Genoa – Empoli 3-1. Nicolae Stanciu l-a scos pe Rareş Ilie din Cupa Italiei! Notele primite de români

11:20

Adrian Mazilu, cel mai recent transfer făcut de Dinamo în perioada de mercato, a vorbit despre modelele pe care le-a avut când era mai tânăr. Fotbalistul de bandă l-a numit în primul rând pe Gică Hagi, după care a vorbit și despre un jucător care se află în prezent în lotul celor de la FCSB. […] The post Cel mai nou transfer al lui Dinamo a avut drept model un jucător de la FCSB: “Marca multe goluri” appeared first on Antena Sport.