Neluţu Varga, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Se va reactiva în iarnă! S-ar putea duce la 20 de milioane”
Antena Sport, 25 septembrie 2025 18:50
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a făcut dezvăluiri despre transferul lui Louis Munteanu. Şeful din Gruia a dezvăluit că atacantul de 23 de ani a fost foarte aproape de un transfer la Ajax, chiar în ultima zi a perioadei de mercato din această vară. Ajax şi Valencia ar fi singurele echipe care […]
18:40
Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) este căsătorit de mai bine de 30 de ani cu soţia lui, Lidia. Lidia Prunea este o persoană discretă, ea fiind văzută rar în public la evenimente. (IMAGINI CU SOŢII PRUNEA ÎN GALERIA FOTO) Lidia Prunea este bună prietenă cu Mariana Lăcătuş, soţia lui Marius Lăcătuş (61 de ani). Chiar […]
Acum o oră
18:20
Gheorghe Mustaţă, mesaj pentru Elias Charalambous, de ziua antrenorului: “Să dea berea, dar cu victorie” # Antena Sport
Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, care a făcut deplasarea la Deventer pentru meciul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, i-a transmis un mesaj antrenorului roş-albaştrilor, Elias Charalambous, în ziua în care acesta împlineşte 45 de ani. Mustaţă speră ca FCSB să îşi revină în campionat. El crede că o victorie în deplasarea din Olanda ar putea […]
Acum 2 ore
17:40
Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie” # Antena Sport
Florentin Pera şi-ar fi dat demisia în cursul zilei de joi din funcţia de selecţioner al echipei naţionale de handbal feminin a României. Vestea a venit ca un şoc pentru handbalul românesc, în condiţiile în care mai sunt două luni până la Campionatul Mondial. Decizia lui Florentin Pera l-a luat prin surprindere şi pe Constantin […]
17:40
Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă # Antena Sport
Concordia Chiajna a anunțat acum câteva zile despărțirea de antrenorul Nicolae Dică, ca urmare a eșecului suferit pe teren propriu contra celor de la CSM Slatina. Gruparea ilfoveană s-a mișcat rapid și a găsit deja un înlocuitor. Andrei Cristea, cel care a pregătit-o în ultimele sezoane pe SC Popești Leordeni, a acceptat propunerea formației din […]
17:30
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie sunt pe as.ro, de la şansele FCSB de a trece de grupa principală Europa League, la aurul câştigat la canotaj de Radiş şi Rusu. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie […]
17:10
Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă nu se gândeşte să renunţe la implicarea sa în ceea ce priveşte alcătuirea echipei de start a FCSB-ului şi a schimbărilor din timpul meciurilor. Patronul campioanei ultimelor două sezoane a transmis că nici nu se gândeşte la acest lucru. Becali a spus că în această lună […]
17:10
Lovitură uriașă pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga a primit interdicție la transferuri. Care este motivul # Antena Sport
CFR Cluj a primit o lovitură de proporții, după ce a ratat calificarea în faza principală a UEFA Conference League. Ardelenii au adus nume importante în această perioadă de transferuri, dar a fost sancționată de FIFA după ce a fost reclamată. Concret, oficialii clubului Fiorentina au făcut plângere la forul internațional, după ce clubul din […]
Acum 4 ore
17:00
Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete # Antena Sport
Petrolul a suferit acum două etape un eșec usturător pe teren propriu, scor 0-3 cu Dinamo. Deciziile luate de arbitrul Andrei Chivulete l-au scos din sărite pe unul dintre oficialii prahovenilor, care a văzut cartonașul roșu, după ce a vrut să intre pe teren. Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal nu l-a […]
16:50
Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” # Antena Sport
FCSB a primit o nouă lovitură înaintea meciului cu Go Home Eagles, primul meci din grupa principală Europa League. Mihai Lixandru a devenit indisponibil şi se operează de apendicită chiar în Olanda. Anunţul a fost făcut de către patronul Gigi Becali, cu câteva ore înaintea fluierul de start al meciului cu Go Ahead Eagles. Mihai […]
