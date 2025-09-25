MAE denunţă apariţia unui material fals cu pretinse declaraţii ale ministrului de Externe, legate de Republica Moldova: Postarea foloseşte tehnici, tactici şi proceduri cunoscute şi atribuite unor actori statali pentru influenţarea opiniei publice
Ministerul Afacerilor Externe denunţă apariţia în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declaraţii ale ministrului de Externe legate de Republica Moldova. Materialul prezintă caracteristici de conţinut şi este prezent pe reţele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare şi interferenţă informaţională străină denunţate de România şi state partenere din UE şi NATO, informează MAE. Potrivit sursei citate, postarea „virală” foloseşte tehnici, tactici şi proceduri cunoscute şi atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe reţelele sociale a conţinutului fals pentru influenţarea opiniei publice.
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional, în contextul în care UEFA este pe punctul de a lua o decizie de suspendare # News.ro
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News.
Autospecială a IPJ Dolj, implicată într-un accident în judeţul Gorj, unde transportase persoane reţinute pentru a le duce în Arest/ Un poliţist, transportat la spital # News.ro
O autospecială a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a fost implicată, joi seară, într-un accident rutier pe DN 66, după ce a transportat persoane reţinute în arestul IPJ Gorj. Autospeciala a fost lovită de un autoturism care a făcut un viraj la stânga, fiind proiectată într-un cap de pod. Unul dintre poliţişti a fost transportat la spital.
Mahmoud Abbas declară în faţa ONU că atacurile din 7 octombrie „nu reprezintă poporul palestinian”, iar Hamas nu va avea niciun rol în guvernare. El se angajează să lucreze cu Trump la un plan pentru Gaza susţinut de ONU # News.ro
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat joi în faţa Adunării Generale a ONU că atacurile din 7 octombrie „nu reprezintă poporul palestinian”, negând Hamasului orice rol în viitoarea guvernare palestiniană, relatează AFP şi Reuters.
Polonezul Bargiel, primul om care a coborât pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar - VIDEO # News.ro
Polonezul Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără oxigen suplimentar, a anunţat joi echipa sa, potrivit Reuters.
Dragoş Pîslaru, despre minciuna privind deficitul: A fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave. Ceea ce cred că s-a făcut în ultimii ani, există o expresie populară: a pune batista pe ţambal # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre minciuna privind deficitul, că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave şi ceea ce crede că s-a făcut în ultimii ani, este o expresie populară, şi anume ”a pune batista pe ţambal”.
Echipa Universitatea Cluj a fost învinsă şi joi, pe teren propriu, de formaţia sârbă UZKK Student Nis, scor 81-73 (24-36), în manşa retur din preliminariile FIBA EuroCup, astfel că ratează calificarea în grupe.
Pîslaru: Această tema a demisiei premierului Bolojan reflectă mai degrabă hotărârea sa de a lucra cu toate cărţile pe masă şi a fi siguri că facem reformele necesare, consider că-i mai degrabă o figură de stil decât o ameninţare concretă # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că această tema a demisiei premierului reflectă mai degrabă hotărârea sa de a lucra cu toate cărţile pe masă şi a fi siguri că facem reformele necesare şi consideră că-i mai degrabă o figură de stil decât o ameninţare concretă.
Dragoş Pîslaru, despre PNRR: Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an / PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre PNRR, că suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an. El a precizat că PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim în jurul acestui proiect.
Contracte de 22 de milioane de lei pentru dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” # News.ro
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) a semnat contracte în valoare de 22 de milioane de lei pentru dotarea cu echipamente medicale a Secţiei de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu”.
Economia SUA a crescut peste aşteptări în T2; dolarul s-a apreciat joi pe pieţele valutare în urma informaţiei # News.ro
Produsul intern brut al Statelor Unite a avansat cu 3,8% în trimestrul al doilea, peste estimările iniţiale de 3,3%, potrivit datelor revizuite publicate joi de Departamentul Comerţului care au dus la aprecierea dolarului faţă de principalele valute, investitorii estimând că Rezerva Federală (Fed) ar putea limita ritmul viitoarelor reduceri ale dobânzii de referinţă, transmite Reuters.
