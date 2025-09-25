Pistol (CNAIR): Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri
MainNews.ro, 25 septembrie 2025 18:50
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg – Răcăciuni al Autostrăzii Focşani – Bacău a depăşit 80%, afirmă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit acestuia, constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focşani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4.000 de
Acum 15 minute
18:50
Pistol (CNAIR): Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri # MainNews.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg – Răcăciuni al Autostrăzii Focşani – Bacău a depăşit 80%, afirmă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit acestuia, constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focşani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4.000 de
Acum 4 ore
16:30
Român arestat în urma unor fraude internaţionale cu criptomonede: prejudiciu de 103 milioane de euro și percheziţii în Capitală # MainNews.ro
Procurorii DIICOT au efectuat percheziţii în locuinţa unui român din Bucureşti, suspectat de implicare într-o reţea internaţională de fraude informatice, care ar fi cauzat pierderi totale de aproximativ 103 milioane de euro unor cetăţeni europeni, prin înşelăciuni cu criptomonede pe platforme online. Ancheta arată că o parte semnificativă a fondurilor investite a fost transferată în
16:10
Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orbán pentru a discuta despre importurile de gaz din Rusia # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a sunat pe premierul maghiar Viktor Orbán pentru a discuta despre importurile de gaz ale Ungariei din Rusia. Liderul guvernului de la Budapesta i-a subliniat importanța menținerii importurilor pentru a împiedica majorarea prețurilor, relatează Euronews. Informația cu privire la convorbirea purtată de către cei doi lideri a fost confirmată de către
15:40
Daniel Băluță: Încep lucrările de extindere a parcului Tudor Arghezi cu patru hectare, majoritatea dedicate spațiilor verzi – FOTO # MainNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat joi începerea lucrărilor de extindere a parcului Tudor Arghezi cu patru hectare. Conform edilului, aproximativ trei sferturi din suprafața suplimentară vor fi amenajate exclusiv cu spații verzi, incluzând iarbă, flori, arbuști și peste o mie de pomi, iar restul va fi dedicat a trei locuri de joacă moderne
15:20
Noi reglementări privind doborârea dronelor care violează spațiul aerian al României. Ce a decis CSAT # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat joi, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), că a fost completat cadrul legal privind apărarea obiectivelor împotriva dronelor, prin aprobarea unor metodologii care stabilesc lista acestora. Documentul are caracter flexibil şi se actualizează în funcţie de realităţi, putând include şi obiective temporare, precum locaţii unde se
15:20
Republica Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni # MainNews.ro
Autoritățile din Republica Moldova pregătesc realizarea unei căi ferate electrificate cu ecartament european între Ungheni și Chișinău. Realizarea proiectului ar duce la stimularea comerțului și a conectivității transfrontaliere, prin facilitarea transportului de mărfuri către Uniunea Europeană, relatează Radio Chișinău. „Este vorba de călătorii mai rapide și mai sigure pentru pasageri, în condiții moderne de confort;
15:10
Avertisment DNSC: Hackerii se dau drept OLX România și epantofi.ro pentru a vă fura datele – VIDEO # MainNews.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis, joi, un avertisment privind intensificarea atacurilor cibernetice prin care infractorii se dau drept platforme cunoscute, precum OLX România sau ePantofi, și folosesc imagini cu persoane publice pentru a promova așa-numite „oportunități de câștiguri". Conform specialiștilor, atacatorii creează site-uri false, trimit mesaje sau link-uri care par autentice și
15:10
Zelenski, pregătit să renunțe la funcție după război: Obiectivul meu este să termin războiul și nu să continui să candidez la alt mandat # MainNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat recent că este pregătit să renunțe la funcție după încheierea războiului cu Rusia, prioritizând pacea în detrimentul continuării mandatului său. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „The Axios Show", într-o înregistrare video publicată joi, în contextul participării sale la Adunarea Generală a ONU de la New York. „Obiectivul
Acum 6 ore
14:50
