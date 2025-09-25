Carne crudă servită unor elevi din Oradea. Mai mulți părinți și-au retras copiii de la cantină, directoarea spune că a fost un incident izolat

11:30

Dr. Sorin Ianceu, șeful secției de Chirurgie generală a Spitalului Municipal din Beiuș, cunoscut după ce în urmă cu un deceniu a supraviețuit prăbușirii în Apuseni a unui avion în care se afla cu alți colegi și care fusese pilotat de faimosul Adrian Iovan, a ajuns protagonistul unui scandal imens. O femeie pe care Ianceu a cunoscut-o într-o frizerie din Satu Mare îl acuză că i-a făcut un lifting mamar în urma căruia s-a ales cu o cangrenă, medicul beiușean neavând competențe de plastician-estetician. Revocat de la șefia secției, dr. Ianceu va fi cercetat atât penal, cât și de către comisiile de Etică și de Disciplină ale unității, precum și de Colegiul Medicilor Bihor.