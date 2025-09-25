Presshub: 30 ani închisoare pentru un recidivist care a încercat să-și omoare soția. „Victima nu a beneficiat din partea statului de protecţie reală”
Aktual24, 25 septembrie 2025 20:20
Curtea de Apel Craiova l-a condamnat pe Ștefan Băbăț la 30 de ani închisoare după ce, în toamna anului trecut, a tăiat gâtul soției sale pe motiv că „nu-i acorda suficient respect”. La fond, agresorul a fost condamnat de Tribunalul Mehedinți la 12 ani închisoare. Cazurile tot mai dese de femicid reclamă pedepse severe. Potrivit […]
• • •
Acum 10 minute
20:30
BREAKING Diplomați UE au avertizat direct Kremlinul că NATO va distruge orice avioan rusesc care va mai viola spațiul aerian european # Aktual24
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este pregătită să răspundă cu forță maximă la viitoare încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești, potrivit unor oficiali familiarizați cu discuțiile. Conform Bloomberg, la o întâlnire tensionată la Moscova, trimișii britanici, francezi și germani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la incursiunea a […]
Acum 30 minute
20:20
20:10
Premieră: Guvernul britanic vrea să sprijine financiar companii afectate de un grav atac cibernetic # Aktual24
Guvernul britanic ia în considerare să intervină pentru a sprijini furnizorii Jaguar Land Rover (JLR), după ce producătorul auto a fost forțat să suspende producția în urma unui atac cibernetic. Atacul de la sfârșitul lunii august a forțat JLR să își închidă rețelele IT. Fabricile sale rămân închise până cel mai devreme luna viitoare, relatează […]
Acum o oră
20:00
Macron îl crede pe Trump: ”El văzut eroismul ucrainenilor, al armatei lor şi capacitatea lor de a rezista” # Aktual24
Preşedintele francez Emmanuel Macron a estimat că omologul său american Donald Trump este în prezent „mai aproape decât a fost vreodată” de Ucraina şi speră că acest lucru va ajuta la „creşterea presiunii” asupra Rusiei, relatează AFP, citată de Agerpres. „El a văzut seriozitatea europenilor şi angajamentul lor (…). A văzut, de asemenea, eroismul ucrainenilor, […]
Acum 2 ore
19:20
SUA au interceptat patru avioane ale Rusiei. Ambasadorul Rusiei în Franța anunță că ”va fi război” dacă NATO doboară vreun avion rusesc # Aktual24
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a trimis miercuri avioane de vânătoare pentru a identifica și intercepta patru avioane militare rusești în largul Alaskăi, a declarat joi organizația de apărare a SUA și Canadei într-un comunicat citat de Reuters. NORAD a detectat și urmărit două avioane rusești Tu-95 și două Su-35 care operau în zona de […]
18:50
Pro-rușii din Moldova își cheamă în stradă susținătorii: ”Să ne apărăm victoria. Este momentul pentru ultima bătălie” # Aktual24
Fostul preşedinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, în prezent unul dintre liderii Blocului Patriotic, alianță politică pro-rusă, şi-a îndemnat joi simpatizanţii adversari ai guvernului preşedintei Maia Sandu să iasă în stradă după alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru a-şi apăra „victoria”, relatează agenţia EFE. A sosit momentul pentru „ultima bătălie”, a clamat Dodon la […]
18:50
Neamț: Polițist prins în flagrant în timp ce lua 15.000 euro șpagă. Mituitorul avea dosar penal pentru că a taiat cauciucurile concubinei # Aktual24
Un agent de poliţie din judeţul Neamţ a fost reţinut joi de procurorii DNA, după ce a fost prins pe terasa unui restaurant din oraşul Târgu Neamţ în timp ce primea aproape 15.000 de euro mită de la un bărbat, în schimbul promisiunii că îl va „rezolva” cu un dosar penal, au declarat surse judiciare, […]
Acum 4 ore
18:10
„Moscova luptă fără țintă timp de trei ani și jumătate, un război care ar fi trebuit să ia unei puteri militare reale mai puțin de o săptămână pentru a-l câștiga. Acest lucru nu diferențiază Rusia și o face să pară un tigru de hârtie”, a scris președintele american Donald Trump pe contul său de pe […]
16:40
Ucraina a primit 3,5 milioane de muniții de calibru mare în cadrul „inițiativei de artilerie” cehe – Președintele Republicii Cehe # Aktual24