CTP: „Rușii bombardează Republica Moldova cu sute de milioane de dolari pentru a ocupa țara după alegeri” # MainNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu avertizează, într-o postare publicată joi pe Facebook, că Rusia ar desfășura o amplă operațiune subversivă în Republica Moldova, cu scopul de a prelua controlul după alegerile de duminică și de a transforma țara într-o bază militară împotriva Ucrainei și României. Sub titlul „Operație pe cord deschis", CTP scrie că
14:50
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a efectuat joi, 25 septembrie 2025, recepția preliminară a celei de a șase rame electrice interregionale (RE-IR) Coradia Stream, la Depoul Alstom din incinta Atelierele CFR Grivița. Trenul, construit în fabrica Alstom din Bautzen, Germania, a sosit la București la începutul acestei săptămâni. Cu această ocazie a fost finalizat și
13:50
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale # MainNews.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat în dosarul în care a fost acuzat de acceptarea unei finanțări ilegale pentru campania sa electorală din 2007 din partea fostului lider al Libiei, Muammar Gaddafi, relatează Euronews. Fostul șef de stat a fost achitat pentru acuzațiile de deturnare de fonduri publice libiene și corupție
13:20
O nouă companie aeriană va opera în premieră zboruri directe spre Copenhaga de pe Aeroportul din Cluj # MainNews.ro
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță în premieră absolută noua oportunitate de călătorie prin intermediul companiei aeriene Norwegian, care va opera zboruri spre Copenhaga, începând din sezonul de vară al anului 2026. Începând din 28 iunie 2026, compania aeriană Norwegian va conecta pentru prima dată orașul Cluj-Napoca cu capitala Danemarcei, Copenhaga. Zborurile vor fi operate cu două frecvenţe săptămânale, în
13:10
Ilie Bolojan: Am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026 # MainNews.ro
Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă suplimentară de șase luni, până la data de 31 martie 2026. Această decizie a fost precedată de discuții intense în cadrul coaliției de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a confirmat măsura după ședința de Guvern, subliniind beneficiile
Acum 8 ore
13:00
Ministerul Fondurilor Europene simplifică accesul la finanțări cu ajutorul inteligenței artificiale, printr-un proiect finanțat din PNRR # MainNews.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) derulează un proiect de inteligență artificială, finanțat prin PNRR, menit să simplifice accesarea fondurilor europene și interacțiunea cu beneficiarii, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de ministrul Dragoș Pîslaru, a inițiat un proiect de implementare a inteligenței artificiale. Obiectivul principal este de a sprijini
12:20
Deputatul AUR Andrei Gușă încearcă să obțină semnăturile necesare pentru depunerea unui proiect de lege privind limitarea dreptului de vot al celor cu dublă cetățenie. Aceștia ar urma să participe la scrutine într-un singur stat, relatează Radio Europa Liberă România. Andrei Gușă este fiul fostului consultant politic Cosmin Gușă. El a fost ales deputat pe
12:00
PAS spre UE sau înapoi în siajul Moscovei? Analistul Ion Tăbârță explică strategiile Kremlinului în alegerile moldovenești – INTERVIU # MainNews.ro
Republica Moldova se va afla duminică, poate mai mult ca niciodată, la răscruce de drumuri. Peste 3 milioane de basarabeni sunt așteptați să voteze la alegerile parlamentare, un scrutin de o importanță capitală pentru destinele teritoriului dintre Prut și Nistru. După patru ani de guvernare cu rezultate modeste pe plan intern și remarcabile pe plan
Acum 12 ore
10:50
SUA și Iranul semnalizează o posibilă relaxare a tensiunilor generate de programul nuclear # MainNews.ro
SUA și Iranul semnalizează o posibilă relaxare a tensiunilor generate de programul nuclear. Oficialii de la Teheran au reiterat că nu intenționează să construiască o armă nucleară, iar cei de la Washington și-au arătat disponibilitatea de a relua negocierile pentru rezolvarea disputei, relatează Reuters. Ce au declarat Masoud Pezeshkian și Steve Witkoff? În cadrul discursului
10:30
INS: Câștigul salarial mediu net a ajuns la 4.959 lei în 2024, în creștere cu 12,4% față de 2023 # MainNews.ro
Câștigul salarial mediu net lunar în România a atins 4.959 lei în anul 2024, marcând o creștere de 12,4% (echivalentul a 547 lei) față de anul precedent, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Similar, câștigul salarial mediu brut lunar a crescut cu 14,5%, ajungând la 8.061 lei. Aceste creșteri vin într-un context
10:30
