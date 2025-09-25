Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026. Lista completă!
PSNews.ro, 25 septembrie 2025 18:50
Guvernul a decis, în ședința de joi, să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în data de 31 martie 2026. Deși PNL și USR au dorit încetarea plafonării de la 1 octombrie 2025, PSD și UDMR s-au opus, subliniind faptul că populația vulnerabilă va fi grav afectată pe timpul iernii, după ce au avut deja
Acum 30 minute
18:50
Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026. Lista completă! # PSNews.ro
Guvernul a decis, în ședința de joi, să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în data de 31 martie 2026. Deși PNL și USR au dorit încetarea plafonării de la 1 octombrie 2025, PSD și UDMR s-au opus, subliniind faptul că populația vulnerabilă va fi grav afectată pe timpul iernii, după ce au avut deja
18:40
Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera de vest # PSNews.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a avizat, joi, Proiectul Tehnic de Execuţie pentru ultimii 20 de kilometri din tronsonul Chiribiş-Biharia al Autostrăzii Transilvania, iar după emiterea ordinului de începere, antreprenorul poate demara lucrările pe întreaga lungime a acestui lot. "De luni, 29 septembrie, constructorii români care lucrează pe subsecţiunea Chiribiş-Biharia a Autostrăzii
Acum o oră
18:20
Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini. Apelul autorităților: „Nu intrați în panică!” # PSNews.ro
Un exercițiu de amploare se desfășoară în Dâmbovița: peste 500 de militari români și străini participă la simulări tactice și scenarii cu situații de criză. Autoritățile fac apel la populație să nu intre în panică, pentru că totul face parte dintr-un exercițiu de pregătire. Simulările au loc la Centrul de Perfecționare a Jandarmilor din județul
18:10
Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat; nu doar un for cu valențe formale # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat joi că România are nevoie de un Consiliu Suprem de Apărare a Țării puternic și modernizat, iar această instituție trebuie să aibă un Secretariat Permanent care să producă analize proprii. 'Astăzi, când avem un război la graniță, când cad drone pe teritoriul României, iar atacurile cibernetice și campaniile de
Acum 2 ore
17:50
Ministerul Apărării din R. Moldova avertizează: „Citații” false pe Telegram răspândesc panică înainte de alegeri # PSNews.ro
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că pe canalele de Telegram circulă din nou aşa-numite „citaţii" de chemare în armată adresate cetăţenilor, nişte falsuri care au drept scop răspândirea de zvonuri despre o presupusă pregătire de război, un narativ provenind din medii proruse care e vehiculat în preajma alegerilor legislative de duminică. Autorităţile subliniază că
17:50
VIDEO Rareș Hopincă: „Am economisit 20 de milioane de lei din reorganizare”. Unde se vor duce banii # PSNews.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că reorganizarea administrației locale a dus la economii de aproximativ 20 de milioane de lei. Din acești bani, vor fi finanțate programe sociale și noi proiecte pentru comunitate. Edilul subliniază că „reforma statului nu trebuie făcută din ură pentru funcționarii publici, ci
17:40
Sectorul 4 al Capitalei continuă investiţiile în modernizarea spaţiului urban şi extinde Parcul Tudor Arghezi cu încă patru hectare de teren neutilizat, acoperit acum de vegetaţie sălbatică. Proiectul vine ca răspuns la solicitările familiilor stabilite în ultimii ani în zona de sud a Capitalei. „Azi, aici, la parcul Tudor Arghezi, unul dintre cele mai mari
17:30
Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar” # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi declaraţiile făcute săptămâna aceasta de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti. Dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, dacă o astfel de măsură este necesară, relatează Reuters. „Dacă este necesar. Deci, sunt total
17:10
VIDEO Victor Chirilă, ambasador: „Suntem atât de aproape de Uniunea Europeană, ar fi păcat să ratăm această șansă” # PSNews.ro