Președintele ceh Petr Pavel a declarat că Ucraina a primit aproximativ 3,5 milioane de proiectile de calibru mare în cadrul „inițiativei de artilerie”. Numai în 2025, au fost livrate peste 1,1 milioane de proiectile, pe care Republica Cehă le achiziționează de la țări terțe. Ucraina a primit deja aproximativ 3,5 milioane de muniții de calibru […]
Acum 6 ore
16:10
O firma germană de mașini conduse de la distanță speră să elimine deținerea de mașini private: „Nerăbdătoare de plecare” # Aktual24
Europa a fost lentă în a adopta robotaxi-urile, dar Germania va permite circulația mașinilor de închiriat conduse de la distanță începând din decembrie După ce a fost chemată de câteva clicuri într-o aplicație, mașina electrică încetinește până se oprește în fața fostei săli de marfă a aeroportului Tegel din Berlin, acum desființat. Nu este nimeni […]
15:50
Conflictul se extinde în spațiul cosmic. Germania acuză că sateliții Rusiei îi ”orbesc” pe cei germani # Aktual24
Ministrul Apărării din Germania a avertizat joi, 25 septenbrie, că sateliții țării sale sunt urmăriți de sateliții ruși. În cadrul unei conferințe organizate la Berlin, Boris Pistorius și-a exprimat îngrijorarea cu privire la doi sateliți ruși care urmăresc sateliții Intelsat utilizați de forțele armate germane și de alte țări. El a declarat, conform Sky News: […]
15:40
”Nu este un act de război contra Israelului”. Italia și Spania trimit nave militare pentru a apăra flotila umanitară care se îndreaptă spre Gaza # Aktual24
Italia și Spania au desfășurat nave militare pentru a ajuta flotila internațională care a fost atacată cu drone în timp ce încerca să livreze ajutoare în Gaza. Decizia ar putea amplifica tensiunile cu Israelul, care se opune ferm inițiativei. Flotila Global Sumud folosește aproximativ 50 de ambarcațiuni civile pentru a încerca să rupă blocada navală […]
15:00
DIICOT: Român acuzat că a dat tunuri de peste 100 milioane euro, înșelând cetățeni din mai multe state # Aktual24
DIICOT a anunțat joi, 25 septembrie, că șa data de 17 septembrie 2025, procurorii au desfășurat o percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal instrumentat de autoritățile judiciare din Spania. Cazul vizează infracțiuni grave de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta se derulează în cadrul […]
Acum 8 ore
14:20
Diana Buzoianu a dat afară patru angajați Romsilva prinși la furat de lemne: ”Nu putem lăsa infractori condamnaţi pentru furt de păduri să joace rolul de protectori ai pădurii” # Aktual24
Patru pădurari condamnaţi definitiv pentru furt de lemne din Ocolul Silvic Cărbuneşti şi Ocolul Silvic Motru, unii chiar de două ori, au fost concediaţi din Romsilva, a anunţat joi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Potrivit unui comunicat, cazul subliniază vulnerabilitatea sistemului silvic la corupţie şi la complicităţi interne şi importanţa aplicării consecvente a legii. […]
14:20
Lista cu alimentele al căror preț rămâne plafonat încă șase luni. Bolojan: ”Soluția reală este să producem mai mult și mai bine aici, acasă, să susținem producătorii români” # Aktual24
Guvernul a decis, în ședința de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni, până la 31 martie 2026. Măsura, aplicată inițial ca soluție temporară pentru a proteja consumatorii în fața scumpirilor, a generat dezbateri aprinse în coaliția de guvernare. Deși premierul Ilie Bolojan a acceptat punctul de vedere al […]
14:10
INTERVIU Vladimir Tismăneanu: „Se va contura o nouă doctrină strategică americană. În momentul de față partida rusă este foarte descumpănită – la nivel global vorbind, iar în România și Moldova în mod deosebit” # Aktual24
Politologul și profesorul universitar Vladimir Tismăneanu a vorbit într-un interviu pentru aktual24.ro despre contextul geopolitic tensionat creat de agresiunea rusă în Ucraina și estul Europei, dar și despre pericolul pe care ascensiunea AUR și prezența „cozilor de topor ale Moscovei”, infiltrate în spațiul public românesc, l-ar putea reprezenta pentru România. Domnule profesor, cum interpretați recentele […]
14:10
