat de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale Chinei până în 2035.
14:20
Cotidianul.ro, una dintre cele mai vechi publicații online din România, intră într-o nouă etapă de dezvoltare.
14:20
Președintele SUA cere o „anchetă” după „tripla sabotare” de care susține că a fost victimă, cu ocazia discursului său în fața Adunării Generale a ONU.
13:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să se retragă din funcție după încheierea războiului cu Rusia.
13:40
Guvernul a aprobat un pachet legislativ care vizează exproprieri suplimentare și actualizarea documentațiilor tehnice, măsuri fără de care șantierele aflate în derulare nu și-ar putea continua ritmul asumat.
13:40
Cel mai dificil nivel al examenului de analist financiar certificat, rezolvat de inteligența artificială în doar câteva minute # Profit.ro
Pentru un om, obținerea certificării de analist financiar certificat presupune aproximativ 1.000 de ore de studiu pe parcursul mai multor ani.
13:40
Conferința News.ro - Secretar de stat în Ministerul Economiei: Văd debirocratizarea către antreprenori și către mediul de afaceri și una către angajații din minister # Profit.ro
Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Iulian Mărgeloiu, a anunțat că vede debirocratizarea în două direcții.
Acum 6 ore
13:30
Viktor Orbán a inaugurat tronsonul de cale ferată dintre Békéscsaba și Lőkösháza.
13:20
Datoria publică a Franței a crescut din nou în al doilea trimestru.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0754 lei, de la 5,0784 lei, înregistrat miercuri.
13:10
Norwegian va zbura de la Cluj-Napoca începând din vara anului 2026.
13:00
Grupul danez Rockwool a dat startul lucrărilor de construcție pentru o investiție de 150 de milioane de euro care va crește de peste două ori producția de vată bazaltică la fabrica sa din Prahova.
12:50
Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracțiuni, dar achitat de acuzații de corupție # Profit.ro
Fostul președinte francez a fost găsit vinovat de asociere de răufăcători în perioada 2005-2007, însă a fost achitat de tăinuire de deturnare de fonduri publice și corupție pasivă.
12:40
FOTO Ciucu prezintă ”epopea fabuloasă a punctelor de colectare, ca în Misiune Imposibilă. Așa e Bucureștiul construit de comuniști!" # Profit.ro
Primarul sectorului 6 al capitalei, Ciprian Ciucu, arată că, din punct de vedere al gradului de dificultate, ”probabil este cel mai birocratic proiect din Europa”.
12:30
Sumele alocate formațiunilor cu reprezentare parlamentară vor scădea cu încă 10-15 procente, după ce și în acest an ele s-au redus.
12:20
Prospecțiuni reclamă problemele semnificative de acces în teren. Își reduce veniturile cu o cincime și afișează o pierdere de 10 milioane lei la S1 # Profit.ro
Cifra de afaceri a Prospecțiuni s-a redus la S1, la 70,72 milioane lei, de la 91,39 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
12:10
În timp ce România importă zeci de mii de muncitori din Asia, numeroși români apți de muncă se mulțumesc cu sprijinul financiar acordat de stat.
12:10
Conferința News.ro - Dragoș Pîslaru: Fondurile europene sunt cele care pot scoate România din situația dificilă în care se află # Profit.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene afirmă că măsurile luate „într-un context tumultuos” de către Guvern reprezintă „o chestiune de mare responsabilitate și curaj”.
12:00
Despăgubiri de aproximativ 2,5 milioane lei acordate de Groupama în urma furtunii de la sfârșitul lunii august, din Covasna. De la începutul anului, valoarea daunelor generate de fenomenele meteo extreme a ajuns deja la 45 milioane lei, în toată țara # Profit.ro
Groupama, liderul pieței de asigurări din România, a achitat despăgubiri de aproximativ 2,5 milioane lei pentru 84% dintre dosarele de daună deschise în urma fenomenelor meteorologice extreme produse în județul Covasna.
12:00
Nouă mari bănci europene își unesc forțele pentru a emite un instrument digital de plată denominat în euro # Profit.ro
ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International (RBI) și-au unit forțele pentru a lansa un stablecoin denominat în euro, conform reglementărilor MiCAR.
12:00
Conferința News.ro - Pîslaru: În primăvara anului viitor începem discuția cu privire la programarea viitoare, cu fonduri europene, 2028-2035. Lucrurile pot fi spectaculos de proaste sau spectaculos de bune # Profit.ro
România va avea șansa, începând din anul 2028, ca în următorul exercițiu financiar european să acceseze zeci de miliarde de euro.
11:50
GRAFIC România, declin masiv al mașinilor electrice în acest an, în timp ce Europa a depășit deja un milion de autoturisme BEV # Profit.ro
Piața auto din Europa rămâne relativ stabilă în raport cu anul trecut, dar are deja două luni de creștere ușoară care ar putea da speranțe pentru o creștere mai mare, pe final de an. România iese în evidență cu creșterea foarte mare din august, raportată deja de DGPCI, inclusiv pe segmentul electric, care a fost determinată mai degrabă de cauze tehnice, nu de o cerere crescută., dar mai ales iese în evidență cu declinul foarte mare al pieței de mașini BEV în cele opt luni care au trecut.
11:50
Conferința News.ro - Dragoș Pîslaru: Țara este un șantier. Putem investi 13 miliarde de euro din PNRR în următorul an # Profit.ro
Dragoș Pîslaru afirmă că „țara este un șantier” în acest moment, datorită Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Acum 8 ore
11:30
Administrația Trump intenționează să anuleze fonduri de 13 miliarde de dolari alocate energiei verzi # Profit.ro
Fondurile sunt pentru subvenționarea proiectelor de energie eoliană, solară, a bateriilor și a vehiculelor electrice.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
11:10
Ungaria și Slovacia: Nu putem importa suficient țiței prin Marea Adriatică, suntem nevoite să menținem achizițiile din Rusia. Oleoductul croat nu rezistă mai mult de 2 ore # Profit.ro
Săptămâna trecută au fost efectuate mai multe teste la oleoductul Adria, prin care este tranzitat petrol sosit în Croația pe Marea Adriatică, însă cele mai recente rezultate încă nu confirmă că această conductă ar putea transporta pe termen lung volume suficiente de țiței către Ungaria și Slovacia, a transmis gigantul petrolier al Ungariei, MOL.
11:00
Bancnotele rămân o protecție majoră când se prăbușesc sistemele digitale de plăți.
