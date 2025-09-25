A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!

Golazo.ro, 25 septembrie 2025 16:50

Sergio Ramos, jucătorul lui Monterrey, a ratat un penalty în meciul cu Toluca.

Acum o oră
17:00
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență Golazo.ro
GO AHEAD EAGLES - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul roș-albaștrilor, a suferit o intervenție chirurgcală înaintea meciului de debut al campioanei în Europa League.
16:50
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute! Golazo.ro
Sergio Ramos, jucătorul lui Monterrey, a ratat un penalty în meciul cu Toluca.
16:40
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot” Golazo.ro
U CRAIOVA - DINAMO. Mirel Rădoi a descris meciul cu „alb-roșiii” drept primul derby al sezonului, în ciuda faptului că oltenii au jucat și cu CFR Cluj sau U Cluj.
16:40
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul Golazo.ro
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) i-a trimis telegramă de convocare lui Radu Drăgușin, dar Tottenham consideră că tricolorul nu e încă pregătit să joace.
Acum 2 ore
16:30
Când se joacă Dinamo - Rapid   LPF a stabilit programul etapei #13  din Superliga Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul etapei #13 din Liga 1, în care se va disputa și derby-ul dintre Dinamo și Rapid.
16:30
„Nu sunt d-ăla, extremist” Gestul pe care Gigi Becali îl face des: „Opresc pe unde îi văd și le dau bani. Să ducă și ei acasă, la familia lor” Golazo.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre gestul pe care îl face de fiecare dată pentru imigranții din România.
16:20
Europa League LIVE de la 19:45 și 22:00 » Ultimele 9 meciuri din etapa #1 Golazo.ro
Europa League continuă astăzi cu ultimele nouă partide din prima rundă a grupei XXL. Toate partidele din Europa League sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
16:20
„Fără ea, aș fi mort” Rooney, despre dependența severă de alcool: „Beam două zile fără să mă opresc” Golazo.ro
Wayne Rooney și suferința vieții sale. Cât de rău ajunsese, cât bea și ce făcea pentru a păcăli antrenorii și colegii la pregătire. Cine l-a ajutat să supraviețuiască pe marele atacant al lui Manchester United
16:10
Protejat de Surkis Noi detalii despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev. Atacantul NU va pleca + Ce sumă a încasat, de fapt, de FCU Golazo.ro
Transferul lui Vladislav Blănuța la Dinamo Kiev a stârnit multe reacții în Ucraina. Atacantul român a avut parte de o primire ostilă din partea unei părți a suporterilor, care și-au exprimat nemulțumirea față de aducerea sa.
Acum 4 ore
15:20
Cutremur la naționala de handbal Florentin Pera a demisionat din funcția de selecționer, cu două luni înainte Mondial. Ce haos creează decizia lui Golazo.ro
Florentin Pera și-a dat demisia astăzi de la naționala de handbal a României, iar modalitatea aleasă a fost una care a surprins Federația și lumea handbalului. Detalii mai jos.
15:00
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie” Golazo.ro
U CRAIOVA - DINAMO. Maxime Sivis (27 de ani), fundașul dreapta al „câinilor” nu se teme de liderul din Liga 1.
14:50
Go Ahead Eagles - FCSB  Live de la 19:45. Primul test al campioanei României în grupa principală din Europa League Golazo.ro
FCSB - Go Ahead Eagles, din grupa principală a Europa League, se joacă diseară, de la ora 19:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
14:40
„Craiova, cea mai bună”  Zeljko Kopic laudă viitoarea adversară a lui Dinamo, dar nu se teme: „Are și câteva slăbiciuni” Golazo.ro
Zeljko Kopic a prefațat meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo din etapa #11 din Liga 1.
14:30
Naționala sau echipele de club? O temă de dezbatere: formațiile europene din Liga 1 au un nivel peste sau sub cel al primei reprezentative? Golazo.ro
În topul coefcienților cupelor europene, România e pe 22 cu echipele de club, în vreme ce în ierarhia FIFA, exclusiv pe zona europeană, naționala e 5 poziții mai jos.
14:20
Fără jocuri  de noroc la parter de bloc? Proiectul de lege e aproape să fie adoptat. Guvernul Bolojan se opune Golazo.ro
Amplasarea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor ar urma sa fie interzisă, în ciuda opoziției guvernului Bolojan.
14:10
Lamine Yamal îl îngrijorează Boris Becker știe ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Riscă. Are nevoie de doi, trei oameni serioși în jurul lui” Golazo.ro
Boris Becker, fost jucător de tenis, i-a acordat un sfat lui Lamine Yamal pentru a nu-și ruina cariera.
13:50
Îi cere să plece de la Barcelona! Rooney spune că el trebuia să ia Balonul de Aur și că la formația lui Flick nu e respectat „pentru că nu e spaniol”      Golazo.ro
Wayne Rooney consideră că Raphinha a fost nedreptățit în decernarea Balonului de Aur.