Suntem atât de aproape de Uniunea Europeană, ar fi păcat să ratăm această șansă, a afirmat ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, la Puterea Știrilor. Acesta a vorbit despre realizările mandatului său și despre viitorul european al Moldovei, printre proiectele menționate numărându-se podurile transfrontaliere, liniile electrice de interconectare și festivalurile culturale organizate împreună
17:10
VIDEO Primarul Stelian Bujduveanu, anunț în exclusivitate la Puterea Știrilor. Ce spune despre candidatura la PMB # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat joi, la Puterea Știrilor, că Bucureștiul are șansa unui moment de „zero politic", în care partidele lasă deoparte disputele electorale pentru a se concentra pe problemele urgente ale orașului. El a subliniat că viitorul primar trebuie să fie un om cu experiență în administrație, nu doar
Acum 4 ore
17:00
A murit Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco–Catolice din România # PSNews.ro
Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a murit joi la vârsta de 94 de ani. „Cu regret și durere în suflet, dar întăriți de speranță în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că astăzi, 25
17:00
CNAIR: Când se va putea circula pe lotul 2 al Autostrăzii Moldovei. Lucrările au depășit 80% # PSNews.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (A7) a depășit 80%, fiind mobilizați 1.500 de muncitori și 422 de utilaje, anunțat, joi, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. 'Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al
17:00
Noi fraude online în numele unor platforme cunoscute. La ce trebuie să fii atent pentru a nu deveni victima escrocilor # PSNews.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. De asemenea, este utilizată imaginea unor persoane publice pentru a promova "oportunităţi de câştiguri". Potrivit DNSC, atacatorii cibernetici creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par
16:50
În ciuda austerității, Guvernul a decis să dea între 2.000 și 5.000 lei elevilor cu media 10 la examene # PSNews.ro
Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect prin care elevii cu media 10 la examenele naționale din această vară vor primi stimulente financiare. Absolvenții de gimnaziu cu media 10 la evaluarea națională vor primi 2.000 de lei, iar cei de liceu cu media 10 la bacalaureat vor încasa 5.000 de lei. Sumele sunt
16:50
„Nu vrem politică în biserică!” Protest la Arhiepiscopia Arad, după numirea fără concurs a unui preot, membru PNL # PSNews.ro
Zeci de enoriași au protestat joi în fața Arhiepiscopiei Aradului, nemulțumiți de numirea fără concurs a unui preot nou la parohia din cartierul Sânicolaul Mic, iar reprezentanții instituției au refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Oamenii au aflat de câteva săptămâni că urma să aibă loc numirea şi au adunat aproximativ 1.000 de semnături de protest.
16:40
EUROSTAT: Transportul rutier de marfă din România a crescut cu 69% în 10 ani, de trei ori peste ritmul Uniunii Europene # PSNews.ro
Firmele de transport și logistică au raportat, în urmă cu doi ani, aproape 29 de miliarde de tone-kilometru transportate pe șosele, cu 69% mai mult decât în urmă cu zece ani, ceea ce reprezintă cel mai rapid ritm din UE și de peste trei ori peste media comunitară, potrivit datelor Eurostat citate de Colliers. 'România
16:40
Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc în cătușe: Până și infractorii ce păreau invincibili ajung în fața justiției # PSNews.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului fugar Vlad Plahotniuc. Maia Sandu a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că „până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției", referindu-se la aducerea în fața justiției moldovene a lui Vladimir Plahotniuc. „Dacă nu renunți când e greu și continui să
16:30
Detalii neștiute despre incendiul din Pantelimon. Ce personaj cunoscut deține hala, cât valorează asigurarea # PSNews.ro
Asigurătorul întregului complex de depozite Antrefrig Pantelimon, în baza mai multor polițe separate, este Omniasig VIG, care a ajuns în această poziție prin intermediul unui broker. Firma de asigurare ne-a transmis: „Putem confirma în acest moment că pentru anumite obiective la care v-ați referit sunt încheiate asigurări la Omniasig VIG. Deocamdată nu putem da mai
16:30
CFR Călători: Nu se vor putea cumpăra bilete online pentru tren în primele ore ale zilei de vineri # PSNews.ro
Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online pentru tren, vineri, între orele 00:00 – 5:00, deoarece aplicaţia va fi oprită pentru lucrări de mentenanţă, informează CFR Călători. 'Aplicaţia de cumpărare online a biletelor va fi oprită pentru lucrări de mentenanţă. Pasagerii care au achiziţionat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data de 26 septembrie 2025
16:20
Viktor Orbán a inaugurat tronsonul de cale ferată dintre Békéscsaba și Lőkösháza. El a adăugat că, pe lângă tronsonul de cale ferată de 30 de kilometri finalizat acum, se construiește următoarea linie ferată între Szeged și Kiskunfélegyháza. Sunt în construcție trei autostrăzi și trei căi ferate, incluzând linia ferată Budapesta-Belgrad – a rezumat prim-ministrul, menționând
16:20
CNAIR: Posibile întreruperi, vineri, în funcționarea serviciului de emitere a rovinietei și peajului prin SMS # PSNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că vineri sunt posibile întreruperi în funcționarea serviciului de emitere a rovinietei și peajului prin SMS. Potrivit companiei, vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 8.00 – 16.00, din cauza lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor și a
16:20
Ministerul Apărării nu mai are bani suficienți pentru a plăti pensiile și salariile până la finalul acestui an, au declarat surse politice pentru Digi24. Situația ar urma să fie rezolvată după rectificarea bugetară, când o parte din bani vor fi mutați de la investiții. S-a ajuns în situația în care Ministerul Apărării a rămas fără
16:10
Filiera trădătoare: Cum obțin rușii cetățenia română „începând doar de la 2.000 de euro” # PSNews.ro
O platformă online propune rușilor interesați de obținerea cetățeniei române servicii care le garantează un buletin și un pașaport românesc, totul „începând doar de la două mii de euro" Așa își promovează serviciile o organizație care promite celor care vor să-și cumpere cetățenia română că va întreprinde toate demersurile necesare pentru ca rușii să ajungă în posesia
16:00
VIDEO Momentul în care valurile taifunului Ragasa sparg pereții unui hotel de lux din Hong Kong # PSNews.ro
Imagini spectaculoase surprind momentul în care taifunul Ragasa a lovit cu forță Hong Kong-ul: valurile uriașe au spart pere Video from 6am Wednesday at The Fullerton Ocean Park Hotel of storm surge entering the hotel. pic.twitter.com/EaYQvL4kDK — Aaron Busch (@tripperhead) September 24, 2025 ții de sticlă ai hotelului de lux Fullerton Ocean Park, aflat chiar
15:50
Bani de la stat: 500 de lei destinat copiilor pentru achiziționarea de ochelari. Care sunt condițiile # PSNews.ro
Un număr de 900 de copii din București ar urma să beneficieze de un sprijin de până la 500 de lei pentru achiziționarea ochelarilor, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în ședința de marți a Consiliului General al Capitalei. Proiectul 'Focus VDR' se va derula în perioada septembrie 2025 – decembrie 2026 și
15:40
În timpul alegerilor parlamentare vor activa 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 vor fi deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Celelalte 301 vor funcționa în diaspora, potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău. La acest scrutin, numărul secțiilor de votare din străinătate este mai mare față de alegerile din 2024, când, în timpul
15:40
VIDEO Șoșoacă, show la televiziunea Kremlinului: ‘UE e dictatură, mă persecută pentru că iubesc Rusia’ # PSNews.ro
Diana Șoșoacă a oferit un interviu la Russia Today unde a declarat că este victimă a unui atac politic și juridic din partea autorităților și a acuzat Uniunea Europeană că o persecută și cenzurează pentru politica sa externă „independentă" și pentru că promovează relațiile cu Rusia, China și Palestina. În tot acest timp, fosţul soţ
15:30
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de la Florinela Georgescu # PSNews.ro
Vremea s-a schimbat radical după o vară prelungită, iar temperaturile au început să scadă accentuat în mai multe regiuni ale țării
15:30
Precizările făcute de Ilie Bolojan odată cu prelungirea plafonării: „Nu rezolvă problema pe termen lung” # PSNews.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat aprinse discuţii în coaliţia de guvernare. Deşi a acceptat punctul de vedere al PSD, care a insistat ca măsura să fie prelungită, premierul Ilie Bolojan a transmis că […] Articolul Precizările făcute de Ilie Bolojan odată cu prelungirea plafonării: „Nu rezolvă problema pe termen lung” apare prima dată în PS News.
