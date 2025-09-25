Maia Sandu, după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în CĂTUȘE: Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției
Gândul, 25 septembrie 2025 16:50
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Maia Sandu a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că „până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, referindu-se la aducerea în fața justiției moldovene a lui Vladimir Plahotniuc. „Dacă nu renunți când e greu și continui […]
• • •
Acum 5 minute
17:30
Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe la trecerea în neființă a Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. Cardinalul Mureșan a murit joi, 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani. „Am aflat cu profundă […]
Acum 15 minute
17:20
Fiica lui Radu Beligan, mesaj emoționat de la mormântul marelui actor. Cum arată acum cavoul artistului din Cimitirul Bellu # Gândul
Actrița Lamia Beligan, fiica cea mică a lui Radu Beligan, a postat un mesaj emoționant de la mormântul tatălui ei, care a dispărut în 2016, la vârsta de 97 de ani. „Soare blând de toamnă. Culori calde de toamnă. Dor de tata”, a scris actrița pe pagina sa de Facebook. Lamia Beligan a postat și […]
Acum 30 minute
17:10
Avionul lui Benjamin Netanyahu a OCOLIT țările europene în drumul spre SUA, de teama mandatului internațional de arestare # Gândul
Zborul prim-ministrului Israelului, Benjamin Netanyahu, către SUA, a urmat un traseu modificat, cel mai probabil pentru a evita să traverseze prin spațiul aerian al țărilor europene, care ar putea pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele său. Netanyahu a părăsit Tel Aviv miercuri seară pentru a vorbi la Adunarea […]
17:10
Ion Cristoiu a vorbit, într-o nouă pastilă, despre „Afacerea Dronei”. „Sunt proști sau ticăloși?!”, se întreabă celebrul scriitor ș publicist… Știre în curs de actualizare.
Acum o oră
17:00
Sauna Fest 2025. Căldură, ritm și spectacol: între 6 si 26 octombrie, Bucureștiul devine capitala mondială a saunei! # Gândul
Sauna Fest durează 3 săptămani și promite experiențe unice, în premieră pentru România. Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa, anunță startul celei de-a 7-a ediții a Sauna Fest, cel mai mare festival din lume dedicat show-urilor în saună și singurul de acest fel din România. Între 6 și 26 octombrie 2025, […]
17:00
IREAL. Doi români care au încercat să fure din cutia MILEI au fost fugăriți de poliția austriacă cu elicopterul, drone și câini de poliție # Gândul
Doi bărbați români au fost protagoniștii unei urmăriri spectaculoase în Austria, după ce au încercat să fure bani din cutia de donații a unei biserici din Brixen im Thale. Deși tentativa a eșuat, autoritățile au mobilizat efective impresionante, printre care o dronă, mai multe patrule de polițiști, dar și câini. Incidentul a avut loc marți […]
16:50
16:40
Toto Dumitrescu a fost plasat în arest la domiciliu. De ce au schimbat judecătorii decizia în cazul fiului lui Ilie Dumitrescu # Gândul
Schimbare de ultimă oră în cazul lui Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii. Judecătorii au schimbat decizia în cazul tânărului actor, care a fugit de la locul unui accident. După ce a fost prins și dus la analize medicale, Toto Dumitrescu a fost depistat pozitiv la substanțe halucinogene. […]
Acum 2 ore
16:20
Este pe cale Orientul Mijlociu să creeze un „NATO islamic”? Deutsche Welle: Atacul israelian asupra Qatarului creează premisele # Gândul
Atacul Israelului asupra liderilor Hamas aflați în exil în Qatar generează schimbări în politicile defensive ale statelor arabe, iar unii politicieni cer crearea unei alianțe islamice după modelul NATO, conform postului german Deutsche Welle. Qatarul nu a avut capabilitățile necesare pentru a se apăra de atacul israelian. Statele Unite, principalul aliat al Israelului, au o […]
16:20
Război între polițiști și premierul Ilie Bolojan. Oamenii legii, AMENINȚĂRI explicite dacă se blochează pensionările la 48 de ani # Gândul
Polițiștii îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că pune în pericol siguranța României, invocând ca argument faptul că acesta nu va mai permite pensionarea la vârste timpurii. Miercuri, Bolojan a avertizat că fenomenul pensionăriilor la doar 48 de ani trebuie să înceteze. Polițiștii din MAI reacționează vehement după ce premierul a declarat, miercuri, explicit că […]