16:40
Wayne Rooney, mărturisiri teribile despre dependenţa de alcool! Cine l-a salvat: “Dacă nu era, aş fi fost mort” # Antena Sport
Fostul căpitan al echipei Manchester United, Wayne Rooney, a vorbit deschis despre luptele sale cu dependenţa de alcool. În pragul colapsului, soţia sa l-a ajutat să evite o tragedie teribilă. Wayne Rooney, invitat la podcastul fostului său coechipier de la Manchester United, Rio Ferdinand, a vorbit despre dependenţa sa de alcool din trecut. „Voiam să […]
16:40
Gigi Becali a anunțat deja schimbările din meciul cu Go Ahead Eagles. Ce strategie are patronul roș-albaștrilor # Antena Sport
FCSB debutează în faza principală a UEFA Europa League în Olanda, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Campioana României traversează o perioadă de coșmar în competiția internă, dar speră să se reinventeze în acest joc european. Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul de joi cu câteva zile înainte, iar în […]
16:20
Universitatea Craiova – Dinamo București este capul de afiș al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Oltenii au suferit runda precedentă primul eșec din acest sezon, pe terenul Oțelului, în timp ce Dinamo este neînvinsă de șapte etape. Pentru disputa programată vineri de la ora 21:00, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la centru […]
16:00
Shewarge Alene a murit la 30 de ani, la 4 luni după ce a câştigat maratonul de la Stockholm # Antena Sport
Atleta etiopiană Shewarge Alene, care pe 31 mai a câştigat maratonul de la Stockholm, a decedat joi la doar 30 de ani, la doar patru luni de la ultimul ei succes, scrie EFE. "Cu profundă tristeţe am primit vestea trecerii în nefiinţă a lui Shewarge Alene, câştigătoare a Maratonului de la Stockholm. Alene s-a simţit […]
15:30
Florentin Pera și-a dat demisia din funcția de selcționer. România, fără principal cu două luni înainte de Mondial # Antena Sport
Florentin Pera nu mai este selecționerul naționalei de handbal feminin. Antrenorul de 45 de ani și-a dat astăzi demisia, anunțând oficialii FRH într-un mod inedit, prin mail. Astfel, România rămâne fără un antrenor principal cu două luni înainte de startul Campionatului Mondial din Germania și Olanda. Pera, OUT de la naționala României Selecționerul care le-a […]
15:10
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari. Cristian a fost învinsă de sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat 67 de minute. […]
Acum 6 ore
15:00
Dorit de Real Madrid, starul lui Arsenal a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său # Antena Sport
Real Madrid a avut o "țintă" pretențioasă pentru perioada de mercato proaspăt încheiată, și anume William Saliba. Arsenal n-a fost deloc dispusă să îl vândă pe fundașul francez, însă formația "blanco" îl păstrase pe lista sa pentru viitor. În cele din urmă, Saliba și-a decis deja viitorul și urmează să semneze prelungirea contractului cu "tunarii". […]
15:00
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis # Antena Sport
Vera Wang, fosta patinatoare de performanţă ajunsă la 76 de ani, a dezvăluit la ce i-a fost cel mai greu să renunţe, pentru a se menţine într-o formă fizică de vis la o asemenea vârstă. După ce a recunoscut că bea un pahar de vodca în fiecare zi, în timpul dietei ei revoluţionară, celebra creatoare […]
14:20
Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Zeljko Kopic a susținut astăzi conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova din etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul croat a prefațat derby-ul contra liderului din clasament, a vorbit despre forma în care se află elevii lui Mirel Rădoi și a spus și ce jucători vor fi out de la meciul din Bănie. […]
14:10