Ședință CSAT, pe ordinea de zi a fost modul în care România trebuie să acționeze în fața dronelor Rusiei # Aktual24
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care a avut pe ordinea de zi securitatea spaţiului aerian naţional, s-a încheiat. Aceasta s-a desfăşurat de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave […]
14:00
Moscova, nervoasă că observatorii ruși nu sunt acceptați de Chișinău. MAE al Moldovei nu se lasă intimidat # Aktual24
Republica Moldova va acredita observatori internaţionali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie în conformitate cu legislaţia naţională şi angajamentele internaţionale ale ţării, a anunţat Ministerul de Externe de la Chişinău. Declaraţia a fost făcută în contextul în care ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat, miercuri, de şeful diplomaţiei ruse pentru a-i […]
13:40
Zelenski: Ucraina își deschide exporturile de arme pentru a le arăta partenerilor sistemele testate în condiții de război # Aktual24
Ucraina a decis să deschidă exporturile de arme pentru a le arăta partenerilor sistemele testate în condiții reale de război, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Am decis să deschidem exporturile de arme. Acestea sunt sisteme puternice testate în război real. Și suntem, de asemenea, pregătiți să ne creștem producția de apărare împreună cu parteneri […]
13:10
Argentina dorește să recupereze Insulele Falkland controlate de Marea Britanie, anunță președintele Milei într-o discuție cu Trump # Aktual24
Argentina consideră că Insulele Falkland sunt ocupate de Marea Britanie și dorește negocieri pentru restituirea lor, a declarat președintele argentinian Javier Milei în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump. Președintele argentinian a declarat că își propune să abordeze mai multe „chestiuni sensibile și extrem de importante”, relatează RBC Ukraine. „Doresc să reiterez revendicarea […]
13:10
Zelenski anunță că are permisiunea lui Trump, Ucraina ar putea bombarda Kremlinul: ”Liderii Rusiei să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antiaerian” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru „The Axios Show” că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii de la Kremlin „ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antiaerian”. El a afirmat totodată că a primit din partea fostului președinte american Donald Trump sprijin explicit […]
12:40
Casa Albă a instruit agențiile federale subordonate să se pregătească pentru o posibilă pauză forțată a activității guvernamentale, așa-numita „închidere”, dacă Congresul nu va putea aproba finanțare suplimentară la timp și, în același timp, a cerut să se caute angajați „în exces” în personal pentru a fi disponibilizați. Publicația The Hill a obținut un memoriu […]
Acum 12 ore
12:10
Kremlinul „a rezolvat” criza apei potabile din Donbasul ocupat: îi îndeamnă pe locuitori să aștepte ploile de toamnă # Aktual24
Autoritățile de ocupație ruse din regiunea Donețk se confruntă cu o criză severă a apei, însă „strategia” Kremlinului pentru a gestiona situația s-a limitat, potrivit experților, la a aștepta ploile de toamnă și iarnă. Informațiile au fost publicate de Centrul pentru Rezistență Națională (CNS), citat de agenția ucraineană de presă UNN. Conform CNS, în principalul […]
11:40
Fostul cancelar Angela Merkel afirmă că politica sa privind refugiații nu a fost singurul motiv al ascensiunii partidului extremist „Alternativa pentru Germania” # Aktual24
Fostul cancelar german Angela Merkel a afirmat că politica sa din 2015 privind refugiații a fost un element, dar nu singurul motiv, al ascensiunii partidului de extremă dreapta ‘Alternativa pentru Germania’ (AfD), informează DPA, citată de Reuters. În cadrul unui interviu acordat publicației Der Spiegel, Merkel a spus că, atunci când și-a încheiat perioada în […]
11:30
Ucraina a distrus încă o fabrică de drone în Rusia și a doborât un avion rusesc Su-34. Oficialii ruși confirmă – VIDEO # Aktual24
Pe 24 septembrie, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat lovirea cu succes a unei fabrici rusești de drone din localitatea Valuiki, regiunea Belgorod. Operațiunea face parte dintr-o strategie mai amplă menită să slăbească potențialul militar și economic al Moscovei prin atacuri asupra infrastructurii critice de pe teritoriul rus. „Unități ale Forțelor […]
