Starbucks nu-şi poate opri declinul: Cel mai mare lanţ de cafenele din lume va concedia încă 900 de oameni şi va închide aproape 500 de locaţii din America
Ziarul Financiar, 25 septembrie 2025 17:00
Germania dă fiori reci Moscovei: Cancelarul Merz propune ca Ucraina să primească un împrumut finanţat din activele ruseşti îngheţate, iar cei 140 de miliarde de euro vor sprijini direct armata ucraineană. „Acest împrumut ar fi rambursat doar după ce Rusia va compensa Ucraina pentru daunele cauzate în timpul acestui război” # Ziarul Financiar
Bogdan Iliescu, director comercial al Nusco Imobiliara: Suntem în proces de livrare a primelor trei blocuri din cele şapte din faza a doua a Nusco City, urmând ca până în iunie anul viitor să finalizăm întreaga fază # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar Nusco Imobiliara este în proces de livrare a primelor trei blocuri din cele şapte din faza a doua a Nusco City, urmând ca până în iunie anul viitor să finalizeze toate apartamentele din această fază.
ZF Live. Norbert Sabou, CEO Klass Wagen Group: Am avut curajul nebunesc de a merge în Germania, cea mai mare piaţă auto din Europa, unde vom vinde maşinile care urmează să iasă din circuitul rent a car în ţările în care operăm. Am vândut deja prima maşină: un Volkswagen T-ROC # Ziarul Financiar
Compania de închirieri auto Klass Wagen, fondată în 2009 la Timişoara de Norbert Sabou şi alţi patru antreprenori, s-a tranformat dintr-un startup cu şapte maşini moştenite dintr-o companie intrată în faliment într-un business care a mers dincolo de graniţele ţării cu serviciul de rent a car pe termen scurt.
Cum îşi revine un mic oraş din Maramureş după închiderea fabricii de mobilă Taparo? Vlad Herman, primarul oraşului Târgu-Lăpuş: Am semnat un contract cu un investitor turc pentru un parc fotovoltaic de 100 mil. euro şi avem un parc industrial în construcţie de 27 mil. euro. Ne vom dezvolta atât industrial, cât şi turistic # Ziarul Financiar
Târgu-Lăpuş, oraşul rămas fără Taparo, unul dintre cei mai mari producători şi exportatori români de mobilă, prezent de 20 de ani pe piaţa mobilei şi ajuns în faliment, îşi revine după un an dificil, în care circa 900 de oameni au rămas fără loc de muncă.
Jaqueline Cristian, eliminată din primul tur la turneul WTA 1000 de la Beijing, de Bouzas Maneiro # Ziarul Financiar
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (locul 42 WTA) a fost eliminată, joi, în primul tur la China Open, WTA 1000, desfăşurat pe hard la Beijing, de către sportiva din Spania Jessica Bouzas Maneiro (locul 48 WTA).
Ioan Cocan, managing partner, Tremend, despre transformarea companiei după integrarea în grupul Publicis: Nu ne mai axăm pe outsourcingul clasic, să vindem forţă de muncă, ci vizăm proiecte cu valoare adăugată, la tarife fixe, pentru care ne asumăm riscul că livrăm soluţia potrivită # Ziarul Financiar
Compania locală Tremend Software Consulting se află într-un proces de transformare strategică, trecând de la outsourcingul tehnic - un model în care practic furniza personal specializat clienţilor la un tarif pe oră, riscul proiectului rămânând la client - la o abordare bazată pe proiecte cu valoare adăugată, la tarife fixe („fixed price“).
