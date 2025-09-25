Primăria Brașov a obținut o finanțare de 28,6 milioane de lei de la Guvernul Elveției. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea sediului companiei de transport public RATBV
Economica.net, 25 septembrie 2025 18:50
Municipiul Braşov a obţinut o nouă finanţare nerambursabilă, de 28,6 milioane de lei, respectiv peste 5 milioane de franci elveţieni, prin cel de-al doilea program de finanţare al Guvernului Confederaţiei elveţiene, bani ce vor fi utilizaţi pentru eficientizarea energetică şi modernizarea sediului administrativ al operatorului de transport public local RATBV, relatează Agerpres.
Lenovo a prezentat noul Lenovo Chromebook Plus (14”, 10), primul Chromebook din lume echipat cu procesorul MediaTek Kompanio Ultra și cu funcții exclusive Google AI, care oferă funcționalități AI hibride.
Creșterea economiei SUA în trimestrul II din 2025, mai accentuată decât se estimase inițial # Economica.net
Ritmul de creştere a economiei SUA a fost mai rapid decât s-a crezut anterior, în trimestrul doi din 2025, pe fondul redresării cheltuielilor de consum, dar de atunci impulsul pare să fi încetinit, transmit Reuters şi AP, relatează Agerpres.
Bento raportează venituri din exploatare în scădere cu 45% pentru primul semestru din 2025. Compania anunță că bugetul aprobat pentru anul 2025 nu va putea fi atins # Economica.net
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud, a înregistrat în primul semestru al anului 2025 venituri din exploatare de 24,7 milioane de lei, în scădere cu 45% față de aceeași perioadă a anului trecut, într-un context operațional total diferit comparativ cu primul semestru din 2024.
EVERGENT Investments le propune acționarilor răscumpărarea a 4,86% din capitalul societății # Economica.net
Consiliul de administrație al EVERGENT Investments S.A. a decis convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor pentru datele de 29 și 30 octombrie 2025, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Nicolas Sarkozy, cinci ani de închisoare pentru acceptarea de fonduri ilegale din Libia pentru campania electorală # Economica.net
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional pentru acceptarea de fonduri ilegale pentru campania electorală de la fostul lider libian Muammar Gaddafi în schimbul unor favoruri diplomatice, anunță BBC.
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,199 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Piaţa auto din România a crescut cu 51,7% în august. Plus de 4,7% pentru înmatriculările din Europa # Economica.net
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA) au crescut în ritm anual cu 4,7% în august, în timp ce tranziţia către vehicule electrice şi hibride câştigă teren, arată datele publicate joi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).
Creşterea creditării bancare a companiilor din zona euro a continuat să accelereze în august, atingând cel mai ridicat nivel de la mijlocul lui 2023, ratele mai scăzute ale dobânzilor sprijinind fluxul de împrumuturi, arată datele unui studiu publicat joi de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite Reuters.
AMOFM: 242 de locuri de muncă în străinătate sunt disponibile pentru români, prin rețeaua Eures # Economica.net
Angajatorii europeni oferă, prin intermediul Eures România, 242 de locuri de muncă, cele mai multe în Germania, Finlanda şi Norvegia, informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti, într-un comunicat de presă, relatează Agerpres.
Finlanda confirmă implicarea hackerilor ruși în atacul cibernetic asupra Ministerului Apărării # Economica.net
Atacul cibernetic care a afectat timp de mai multe ore site-ul web al Ministerului Apărării din Finlanda marţi seara a fost opera grupului de hackeri ruşi "NoName057(16)", a confirmat joi Agenţia finlandeză pentru transporturi şi comunicaţii (Traficom) la televiziunea naţională YLE, potrivit EFE.
Autostrada Transilvania: Undă verde pentru construirea integrală a lotului Chiribiș – Biharia # Economica.net
De luni, 29 septembrie, constructorii români care lucrează pe subsecțiunea Chiribiș - Biharia din Autostrada A3-Transilvania intră în șantier pe toți cei 29 de kilometri din județul Bihor, informează joi Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
DNSC avertizează cu privire apariția unor noi campanii de fraudă online, care folosesc identitățle vizuale ale OLX și ePantofi # Economica.net
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează în legătură cu intensificarea campaniilor de fraudă online în numele unor platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi, şi recomandă utilizatorilor să nu ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăţi în afara canalelor oficiale, transmite Agerpres.