Premierul polonez avertizează că schimbarea retoricii lui Trump în privinţa Ucrainei este o „iluzie” # News.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat joi în privinţa „iluziei” create de poziţia lui Donald Trump faţă de Ucraina, după ce preşedintele american a declarat, într-o schimbare surprinzătoare de retorică, că el crede că Kievul ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, relatează Reuters.
Victor Negrescu: În Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme. El a arătat că investigaţiile conduc foarte mult inclusiv la oameni din România, care fac parte din aceste reţele susţinute de Federatea Rusă, ceea ce practic dovedeşte multe lucruri pe care le puteam gândi cu privire la ce s-a întâmplat anul trecut la noi în ţară.
Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în acest weekend deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franţei, a declarat joi pentru AFP delegaţia militară departamentală (DMD), confirmând o informaţie publicată de ziarul local L'Union.
FR Handbal: Antrenorii Florentin Pera şi Bogdan Burcea au demisionat de la naţională; Două luni mai sunt până la Campionatul Mondial # News.ro
Naţionala României a rămas fără antrenor, cu două luni înaintea Campionatului Mondial din Olanda şi Germania, după ce Florentin Pera şi-a anunţat demisia. Nici secundul Bogdan Burcea nu va continua pe banca României, potrivit anunţului FR Handbal, care le-a solicitat tehnicienilor o întâlnire de urgenţă.
Eugen Tomac, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă: În secunda doi, Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are # News.ro
Europaramentarul PMP Eugen Tomac a declarat, joi, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă, în urma alegerilor din acest weekend, că în secunda doi, Vladimir Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are.
Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor după ”o creştere neobişnuită şi semnificativă” a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei, în contextul reorganizării acesteia # News.ro
Primăria Sectorului 2 din Bucureşti anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor după ce, în urma unei analize, s-a constatat ”o creştere neobişnuită şi semnificativă” a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei, în contextul reorganizării acesteia. În luna iulie, au fost acordate 1.142 de zile, cu 50% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cheltuiala suplimentară fiind de 250.000 de lei.
Pistol (CNAIR): Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri # News.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg - Răcăciuni al Autostrăzii Focşani - Bacău a depăşit 80%, afirmă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit acestuia, constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focşani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4.000 de muncitori şi, dacă se menţine ritmul actual de lucru, anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri.
Foşti şefi ai Rezervei Federale şi ai Trezoreriei din SUA cer Curţii Supreme americane să blocheze demiterea guvernatoarei Fed Lisa Cook de către Trump # News.ro
Toţi foştii preşedinţi ai Rezervei Federale, alături de mai mulţi foşti secretari ai Trezoreriei şi consilieri economici ai Casei Albe, au cerut joi Curţii Supreme să-l împiedice pe preşedintele Donald Trump să o demită pe Lisa Cook din funcţia de guvernator al Fed, în timp ce procesul intentat de aceasta împotriva deciziei este în desfăşurare, relatează CNBC.
Un tânăr de 23 de ani, fiul unui dezvoltator imobiliar, a fost prins în Italia, unde fugise după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare. El ucisese un bărbat pe trecerea de pietoni, maşina pe care o conducea rulând cu 150 km la oră # News.ro
Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iaşi, care fusese dat în urmărire generală după ce fusese condamnat la cinci ani de închisoare pentru comiterea unui accident soldat cu moartea unei persoane, a fost prins în Italia.
Creşte ameninţarea rusă în spaţiu. Sateliţii ruşi urmăresc sateliţii noştri, avertizează ministrul german al apărării # News.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi în privinţa ameninţării crescânde reprezentate de activităţile spaţiale ruseşti, menţionând îngrijorări legate de doi sateliţi ruşi care urmăresc sateliţii Intelsat utilizaţi de forţele germane şi de alţii, relatează Reuters şi AFP.
Mark Rutte: Membrii pot viza aeronavele ruseşti care intră în spaţiul NATO atunci când este necesar # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi comentariile preşedintelui american Donald Trump făcute în această săptămână, potrivit cărora ţările membre NATO ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, în cazul în care o astfel de măsură este necesară, relatează Reuters.
Posibile soluţii pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A., analizate de Comitetul interministerial # News.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A. a analizat, în cadrul primei întâlniri de lucru, desfăşurate joi sub coordonarea vicepremierului Marian Neacşu, situaţia economico-financiară şi juridică a celor două societăţi şi posibile soluţii.
Locuinţa lui Roberto Martinez, selecţionerul Portugaliei, a fost ţinta unei spargeri de amploare sâmbătă după-amiază. Profitând de absenţa tehnicianului şi soţiei sale, hoţii au furat ceasuri de colecţie şi bijuterii, prejudiciul fiind estimat la peste un milion de euro, relatează Le Figaro.
UPDATE - Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, a încetat din viaţă la vârsta de 94 de ani / Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan # News.ro
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani, a informat Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, într-un comunicat de presă. Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj, că a aflat „cu profundă tristeţe” vestea trecerii la cele veşnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Şeful statului transmite condoleanţe „tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale” şi aminteşte că amintirea sa rămâne „strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”.
CNIR: Constructorii români care lucrează pe subsecţiunea Chiribiş-Biharia a Autostrăzii Transilvania intră în şantier pe toţi cei 29 de kilometri din judeţul Bihor # News.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a avizat, joi, Proiectul Tehnic de Execuţie pentru ultimii 20 de kilometri din tronsonul Chiribiş-Biharia al Autostrăzii Transilvania, iar după emiterea ordinului de începere, antreprenorul poate demara lucrările pe întreaga lungime a acestui lot.
Şapte avioane militare americane, inclusiv patru F-16, interceptează patru avioane ruseşti, două bombardiere strategice de tip Tu-95 şi două Su-35 în largul Alaksăi, anunţă NORAD # News.ro
Comandamentul Nord-American al Apărării Aerospaţiale (NORAD) a trimis miercuri avioane de vânătoare să identifice şi să intercepteze patru avioane militare ruse, în largul Alaskăi, anunţă joi într-un comunicat organizaţiile americane şi canadiene de apărare, relatează Reuters.
Volei masculin: Cehia - Bulgaria şi Polonia – Italia, în semifinalele Campionatului Mondial # News.ro
Meciurile din sferturile Campionatului Mondial din Filipine s-au încheiat joi, iar rezultatele au stabilit programul semifinalelor. Sâmbătă, în penultimul act se vor duela Cehia - Bulgaria şi Polonia – Italia. România nu a trecut de grupe şi s-a clasat pe locul 29 din 32 de echipe participante.
Irina Vlah, fosta guvernatoare a Găgăuziei, a primit interdicţie de a intra în Polonia pentru cinci ani. Varşovia o acuză că sprijină ingerinţele Rusiei în R. Moldova # News.ro
Polonia a interzis politicienei pro-ruse din Republica Moldova Irina Vlah accesul pe teritoriul său timp de cinci ani, a anunţat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varşovia, care o acuză pe fosta guvernatoare a Găgăuziei că a ajutat Moscova să se amestece în alegerile parlamentare din Moldova, relatează Reuters.
Anderson, fost jucător al echipei Manchester United, riscă închisoarea deoarece nu a plătit pensia alimentară # News.ro
Fost jucător al echipei Manchester United între 2007 şi 2015, Anderson, care a câştigat Liga Campionilor în 2008, riscă o pedeapsă cu închisoarea în oraşul său natal, Porto Alegre (Brazilia) pentru că nu a plătit pensia alimentară pentru fiul său.
Moldova, vedeta internaţională pe Netflix, într-un nou sezon din documentarul „Flavours of Romania and The Republic of Moldova” # News.ro
Netlix difuzează episoade dedicate din documentarul „Flavours of Romania and The Republic of Moldova”, regizat de Charlie Ottley, patrimoniului cultural şi potenţialul turistic al Republicii Moldova. Acestea poziţionează ţara pe harta atracţiilor internaţionale.
Federaţia Internaţională de Schi a aprobat introducerea testelor de feminitate pentru schioare. FIS intenţionează să limiteze participarea sportivelor transgender în probele feminine.
Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul de HG privind acordarea sumelor de 2.000 de lei pentru absolvenţi cu media 10 la Evaluarea Naţională din acest an şi 5.000 de lei pentru cei cu media 10 la Bacalaureat # News.ro
Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din sesiunea iunie-iulie 2025 a fost publicat în consultare publică, anunţă Ministerul Educaţiei. Acesta prevede acordarea sumei de 2.000 de lei pentru fiecare din cei 85 de absolvenţi de gimnaziu care au avut media 10 la Evaluarea Naţională şi a sumei de 5.000 de lei pentru fiecare din cei 42 de absolvenţi de liceu care au obţinut media 10 la Bacalaureat, cuantumurile fiind aceleaşi ca anul trecut.
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, a încetat din viaţă la vârsta de 94 de ani # News.ro
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani, a informat a transmis Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, într-un comunicat de presă.
Ministerul Apărării din R. Moldova avertizează că circulă citaţii false de chemare în armată: „Scopul este panica în preajma alegerilor” # News.ro
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că pe canalele de Telegram circulă din nou aşa-numite „citaţii” de chemare în armată adresate cetăţenilor, nişte falsuri care au drept scop răspândirea de zvonuri despre o presupusă pregătire de război, un narativ provenind din medii proruse care e vehiculat în preajma alegerilor legislative de duminică.
O dronă operată de către un străin, confiscată în apropierea aeroportului din Oslo, anunţă poliţia norvegiană. Bărbatul, de aproximativ 50 de ani, nu a fost arestat şi urmează să fie audiat. Poliţia nu vede nicio legătură, în acest stadiu, între incidente # News.ro
Poliţia norvegiană anunţă joi că a confiscat miercuri o dronă operată de către un bărbat de origine străină, în apropierea Aeroportului Internaţional din Oslo, în contextul unei multiplicări a incidentelor de acest fel în Scandinavia, relatează AFP.
Superliga: 7 echipe au respectat regula „5+6” în meciurile de până acum din acest sezon / Formaţia care nu a respectat regula în nicio etapă # News.ro
O analiză Intelligence Centre FRF evidenţiază cluburile care au mizat cel mai mult pe jucătorii români în prima treime a sezonului regular din SuperLiga, ediţia 2025/2026. Regula „5+6”, introdusă de FRF pentru a încuraja folosirea jucătorilor eligibili pentru naţionalele României şi dezvoltarea fotbalului românesc, a fost respectată într-un procent de 100% în meciurile de până acum de 7 cluburi: Farul Constanţa, Unirea Slobozia, FC Botoşani, FCSB, Hermannstadt, Campionii FC Argeş şi Metaloglobus.
Fostul căpitan al echipei Manchester United, Wayne Rooney, a vorbit deschis despre luptele sale cu dependenţa de alcool. În pragul colapsului, soţia sa l-a ajutat să evite o tragedie teribilă.
Român suspectat că ar face parte dintr-o reţea internaţională de fraude cu criptomonede, arestat / Locuinţa sa din Capitală a fost percheziţionată / Prejudiciul total adus unor cetăţeni europeni, se ridică la 103 milioane de euro # News.ro
Procurorii DIICOT au percheziţionat locuinţa din Bucureşti a unui român suspectat că ar face parte dintr-o reţea internaţională specializată în infracţiuni informatice şi care ar fi produs unor cetăţeni europeni, prin înşelăciuni cu criptomonede pe platforme online, pagube în valoare totală de aproximativ 103 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, o mare parte din banii investiţi de cetăţeni au fost direcţionaţi către conturi bancare din Lituania, iar când au vrut să-şi recupereze banii, aceştia au constatat că site-ul web utilizat a fost închis şi că şi-au pierdut integral sau parţial fondurile. Simultan, au fost făcute percheziţii în Spania, Portugalia, Italia şi Bulgaria. În locuinţa din Capitală a românului au fost găsite diverse înscrisuri şi dispozitive de stocare a datelor, iar acesta a fost arestat în baza unui mandat euroepan emis pe numele său.
Moşteanu: La rectificare toate ministerele au vrut mai mulţi bani. Una peste alta, au vrut cred că în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibili vreo 23-25 de miliarde / Va fi pus în consultare publică vineri # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că la rectificare toate ministerele au vrut mai mulţi bani, în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibili vreo 23-25 de miliarde. Ministrul a mai spus că cel mai probabil marţi va fi finalizat proiectul de rectificare bugetară şi va fi adoptat în Guvern, iar vineri va fi pus în consultare publică.
Maia Sandu, după extradarea lui Plahotniuc: Dacă nu renunţi când e greu şi continui să lupţi, până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacţionat, joi, după extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, precizând că, dacă se perseverează, ”până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”.
Ionuţ Moşteanu: Am văzut comparaţiile în spaţiul public, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează ţările europene. Ucraina e o ţară în război. Celelalte ţări suntem pe timp de pace şi orice operaţiune e foarte diferită de cea pe timp de război # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că a văzut comparaţiile în spaţiul public, cum reacţionează Ucraina şi cum reacţionează ţările europene în cazul incidentelor cu încălcarea spaţiului aerian de către drone, el arătând că Ucraina e o ţară în război iar celelalte ţări suntem pe timp de pace şi orice operaţiune e foarte diferită de cea pe timp de război.
Buzău: Bărbat care ar fi încercat să răpească o minoră de 12 ani, imobilizat de un poliţist aflat în timpul liber # News.ro
Un bărbat de 52 de ani din localitatea Unguriu a fost reţinut de poliţişti, după ce ar fi încercat să răpească o minoră de 12 ani care intra la ore în cea mai mare şcoală gimnazială din municipiul Buzău.
Proiect USR: Minorii de peste 14 ani care au fost condamnaţi la măsuri educative neprivative de libertate vor beneficia de îmbunătăţirea procesului de reeducare # News.ro
Minorii de peste 14 ani care au fost condamnaţi în dosare penale la măsuri educative neprivative de libertate vor beneficia de îmbunătăţirea procesului de reeducare şi, astfel, de creşterea şanselor să se reintegreze social, potrivit unui proiect de lege iniţiat de deputata USR Oana Murariu.
Rockwool investeşte 150 de milioane de euro în construcţia unei linii de producţie la fabrica de vată bazaltică din Prahova # News.ro
Rockwool anunţă că a demarat o investiţie de 150 milioane euro în România, pentru construcţia unei linii de producţie complet independente care va creşte de peste două ori producţia de vată bazaltică a fabricii din Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, până la finalul anului 2027.
Primarul Sectorului 4 al Capitalei anunţă începerea lucărilor de extindere cu patru hectare a parcului Tudor Arghezi / Pe trei sferturi din suprafaţă vor fi doar spaţii verzi FOTO # News.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, a anunţat, joi, că au început lucrările de extindere cu patru hectare a parcului Tudor Arghezi, pe trei sferturi din această suprafaţă urmând să fie doar spaţii verzi, cu iarbă, flori şi peste o mie de pomi. Potrivit edilului, lucrările vor dura aproximativ doi ani.
Preşedintele clubului Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, şi-a exprimat regretul că nu a reuşit să-l transfere pe mijlocaşul german Florian Wirtz, în această vară.
Zelenski se declară ”pregătit” să plece din funcţie după terminarea războiului. El anunţă că vrea să organizeze alegeri după ce un ”armistiţiu de mai multe luni” intră în vigoare. Îi transmite lui Putin să caute să caute cel mai apropiat adăpost antiaeria # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă, în emisiunea ”The Axios Show”, într-o înregistrare video publicată joi, că este ”pregătit” să plece din funcţie după încheierea războiului cu Rusia.
