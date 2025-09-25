Guvernul britanic ia în calcul achiziția de piese auto pentru a salva furnizorii Jaguar Land Rover / Ar fi prima intervenție financiară de acest tip după un atac cibernetic

G4Media, 25 septembrie 2025 20:20

Guvernul britanic ia în calcul sprijinirea furnizorilor Jaguar Land Rover (JLR), fie prin achiziționarea și stocarea pieselor produse de aceștia, fie prin oferirea de împrumuturi...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
20:30
Oana Ţoiu: Noi, ţările de la graniţa războiului, vrem să facem tot ce ţine de noi să ajungem la pace G4Media
Ţările de pe Flancul estic, de la graniţa războiului din Ucraina, îşi doresc pacea şi au ca scop consolidarea apărării şi ca „un mecanism de...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:20
Guvernul britanic ia în calcul achiziția de piese auto pentru a salva furnizorii Jaguar Land Rover / Ar fi prima intervenție financiară de acest tip după un atac cibernetic G4Media
Guvernul britanic ia în calcul sprijinirea furnizorilor Jaguar Land Rover (JLR), fie prin achiziționarea și stocarea pieselor produse de aceștia, fie prin oferirea de împrumuturi...   © G4Media.ro.
20:20
Reuters: De ce experții Nobel nu pariază pe Trump la Premiul pentru Pace din acest an G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, nu va câștiga mult râvnitul Premiu Nobel pentru Pace, deoarece desființează ordinea mondială internațională pe care comitetul de acordare o prețuiește,...   © G4Media.ro.
20:20
Netanyahu a ordonat un atac asupra Yemenului în timp ce se îndrepta spre SUA G4Media
Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat atacul în timp ce se îndrepta spre SUA pentru a ține un discurs la ONU și pentru a se întâlni...   © G4Media.ro.
20:20
Greve masive anunțate vineri în Italia, în transportul aerian / Sunt preconizate întârzieri și chiar anulări ale unor curse aeriene G4Media
Transportul aerian din Italia se pregătește pentru o zi complicată, vineri, 26 septembrie, după ce mai multe sindicate au anunțat greve care vor afecta atât...   © G4Media.ro.
20:10
Cancelarul german propune un mecanism de finanţare de credite pentru Ucraina pe baza activelor Rusiei G4Media
 Cancelarul german Friedrich Merz a propus joi un mecanism prin care Ucrainei să i se împrumute 140 de miliarde de euro din activele ruseşti îngheţate...   © G4Media.ro.
20:10
Trump: „Suntem aproape de a ajunge la un acord” în Gaza G4Media
Președintele american Donald Trump a afirmat, joi, că „suntem aproape de a ajunge la un acord” în Gaza, transmite Sky News. Donald Trump a făcut...   © G4Media.ro.
20:10
Ţările UE vor examina vineri posibilitatea edificării unui „zid anti-drone” pentru protejarea blocului comunitar G4Media
Ţările membre ale Uniunii Europene vor dezbate vineri, pentru prima oară, propuneri privind edificarea unui „zid” de apărare a blocului comunitar împotriva dronelor, elaborate în...   © G4Media.ro.
Acum o oră
20:00
UE oferă un ajutor umanitar de urgenţă de 50 de milioane de euro pentru Fâșia Gaza și Cisiordania G4Media
Comisia Europeană a deblocat o sumă suplimentară de 50 de milioane de euro sub formă de asistenţă umanitară pentru a răspunde situaţiei umanitare catastrofale din...   © G4Media.ro.
20:00
Dragoş Pîslaru, despre minciuna privind deficitul: A fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre minciuna privind deficitul, că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau...   © G4Media.ro.
19:50
Premierul britanic Keir Starmer urmează să prezinte un plan pentru ca milioane de persoane să fie obligate să dețină un act de identitate digital G4Media
Premierul britanic Keir Starmer va dezvălui vineri un plan care va impune persoanelor care lucrează în Marea Britanie să dețină un act de identitate digital...   © G4Media.ro.
19:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron afirmă că Trump este „mai aproape” ca oricând de Ucraina G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a estimat că omologul său american Donald Trump este în prezent „mai aproape decât a fost vreodată” de Ucraina şi speră...   © G4Media.ro.