16:20
„Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor # Gândul
Când nu își pune semnătura pe angajările controversate cu iz de „USR-iști plantați la stat” – așa cum Gândul a dezvăluit în exclusivitate la Iprochim și Avioane Craiova –, ministrul Economiei, Radu Miruță, are un alt hobby. Regizează scenete pentru pagina lui de Facebook și a partidului. Ministrul pare mai degrabă într-o campanie de marketing […]
16:20
O nouă speranță pentru pacienții cu ALZHEIMER. Comisia Europeană aprobă primul tratament care poate încetini evoluția bolii # Gândul
Comisia Europeană a autorizat comercializarea medicamentului Kisnula, destinat tratării stadiilor incipiente ale bolii Alzheimer. Tratamentul, evaluat pozitiv de Agenția Europeană pentru Medicamente, ar putea încetini deteriorarea cognitivă și funcțională la o parte dintre pacienți. Decizia marchează un pas important în lupta cu o boală pentru care, până acum, soluțiile erau limitate. Totuși, autoritățile europene au […]
16:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu va câștiga Premiul Nobel pentru Pace pe care îl râvnește atât de mult, deoarece acesta încalcă ordinea internațională pe care comitetul de acordare a premiilor o prețuiește atât de mult, spun mai mulți experți consultați de Reuters. Lobby-ul său este probabil, de asemenea, contraproductiv, spun specialiștii. Comitetul de acordare […]
16:20
Primăria Sectorului 4 a anunțat, joi, că Parcul Tudor Arghezi de pe Bulevardul Metalurgiei va fi extins cu încă patru hectare. Trei sferturi din teren va fi doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, spun reprezentanții PS4. „Sectorul 4 al Municipiului București continuă investițiile masive în regenerarea spațiului public […]
16:10
16:00
Nicușor Dan merge la Timișoara pentru Cities Summit. Primari și ambasadori din 15 țări se adună în capitala Banatului # Gândul
Timișoara devine la final de septembrie centrul unei întâlniri europene de amploare. Pe 30 septembrie, orașul va găzdui Cities Summit, un eveniment care adună la aceeași masă primari, ambasadori, politicieni și oficiali din nu mai puțin de 15 țări. Invitatul cel mai așteptat este președintele României, Nicușor Dan, a cărui prezență a fost confirmată oficial […]
16:00
Alertă de securitate emisă de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC). Oficialii DNSC avertizează, joi, că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online, prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. În plus, specialiștii susțin că este utilizată imaginea unor persoane publice pentru a promova ”oportunităţi de câştiguri.” Cum operează Potrivit […]
15:50
Benjamin Netanyahu critică decizia unor lideri de a recunoaște un stat palestinian/ Premierul ISRAELULUI va purta o nouă discuție cu Trump # Gândul
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a criticat, joi, pe liderii care au recunoscut un stat palestinian, înainte de a pleca spre Statele Unite, unde urmează să se adreseze Națiunilor Unite și să se întâlnească cu președintele american, Donald Trump. La o conferință organizată luni de Franța și Arabia Saudită în cadrul Adunării Generale a ONU, mai […]
15:50
DATORIA publică a Franței explodează. 115% din PIB și dobânzi care înghit banii pentru școli și armată # Gândul
Datoria publică a Franței a atins un nou vârf la finalul lunii iunie, ajungând la 3.416,3 miliarde de euro, adică 115,6% din PIB, potrivit datelor publicate de INSEE. Doar în trimestrul al doilea, datoria s-a majorat cu 70,9 miliarde de euro, cea mai mare creștere în valoare absolută înregistrată vreodată, potrivit Le Figaro. În termeni […]
15:40
Ce s-a întâmplat după ce Alexandra din Iași a fost anunțată că va primi 250.000 euro moștenire. Cine era, de fapt, „Ariana de 76 de ani” # Gândul
O nouă metodă de fraudă circulă pe TikTok. O femeie din Iași a primit un mesaj și era la un pas să rămână fără toți banii din cont. Femeia a povestit că la început i s-a părut că mesajul primit pare a fi o tentativă de fraudă. „Am văzut că, pe internet, circulă tot felul […]
Acum 4 ore
15:30
Test de inteligență | Aceste două poze par identice, dar nu sunt. Găsiți toate cele 3 diferențe în 31 de secunde # Gândul
Doar cei cu o pereche de ochi ageri pot observa cele trei diferențe din imaginile cu bătrânul care bea apă în doar 31 de secunde. Daca ești unul dintre ei, află acum și testează-ți vederea acum! Puzzle-urile de tipul „găsește diferențele” sunt printre cele mai populare jocuri de inteligență de pe internet. Sunt extrem de […]