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat, joi, din Grecia în Republica Moldova pentru a răspunde acuzațiilor legate de implicarea sa în „furtul secolului" – dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc în 2014. Avionul pe cursa Atena–Chișinău, la bordul căruia se afla Plahotniuc, a aterizat în capitala Republicii Moldova în jurul prânzului. Potrivit
09:10
Sorin Grindeanu se arată optimist că guvernul Bolojan își va încheia mandatul la termen # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a respins ideea realizării unei coaliții cu AUR, subliniind că actualul guvern, condus de către Ilie Bolojan, își va încheia mandatul în martie 2027, așa cum este prevăzut în acordul de guvernare. Într-o emisiune la Antena 3 CNN, liderul social-democrat a declarat că scorul formațiunii conduse de către George
09:10
Societatea de Transport București a anunțat miercuri anularea procedurii pentru achiziția a 40 de tramvaie de proveniență rusească, prin intermediul unor societăți ale afaceristului Gruia Stoica. Mainnews.ro dezvăluit în exclusivitate încă din anul 2021 dedesubturile acestei licitații și cum fost posibil ca o firmă cu zero experiență în producerea un astfel de vehicule să se
08:40
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional # MainNews.ro
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba
Acum 24 ore
21:20
DIICOT a deschis dosar penal pentru terorism după amenințările trimise către zeci de școli și spitale din țară # MainNews.ro
DIICOT a anunțat miercuri seară că a deschis o anchetă penală după valul de amenințări transmise prin e-mail mai multor școli și spitale din București și din alte județe ale țării, cazul fiind încadrat ca infracțiune de amenințare cu caracter terorist. În prezent, procurorii efectuează cercetări in rem, adică asupra faptei, nu a unei persoane
Ieri
19:00
Bolojan, întrebat pe cine va numi vicepremier în locul lui Anastasiu: Un astfel de om care să fie şi disponibil să intre într-o astfel de situaţie nu e uşor de găsit, dar în perioada următoare vom veni cu o propunere pentru a ocupa acest post # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu este uşor să se găsească un om care să vină din zona antreprenorială sau din cea de responsabilitate socială şi să fie dispus să intre în Guvern pentru a ocupa postul de vicepremier deţinut anterior de Dragoş Anastasiu, dar a precizat că în perioada următoare va veni cu
18:00
Ilie Bolojan explică principalele măsuri din pachetul trei: „Reducerea aparatului central, stoparea cumulului pensiei cu salariul și eliminarea pensionării anticipate” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, principalele măsuri incluse în pachetul trei pentru reducerea deficitului, menționând că acestea vizează reducerea aparatului din instituțiile centrale și serviciile deconcentrate, interzicerea cumulului pensiei cu salariul, eliminarea pensionării anticipate și scurtarea perioadei de șomaj. În cadrul unei conferințe de presă, Bolojan a explicat că pachetul de măsuri privind administrația
17:00
Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB / Dacă anul acesta respectăm această ţintă, anul viitor am putea să ne apropiem de o ţintă de puţin peste 6% din PIB # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după discuţiile de la Bruxelles, că au convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB iar asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro. Potrivit premierului, dacă anul acesta respectăm
16:00
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță organizarea luni a unor proteste în mai multe centre universitare din țară. Manifestanții sunt nemulțumiți de modificările legislative adoptate în această vară care au dus la diminuarea fondurilor pentru asigurarea transportului, precum și a bugetului pentru burse. „Studenții din toată țara resimt efectele negative ale măsurilor
16:00
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că a început refacerea carosabilului pe principalele bulevarde: Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu și Piața Victoriei. Lucrările se efectuează noaptea, ca să
16:00
Bărbat reținut în Marea Britanie în urma atacului cibernetic care a paralizat zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene # MainNews.ro
Un bărbat a fost reținut în Marea Britanie, fiind suspectat că ar fi implicat în atacul cibernetic care a perturbat zborurile de pe aeroportul Heathrow și alte aeroporturi europene, potrivit BBC și The Guardian. Autoritățile britanice au anunțat că suspectul, în jur de 40 de ani, a fost arestat în West Sussex de agenți ai … Articolul Bărbat reținut în Marea Britanie în urma atacului cibernetic care a paralizat zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene apare prima dată în Main News.