19:40
Dragoş Pîslaru, despre PNRR: Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an / PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre PNRR, că suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:30
Aflat în vizită la Casa Albă, președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan a fost sfătuit de Trump să nu mai cumpere petrol din Rusia G4Media
Președintele american Donald Trump l-a primit pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la Casa Albă. În cadrul întâlnirii oficiale, Trump a declarat că speră ca...   © G4Media.ro.
19:30
LIVE FCSB – Go Ahead Eagles în Europa League: Echipele de start G4Media
FCSB debutează, astăzi, de la ora 21:45, în grupa principală a Europa League, în Țările de Jos, împotriva celor de la Go Ahead Eagles. Urmărește...   © G4Media.ro.
19:30
Sicriul cu trupul neînsufleţit al Cardinalului Lucian va fi depus vineri seara în Catedrala din Blaj G4Media
Sicriul cu trupul neînsufleţit al Cardinalului Lucian Mureşan, care a încetat din viaţă joi, la 94 de ani, va fi depus vineri seara în Catedrala...   © G4Media.ro.
19:30
MAE avertizează asupra conţinutului fals de pe social media ce atribuie ministrului Oana Ţoiu afirmaţii despre Republica Moldova G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) denunţă apariţia în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declaraţii ale ministrului Afacerilor...   © G4Media.ro.
19:20
Oamenii de știință trag un semnal de alarmă. Șapte din nouă „limite planetare” au fost deja depășite G4Media
Nivelul acidităţii oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosisteme stabile şi durabile, anunţă un institut de cercetare, care conchide că şapte dintre cele nouă ”limite...   © G4Media.ro.
19:10
Reglementarea AI grăbește venirea Antihristului, susține Peter Thiel / Fondatorul Palantir crede că Antihristul ar putea ajunge la putere exploatând frica legată de o catastrofă globală provocată de AI pentru a impune un stat totalitar mondial G4Media
Unul dintre cei mai puternici lideri din domeniul tehnologiei la nivel mondial ar fi avertizat că reglementarea inteligenței artificiale riscă să grăbească venirea Antihristului, scrie...   © G4Media.ro.
19:10
După vânzarea haotică a biletelor pentru concertele Oasis, compania Ticketmaster promite mai multă transparenţă G4Media
După furia fanilor Oasis, revoltaţi de preţurile exorbitante ale unor bilete la turneul ce marchează reunirea trupei britanice, reprezentanţii companiei Ticketmaster s-au angajat joi să...   © G4Media.ro.
19:00
BYD depășește Tesla în vânzările din UE pentru a doua lună consecutivă / Stellantis revine pe creștere pentru prima dată în peste un an G4Media
Producătorul chinez de vehicule electrice BYD a vândut luna trecută de trei ori mai multe mașini noi în Uniunea Europeană decât în august 2024, depășind...   © G4Media.ro.
19:00
Premierul Bolojan: Cardinalul Lucian Mureşan, un exemplu de curaj şi statornicie, un simbol al rezistenţei Bisericii Greco-Catolice G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanţe comunităţii greco-catolice, joi, la trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan, în care punctează că...   © G4Media.ro.
19:00
Eugen Tomac, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă: În secunda doi, Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are G4Media
Europaramentarul PMP Eugen Tomac a declarat, joi, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă, în urma alegerilor din acest weekend, că...   © G4Media.ro.
19:00
Ambasadorul Rusiei în Franţa, întrebat ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc: Va fi război G4Media
Drone de atac în Polonia, avioane MiG-39 încalcând spaţiul aerian al Estoniei, drone de supraveghere deasupra aeroporturilor din Copenhaga şi Oslo: intruziunile pe teritoriul ţărilor...   © G4Media.ro.
18:50
Poliţist din Neamţ, prins în timp ce primea mită 15.000 de euro pe terasa unui restaurant G4Media
Un agent de poliţie din judeţul Neamţ a fost reţinut joi de procurorii DNA, după ce a fost prins pe terasa unui restaurant din oraşul...   © G4Media.ro.
18:50
EXCLUSIV Anne Cashmere propune un joc între alb, negru și camel, dar rămâne fidelă unei estetici sobre la London Fashion Week G4Media
Defilarea surprinsă în imagini, Anne Cashmere se înscrie într-o direcție clasică, sobră, cu accente de minimalism rafinat. Paleta cromatică se concentrează pe tonuri neutre, alb,...   © G4Media.ro.