11:10
Verdict final în cazul Sarkozy: fostul președinte al Franței ar putea primi 7 ani de închisoare, după ce a fost finanțat ilegal cu 5 milioane de euro de dictatorul Muammar Gaddafi # Aktual24
Joi, un tribunal din Paris urmează să pronunțe verdictul în dosarul care îl vizează pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, acuzat de finanțare ilegală a campaniei electorale din partea dictatorului libian Muammar Gaddafi. Dacă va fi găsit vinovat, Sarkozy riscă o pedeapsă de până la șapte ani de închisoare, alături de alți 11 inculpați, printre […]
10:40
Haos pe aeroporturile din Danemarca după semnalarea prezenței de drone neautorizate – este bănuită implicarea Rusiei # Aktual24
În noaptea de 24 septembrie 2025, mai multe aeroporturi din Danemarca au fost afectate de apariția unor drone neautorizate în spațiul aerian, ceea ce a dus la închiderea temporară a aeroportului Aalborg, situat în nordul țării. Acest aeroport este al doilea ca mărime din Danemarca și reprezintă un important hub atât civil, cât și militar, […]
10:30
ASE începe noul an universitar cu inaugurarea clădirii „Mihai Eminescu”. Încă 18 săli de seminar, 6 săli de curs, 8 amfiteatre, 34 de laboratoare, 6 centre de cercetare # Aktual24
Academia de Studii Economice din București începe luni, 29 septembrie, anul universitar 2025-2026 printr-o festivitate instituțională, ce va avea loc în Aula Magna din Palatul ASE, la ora 10.00, și cu inaugurarea Clădirii „Mihai Eminescu”. Academia de Studii Economice din București a făcut o tradiție din a marca începutul unui an universitar printr-un eveniment de […]
10:20
Victorie a anticorupției de la Chișinău: Oligarhul fugar Plahotniuc a fost adus înapoi încătușat în țară – VIDEO # Aktual24
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, principalul suspect în „jaful secolului” – dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014, echivalent cu 12% din PIB-ul țării – a fost extrădat joi dimineață în Republica Moldova, transmit Agora.md și Reuters. Avionul în care se afla Plahotniuc a aterizat la ora 9:36 pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit […]
10:10
La Chișinău, pro-rușii au început deja „votarea”: sute de buletine de vot preștampilate cu candidații agreați de Kremlin, descoperite într-o tipografie # Aktual24
Un scandal electoral de proporții a izbucnit în Republica Moldova, cu doar câteva zile înaintea alegerilor cruciale de duminică, după ce poliția a descoperit 200 de buletine de vot preștampilate cu mențiunea „VOTAT” în dreptul blocului electoral „Alternativa”, într-o tipografie din Chișinău. Descoperirea a avut loc în urma unei sesizări venite de la Serviciul Fiscal […]
10:00
Donald Trump a înlocuit portretul lui Joe Biden, din galeria președinților americani, cu o mașină de semnături electronice # Aktual24
Președintele Donald Trump a adăugat recent o „Alee a Celebrităților Prezidențiale” într-una din aripile Casei Albe, incluzând portrete ale fiecăruia dintre foștii șefi de stat americani — cu excepția unuia. În locul portretului lui Joe Biden, republicanul aflat în funcție a agățat o fotografie cu o mașină automată de tip „autopen”, care semnează numele democratului […]
09:40
Doar 5% dintre sesizările de malpraxis depuse de pacienții din România sunt confirmate de comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății # Aktual24
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) trage un semnal de alarmă cu privire la șansele infime ale pacienților din România de a obține dreptate în cazurile de malpraxis medical. Potrivit datelor obținute de la Ministerul Sănătății, doar 5% dintre sesizările depuse la nivel național sunt confirmate de comisiile de specialitate. În perioada 2023–2024, […]
09:10
08:50
China pedepsește pesimismul online: postările care degajă ideea că „viața nu are sens” sau „munca este inutilă” vor fi interzise, iar conturile șterse # Aktual24
