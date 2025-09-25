Nicio speranţă pentru industria auto europeană? Bosch anunţă că va concedia încă 13.000 de angajaţi. „Ne aşteptăm ca competiţia să se intensifice în continuare”
Ziarul Financiar, 25 septembrie 2025 21:45
Nicio speranţă pentru industria auto europeană? Bosch anunţă că va concedia încă 13.000 de angajaţi. „Ne aşteptăm ca competiţia să se intensifice în continuare”
Acum 30 minute
21:45
Acum o oră
21:30
21:30
21:30
21:15
Acum 2 ore
20:45
Acum 4 ore
20:00
19:45
19:00
ZF Live. Iulian Sorescu, Kinstellar: Vor fi peste 1 mld. euro disponibili pentru care antreprenorii ar trebui să aplice pentru investiţii în fabrici de alimente şi în vehicule electrice de transport # Ziarul Financiar
Iulian Sorescu, partener şi expert ajutoare de stat în cadrul firmei de avocatură Kinstellar, spune că sunt două scheme de finanţare nerambursabile pentru industria alimentară şi pentru sectorul de transporturi s-ar putea deschide până la finalul anului şi pentru care există interes mare din partea companiilor.
19:00
18:45
18:45
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:15
Bogdan Bălaşa, HILS Development: Autorităţile din Varşovia sunt implicate în dezvoltarea oraşului şi merg la târguri pentru a-l promova. La fel se poate face şi la Bucureşti # Ziarul Financiar
HILS Development controlează terenuri care îi asigură dezvoltarea de apartamente pentru următorii 20 de ani şi înregistrează preţuri medii de vânzare de 2.200 de euro pe metru pătrat util. Compania urmăreşte acum implementarea unui model inspirat din experienţa poloneză, axat pe colaborarea cu autorităţile locale şi dezvoltarea de proiecte mixed-use integrate, renunţând la conceptul tradiţional de blocuri rezidenţiale izolate.
18:15
EXCLUSIV ZF. Cum arată gradul de bancarizare a companiilor din România din domeniul serviciilor. Comerţul cu amănuntul, comerţul cu ridicata şi transporturile terestre sunt pe podium în topul celor mai creditate firme din domeniul serviciilor, având fiecare în jur de 20.000 de firme bancarizate # Ziarul Financiar
Cele mai multe firme bancarizate în România sunt cele din domeniul serviciilor. Mergând mai în profunzime în acest domeniu, constătăm că vârful topului celor mai creditate segmente din servicii, şi implicit din economia românească, este dominat de comerţ, după cum reiese din datele obţinute de ZF de la BNR, care prezintă în premieră, în mod detaliat, unde se duc cele mai multe finanţări bancare.
Acum 6 ore
18:00
17:45
Când producţia internă e afectată de îngheţ, secetă sau ploi, piaţa se acoperă rapid din import: în S1/2025 România a adus de peste hotare cu 30% mai multe mere, cireşe, caise şi pepeni decât în S1/2024 # Ziarul Financiar
Îngheţul târziu din primăvară, care a scuturat pomii de flori şi le-a luat bună parte din producţia de fructe, ploile din mai şi seceta din vară au redus producţia internă de mere, cireşe, caise şi pepeni, iar golul a fost acoperit rapid prin importuri. În primul semestru din 2025 au intrat în ţară cu 28% mai multe fructe din aceste categorii faţă de aceeaşi perioadă din 2024, conform calculelor ZF făcute pe baza datelor Eurostat. Astfel, statisticile arată că România devine tot mai dependentă de fructele aduse de peste hotare dacă vremea nu mai este aliatul agriculturii.
17:45
Gen Z. Ce implică meseria de tour leader, care îţi permite să transformi pasiunea pentru călătorii într-o profesie # Ziarul Financiar
A fi antreprenor în turism sau a avea un job în acest domeniu este pentru mulţi echivalentul unei vacanţe continue, mai ales că reţelele de socializare îţi permit să vezi în ce colţuri ale lumii ajung mulţi dintre cei care sunt şi turişti şi la locul de muncă în acelaşi timp . Nu-i de mirare că „vânătoarea” pentru unele joburi din turism este tot mai acerbă.
17:30
17:30
17:30
17:30
17:15
Germania dă fiori reci Moscovei: Cancelarul Merz propune ca Ucraina să primească un împrumut finanţat din activele ruseşti îngheţate, iar cei 140 de miliarde de euro vor sprijini direct armata ucraineană. „Acest împrumut ar fi rambursat doar după ce Rusia va compensa Ucraina pentru daunele cauzate în timpul acestui război” # Ziarul Financiar
17:15
Bogdan Iliescu, director comercial al Nusco Imobiliara: Suntem în proces de livrare a primelor trei blocuri din cele şapte din faza a doua a Nusco City, urmând ca până în iunie anul viitor să finalizăm întreaga fază # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar Nusco Imobiliara este în proces de livrare a primelor trei blocuri din cele şapte din faza a doua a Nusco City, urmând ca până în iunie anul viitor să finalizeze toate apartamentele din această fază.
17:00
17:00
17:00
16:45
16:45
16:45
ZF Live. Norbert Sabou, CEO Klass Wagen Group: Am avut curajul nebunesc de a merge în Germania, cea mai mare piaţă auto din Europa, unde vom vinde maşinile care urmează să iasă din circuitul rent a car în ţările în care operăm. Am vândut deja prima maşină: un Volkswagen T-ROC # Ziarul Financiar
Compania de închirieri auto Klass Wagen, fondată în 2009 la Timişoara de Norbert Sabou şi alţi patru antreprenori, s-a tranformat dintr-un startup cu şapte maşini moştenite dintr-o companie intrată în faliment într-un business care a mers dincolo de graniţele ţării cu serviciul de rent a car pe termen scurt.
16:15
Cum îşi revine un mic oraş din Maramureş după închiderea fabricii de mobilă Taparo? Vlad Herman, primarul oraşului Târgu-Lăpuş: Am semnat un contract cu un investitor turc pentru un parc fotovoltaic de 100 mil. euro şi avem un parc industrial în construcţie de 27 mil. euro. Ne vom dezvolta atât industrial, cât şi turistic # Ziarul Financiar
Târgu-Lăpuş, oraşul rămas fără Taparo, unul dintre cei mai mari producători şi exportatori români de mobilă, prezent de 20 de ani pe piaţa mobilei şi ajuns în faliment, îşi revine după un an dificil, în care circa 900 de oameni au rămas fără loc de muncă.
Acum 8 ore
15:15
15:15
Acum 12 ore
13:45
Jaqueline Cristian, eliminată din primul tur la turneul WTA 1000 de la Beijing, de Bouzas Maneiro # Ziarul Financiar
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (locul 42 WTA) a fost eliminată, joi, în primul tur la China Open, WTA 1000, desfăşurat pe hard la Beijing, de către sportiva din Spania Jessica Bouzas Maneiro (locul 48 WTA).
13:45
13:30
13:00
13:00
13:00
12:45
12:45
12:30
12:30
