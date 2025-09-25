Secretarul general al NATO spune că este de acord ca statele membre să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, “dacă este necesar”, așa cum a propus Donald Trump.

12:20

Doi cetățeni români, de 22 și 52 de ani, au fost arestați de autoritățile elene pentru spionaj, după ce pe telefoanele mobile ale acestora au fost găsite poze cu o baza navală din Salamina. Aceștia au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal […]