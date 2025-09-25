Dronele ruseşti vor fi doborâte la ordin militar, nu politic. "Distrugerea unui avion este ultima măsură"
ObservatorNews, 25 septembrie 2025 20:20
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a stabilit azi cine poate să dea ordin ca Armata Română să doboare dronele ruseşti care intră ilegal în spatiul aerian al tării. În cazul dronelor si al avioanelor de luptă, decizia va fi luată doar pe linie militară, fără a implica preşedintele, premierul sau ministrul Apărării. Tot azi, s-a decis că obiectivele strategice de interes national - precum bazele militare, centrala nucleară de la Cernavodă si infrastructura energetică - vor avea un sistem de protecţie împotriva dronelor.
• • •