Acum 6 ore
13:30
Cum a scăpat Israel de excludere! Salvat, în ultima clipă, de amenințarea UEFA în plin război: „Numele lor nu vor fi cunoscute” Golazo.ro
Israel a evitat la limită suspendarea din cauza războiului din Gaza. Pericolul imediat a trecut. În ciuda presiunilor făcute asupra UEFA în utimele săptămâni, influența unei țări a protejat naționala și echipele de club israeliene
13:10
Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a făcut spectacol pentru Inter Miami, în victoria categorică, 4-0, cu New York City.
12:50
„Naționala a regresat” Victor Pițurcă a analizat prima reprezentativă + Ce spune despre Mircea Lucescu Golazo.ro
Victor Pițurcă, fost selecționer al României, a vorbit despre situația actuală de la națională.
12:20
PSG, prea mare pentru Ligue 1 Un jurnalist francez se așteaptă ca parizienii să se retragă din campionatul intern: „Superliga este viitorul lor” Golazo.ro
Daniel Riolo (55 de ani), editorialistul RMC Sport, consideră că PSG ar trebui să se retragă din Ligue 1 și să se alătuture proiectului Superligii Europene.
12:20
Echipa lui Rațiu, foc și pară pe arbitraj FOTO. Rayo Vallecano, indignată pentru că Atletico ar fi fost iertată de două „roșii” Golazo.ro
Raul Martin Presa, președintele lui Rayo Vallecano, a criticat arbitrajul din meciul cu Atletico Madrid de miercuri.
12:10
Tănase și MM, amendați Jucătorul și oficialul de la FCSB n-au scăpat după ce s-au luat de arbitri + Ce se întâmplă cu decizia în cazul lui Becali Golazo.ro
Comisia de Disciplină și Etică a FRF a stabilit sancțiunile ce vor fi acordate lui Mihai Stoica și Florin Tănase.
12:10
Trump se teme de atentat la golf! Alarmă maximă. Ce spune poliția despre prezența președintelui american. Măsuri de securitate extreme Golazo.ro
Donald Trump va asista vineri la Ryder Cup, duelul de golf între echipele Statelor Unite și Europei. Apariția președintelui SUA a declanșat un dispozitiv de securitate feroce
11:40
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital Golazo.ro
Gavi (21 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, după ce a fost operat cu succes.
Acum 8 ore
10:50
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona. La Liga a stabilit data și ora primului „El Clasico” din acest sezon.
10:40
„Suntem foarte motivați”  Antrenorul lui Go Ahead Eagles a vorbit despre avantajul pe care echipa lui  îl are în meciul cu FCSB din Europa League Golazo.ro
Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, a prefațat meciul cu FCSB din prima rundă a grupei din Europa League.
10:10
AUR pentru România la canotaj Magdalena Rusu și Simona Radiș au adus prima medalie, la dublu rame, la Campionatele Mondiale de la Shanghai Golazo.ro
Magdalena Rusu și Simona Radiș au cucerit medalia de aur, în proba de dublu rame, la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
09:50
Vor și mai mulți bani! Jucătorii de top presează Grand Slam-urile pentru o cotă mai mare din venituri și o participare reală în luarea deciziilor Golazo.ro
Cel mai bine clasați jucători din ATP și WTA consideră că merită premii mai consistente de la organizatorii marilor turnee
09:40
Dragoș Grigore, decizie finală Fostul fundaș de la Dinamo și Rapid a primit sentința în cazul ordinului de protecție » Soția a invocat o operație pe creier Golazo.ro
Dragoș Grigore (38 de ani) a scăpat de ordinul de protecție emis de poliție, după ce Tribunalul Vaslui a respins apelul depus de soția sa. GOLAZO.ro prezintă toate detaliile cazului.
Acum 12 ore
09:10
Defectele și pericolul contra FCSB GOLAZO.ro decodifică jocul lui Go Ahead Eagles. Unde sunt fisurile și care e omul de anihilat Golazo.ro
FCSB joacă joi seară primul meci în faza principală de Europa League. O înfruntă pe Go Ahead Eagles în Țările de Jos. Cum e echipa olandeză, care sunt minusurile și plusurile sale
Acum 24 ore
23:00
România ratează calificarea la Euro 2026 Sub privirile lui Răzvan Burleanu , „tricolorii” au scăpat in extremis biletele pentru turneul final Golazo.ro
România - Ungaria 2-2, 4-5 per general. „Tricolorii” ratează calificarea la Campionatul European din 2026.
22:50
„La FRF sunt prea mulți șefi!” Daniel Pancu dă cărțile pe față după aventura la România U21: „Vine fiecare pe capul tău” Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit din nou despre perioada petrecută pe banca naționalei U21.