15:30
Consiliul Județean care premiază toți elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2025 # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a iniţiat un proiect de hotărâre privind premierea, cu 10.000 de lei, a celor patru elevi clujeni care au obţinut media maximă la examenul de Evaluare Naţională din acest an. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Consiliul Judeţean Cluj, proiectul de hotărâre urmează să fie discutat şi […] Articolul Consiliul Județean care premiază toți elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2025 apare prima dată în PS News.
15:30
Stațiunea balneară din România care s-a dezvoltat spectaculos, după investiții de peste 80 de milioane de euro # PSNews.ro
Sovata trece printr-o transformare de milioane. În ultimii ani au fost investite peste 80 de milioane de euro, astfel a devenit una dintre cele mai moderne și atractive destinații balneoclimatice din România, astfel imaginea zilei a fost complet schimbată. În ultimii ani au fost deschise patru hoteluri de patru stele, iar altul a fost supus […] Articolul Stațiunea balneară din România care s-a dezvoltat spectaculos, după investiții de peste 80 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
15:10
Incident fără precedent într-o țară NATO: Sediul MApN a rămas 10 zile fără curent electric # PSNews.ro
Sediul MApN a rămas 10 zile fără curent electric în perioada 14-24 august 2025, lucru de neconceput într-o țară care este membru UE și membru NATO. Ministerul a răspuns susținând că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită progresiv. Sediul central al Ministerului Apărării Naționale (MApN) din București, de lângă Hotelul Marriott și Catedrala Mântuirii […] Articolul Incident fără precedent într-o țară NATO: Sediul MApN a rămas 10 zile fără curent electric apare prima dată în PS News.
15:10
Ce s-a decis în CSAT cu privire la doborârea dronelor sau avioanelor militare care încalcă spațiul aerian al țării # PSNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat, joi, la Palatul Cotroceni, că în ședința CSAT a fost completat cadrul metodologic de aplicare a legislației privind doborârea dronelor și avioanelor militare cu pilot care încalcă spațiul aviatic european. În aceste cazuri, comandatul operațiunii are decizia finală, iar în cazul aeronavelor civile care încalcă spațiul național, decizia […] Articolul Ce s-a decis în CSAT cu privire la doborârea dronelor sau avioanelor militare care încalcă spațiul aerian al țării apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:00
Scandal în Parlamentul UE: imunitatea depinde de interese politice. Ce șanse are Șoșoacă # PSNews.ro
Diana Șoșoacă este acuzată de Parchetul General de mai multe fapte grave, însă aceasta se bucură de imunitatea oferită de Parlamentul European. În urmă cu doar câteva zile, Parlamentul European (PE) a arătat că nu cedează ușor în fața anchetelor și își protejează parlamentarii, însă doar pe bază de culoare politică. Situația din UE arată […] Articolul Scandal în Parlamentul UE: imunitatea depinde de interese politice. Ce șanse are Șoșoacă apare prima dată în PS News.
14:50
Nepotism pe bandă la Suceava: Noua directoare medicală de la Spitalul Județean este verișoară cu prefectul # PSNews.ro
Noul manager interimar al Spitalului Județean din Suceava, Larisa Blanari, îl va numi pe medicul Laura Stătescu ca director medical al unității sanitare. Aceasta este verișoara prefectului Traian Andronachi (numit de PSD), cumătrul președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD). Seria nepotismelor la Spitalul Județean din Suceava continuă. După desemnarea miercuri, 24 septembrie, de către șeful CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a nașei sale […] Articolul Nepotism pe bandă la Suceava: Noua directoare medicală de la Spitalul Județean este verișoară cu prefectul apare prima dată în PS News.
14:50
VIDEO Reforma administrației – „S-a creat un val de ură împotriva funcționarilor!” Rareș Hopincă, critici dure # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a declarat că reforma administrației publice trebuie să se bazeze pe eficiență și calitatea serviciilor, nu pe „valuri de ură” împotriva funcționarilor. Acesta a atras atenția asupra modului în care se discută în spațiul public despre reforma administrației. Edilul a subliniat că disponibilizările de […] Articolul VIDEO Reforma administrației – „S-a creat un val de ură împotriva funcționarilor!” Rareș Hopincă, critici dure apare prima dată în PS News.