Universitatea Craiova – Dinamo este derby-ul etapei a 11-a a Ligii 1, un meci care vine chiar înaintea debutului oltenilor în grupa de Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi a pierdut la Galaţi primul meci al sezonului de Liga 1, iar Mirel Rădoi a făcut un anunţ clar: orice jucător va fi cu gândul la […]
13:50
Pilotul care a “păcălit” moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: “Nu-mi vine să cred” # Antena Sport
Romain Grosjean, pilotul care a fost la un pas de a-și pierde viața într-o mașină de Formula 1, va reveni într-un monopost destinat "Marelui Circ". Sportivul de 39 de ani a fost invitat de cei de la Haas, fosta sa echipă, să conducă mașina pe care echipa a avut-o la dispoziție în sezonul din 2023. […]
13:20
Reacția naționalei de futsal, după scandalul violent de la România – Ungaria: “Aproape toți exemplari” # Antena Sport
Naționala de futsal a României a venit cu un mesaj pentru suporteri după incidentele violente de la barajul cu Ungaria pentru Campionatul European din 2026. La Craiova, fanii olteni au dat startul la un scandal uriaș care a fost calmat ulterior de forțele de ordine, dar care a lăsat un gust amar în mintea privitorilor. […]
13:20
Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: “Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura” # Antena Sport
Simona Radiş şi Magda Rusu au deschis drumul bărcilor tricolore, joi dimineaţă, spre podiumul mondial. Cu un start impresionant, cu barca urcată pe val, cu ritm şi viteză din ce în ce mai mari la fiecare 500 m, România a dominat cursa de dublu rame şi a obţinut aurul la Campionatul Mondial de la Shanghai. […]
13:20
Florin Tănase și Mihai Stoica, sancționați de Comisia de Disciplină. Ce pedepse au primit cei doi # Antena Sport
Florin Tănase și Mihai Stoica și-au aflat pedepsele după ce au fost reclamați în urmă cu mai bine de o lună de Comisia Centrală a Arbitrilor. Comisia de Disciplină și Etică a FRF a venit astăzi cu o decizie, iar niciunul dintre ei nu a scăpat fără un avertisment și o amendă. De asemenea, Gigi […]
Acum 8 ore
12:50
Reacția naționalei de fustal, după scandalul violent de la România – Ungaria: “Aproape toți exemplari” # Antena Sport
12:50
Daria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori: “O surpriză foarte mare” # Antena Sport
Daria Silişteanu este, la doar 16 ani, vicecampioană mondială la juniori, după medalia obţinută la proba de 100 de metri spate. 1.00:02 e timpul care i-a adus Dariei un record naţional de senioare! O altă performanţă de senzaţie, ţinând cont că recordul precedent era de 1:00:21 şi îi aparţinea Dianei Mocanu! El a rezistat din […]
12:30
Sergio Ramos a ratat o “Panenka” atunci când echipa sa conducea cu 1-0. A urmat o mare umilinţă pentru iberic # Antena Sport
Sergio Ramos a oferit un moment deloc caracteristic lui în partida din campionatului Mexicului dintre Toluca și Monterrey. La scorul de 1-0 pentru echipa sa, fundașul iberic și-a asumat responsabilitatea de a executa o lovitură de la 11 metri, însă a eșuat lamentabil. La finalul partidei, Toluca s-a impus cu un scor zdrobitor în fața […]
12:10
*Articol destinat exclusiv persoanelor de peste 18 ani! Pariurile sportive au evoluat enorm în ultimii ani, iar fotbalul rămâne sportul vedetă atunci când vine vorba de bilete și cote atractive. Printre cele mai interesante tipuri de pariuri folosite de jucători se află handicapul asiatic, o metodă care a câștigat rapid teren în Europa datorită simplității […]
12:00
S-au aflat ziua și ora derby-ului Dinamo – Rapid. Programul complet al etapei a 13-a din Liga 1 # Antena Sport
Dinamo și Rapid oferă derby-ul etapei cu numărul 13 din Liga 1, iar recent LPF a anunțat programul exact al rundei în cauză. Astfel, în momentul de față se cunosc zilele și orele la care vor evolua fiecare echipă din campionatul intern. În această etapă, liderul Universitatea Craiova dă peste Unirea Slobozia, în timp ce […]
11:40
Lobby pentru revenirea lui Neymar la naționala Braziliei. Un dublu Balon de Aur îi dă o mână de ajutor # Antena Sport