18:40
Pete Hegseth convoacă o reuniune urgentă și neobișnuită a sute de generali și amirali americani / Directiva extrem de neobișnuită a fost trimisă tuturor comandanților militari de vârf din întreaga lume G4Media
Secretarul Apărării Pete Hegseth a convocat sute de generali și amirali ai armatei americane să se reunească în scurt timp — și fără a preciza...   © G4Media.ro.
18:40
Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iași a fost prins în Italia, unde a fugit după ce a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare / Tânărul a ucis un bărbat pe trecerea de pietoni cu maşina pe care o conducea cu 150 km la oră G4Media
Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iaşi, care fusese dat în urmărire generală după ce fusese condamnat la cinci ani de închisoare pentru comiterea unui accident...   © G4Media.ro.
18:40
Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor după „o creştere neobişnuită şi semnificativă” a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei, în contextul reorganizării acesteia G4Media
Primăria Sectorului 2 din Bucureşti anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor după ce, în urma unei analize, s-a constatat ”o creştere neobişnuită şi semnificativă” a...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:30
Apple îndeamnă autoritățile de reglementare din UE să analizeze mai atent Legea privind piețele digitale G4Media
Apple a îndemnat autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană să analizeze mai atent modul în care Legea privind piețele digitale (DMA) afectează cetățenii UE care...   © G4Media.ro.
18:30
Fostul președinte Nicolas Sarkozy va merge la închisoare / Care vor fi efectele politice pentru Franța G4Media
Sentința pronunțată de tribunalul penal din Paris a căzut ca o lovitură de trăsnet: cinci ani de închisoare cu executare pentru fostul președinte al Franței...   © G4Media.ro.
18:30
Investigație Context.ro: Operațiunea Matrioshka din Moldova. Falsuri video cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și ministra de Externe Oana Țoiu, care acuză Chișinăul că încurajează pedofilia G4Media
Turismul sexual cu minori din Republica Moldova a crescut de 10 ori, este citatul atribuit ministrului român de Externe, Oana Țoiu, într-un clip postat pe...   © G4Media.ro.
18:30
Mark Rutte: Membrii NATO pot viza aeronavele ruseşti care intră în spaţiul lor aerian, atunci când este necesar G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi comentariile preşedintelui american Donald Trump făcute în această săptămână, potrivit cărora ţările membre NATO ar trebui...   © G4Media.ro.
18:20
Un film australian a fost modificat în China cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a transforma un cuplu gay într-unul heterosexual G4Media
Un film australian a fost modificat digital în China pentru a transforma un cuplu gay sex într-unul heterosexual, transmite BBC. Together, un film de groază...   © G4Media.ro.
18:20
Promisiuni de plantare de arbori în alveole și pe spații verzi unde aceștia nu mai există. „Aproape în fiecare weekend”, anunță administratorul public al Capitalei G4Media
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a anunțat miercuri că, în această toamnă, Primăria va organiza aproape în fiecare sfârșit de săptămână acțiuni de plantare...   © G4Media.ro.
18:20
Ministrul ungar Péter Szijjártó afirmă că țara sa ar avea o cotă de numai 2,2% din totalul exporturilor de țiței din Rusia: Restul de 97,8% e achiziționat de alții, ceea ce arată ipocrizia țărilor din Europa de Vest G4Media
Aflat în SUA, ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó a spus într-un interviu la CNN că țara sa achiziționează doar o cotă de 2,2% din...   © G4Media.ro.
18:20
Spargere de peste un milion de euro la domiciliul selecţionerului Portugaliei G4Media
Locuinţa lui Roberto Martinez, selecţionerul Portugaliei, a fost ţinta unei spargeri de amploare sâmbătă după-amiază. Profitând de absenţa tehnicianului şi soţiei sale, hoţii au furat...   © G4Media.ro.
18:10
Preşedintele Autorităţii Palestiniene declară la Adunarea Generală a ONU că atacurile din 7 octombrie împotriva Israelului „nu reprezintă poporul palestinian” G4Media
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat joi, în discursul susţinut prin videoconferinţă la Adunarea Generală a ONU de la New York, că atacurile din...   © G4Media.ro.