15:20
CRIMĂ rezolvată după 26 de ani. Un bărbat din Tulcea a fost reținut pentru omorul unei femei în anul 1999 # Gândul
Un bărbat din Tulcea a fost reținut miercuri pentru omor calificat într-un dosar vechi de peste două decenii. Probele ADN au confirmat că el este autorul unei crime din 1999, când o femeie de 75 de ani a fost ucisă cu sânge rece în propria locuință. Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație […]
15:10
Este o zi prielnică pentru distracție! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 26 septembrie 2025. Berbec Cu atmosfera planetară de astăzi, natura ta romantică este în plină floare. Dacă ai un partener de viață în apropiere, acea persoană ar trebui să fie în gardă! S-ar putea să fie multe alte persoane în […]
15:10
Luna octombrie 2025 vine cu vești bune pentru două semne zodiacale. Sub influența unor aspecte astrale foarte puternice, ele vor atrage abundența financiară, șansa de investiții sau chiar câștiguri neașteptate. Dacă te numeri printre aceste două zodii trebuie să profiți de aceste aspecte astrale și să pui în aplicare planurile financiare. Zodiile care au noroc […]
15:10
Bărbat rănit de un glonţ tras dintr-un poligon privat. Incidentul a avut loc pe un drum național # Gândul
Un ciclist din Botoşani a fost rănit de un glonţ tras dintr-un poligon privat. Gravul incident s-a petrecut miercuri, pe un drum naţional din judeţul Botoşani. Un bărbat care mergea cu bicicleta a fost rănit de un glonţ tras dintr-un poligon privat, relatează Agerpres. Victima a suferit o rană ușoară și nu a necesitat internare […]
15:00
Zelenski amenință că nu va ezita să folosească rachete cu raza lungă de acțiune pentru a ataca MOSCOVA # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii care lucrează la Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde este cel mai apropiat adăpost antiaerian. Zelenski a spus că a primit sprijinul explicit al președintelui SUA Donald Trump pentru a lovi ținte rusești precum infrastructura energetică și […]
15:00
Este OFICIAL. Anunțul guvernului pentru români, privind plafonarea la alimentele de bază / LISTA produselor cu adaosul plafonat până în martie 2026 # Gândul
Guvernul a adoptat joi ordonanța de urgență prin care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026. Măsura urma să expire pe 30 septembrie. Într-un comunicat de presă, este precizat faptul că „decizia are în vedere garantarea accesului populaţiei, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri […]
14:50
Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de ÎNCHISOARE /Fostul președinte francez poate contesta decizia # Gândul
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat, joi, la cinci ani de închisoare în procesul privind finanțarea ilegală a campaniei electorale cu fonduri din partea regimului din Libia. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
14:50
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Cum arată LISTA produselor cu adaosul comercial plafonat până în martie 2026 # Gândul
Guvernul a adoptat joi ordonanța de urgență prin care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026. Măsura urma să expire pe 30 septembrie. Într-un comunicat de presă, este precizat faptul că „decizia are în vedere garantarea accesului populaţiei, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri […]
14:50
Este forfotă mare în piețe și gospodării. Bucătăresele au început să se pregătească pentru sezonul de iarnă și să cumpere cele necesare pentru zacuscă. Iată cea mai gustoasă rețetă. Alina Laufer a prezentat cea mai simplă rețetă pentru a prepara cea mai gustoasă rețetă al preparatului celebru pentru sezonul rece. Cum se prepară cea mai […]
14:40
FOTO / Ce a pățit chef Florin Dumitrescu în vacanță. ”Am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva super DUBIOS” # Gândul
Chef Florin Dumitrescu a trecut printr-o experiență neplăcută în timpul vacanței. Acesta a explicat ce s-a întâmplat. Chef Florin Dumitrescu este cunoscut din postura de jurat la show-uri culinare de mare succes. Acesta a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de […]
14:40
Zelenski anunță că i-a cerut lui Trump un nou sistem de arme care îl va forța pe Putin să vină la negocieri: „Nu înseamnă că îl vom FOLOSI” # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii care lucrează la Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde este cel mai apropiat adăpost antiaerian. Zelenski a spus că a primit sprijinul explicit al președintelui SUA Donald Trump pentru a lovi ținte rusești precum infrastructura energetică și […]