Fostul internaţional brazilian Ronaldo Nazario, dublu campion mondial, a pledat miercuri pentru o revenire a lui Neymar la naţionala Braziliei în vederea Cupei Mondiale din 2026, estimând că Selecao nu are "niciun alt fotbalist" ca el, informează AFP. Aliniat în mod regulat de clubul său, Santos FC, la care a revenit în ianuarie, golgheterul all-time […]
11:20
Cel mai nou transfer al lui Dinamo a avut drept model un jucător de la FCSB: “Marca multe goluri” # Antena Sport

Acum 12 ore
10:40
Anunțul lui Mihai Stoica înainte de debutul FCSB-ului în grupa Europa League: “Nu vor începe, dar vor juca” # Antena Sport
FCSB debutează astăzi în grupa unică Europa League în fața celor de la Go Ahead Eagles, într-un meci în care Gigi Becali a anunțat numeroase schimbări în primul 11. Înainte de duelul din Olanda, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a vorbit despre decizia drastică a patronului și a oferit asigurarea că doi […] The post Anunțul lui Mihai Stoica înainte de debutul FCSB-ului în grupa Europa League: “Nu vor începe, dar vor juca” appeared first on Antena Sport.
10:30
Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner domină copios tenisul mondial masculin. Cei doi şi-au împărţit egal, pentru al doilea an consecutiv, cele patru turnee de Grand Slam, ibericul impunându-se la Roland Garros şi US Open, în timp ce italianul a triumfat la Australian Open şi Wimbledon. Lumea tenisului se întreabă dacă unul dintre cei doi va […] The post Simona Halep a răspuns la întrebarea momentului în tenisul masculin appeared first on Antena Sport.
10:00
Amalia Lică este ajutată de telefon să retrăiască cele mai frumoase amintiri de la competiții # Antena Sport
Pe vicecampioana la gimnastică ritmică, Amalia Lică, telefonul o ajută să păstreze cele mai frumoase amintiri de la competiții. Ea îl folosește din greu și pentru muzică. Ascultă numai melodii care îi dau energie. Amalia Lică păstrează în telefonul ei cea mai frumoasă amintire de la Mondialul de la Rio, unde a luat medalie. „La […] The post Amalia Lică este ajutată de telefon să retrăiască cele mai frumoase amintiri de la competiții appeared first on Antena Sport.
09:40
Simona Radiș și Magdalena Rusu, aur la Mondialele de Canotaj de la Shanghai! Prima medalie pentru România # Antena Sport
Simona Radiș și Magdalena Rusu au cucerit medalia de aur în proba de dublu rame de la Campionatele Mondiale de la Shanghai. Distincția cucerită de fete este prima pentru țara noastră în competiția din China. Echipajul “tricolor” a defilat în marea finală și și-a surclasat adversarele. Radiș și Rusu, aur la Mondialele de Canotaj Plecate […] The post Simona Radiș și Magdalena Rusu, aur la Mondialele de Canotaj de la Shanghai! Prima medalie pentru România appeared first on Antena Sport.
09:30
Go Ahead Eagles – FCSB LIVE TEXT (19:45). Primul meci din grupa principală Europa League. Echipele probabile # Antena Sport
Go Ahead Eagles – FCSB este primul meci pe care campioana en-titre a României îl va disputa în grupa principală Europa League. Duelul din Olanda va începe la 19:45 şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro. Gazdele se află la primul lor meci în cupele europene şi stadionul va fi plin, […] The post Go Ahead Eagles – FCSB LIVE TEXT (19:45). Primul meci din grupa principală Europa League. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
09:20
Ce cotă poate avea FCSB să termine între primele 8 echipe în grupa principală Europa League # Antena Sport
FCSB are un start fals de sezon în Liga 1, dar a ajuns deja în grupa principală din Europa League. Specialiştii au afişat cotele pe care le au cele 36 de echipe de a ajunge în fazele eliminatorii. Astfel, favorite să termine între primele opt şi să obţină direct biletele pentru optimi sunt Aston Villa, […] The post Ce cotă poate avea FCSB să termine între primele 8 echipe în grupa principală Europa League appeared first on Antena Sport.