Capitala domină reconversia platformelor industriale, dar tendinţa se extinde rapid şi către alte oraşe din ţară. Ştefan Oprea, Cushman & Wakefield Echinox: Reconversia platformelor industriale reprezintă în continuare una dintre cele mai mari oportunităţi de investiţii imobiliare # Ziarul Financiar
Gen Z Lifestyle. Tăieri de bugete, dar totul până la cafea. De ce tinerii sunt dispuşi să platească cu 10% în plus pentru o ceaşcă de cafea? # Ziarul Financiar
Pentru tine şi generaţia ta, Z, cafeaua nu mai înseamnă ibricul care fierbe încet pe aragaz. Nu mai ai răbdare să o prepari şi laşi tehnologia, cu care ai crescut, să facă asta pentru tine. Bei cafea la espressor şi nu alegi orice, ci cafea din ferme sustenabile. La final, cafeaua ta e mai scumpă, dar vezi consumul ca pe o declaraţie de valori, nu ca pe o chestiune de preţ şi îţi asumi.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Vlad Ardeleanu, CEO, Medima: Investiţia fondurilor care au fost alături de noi ajunge la maturitate anul viitor, deci probabil ne vom orienta spre o tranzacţie pe finalul lui 2026 # Ziarul Financiar
De la începutul anului, Medima a deschis şapte noi centre, astfel că reţeaua numără acum 29 de clinici de imagistică, un ritm de expansiune extrem de alert care oglindeşte de fapt nevoia pentru astfel de servicii resimţită la nivelul pieţei. Schimbările produse de la jumătatea anului invită însă la prudenţă, a spus Vlad Ardeleanu, CEO al Medima.
Creaturi din altă lume sau care este povestea lui Ovidiu Toader, artisul braşovean care captează imediat atenţia prin supranaturalul lucrărilor sale # Ziarul Financiar
Vizual, lucrările lui Ovidiu Toader par din altă lume, dar strălucitoarele creaturi imaginate de artistul braşovean încapsulează sub formă de baloane metalice (ce paradox frumos) aerul clipei de acum.
Firmele „fantomă“ care bântuie businessul românesc: în 2009, o companie necunoscută din Braşov raporta afaceri mai mari decât Petrom. Abia după patru ani Fiscul i-a cerut insolvenţa. În 2025, ZF găseşte prin statistici alte 3 companii „miliardare“ în actele depuse la Finanţe, inexistente în business. Cum trec ele pe sub toate radarele autorităţilor? # Ziarul Financiar
Firmele „fantomă“ au început să bântuie businessul românesc, iar tiparul pare a fi acelaşi în cazul tuturor, apar de nicăieri şi ajung „pe hârtie“ în topul celor mai mari firme din economia românească, cu venituri de miliarde de lei, fără ca cineva să fi auzit de ele.
Schimbarea totală a lui Trump pune din nou Europa în prima linie. Preşedintele nu a anunţat niciun pas nou al SUA pentru sprijinirea Kievului, lăsând acest lucru în sarcina aliaţilor europeni. „Trump încearcă de fapt doar să-l enerveze pe Putin, dar nu sugerează că va face ceva în privinţa asta” # Ziarul Financiar
ZF IT Generation. Start-up Update. Laura Bulai şi Ovidiu Stegari, fondatori Helperz: Am devenit profitabili şi ţintim venituri de 80.000 de euro anul acesta. Am lansat o nouă versiune a platformei cu asistent AI şi servicii de pet-sitting # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Helperz, care operează din 2019 o platformă tip marketplace pentru servicii la domiciliu, a reuşit să devină profitabil şi înregistrează în continuare creşteri, ţinta pentru finalul lui 2025 fiind de a ajunge la venituri de 70.000 - 80.000 de euro. Până acum, businessul a avansat cu 40% anul acesta, comparativ cu 2024, iar recent, start-up-ul a lansat o nouă versiune a platformei care să susţină în continuare ritmul de creştere.
Deficitul bugetar al României creşte în loc să scadă: 159 mld. lei, adică 32 de miliarde de euro în 2025,echivalent a 8,5% din PIB. Guvernul Ciolacu transmisese Comisiei că deficitul va fi de 7% din PIB # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a spus miercuri că deficitul bugetar convenit cu Comisia Europeană pentru acest an este de 8,4% din PIB, respectiv 159 miliarde lei.