Record mondial în turism pentru țara preferată a românilor. Cele mai multe hoteluri sustenabile din lume sunt în Turcia # Economica.net
Turcia, una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români, a ajuns la peste 2.000 de unități de cazare care au obținut certificare internațională GSTC (Consiliul Global pentru Turism Sustenabil). Astfel, Turcia deține cel mai mare număr de unități de cazare certificate GSTC din lume pentru turism sustenabil, arată un comunicat de presă al Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA).
Comisia Europeană a trimis solicitări către 15 state membre, printre care și România, de a transpune complet Directiva privind înfiinţarea şi funcţionarea punctului unic de acces european # Economica.net
Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere către 15 state membre, printre care şi România, pentru că nu au transpus complet Directiva UE 2864 din 2023 privind înfiinţarea şi funcţionarea punctului unic de acces european (ESAP) în raport cu schimbările introduse în Directiva UE 109 din 2004 referitoare la Transparenţă, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres.
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA) au crescut în ritm anual cu 4,7% în august, în timp ce tranziţia către vehicule electrice şi hibride câştigă teren, arată datele publicate joi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).
Modificare importantă în factura de energie electrică. Când va fi introdus abonamentul la curent # Economica.net
Tariful binom, care ar presupune plata unui abonament la rețeaua electrică în funcție de puterea aprobată a locului de consum, este cea mai corectă formă de facturare pentru clienți, dar autoritățile nu se grăbesc cu implementarea lui, spune industria. Introducerea lui este stipulată în programul de guvernare și nu va fi implementat mai devreme de vara anului viitor.
Alin Burcea, Paralela45: Vizăm o creștere de 60% a numărului zborurilor directe față de sezonul trecut după fuziunea cu Rainbow Tours # Economica.net
Paralela45 a fuzionat anul acesta cu Rainbow Tours Polonia, una dintre cele mai mari agenții de turism din Polonia și se așteaptă la o creștere de 60% a vacanțelor cu zborurilor directe pentru 2026.
Ce spune ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene despre demisiile de la Hidroelectrica # Economica.net
Demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare, a afirmat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, menţionând că pe guvernanţă corporativă "acest Guvern nu se mai joacă".
Invazia mașinilor chinezeşti în Europa – BYD bate a doua oră consecutiv Tesla. Vânzările gigantului, în UE, au crescut de trei ori # Economica.net
BYD, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV), a vândut luna trecută de trei ori mai multe maşini noi în Uniunea Europeană, comparativ cu august 2024, depăşind rivalul Tesla pentru a doua lună consecutiv, arată datele publicate joi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.
VIDEO Cu trenul de la Budapesta la Brașov în doar 7 ore. Declarațiile controversate ale premierului maghiar Viktor Orban # Economica.net
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat la ceremonia de predare a tronsonului de cale ferată dintre Békéscsaba şi Lőkösháza, că, odată finalizate lucrările și din România, călătoria cu trenul de la Budapesta la Braşov se va scurta cu 5 ore, scrie presa locală care citează presa maghiară.
Criză Franţa – Record absolut. Datoria publică a continuat să crească până la 3.400 de miliarde de euro, 115,6% din PIB # Economica.net
Datoria publică a Franţei a continuat să crească în trimestrul al doilea din 2025, ajungând la 115,6% din produsul intern brut şi la un record absolut de peste 3400 de miliarde de euro, arată datele preluate joi de AFP de la Institutul Naţional de Statistică (INSEE).
Nouă mari bănci europene își unesc forțele pentru a emite un instrument digital de plată denominat în euro, echivalentul bitcoin # Economica.net
ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International (RBI) și-au unit forțele pentru a lansa un stablecoin denominat în euro, conform reglementărilor MiCAR. Acest instrument digital de plată, bazat pe tehnologia blockchain, este creat cu obiectivul de a deveni un standard european de încredere pentru plăți în ecosistemul digital.
VIDEO Autostrada Moldovei A7: UMB lucrează cu 4.000 de muncitori pe cele trei loturi ale tronsonului Focșani – Bacău. Ce ar putea fi gata în 2025 # Economica.net
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 Domnești Târg - Răcăciuni al Autostrăzii Focșani - Bacău (A7) a depășit 80%, informează joi Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Un stadiu similar a prezentat și cu o zi înainte pe lotul 1 al acestui tronson din Autostrada Moldovei.
Turcii de la Memorial deschid o clinică în Bucureşti în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate # Economica.net
Grupul Memorial din Turcia a inaugurat Clinica Memorial City Gate, cea de-a doua unitate a sa pe piața locală, cu o investiție de peste 3 milioane de euro.