09:20
Predicție dezastruoasă pentru FCSB. Ce șanse îi dau specialiștii să se califice în primăvara Europa League # Antena Sport
FCSB urmează să debuteze astăzi în grupa unică Europa League, iar statisticienii de la Football Meets Data au efectuat calculele necesare pentru a afla ce șanse are fiecare echipă angrenată în competiție să se califice în fazele eliminatorii. Specialiștii au ținut cont cu siguranță și de forma arătată de fiecare club în startul de sezon, […] The post Predicție dezastruoasă pentru FCSB. Ce șanse îi dau specialiștii să se califice în primăvara Europa League appeared first on Antena Sport.
09:00
Victor Piţurcă a anunţat care e selecţionerul perfect pentru România! “Este foarte clar că echipa a regresat” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost la un pas de despărţirea de echipa naţională a României. Selecţionerul de 80 de ani a avut mai multe întâlniri cu conducerea FRF şi cele două părţi au decis să continue colaborarea, chiar dacă tricolorii nu mai au şanse să ajungă direct la World Cup 2026. Dacă Lucescu ar fi plecat, […] The post Victor Piţurcă a anunţat care e selecţionerul perfect pentru România! “Este foarte clar că echipa a regresat” appeared first on Antena Sport.
09:00
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Beijing. Câți bani și-a asigurat românca pentru victorie # Antena Sport
Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 98 WTA, s-a calificat, joi dimineaţă, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari. Ruse a trecut în primul tur de sportiva slovacă Rebecca Sramkova, locul 55 mondial, scor 6-2, 6-2. România, două […] The post Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Beijing. Câți bani și-a asigurat românca pentru victorie appeared first on Antena Sport.
08:50
Lionel Messi a dat din nou recital pentru Inter Miami. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în MLS # Antena Sport
Lionel Messi a fost din nou decisiv în tricoul lui Inter Miami, după ce a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în duelul dintre trupa din Florida și New York City, scor 4-0. În urma acestui succes, elevii lui Javier Mascherano și-au asigurat pentru al doilea sezon la rând prezența în play-off-ul […] The post Lionel Messi a dat din nou recital pentru Inter Miami. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în MLS appeared first on Antena Sport.
08:20
Startul de sezon de la Inter al lui Cristi Chivu a fost analizat de personaje atât din fotbalul românesc, cât și din străinătate. Recent, și Ionuț Lupescu a vorbit pe scurt despre antrenorul român și s-a arătat încrezător în șansele celui care conduce echipa de pe Giuseppe Meazza. “Kaiserul” mizează pe experiența lui Chivu din […] The post Ionuţ Lupescu a dat verdictul în privinţa lui Cristi Chivu: “Asta e important” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
“Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria # Antena Sport
Mihai Stoichiţă (71 de ani) a reacţionat după incidentele grave de la meciul de futsal România – Ungaria 2-2. Maghiarii s-au calificat dramatic la Campionatul European de futsal din 2026, cu un gol marcat ultimele 90 de secunde ale meciului. Partida ar fi intrat, fără golul lui Buki, în prelungiri. În tur scorul a fost […] The post “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria appeared first on Antena Sport.