14:40
Comedia liberală se simte ”asaltată” de MAGA? Kimmel îl atacă pe Trump la revenirea sa pe ABC, Colbert iese de pe CBS, South Park amână un episod # Gândul
Pe 17 septembrie 2025, ABC i-a suspendat emisiunea realizatorului de comedie Jimmy Kimmel pe termen nedefinit ca urmare a comentariilor sale privind asasinarea activistului politic Charlie Kirk. Realizatorul TV a scris: „Conservatorii se folosesc de asasinarea lui Charlie Kirk pentru scopuri politice”. ABC a anunțat imediat suspendarea emisiunii după ce a primit atenționare de la Comisia […]
14:30
Transformare spectaculoasă pentru stațiunea Sovata. Peste 80 de milioane de euro au fost investite în ultimii ani # Gândul
Sovata trece printr-o transformare de milioane. În ultimii ani au fost investite peste 80 de milioane de euro, astfel a devenit una dintre cele mai moderne și atractive destinații balneoclimatice din România, astfel imaginea zilei a fost complet schimbată. În ultimii ani au fost deschise patru hoteluri de patru stele, iar altul a fost supus […]
14:30
Ploaie de sondaje în Republica Moldova, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Cum stă partidul Maiei Sandu # Gândul
În Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare în data de 28 septembrie 2025, numai că scrutinul se va desfășura fără exit-poll-uri. Totuși, alegerile se apropie, iar două case de sondare a opiniei publice au lansat deja pe piață rezultatele unor sondaje care oferă o imagine de ansamblu în ceea ce privește preferințele politice alegătorilor […]
14:30
Viktor Orbán ne scurtează drumurile. Călătoria de la Budapesta la Brașov va dura doar 5 ore. ALUZII fine către București # Gândul
Premierul maghiar duce o campanie intensă de investiții în România, alături de un grup de investitori apropiați. În acest context, Viktor Orbán anunță investiții prioritare în infrastructura din țara noastră, care suplinesc viteza de melc cu care se derulează de regulă la noi proiectele de autostrăzi. În perioada următoare vor fi create 50.000 de noi […]
14:20
România, în CRIZĂ de consilieri școlari. Sănătatea psihologică în școli rămâne un „cartof fierbinte” / Daniel David: „N-au fost posturile ocupate” # Gândul
Daniel David, ministrul Educației, a adus în prim plan un subiect care a stârnit, de-a lungul timpului mai multe discuții, dar fără rezolvări concrete în această direcție. „Stăm prost la numărul de consilieri școlari”, a precizat oficialul de la educație, anunțând că a avut foarte multe posturi scoase la concurs, dar care n-au fost ocupate […]
14:00
Managing Director-ul Todd Cilano a fost gazda ceremoniei de inaugurare a Corinthia Grand Hotel du Boulevard București # Gândul
Începutul unei noi ere a luxului în București a fost marcat de o seară dedicată tradiției și ospitalității. Ceremonia de inaugurare a Corinthia Grand Hotel du Boulevard București a prilejuit lansarea unui calendar select de experiențe culinare și evenimente culturale pentru sezonul toamnă-iarnă 2025. Todd Cilano, Managing Director, împreună cu acționarii Niro Investment Group, au […]
14:00
Financial Times: Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să ANEXEZE Cisiordania # Gândul
Președintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată. Guvernul lui Benjamin Netanyahu ia în considerare anexarea Cisiordaniei, care se află sub ocupație israeliană din 1967, ca răspuns la recunoașterea oficială a unui stat palestinian săptămâna aceasta de către Marea Britanie, Canada, Franța și Australia. […]
14:00
Alegerile din Moldova, trei SCENARII post-electorale. „O nouă fază de fragmentare, instabilitate cronică a coalițiilor și realiniere ideologică” # Gândul
Odată cu apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Moldova trece printr-o fază critică marcată de polarizare politică și tensiuni geopolitice. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintelui Maia Sandu se confruntă cu Blocul Electoral Patriotic (BEP), principala forță pro-rusă a țării. Campania dezvăluie o fragmentare partizană și o neîncredere crescândă față de elite, odată […]
14:00
Un partid de opoziție din FRANȚA intenționează să depună o moțiune de cenzură împotriva noului prim-ministru „la deschiderea sesiunii parlamentare” # Gândul