Într-o mișcare care a atras atenția presei internaționale, autoritățile chineze au lansat recent o campanie de combatere a conținutului online „pessimist” și „demoralizant”. Sub coordonarea Administrației Cibernetice a Chinei (CAC), campania vizează mesajele care ar „răspândi ostilitate, descurajare socială sau lipsă de speranță”, cu scopul declarat de a preveni posibile tensiuni sociale și de a […]
08:40
Râșnov a devenit primul oraș din România complet protejat de urși printr-un gard electric # Aktual24
Orașul Râșnov a devenit primul din România care utilizează un gard electric pentru a proteja locuitorii de urșii sălbatici. Barierele electrice se întind pe aproximativ șase kilometri și au fost amplasate strategic pe traseele cele mai frecventate de urși, an, relateaza Observator News. Autoritățile locale își propun să extindă această măsură de siguranță, pentru a […]
08:20
Rușii sunt pregătiți să suporte orice dificultăți economice pentru susținerea lui Putin, dă asigurări purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov # Aktual24
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat recent că poporul rus este pregătit să înfrunte dificultățile și restricțiile economice impuse ca urmare a sancțiunilor internaționale. Într-o perioadă în care economia Rusiei este puternic afectată de măsurile adoptate de statele occidentale, Kremlinul transmite astfel un mesaj de unitate și reziliență, susținând […]
08:10
Donald Trump cere ONU o anchetă după „triplul sabotaj” al discursului său. De fapt, teleprompterul era gestionat de Casa Albă, iar scara rulantă a fost oprită de cineva din anturajul președintelui # Aktual24
Donald Trump a solicitat Organizației Națiunilor Unite (ONU) să deschidă imediat o anchetă privind ceea ce el a numit o „triplul sabotaj” în timpul vizitei și discursului său susținut la Adunarea Generală a ONU. Problemele tehnice survenite au stârnit furia președintelui american, care susține că acestea nu au fost întâmplătoare, ci au fost deliberate, scrie […]
07:50
FBI solicitase extrădarea tânărului care a terorizat sute de școli și spitale cu mesaje de amenințare pe e-mail, dar judecătorii români au refuzat, de teamă că minorul va primi închisoare pe viață # Aktual24
Un tânăr de 17 ani, elev în clasa a douăsprezecea la un liceu din București, care trimitea mesaje anonime amenințătoare cu masacre în școli, spitale și alte instituții, a fost găsit după trei zile de căutări intense. Conform investigatorilor, citați de Agerpres, acesta era deja vizat de anchete internaționale, inclusiv de către FBI, pentru acte […]
07:40
Premierul Benjamin Netanyahu respinge recunoașterea Palestinei de către mai multe țări europene: „Nu obligă Israelul în niciun fel” # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat ferm miercuri seară la anunțurile recente ale unor țări europene, precum Franța și Belgia, care au decis să recunoască Palestina ca stat. Conform relatărilor Associated Press, Netanyahu a afirmat că aceste decizii „nu obligă Israelul în niciun fel” și a reiterat poziția guvernului său — că „nu va exista […]
Acum 24 ore
07:20
China anunță, prin vocea președintelui Xi Jinping, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 7–10% până în 2035 # Aktual24
Președintele chinez Xi Jinping a transmis miercuri, printr-un mesaj video adresat summitului ONU pentru climă, angajamentul Chinei de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 7–10% față de nivelul maxim, până în anul 2035. Potrivit Reuters, acesta este primul obiectiv absolut de reducere emis de China la scară națională, în contextul în […]
07:10
Oamenii legii au găsit un adevărat arsenal atunci când au percheziționat casa mercenarului Horațiu Potra, trimis în judecată de procurori pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale alături de Călin Georgescu. Aruncătoare de rachete, grenade, o mitralieră, zeci de arme de foc și așa mai departe. Nu chiar ce ai găsi la un cetățean obișnuit prin casă. […]
00:00
Grindeanu susține că ”mereu îl sprijin pe domnul Bolojan”. PSD a amenințat de trei ori că rupe coaliția ca să blocheze proiectele lui Bolojan # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a susținut miercuri seara la Antena 3 că ”mereu îl sprijin pe domnul Bolojan” deși PSD a amenințat de cel puțin trei ori că va rupe coaliția dacă Bolojan își pune proiectele în aplicare. Cel mai recent, Olguta Vasilescu a amenințat că Guvernul Bolojan va fi trântit dacă se vor fi […]