23:40
Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League: „Când te duci cu echipa a doua…” # Antena Sport
Decizia lui Gigi Becali a fost criticată de Laurențiu Reghecampf, înainte ca FCSB să debuteze în grupa de Europa League. Patronul campioanei a anunțat că va trimite pe teren, în meciul cu Go Ahead Eagles, echipa a doua a campioanei. Față de meciul pierdut cu Botoșani în ultima etapă de Liga 1, scor 1-3, vor […] The post Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League: „Când te duci cu echipa a doua…” appeared first on Antena Sport.
23:20
Mircea Lucescu, atacat după retragerea lui Alex Mitriţă de la naţională: “Dacă era alt antrenor îl mâncaţi” # Antena Sport
Dumitru Mitriţă (54 de ani), fost fotbalist la Craiova şi Steaua şi unchiul lui Alex Mitriţă, nu l-a menajat pe selecţionerul Mircea Lucescu după decizia nepotului său de a se retrage de la naţională. Dumitru Mitriţă a dat de înţeles că selecţionerul Mircea Lucescu este menajat de foşti colaboratori ai săi. Alex Mitriţă a evoluat […] The post Mircea Lucescu, atacat după retragerea lui Alex Mitriţă de la naţională: “Dacă era alt antrenor îl mâncaţi” appeared first on Antena Sport.
23:10
„Mai avem nevoie și de noroc”. Răzvan Lucescu, reacție fermă după ce PAOK a debutat cu stângul în Europa League # Antena Sport
Răzvan Lucescu a oferit prima reacție după ce PAOK a remizat cu Maccabi Tel Aviv, scor 0-0, în prima rundă a grupei principale de Europa League. Antrenorul român a transmis că echipei sale i-a lipsit șansa în meciul disputat pe „Toumba”. PAOK a avut șansa să câștige partida pe final, atunci când elevii lui […] The post „Mai avem nevoie și de noroc”. Răzvan Lucescu, reacție fermă după ce PAOK a debutat cu stângul în Europa League appeared first on Antena Sport.
22:50
Panduru l-a taxat pe Elias Charalambous! Nota primită de antrenorul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon # Antena Sport
Elias Charalambous (44 de ani) a primit nota 6 din partea lui Basarab Panduru după startul dezastruos al campioanei în acest sezon din Liga 1. După 10 etape, campioana ultimelor două sezoane, FCSB, este doar pe locul 13 în Liga 1, poziţie ce duce la barajul de rămânere în prima ligă. Panduru i-a acordat nota […] The post Panduru l-a taxat pe Elias Charalambous! Nota primită de antrenorul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon appeared first on Antena Sport.
22:10
Ungaria s-a calificat la Campionatul European de futsal, după un meci cu România marcat de incidente violente # Antena Sport
România – Ungaria s-a terminat 2-2. Tricolorii au condus în două rânduri, cu 1-0 şi 2-1, dar au fost egalaţi de fiecare dată. În turul de la Debrecen Ungaria s-a impus cu 3-2. Astfel, maghiari se califică la Campionatul European de futsal din 2026, cu scorul general de 5-4. Europeanul de futsal se va disputa […] The post Ungaria s-a calificat la Campionatul European de futsal, după un meci cu România marcat de incidente violente appeared first on Antena Sport.
22:10
„E posibil”. Verdictul lui Elias Charalambous după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei # Antena Sport
Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei. Ajax își va trimite scouterii la meciul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, iar cel monitorizat va fi atacantul român de 25 de ani. Elias Charalambous s-a declarat convins de faptul că mai mulți scouteri vor fi în tribunele arenei celor […] The post „E posibil”. Verdictul lui Elias Charalambous după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei appeared first on Antena Sport.
21:40
Dinamo, învinsă dramatic de Veszprem în Liga Campionilor. „Dulăii” au condus până în minutul 45 # Antena Sport
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 30-27(15-15), în meci contând pentru etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al treilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care s-a prăbușit inexplicabil pe finalul meciului în care a condus până în minutul 45. Principalii marcatori ai […] The post Dinamo, învinsă dramatic de Veszprem în Liga Campionilor. „Dulăii” au condus până în minutul 45 appeared first on Antena Sport.