14:40
„La Sibiu construim drumuri de rămas acasă”. S-a deschis Târgul Național de Ecoturism din Piața Mare # PSNews.ro
Cea de-a șaptea ediție a Târgului Național de Ecoturism s-a deschis joi în Piața Mare, reunind atracții din toate colțurile țării, într-o prezentare în premieră, foarte bine integrată în arhitectura centrului istoric. ”Sunt foarte încântată de acest proiect”, a spus primarul Astrid Fodor, la deschidere. ”În Sibiu practicăm un turism sustenabil de foarte mult timp, […] Articolul „La Sibiu construim drumuri de rămas acasă”. S-a deschis Târgul Național de Ecoturism din Piața Mare apare prima dată în PS News.
14:20
PE SCURT: Gospodăriile din Uniunea Europeană ar trebui să păstreze bani cash pentru situații de urgență, potrivit BCE. Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație în legătură cu finanțarea campaniei sale din 2007. În Danemarca, un al doilea incident cu drone a dus la închiderea temporară a unui aeroport, iar în […] Articolul Știri din capitalele Europei, 25 septembrie apare prima dată în PS News.
14:20
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni # PSNews.ro
După ce a fost adus joi dimineață în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc a fost reținut și plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a precizat că, odată cu reținerea, au intrat în vigoare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele acestuia, iar termenul de 30 de zile […] Articolul Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni apare prima dată în PS News.
14:10
VIDEO Tinerii din R. Moldova, sprijiniți prin internshipuri plătite și fonduri europene – ambasador # PSNews.ro
Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București, a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că tinerii moldoveni pot beneficia de internship-uri plătite și programe susținute prin fonduri europene. În același timp, 1,9 miliarde de euro din fonduri europene vor fi direcționate către agricultură și industrie modernă, pentru a crește competitivitatea și prosperitatea țării. […] Articolul VIDEO Tinerii din R. Moldova, sprijiniți prin internshipuri plătite și fonduri europene – ambasador apare prima dată în PS News.
13:50
Plafonarea prețului la apa îmbuteliată în gări și aeroporturi. Chirițoiu: Avem o investigație la Aeroportul „Otopeni” # PSNews.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a comentat, joi, la Digi24, propunerea legislativă a USR privind plafonarea prețului apei îmbuteliate în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări, la 3 lei. „E clar că e o problemă că oamenii sunt ținuti multe ore într-un spațiu unde n-au alternative”, spune Chirițoiu. Acesta […] Articolul Plafonarea prețului la apa îmbuteliată în gări și aeroporturi. Chirițoiu: Avem o investigație la Aeroportul „Otopeni” apare prima dată în PS News.
13:30
Amenzi de până la 100.000 lei pentru afișele lipite ilegal în București. Anunțul primarului genera interimar # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță sancțiuni pentru afișele lipite ilegal, deoarece acestea murdăresc și degradează orașul. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, joi, că pentru afișele lipite ilegal vor fi aplicate sancțiuni. „Bucureștiul trebuie să fie curat, ordonat și european”, spune edilul. „Fără mizerie! Fără afișe lipite ilegal în București! […] Articolul Amenzi de până la 100.000 lei pentru afișele lipite ilegal în București. Anunțul primarului genera interimar apare prima dată în PS News.
13:20
Europa petrece tot mai mult timp online: 28% dintre utilizatori sunt conectați aproape permanent # PSNews.ro
Într-un sondaj realizat în 24 de țări, dintre care 10 în Europa, o medie de 28% dintre respondenți au declarat că utilizează internetul aproape constant, potrivit Euronews. Rezultatele raportului vin pe fondul preocupărilor crescânde legate de dependența de dispozitive electronice, studiile arătând că timpul excesiv petrecut în fața ecranului poate crește riscul apariției problemelor emoționale și […] Articolul Europa petrece tot mai mult timp online: 28% dintre utilizatori sunt conectați aproape permanent apare prima dată în PS News.