15:10
ANALIZĂ Care sunt consecințele absenței lui Nicușor Dan de la Adunarea Generală a ONU? # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan, care și-a preluat mandatul la finalul lunii mai, nu ia parte la reuniunea la nivel înalt din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În lipsa sa, delegația României este condusă de către ministra de externe Oana Țoiu. Absența șefului statului de la reuniunea diplomatică privează România de oportunitatea … Articolul ANALIZĂ Care sunt consecințele absenței lui Nicușor Dan de la Adunarea Generală a ONU? apare prima dată în Main News.
15:10
Horațiu Potra, cunoscut ca fost mercenar și om de afaceri cu conexiuni controversate, este vizat de anchete ample în România pentru infracțiuni grave, de la evaziune fiscală și spălare de bani, până la deținere ilegală de arme și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit surselor judiciare, acesta ar fi fugit din țară înainte de emiterea … Articolul BREAKING Horațiu Potra ar fi fost reținut în Dubai – surse apare prima dată în Main News.
14:50
Spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților. Totodată, managerii unităților vor fi obligați să instaleze sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU, după ce a primit votul final în Parlament proiectul inițiat de deputații USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener și Cristina Prună. Legea merge la … Articolul Butoane de panică și camere video în spitale. Legea a fost adoptată de Parlament apare prima dată în Main News.
14:00
Șoșoacă se declară victima răzbunării Ursulei von der Leyen, după ce Parchetul General a început urmărirea penală împotriva sa: „Mă urăște. Am fost prima care a contribuit la căderea ei” # MainNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă a acuzat marți, într-o intervenție la România TV, că este victima răzbunării președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce Parchetul General a început urmărirea penală împotriva ei. „Justiția, dacă ar justiție, nu am fi în situația asta, pentru că există dreptul la libertate de opinie, nu am avea legi care … Articolul Șoșoacă se declară victima răzbunării Ursulei von der Leyen, după ce Parchetul General a început urmărirea penală împotriva sa: „Mă urăște. Am fost prima care a contribuit la căderea ei” apare prima dată în Main News.
14:00
Adolescentul audiat pentru amenințările trimise școlilor și spitalelor a fost acuzat în SUA de terorism și pornografie # MainNews.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost audiat miercuri la sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) în legătură cu o serie de mesaje de amenințare trimise școlilor, grădinițelor, spitalelor și secțiilor de poliție din România. Aceste audieri survin după ce sute de instituții de stat din București și din țară au primit … Articolul Adolescentul audiat pentru amenințările trimise școlilor și spitalelor a fost acuzat în SUA de terorism și pornografie apare prima dată în Main News.
12:50
Protest al angajaților Şantierului Naval Damen Mangalia în faţa Ministerului Economiei: Nu avem o strategie clară # MainNews.ro
Angajații Șantierului Naval Damen Mangalia au inițiat un protest în fața Ministerului Economiei, acuzând autoritățile de lipsa unei strategii clare și a unui plan coerent de redresare pentru unitatea navală. Situația critică a șantierului, aflat aproape de colaps, generează îngrijorări profunde pentru viitorul său și pentru întreaga comunitate din Mangalia. Angajații Şantierului Naval Damen Mangalia, … Articolul Protest al angajaților Şantierului Naval Damen Mangalia în faţa Ministerului Economiei: Nu avem o strategie clară apare prima dată în Main News.