18:00
Germania va investi 35 de miliarde de euro în apărarea spaţială pentru a contracara Rusia şi China G4Media
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi cu privire la extinderea accelerată a capacităţilor de război spaţial ale Chinei şi Rusiei şi a...   © G4Media.ro.
17:50
După boxeri şi atlete, şi schioarele vor trebui să treacă teste de feminitate G4Media
Federaţia Internaţională de Schi a aprobat introducerea testelor de feminitate pentru schioare. FIS intenţionează să limiteze participarea sportivelor transgender în probele feminine, transmite News.ro. Reuniţi...   © G4Media.ro.
17:50
Creşterea economiei SUA în trimestrul doi a fost mai accentuată decât s-a estimat iniţial / Ce legătură are creșterea cu Inteligența Artificială G4Media
Ritmul de creştere a economiei SUA a fost mai rapid decât s-a crezut anterior, în trimestrul doi din 2025, pe fondul redresării cheltuielilor de consum,...   © G4Media.ro.
17:40
Cum interpretează premierul Poloniei poziția pro-Ucraina afișată de președintele american Donald Trump: Cuvintele președintelui american înseamnă, de fapt, că ar putea renunța la Kiev G4Media
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că aparenta repoziționare a președintelui american Donald Trump de partea Ucrainei ar putea însemna, de fapt, retragerea americană din...   © G4Media.ro.
17:40
Primăria Braşov, finanţare de 5 milioane de franci de la Guvernul Elveţiei pentru eficientizarea energetică şi modernizarea sediului operatorului de transport public RATBV G4Media
Municipiul Braşov a obţinut o nouă finanţare nerambursabilă, de 28,6 milioane de lei, respectiv peste 5 milioane de franci elveţieni, prin cel de-al doilea program...   © G4Media.ro.
17:40
Guvernul caută să atragă investitori pentru a salva combinatul siderurgic Liberty Galați și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați G4Media
Joi a avut loc o primă întâlnire a comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați. Cele două societăți...   © G4Media.ro.
17:30
VIDEO BYD Dolphin Surf 2025, rivalul direct al Daciei Spring, testat la probele de slalom și evitare a obstacolului G4Media
Publicația spaniolă KM77 a pus la încercare micuțul BYD Dolphin Surf 2025, considerat unul dintre concurenții direcți ai Daciei Spring pe piața mașinilor electrice accesibile. © G4Media.ro.
17:30
O terapie genică experimentală încetinește progresia bolii Huntington, potrivit unui nou studiu G4Media
Studiul preliminar arată că o terapie genică experimentală încetinește progresia bolii Huntington, marcând un pas major către un potențial prim tratament genetic pentru această afecțiune,...   © G4Media.ro.
17:30
Wayne Rooney, fostă vedetă la Manchester United: „Am băut două zile la rând. Dacă nu era soția, aș fi fost mort” G4Media
Wayne Rooney (39 de ani) vorbește deschis despre lupta teribilă pe care a dus-o cu dependența de alcool, fosta vedetă de la Manchester United precizând,...   © G4Media.ro.
17:20
Moldova, vedeta internaţională pe Netflix, într-un nou sezon din documentarul „Flavours of Romania and The Republic of Moldova” G4Media
Netlix difuzează episoade dedicate din documentarul „Flavours of Romania and The Republic of Moldova”, regizat de Charlie Ottley, patrimoniului cultural şi potenţialul turistic al Republicii...   © G4Media.ro.
17:20
Şapte avioane militare americane, inclusiv patru F-16, au interceptat patru avioane ruseşti, două bombardiere strategice de tip Tu-95 şi două Su-35 în largul Alaksăi G4Media
Comandamentul Nord-American al Apărării Aerospaţiale (NORAD) a trimis miercuri avioane de vânătoare să identifice şi să intercepteze patru avioane militare ruse, în largul Alaskăi, anunţă...   © G4Media.ro.
17:20
MAE: Singularizarea României în problematica zborurilor de deportare are potenţialul de a declanşa discriminare / Zborurile de retrimitere din Regatul Unit se efectuează în baza unui acord din 2003, nu reprezintă un mecanism nou G4Media
Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.