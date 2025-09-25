Pro-rușii din Moldova își cheamă în stradă susținătorii: ”Să ne apărăm victoria. Este momentul pentru ultima bătălie”

21:00

Un bărbat înarmat cu o pușcă a deschis focul, miercuri, de pe un acoperiș din apropiere asupra unui sediu al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA din Dallas, ucigând doi deținuți și rănind un al treilea înainte de a se sinucide, au declarat autoritățile. Motivația exactă a atacului nu este cunoscută încă. FBI […]