12:40
Polițiștii au efectuat percheziții în județele Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,8 milioane de lei # MainNews.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș au efectuat 16 percheziții domiciliare în județele Timiș și Gorj, dar și la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale care ar fi funcționat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane, în cauză fiind deschis un dosar penal de evaziune fiscală, relatează … Articolul Polițiștii au efectuat percheziții în județele Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,8 milioane de lei apare prima dată în Main News.
12:40
Diana Buzoianu rămâne la Ministerul Mediului. Grindeanu anunță că PSD va vota împotriva moțiunii depuse de AUR # MainNews.ro
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că deputații formațiunii vor vota împotriva moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu. Camera Deputaților este așteptată miercuri să se pronunțe asupra moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu. Printre argumentele vehiculate de partidul condus de George Simion … Articolul Diana Buzoianu rămâne la Ministerul Mediului. Grindeanu anunță că PSD va vota împotriva moțiunii depuse de AUR apare prima dată în Main News.
12:00
Emmanuel Macron susține că Donald Trump trebuie să încheie războiul din Fâșia Gaza dacă vrea Premiul Nobel pentru Pace # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că omologul său american, Donald Trump, trebuie să încheie războiul din Fâșia Gaza dacă își dorește să obțină Premiul Nobel pentru Pace, relatează Reuters. Liderul european, aflat la New York pentru reuniunea la nivel înalt din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a adăugat că … Articolul Emmanuel Macron susține că Donald Trump trebuie să încheie războiul din Fâșia Gaza dacă vrea Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în Main News.
12:00
CCR amână decizia despre pensiile magistraților și respinge contestațiile privind restructurarea ANCOM, ANRE și ASF # MainNews.ro
CCR a amânat, pentru 8 octombrie, pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate privind legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraților, sesizare depusă de ICCJ. Decizia face parte dintr-o serie de nouă contestații dezbătute de CCR, vizând legi adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii. CCR s-a reunit miercuri pentru a analiza nouă sesizări referitoare la legile … Articolul CCR amână decizia despre pensiile magistraților și respinge contestațiile privind restructurarea ANCOM, ANRE și ASF apare prima dată în Main News.
11:40
Noi amenințări în școli și spitale: Anchete în Caraș-Severin, Galați, Hunedoara și Teleorma # MainNews.ro
O nouă serie de mesaje de amenințare a fost semnalată la adresele oficiale de e-mail ale unor unități de învățământ și medicale din mai multe zone ale țării, declanșând anchete ample la nivel național. Incidentele au avut loc în zilele de marți, 23 septembrie, și miercuri, 24 septembrie, vizând instituții din nu mai puțin de … Articolul Noi amenințări în școli și spitale: Anchete în Caraș-Severin, Galați, Hunedoara și Teleorma apare prima dată în Main News.
11:00
Propunere halucinantă în Parlament: Preț maxim de 3 lei pentru apa vândută în aeroporturi, gări, autogări și metrou # MainNews.ro
Prețul unei sticle de 500 ml de apă potabilă îmbuteliată, comercializată în aeroporturi, gări, autogări, la metrou, în porturi sau în alte spații unde consumatorii nu au alternative rezonabile de cumpărare, ar putea fi plafonat la maximum 3 lei, potrivit unui proiect analizat de Profit.ro. Inițiatorii proiectului susțin că măsura este necesară pentru a proteja … Articolul Propunere halucinantă în Parlament: Preț maxim de 3 lei pentru apa vândută în aeroporturi, gări, autogări și metrou apare prima dată în Main News.