Partidul Franța Nesupusă (LFI) a cerut celorlalte formațiuni de stânga din Adunarea Națională să semneze o moțiune de cenzură împotriva noului prim-ministru, Sébastien Lecornu, care va fi depusă la „deschiderea sesiunii parlamentare” pe 1 octombrie. Premierul „nu a răspuns în niciun fel ultimatumului” în timpul întâlnirii sale cu intersindicatul, a justificat Partidul Franța Nesupusă într-un […]
13:50
Austeritatea nu se atinge de AUTOSTRĂZI. Guvernul dă bani pentru continuarea marilor proiecte de infrastructură # Gândul
Pe fondul temerilor că pachetul de austeritate al guvernului Bolojan ar putea compromite marile proiecte de infrastructură derulate în ultimii ani, ministrul Transporturilor asigură că acestea vor continua. Declarațiile au fost făcute joi în cadrul adoptării de către guvern a unui nou pachet de hotărâri. Guvernul a adoptat, joi 25 septembrie, un pachet de hotărâri […]
13:40
FOTO / Albertina Ionescu face dezvăluiri despre soțul său. ”A avut RĂBDARE fără să pună presiune” # Gândul
Vedeta de televiziune Albertina Ionescu a făcut dezvăluiri despre actualul său soț. ”A avut răbdare fără să pună presiune”, a mărturisit aceasta. Albertina Ionescu a debutat în Televiziunea Română în anul 2000, ca prezentator și redactor al unor emisiuni pentru tineri, la TVR 1. De-a lungul anilor a prezentat unele dintre cele mai importante producţii […]
Acum 6 ore
13:30
Prăjitura grecească care te ajută să găsești obiecte sau marea dragoste. Cum se prepară Fanuropita # Gândul
Prăjitura vegană dedicată unui sfânt al lucrurilor pierdute, căruia i se cere ajutorul când trebuie să găsești ceva. Fanuropita este pe bază de făină, ulei de măsline și condimente și se prepară de obicei în Grecia pe data de 27 august, când este sărbătorit sfântul Fanourios, însă poate fi preparată ca un desert într-o zi […]
13:30
Zelenski a anunțat momentul DEMISIEI sale. Mișcarea pe care președintele ucrainean o va face imediat după armistițiul cu Rusia # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a vorbit deschis despre momentul demisiei sale. Liderul ucrainean a declarat pentru publicația americană Axios că nu intenționează să conducă țara în timp de pace. Oficialul a promis, de asemenea, că va cere Parlamentului Ucrainean să organizeze alegeri, în condițiile în care se va ajunge la un armistițiu. Reamintim că mandatul […]
13:10
Exclusiv. România – codașă la producția europeană de paracetamol, dar campioană la consum. Dragoș Damian: Consumăm cam 20 de milioane de cutii # Gândul
România aproape că nu contează din punct de vedere al producției de paracetamol, asigurând un procent de sub 2% din producția europeană și mizând în special pe importuri. În schimb, ne numărăm printre campionii la consum, fiind vorba de un medicament ieftin, eficient și popular. Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al […]
12:50
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy, găsit VINOVAT de asociere la un grup infracțional # Gândul
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat pentru acuzațiile de asociere la un grup infracțional, la Paris, într-un caz care a atras atenția presei și publicului. Sarkozy a fost acuzat că ar fi acceptat finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din partea lui Muammar Gaddafi, liderul din Libia. Sarkozy a fost achitat […]
12:50
Un ieșean a alergat 2.100 de km în 33 de zile, încercând să strângă bani pentru copiii cu autism, sindromul down și AHDH # Gândul
Adrian Șovea, un tânăr din Iași, a alergat 2.100 de km în 33 de zile. La doar 26 de ani, tânărul a traversat de la Nord la Sud și de la Vest la Est, formând „Crucea României” printr-o cursă caritabilă menită să strângă 100.000 de euro pentru tratarea copiilor diagnosticați cu autism, ADHD, sindromul Down […]
12:50
Cristian Pistol (CNAIR): „Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (A7) a depășit 80%!” # Gândul
Cristian Pistol – director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA – anunță că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (#A7) a depășit 80%. Directorul general CNAIR a specificat, pe pagina sa de Facebook, și ce lucrări desfășoară, în acest moment, UMB […]
12:50
Pâinea de casă a revenit la modă. Rețeta care face furori, cum o prepari pe cea mai simplă și gustoasă # Gândul
Pâinea din magazine pierde tot mai mult teren pe zi ce trece, oamenii au devenit sceptici la alimentul de bază achiziționat din magazine, fie din cauza calității care uneori este discutabilă, fie din cauza ingredientelor pe care le conține. În contextul acesta, pâinea de casă a revenit favorită pentru cei care vor să știe exact […]