13:10
Ilan Șor, înregistrat când vorbește despre planul secret de la Kremlin pentru Moldova: „Eu știu cum să fac asta” # PSNews.ro
În discursul rostit, Șor spune că echipa sa nu are un candidat în actualul scrutin parlamentar pentru care să facă agitație electorală, astfel că ei vor fi nevoiți să recurgă la ”șmecherii”. „În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți […] Articolul Ilan Șor, înregistrat când vorbește despre planul secret de la Kremlin pentru Moldova: „Eu știu cum să fac asta” apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:00
Orașul Râșnov a devenit primul din România care utilizează un gard electric pentru a proteja locuitorii de urșii sălbatici. Barierele electrice se întind pe aproximativ șase kilometri și au fost amplasate strategic pe traseele cele mai frecventate de urși, an, relateaza Observator News. Autoritățile locale își propun să extindă această măsură de siguranță, pentru a înconjura […] Articolul Primul oraș din România complet protejat de urși printr-un gard electric apare prima dată în PS News.
13:00
Unde ar putea fi mutați angajații Metrorex care lucrează în Palatul CFR, dar primesc imoral spor de subteran # PSNews.ro
După zeci de ani în care au lucrat în Palatul CFR , cei 260 de angajați ai Metrorex care muncesc la suprafață” și primesc spor de metrou vor fi nevoiți ca până la sfârșitul anului să părăsească emblematica clădire de lângă Gara de Nord. Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că cea mai […] Articolul Unde ar putea fi mutați angajații Metrorex care lucrează în Palatul CFR, dar primesc imoral spor de subteran apare prima dată în PS News.
13:00
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a confirmat miercuri, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că Partidul Social Democrat va organiza un congres în această toamnă, chiar dacă data exactă nu a fost încă stabilită. Edilul a exclus, însă, o candidatură pentru funcția de președinte al partidului, precizând că își dorește să fie parte din viitoarea conducere […] Articolul VIDEO Congresul PSD. Rareș Hopincă anunță: Vreau să fac parte din conducerea partidului apare prima dată în PS News.
12:50
Rama Coradia Sream numărul 6 a ajuns miercuri în București, potrivit unor imagini postate de Mobilitate.eu. Amintim că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a încheiat un contract pentru achiziția a 37 de astfel de trenuri de la Alstom. „A șasea locomotivă electrică Alstom Coradia Stream pentru ARF a sosit la București, din lotul de 37 […] Articolul A șasea ramă Coradia Stream de la Alstom a ajuns în București. Pe ce trasee va circula apare prima dată în PS News.
12:40
Nu e glumă! Lipsită de fonduri suficiente, poliția română se apucă de comerț. Ce produse va vinde inclusiv pe eMAG # PSNews.ro
Sindicatul Democratic al Politistilor Sidepol va comercializa, prin intermediul unui site propriu, dar și pe platforma eMAG, produse tactice și personalizate cu logo-ul sindicatului, conform informațiilor Profit.ro. „Sidepol Shop este o firmă creată ca sprijin direct pentru membrii Sindicatului Democratic al Polițiștilor Sidepol, având ca scop principal eliminarea intermediarilor și oferirea de produse și servicii la cele […] Articolul Nu e glumă! Lipsită de fonduri suficiente, poliția română se apucă de comerț. Ce produse va vinde inclusiv pe eMAG apare prima dată în PS News.
12:40
Simona Radiş, după aurul de la CM de Canotaj: E un succes care sper să aducă şi mai multe victorii pentru noi! # PSNews.ro
Simona Radiş şi Magda Rusu au deschis drumul bărcilor tricolore, joi dimineaţă, spre podiumul mondial. Cu un start impresionant, cu barca urcată pe val, cu ritm şi viteză din ce în ce mai mari la fiecare 500 m, România a dominat cursa de dublu rame şi a obţinut aurul la Campionatul Mondial de la Shanghai. […] Articolul Simona Radiş, după aurul de la CM de Canotaj: E un succes care sper să aducă şi mai multe victorii pentru noi! apare prima dată în PS News.
