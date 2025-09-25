La ce beneficiu NU sunt dispuși să renunțe angajații. Este unul dintre cele mai apreciate din România

12:30

Președintele Consiliului Concurenței (CC) a criticat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pentru încă șase luni, prin ordonanță de urgență emisă de Guvern. Bogdan Chirițoiu a spus, în direct la Digi24, că prelungirea vine cu două probleme: una de legalitate, pentru că o astfel de msură ar trebui să fie temporară, iar prelungirea ei ridică întrebări privind acest caracter temporar, iar a doua problemă șine de efectele asupra pieței, care se adaptează și crește prețurile la alte produse pentr a-și menține marja de profit. Șeful CC a spus că principala problemă privind creșterea prețurilor o constituie inflația, cauzată de deficitul bugetar excesiv.