22:40
Mondial cu 64 de echipe? Cine insistă pentru schimbarea majoră + detalii din interiorul FIFA Golazo.ro
Oficialii CONMEBOL cer mărirea numărului de echipe prezente la Cupa Mondială din 2030.
22:40
Presiune pe FCSB Anunțul făcut de Go Ahead Eagles înainte de duelul din Olanda Golazo.ro
Biletele pentru duelul dintre Go Ahead Eagles și FCSB au fost epuizate.
22:20
Deturnat Plecase spre București ca să semneze cu Rapid, dar s-a trezit la Steaua: „Mie nu-mi spuneaţi?” Golazo.ro
Valeriu Răchită (55 de ani), fostul jucător al Stelei, a vorbit despre momentul în care a ajuns la formația roș-albastră.
22:10
Prețuri piperate Cât costă biletele pentru meciul demonstrativ al lui Ronaldinho de la Iași + ce vedete sunt așteptate Golazo.ro
Biletele pentru meciul demonstrativ „Ronaldinho & Friends”, de pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași au fost puse în vânzare.
21:30
Scene șocante la România - Ungaria FOTO: Fanii români s-au bătut pe teren cu jandarmii la meciul decisiv pentru Euro!  Golazo.ro
România - Ungaria. O parte dintre suporterii români din Sala Polivalentă au intrat pe teren la meciul de futsal pentru a-i ataca pe jucătorii maghiari.
21:10
„Frică de moarte?” Mărturia tulburătoare a jucătorului care a revenit după ce  a învins de două ori cancerul: „Nu poți nici să mănânci” Golazo.ro
Kirian Rodriguez se luptă din 2022 cu limfomul Hodgkin, cancerul sistemului limfatic. Căpitanul lui Las Palmas, 29 de ani, se pregătește acum să reintre pe teren a doua oară după chimioterapie și transplant de celule stem
20:50
„Nu sunt Ajax, nu ne e frică” Alibec vrea să spargă gheața în Olanda: „Mi-am așteptat șansa” Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a prefațat primul duel al celor de la FCSB din grupa XXL a Europa League.
20:30
 „Să-și arate valoarea” Elias Charalambous va respecta decizia lui patronului în Olanda: „Suntem obișnuiți, nu e ceva nou” Golazo.ro
Elias Charalambous (44 de ani) a prefațat prima partidă din faza principală a Europa League.
20:10
„Asta e România!” Problemă după problemă cu noul stadion al lui Dinamo: „Actele nu mai erau valabile! S-au cerut alte lucruri” Golazo.ro
Ionuț Lupescu, președinte de onoare al celor de la CS Dinamo, a vorbit despre ultimele probleme întâmpinate în drumul spre ridicarea noului stadion din „Ștefan cel Mare”.
19:20
UTA, pedepsită! Șeful clubului susținea că echipa „nu poate păți nimic”, dar s-a ales cu o sancțiune dură impusă de FIFA! Golazo.ro
UTA Arad a primit interdicție la transferuri din cauza datoriilor față de foștii jucători.
19:20
L-au sunat pe Lucescu! Dinamo Kiev l-ar fi informat pe selecționer despre decizia finală în cazul lui Blănuță! Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) este de mai bine de trei săptămâni în centrul unui scandal la Dinamo Kiev.
19:00
Concurență pentru Gino Cine e oficialul din Liga 1 care vrea să candideze la președinția LPF: „Mi-am propus obiective mărețe” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) și-a anunțat intenția de a candida la următoarele alegeri pentru funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.
18:40
Transferul lui Pușcaș a picat Motivul pentru care polonezii au renunțat la atacantul dorit de Edi: „Oricum nu era ținta numărul 1” Golazo.ro
Transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la Legia Varșovia a picat din cauza pretențiilor finanicare ale fotbalistului.
18:20
Refuzat de Pancu! Fundașul israelian convocat de Lucescu la naționala României are o mare problemă Golazo.ro
Lisav Naif Eissat, 20 de ani, este surpriza selecționerului Mircea Lucescu pentru cele două meciuri din octombrie, cu Moldova și Austria
17:50
„Îmi pare rău că n-am făcut la fel” Un nume uriaș îl pune la zid pe Mircea Lucescu după retragerea lui Mitriță: „A greșit! De ce îl mai chemi?&rdquo Golazo.ro
Marcel Răducanu (70 de ani) a comentat retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională.
Ieri
17:00
Cristian Geambașu Câștigă Simona? Golazo.ro
Elemente noi în procesul intentat de dubla campioană de Grand Slam producătorului suplimentului nutritiv din cauza căruia a fost suspendată
17:00
Dinamo - Veszprem LIVE de la 19:45,  în runda #3 din Liga Campionilor: cunoștințe vechi revin în Ștefan cel Mare Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la Veszprem, astăzi, de la 19:45, în runda #3 din Liga Campionilor la handbal masculin. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.
