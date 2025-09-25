Dronele ruseşti vor fi doborâte la ordin militar, nu politic. "Distrugerea unui avion este ultima măsură"

12:40

Rihanna a născut. Cântăreaţa de muzică pop a făcut marele anunţ pe reţelele sociale, unde a postat o fotografie în care apare alături de fetiţa ei, îmbrăcată din cap până în picioare în hăinuţe roz. Rocki Irish Mayers o va chema pe micuţa născută pe 13 septembrie. Prenumele Irish este un omagiu adus regretatului ei tată, Ronald Fenty, de origine irlandeză, iar Mayers este ales după numele real al tatălui celei mici, ASAP Rocky. Vedeta în vârstă de 37 de ani nu este la prima sarcină. Împreună cu rapperul, Rihanna mai are doi băieţi, de doi şi trei ani.