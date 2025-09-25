Nicio speranţă pentru industria auto europeană? Bosch anunţă că va concedia încă 13.000 de angajaţi. „Ne aşteptăm ca competiţia să se intensifice în continuare”

17:45

Îngheţul târziu din primăvară, care a scuturat pomii de flori şi le-a luat bună parte din producţia de fructe, ploile din mai şi seceta din vară au redus producţia internă de mere, cireşe, caise şi pepeni, iar golul a fost acoperit rapid prin importuri. În primul semestru din 2025 au intrat în ţară cu 28% mai multe fructe din aceste categorii faţă de aceeaşi perioadă din 2024, conform calculelor ZF făcute pe baza datelor Eurostat. Astfel, statisticile arată că România devine tot mai dependentă de fructele aduse de peste hotare dacă vremea nu mai este aliatul agriculturii.