24 septembrie 2025
23:40
Grindeanu, remarci batjocoritoare la adresa premierului Bolojan: ”Asta, ultimatumurile și umflatul mușchilor, merge o dată” # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că ‘abordarea ultimativă’, amenințarea cu demisia, nu trebuie repetată și se pare că premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a înțeles acest lucru. ‘Acum revenind la cum stăm în coaliție. Am spus și astăzi că eu nu cred că această abordare ultimativă, ne dăm demisiile, e […]
23:00
Trump dansând de mână cu Epstein. O statuie satirică a răsărit lângă Capitoliul SUA și va rămâne aici până în weekend # Aktual24
O statuie care îl reprezintă pe președintele Donald Trump dansând de mână cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale cu minori și decedat în închisoare, a fost instalată la Washington, lângă Capitoliul SUA pe 23 septembrie. Lucrarea, creată de un grup de artiști anonimi numit „Strângerea de mână secretă”, a apărut în National Mall, un […]
22:50
Grecia este pregătită să ia în considerare interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către copiii sub 16 ani # Aktual24
Grecia este pregătită să ia în considerare interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către copiii sub 16 ani a declarat, miercuri, premierul Kyriakos Mitsotakis, la un eveniment ONU de la New York, găzduit de Australia, intitulat „Protejarea copiilor în era digitală”, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Mitsotakis a subliniat că orice […]
22:30
YouTube a anunțat că va reactiva conturile interzise pentru postarea de afirmații false despre Covid-19 și alegerile din 2020 # Aktual24
YouTube a anunțat, recent, că intenționează să reactiveze unele conturi pe care le-a suspendat anterior pentru încălcarea regulilor privind publicarea repetată a unor informații false despre Covid-19 și alegerile din 2020. Anunțul a venit printr-o scrisoare trimisă de un avocat al companiei-mamă a platformei, Alphabet, președintelui Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, ca răspuns […]
22:20
Trump plănuiește ca fondurile de asistență externă să ajungă la programul „America First” # Aktual24
Administrația Trump intenționează să transfere 1,8 miliarde de dolari din fondurile de asistență externă către inițiative „America First”, cum ar fi investiții în Groenlanda și combaterea „regimurilor marxiste, antiamericane” din America Latină, conform unui document trimis Congresului. „Interesele de securitate națională ale Statelor Unite impun ca Statele Unite să utilizeze aceste fonduri de asistență externă […]
22:00
Italia trimite o navă a marinei militare pentru a ajuta flotila umanitară care se îndreaptă spre Gaza, care a fost vizată de drone # Aktual24
Italia a declarat că a desfășurat miercuri una dintre navele sale militare pentru a sprijini flotila cu ajutoare umanitare a Global Sumud Flotilla (GSF) vizată de drone în timp ce încerca să ajungă în Gaza. GSF, o organizație care încearcă să aducă ajutoare în enclava asediată folosind nave care pleacă din porturi din Marea Mediterană, […]
21:40
În timp ce Trump discută despre pace, tancurile israeliene avansează și mai mult în orașul Gaza # Aktual24
Forțele israeliene au înaintat miercuri spre inima orașului Gaza, punând în pericol viața palestinienilor care rămăseseră în speranța că presiunea tot mai mare asupra Israelului pentru un armistițiu le-ar permite să rămână în locuințele lor. Președintele american Donald Trump s-a întâlnit marți la Națiunile Unite din New York cu liderii țărilor musulmane pentru discuții despre […]
21:30
Horațiu Potra, mercenarul român devenit cunoscut după ce a fost pus sub acuzare de procurori pentru acțiuni contra ordinii constituționale alături de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, a fost reținut în emiratul Dubai. Curios sau nu, el căuta să obțină azil politic în Rusia. La fel de curios, sau poate deloc curios, legăturile acestuia […]
