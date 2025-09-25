Lenovo lansează Chromebook Plus (14”, 10) și prezintă noua generație de AI hibrid

12:00

Firmele de transport şi logistică au raportat, în urmă cu doi ani, aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe şosele, cu 69% mai mult decât în urmă cu zece ani, ceea ce reprezintă cel mai rapid ritm din UE şi de peste trei ori peste media comunitară, potrivit datelor Eurostat citate de Colliers.