Programul „laptele și cornul” revine în școli cu un buget cu 4,7% mai mare decât anul trecut, urmare a creșterii TVA # Economica.net
Peste 1,8 milioane de preșcolari și elevi vor primi și în acest an școlar în mod gratuit fructe, legume, lapte și produse de panificație prin Programul pentru școli al Uniunii Europene. Guvernul a alocat 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), cu 4,75% mai mult decât anul precedent, din care 86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) provin din fonduri europene.
O agenție imobiliară din București și-a specializat agenți pentru piața din Grecia și vinde locuințe cu TVA zero în Thasos, Asprovalta și Kavala # Economica.net
Imopedia.ro, unul dintre cele mai cunoscute portaluri imobiliare din România, va participa la ediția Târgului Național Imobiliar (TNI) ce se va desfășura între 26 și 28 septembrie 2025, la Palatul Parlamentului, unde va prezenta vizitatorilor o selecție de proprietăți din Grecia, Bulgaria dar și din București.
Rama Coradia Sream numărul 6 a ajuns miercuri în București, potrivit unor imagini postate de Mobilitate.eu. Amintim că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a încheiat un contract pentru achiziția a 37 de astfel de trenuri de la Alstom.
Transportul rutier de marfă din România a crescut cu 69% în 10 ani, de trei ori peste ritmul UE, dar rămâne de peste şase ori mai mic decât cel din Polonia – analiză Colliers # Economica.net
Firmele de transport şi logistică au raportat, în urmă cu doi ani, aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe şosele, cu 69% mai mult decât în urmă cu zece ani, ceea ce reprezintă cel mai rapid ritm din UE şi de peste trei ori peste media comunitară, potrivit datelor Eurostat citate de Colliers.
Ungurii de la MOL, presați să renunțe la petrolul rusesc, spun că nu pot transporta țiței de la Adriatica prin Croația, după ce au făcut teste # Economica.net
Grupul ungar MOL și compania croată Janaf au efectuat săptămâna trecută mai multe teste comune asupra oleoductului Adria, dar cele mai recente rezultate încă nu confirmă că această conductă ar putea transporta pe termen lung volume suficiente de țiței din Marea Adriatică în Ungaria și Slovacia, potrivit unui comunicat de presă al MOL. În timpul testelor, conducta nu a putut funcționa la o capacitate satisfăcătoare mai mult de 1-2 ore.
SUA: Casa Albă a cerut agenţiilor federale să pregătească planuri de concedieri în masă în cursul unui posibil „shutdown” # Economica.net
Casa Albă a solicitat miercuri agenţiilor federale să pregătească planuri pentru concedieri în masă, în timpul unei posibile "închideri" a guvernului - shutdown - săptămâna viitoare, ceea ce ar marca un viraj brusc de la concedierile temporare care au avut loc anterior în astfel de situaţii, relatează Reuters.
Guvernul a adoptat OUG prin care se prelungeşte plafonarea adaosului comercial pentru alimente până la data de 31 martie 2026, inclusiv.
Dobânzi promoționale la CEC Bank: depozitul în lei pe 5 luni are o dobândă fixă de 6,10% pe an. Depozitele pot fi constituite până la Crăciun # Economica.net
CEC Bank relansează campania promoțională Depozit în lei pe 5 luni, cu dobândă fixă de 6,10%, începând din această săptămână. Campania se va derula pe o perioadă de 3 luni, până în 22 decembrie 2025.
Adrian Dragomir, Termene: Companiile care nu vor integra instrumente AI rapid vor dispărea de pe piață # Economica.net
Zeci de antreprenori, manageri și experți în tehnologie au participat miercuri, 24 septembrie, la evenimentul „Meet the Business of Sferal – digitalizarea inteligentă a afacerii tale”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB).
PIB România – BERD a revizuit în scădere la 0,9% estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an # Economica.net
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 0,9% prognoza de creştere a economiei româneşti pentru 2025, faţă de 1,6% cât a estimat în luna mai, potrivit raportului "Regional Economic Prospects", publicat joi de instituţia financiară internaţională.
Norwegian Air Shuttle se extinde în România și pune Cluj-Napoca pe harta destinațiilor din 2026 # Economica.net
Compania aeriană Norwegian Air Shuttle ASA va opera zboruri directe din Cluj-Napoca spre Copenhaga începând cu vara anului viitor, potrivit unui comunicat de presă al aeroportului internațional Avram Iancu.
Câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naţionale în 2024 a fost 8.061 lei, cu 14,5% (+1.019 lei) mai mare faţă de anul precedent, în timp ce câştigul mediu net a ajuns la 4.959 lei, în creştere cu 12,4% (+547 lei) comparativ cu anul precedent, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate joi.
Unul dintre efectele plafonării adaosului comercial. MADR: Vânzările de magiun au crescut semnificativ. Guvernul va aproba azi ordonanța privind această măsură # Economica.net
Guvernul se va pronunța astăzi asupra ordonanței de urgență ce vizează prelungirea până la data de 31 martie 2026, inclusiv. Ministerul Agriculturii spune că măsura temporară introdusă în 2023 și prelungită de atunci în mai multe rânduri a contribuit, în mod semnificativ, la stabilizarea pieței și la reducerea volatilității prețurilor la materiile prime și produsele finite.
Planul PSD de relansare economică merge în Coaliţie. Condiţia e ca acesta să fie parte din pachetul trei de reforme pentru care îşi va asuma răspunderea Guvernul # Economica.net
PSD va înainta, până la sfârşitul săptămânii, coaliţiei de guvernare propunerile de relansare economică, cu condiţia ca acestea să fie parte din pachetul trei de reforme pentru care îşi va asuma răspunderea Guvernul, a declarat, miercuri, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, menţionând că l-a informat în acest sens şi pe preşedintele Nicuşor Dan.
China se angajează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035 (preşedinte) # Economica.net
Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat personal miercuri noul angajament climatic al ţării sale, angajându-se să reducă emisiile de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035, relatează AFP.
Federaţiile şi patronatele din HoReCa au transmis o scrisoare deschisă Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului prin care solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare.
Germania – Încrederea mediului de afaceri a scăzut pentru prima dată după luna aprilie # Economica.net
Moralul mediului de afaceri german a scăzut în mod suprinzător în luna septembrie, după mai multe luni de îmbunătăţire, ceea ce scoate în evidenţă fragilitatea planului cancelarului Friedrich Merz de a repune pe creştere cea mai mare economie a Europei, transmite Bloomberg.
Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni, fără dubiu, a declarat, miercuri seara, preşedintele interimar al social democraţilor, Sorin Grindeanu.
Începe sesiunea pentru cererile de finanţare pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor” – AFIR # Economica.net
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide joi sesiunea de primire a cererilor de finanţare pentru submăsura 17.1 "Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor", din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit joi dimineaţă la Palatul Victoria pentru a discuta despre rectificarea bugetară.
Cât va rezista Guvernul Bolojan, în opinia lui Grindeanu. Ce spune şeful PSD despre o „alianţă cu AUR” # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a respins, miercuri, varianta ca social democraţii să facă un guvern cu AUR, menţionând că guvernul actual va "prinde martie 2027", după cum este prevăzut în protocolul coaliţiei.
Proiect de lege privind cooperarea cu Ucraina în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe agenda şedinţei Guvernului # Economica.net
Guvernul are pe agenda şedinţei de joi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2024.
Bani cash la saltea – Sfatul BCE: Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă până la 100 euro de persoană # Economica.net
Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă numerar pentru situaţiile de urgenţă, sugerează un studiu publicat de Banca Centrală Europeană, care argumentează că bancnotele rămân o protecţie majoră când se prăbuşesc sistemele digitale de plăţi, informează publicaţia Financial Times.
Anunț de la Temu pentru toți clienții. Ce informații ar putea cere de la cei care cumpără # Economica.net
Retailerul chinez de produse ieftine Temu, care livrează și în România inclusiv dintr-un deozit local, va schimba caracteristicile platformei precum și politica de confidențialitate, începând cu 11 octombrie. Printre modificări este inclusă și posibilitatea solicitării unor date cu caracter personal precum numărul de pe pașaport pentru a se putea face vămuirea.
Diana Popescu, Epoque Hotel: Lipsa unui brand naţional puternic face dificilă consolidarea poziţiei României ca destinaţie de lux # Economica.net
România are un potențial turistic recunoscut internațional, însă lipsa unei strategii naționale de promovare și a unui brand puternic împiedică poziționarea țării ca destinație de lux, atrage atenția Diana Popescu, proprietara Epoque Hotel Relais & Châteaux, primul hotel din România afiliat prestigioasei rețele.
