Prețul alimentelor de bază, plafonat până în luna martie. Bolojan: „Soluția reală este să producem mai mult și mai bine”
Bihoreanul, 25 septembrie 2025 16:50
Guvernul a decis joi prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă 6 luni, adică până în 31 martie 2026. Măsura, menită să protejeze puterea de cumpărare a populației, în special a persoanelor cu venituri reduse, a fost luată după discuții aprinse în Coaliție. „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung. Soluția reală este să producem mai mult și mai bine în România”, afirmă prim-ministrul Ilie Bolojan.
