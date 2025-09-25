Pistol (CNAIR): Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri

17:00

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după discuţiile de la Bruxelles, că au convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB iar asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro. Potrivit premierului, dacă anul acesta respectăm … Articolul Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB / Dacă anul acesta respectăm această ţintă, anul viitor am putea să ne apropiem de o ţintă de puţin peste 6% din PIB apare prima dată în Main News.