10:40
ANALIZĂ Donald Trump a criticat lipsa de eficacitate a ONU și a reiterat că a oprit șapte războaie. Se justifică declarațiile președintelui SUA? # MainNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut primul discurs din 2020 cu ocazia Dezbaterii Generale din cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Liderul de la Casa Albă a criticat lipsa de eficacitate a ONU în gestionarea conflictelor de pe glob și a reiterat afirmația sa anterioară, potrivit căreia a oprit șapte războaie. … Articolul ANALIZĂ Donald Trump a criticat lipsa de eficacitate a ONU și a reiterat că a oprit șapte războaie. Se justifică declarațiile președintelui SUA? apare prima dată în Main News.
09:40
Curtea Constituţională a României se reuneşte, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea. Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestaţii, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare şi afectarea stării economice … Articolul CCR dezbate sesizările care vizează legile din doilea pachet de măsuri apare prima dată în Main News.
08:40
Schimbare majoră de poziție a lui Donald Trump: „Ucraina poate câștiga războiul și își poate recăpăta teritoriile. Rusia arată ca un tigru de hârtie” # MainNews.ro
Președintele american, Donald Trump, a transmis într-o postare pe platforma sa Truth Social că Ucraina are șansa de a învinge Rusia și de a-și recupera teritoriile în forma de dinaintea invaziei, dacă beneficiază de sprijin financiar și militar din partea Uniunii Europene și a NATO. „După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe … Articolul Schimbare majoră de poziție a lui Donald Trump: „Ucraina poate câștiga războiul și își poate recăpăta teritoriile. Rusia arată ca un tigru de hârtie” apare prima dată în Main News.
23 septembrie 2025
23:40
Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 2: mai multe sectoare din Capitală vizate de fum # MainNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la un depozit situat în Sectorul 2 al Capitalei. Inițial, pentru intervenție au fost mobilizate zece autospeciale de stingere, însă numărul acestora a fost ulterior suplimentat, iar degajările masive de fum au determinat emiterea a patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5, … Articolul Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 2: mai multe sectoare din Capitală vizate de fum apare prima dată în Main News.
20:40
Operațiune majoră la New York: Secret Service oprește o rețea care amenința Adunarea Generală a ONU # MainNews.ro
O operațiune de amploare a Secret Service a dus la dezmembrarea unei infrastructuri clandestine formată din peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM, capabile să perturbe serios rețelele de telecomunicații din New York, cu doar câteva zile înaintea debutului Adunării Generale a ONU, transmit autoritățile americane, citate de AFP. „În afară de a … Articolul Operațiune majoră la New York: Secret Service oprește o rețea care amenința Adunarea Generală a ONU apare prima dată în Main News.
20:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian. Ca urmare, sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor. MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că vineri, începând cu ora 00:00, la … Articolul Avertisment MAE: Grevă în transportul aerian din Italia, programată vineri apare prima dată în Main News.
19:50
Sorin Grindeanu: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici! Coaliţia a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente # MainNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, în cadrul coaliţiei de guvernare, s-a decis, marţi, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. ”Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie – la care expira măsura – să fie prelungit”, a arătat el. ”Românii vor … Articolul Sorin Grindeanu: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici! Coaliţia a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Kremlinul răspunde avertismentului Poloniei: „Aparatele noastre respectă normele internaționale” # MainNews.ro
Kremlinul a respins marți avertismentul transmis de Polonia, potrivit căruia următoarele aparate de zbor rusești care vor încălca spațiul aerian polonez ar putea fi doborâte. „(Reacția noastră) Este negativă. Noi avem o poziție foarte responsabilă. Cunoașteți declarațiile militarilor noștri conform cărora, în realizarea tuturor zborurilor, avioanele se supun normelor internaționale și în niciun caz nu … Articolul Kremlinul răspunde avertismentului Poloniei: „Aparatele noastre respectă normele internaționale” apare prima dată în Main News.
18:00
Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii coaliției: „Suntem într-un proces clar de stabilizare” # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a găzduit marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare, mediată pentru „consolidarea stabilității politice și economice a țării”, potrivit Administrației Prezidențiale. La finalul discuțiilor, șeful statului a subliniat: „Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Astăzi, datele arată o îmbunătățire … Articolul Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii coaliției: „Suntem într-un proces clar de stabilizare” apare prima dată în Main News.
