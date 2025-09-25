FCSB, deghizată de Europa
Gazeta Sporturilor, 25 septembrie 2025 21:50
10 concluzii după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1, în prima etapă de pe tabloul principal Europa League.1. Miracolele există: FCSB nu primește gol!2. Deși raportul ocaziilor - 6-5 - indică un avantaj al olandezilor, superfluu odată cu ultimul fluier al lui Tohver.3. Go Ahead Eagles nu e vreun club premium, doar o echipă mediocră din Olanda. Au angajat un antrenor cu diplome, nu cu nume de fotbalist. ...
• • •
Acum 10 minute
22:00
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, s-a afișat la partida din Europa League cu Go Ahead Eagles cu un Tudor Black Bay Chronograph cu cadran roz.Cu acest accesoriu s-a afișat și David Beckham în 2024, fiind o colaborare a brand-ului cu Inter Miami, echipa englezului din MLS.FOTO. Elias Charalambous, ca David Beckham: accesoriul roz care i-a purtat noroc+1 FOTOCeasul a fost lasnsat de compania Tudor în 2023. ...
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Dorinel Munteanu vede deja două retrogradate și dă verdictul: „Ea e revelația campionatului, nu Botoșani!” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Dorinel Munteanu (57 de ani) consideră că Unirea Slobozia este revelația acestui sezon din Superliga. Ialomițenii ocupă locul 6 după primele 10 etape, după ce formația pregătită de Andrei Prepeliță (39 de ani) a bifat 5 victorii, două remize și 3 înfrângeri, acumulând 17 puncte.„Neamțul” este de părere și că nou-promovatele Metaloglobus și Csikszereda nu au nicio șansă de a rămâne în Liga 1. ...
Acum 2 ore
20:50
Carlo Ancelotti: „Abramovich m-a dat afară pentru că l-am scos pe jucătorul lui favorit” # Gazeta Sporturilor
Carlo Ancelotti (66 de ani), actualul selecționer al naționalei Braziliei, a dezvăluit că nimic nu se compară cu presiunea pe care a simțit-o lucrând pentru Roman Abramovich, în calitate de antrenor al lui Chelsea.După o carieră de succes ca fotbalist, bifând peste 300 de meciuri precum Parma, AS Roma și AC Milan, Carlo Ancelotti a devenit unul dintre cei mai buni antrenori din istorie. ...
20:40
David Miculescu a marcat primul gol al celor de la FCSB în faza grupelor Europa League din acest sezon. Fotbalistul a înscris în Go Ahead Eagles - FCSB în minutul 13 al partidei.Denis Alibec a centrat din flancul stâng, David Miculescu a preluat cu spatele la poartă, a pivotat și l-a înfrânt pe portarul celor de la Go Ahead Eagles. Cu acest gol, David Miculescu a ajuns la 9 reușite în cupele europene și a egalat performanțele altor atacanți care au jucat în roș-albastru. ...
Acum 4 ore
20:00
Suma amețitoare cu care Donald Trump l-a convins pe Conor McGregor să participe în gala UFC de la Casa Albă # Gazeta Sporturilor
Conor McGregor (37 de ani), fostul campion UFC la două categorii - pană și ușoară, a dezvăluit suma amețitoare pentru care va reveni în competiție, după 4 ani de absență. Irlandezul va primi 100 de milioane de dolari, plus 100 de „Vize de Aur” pentru a lupta în gala UFC care se va organiza în 2026, la „Casa Albă”. ...
19:40
Așteaptă răspunsul lui până mâine! FRH a ofertat primul antrenor pentru a-l înlocui pe Florentin Pera # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Handbal are un prim candidat pentru postul de selecționer ai echipei naționale de feminin, după demisia înaintată de Florentin Pera (45 de ani), joi, 25 septembrie.Potrivit surselor GSP, Bogdan Burcea (53 de ani), „secundul” lui Pera, care și-a înaintat demisia cu două ore înaintea antrenorului principal, a primit o propunere pentru a reveni la lot în calitate de selecționer. ...
19:20
19:00
19:00
FIFA a prezentat mascotele pentru Campionatul Mondial 2026 » 3 animale reprezentative pentru fiecare țară organizatoare # Gazeta Sporturilor
FIFA a prezentat mascotele pentru Campionatul Mondial din 2026, găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Organizatorii au optat pentru trei animale care să reprezinte fiecare țară organizatoare.Statele Unite ale Ameriii vor fi reprezentate de Clutch, vulturul pleșuv, Canada este simbolizată prin Maple, elanul, iar Mexico de Zayu, jaguarul.FOTO. Cum arată mascotele pentru Campionatul Mondial din 2026+1 FOTOFIFA a explicat alegerea pentru fiecare mascotă în parte. ...
18:40
Ionuț Rada, fostul fundaș al Rapidului: „Dobre trebuie să învețe să aibă o altă abordare față de suporteri” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada (43 de ani), câștigător a două Cupe cu Rapid, s-a poziționat ferm în conflictul dintre Alex Dobre și câțiva fani din Giulești.La finalul meciului Rapid - Hermannnstadt, pierdut de giuleșteni cu scorul de 1-2, în etapa a 10-a din Superliga, Alex Dobre a mers în fața fanilor, i-a certat pentru atitudinea lor, apoi a fost înjurat de câțiva suporteri. ...
18:40
Go Ahead Eagles - FCSB » Campioana debutează în grupa de Europa League, iar Mihai Mironică analizează cu Daniel Pancu și Stelian Stancu la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine joi, 25 septembrie, ora 19:15, cu prilejul meciului dintre Go Ahead Eagles și FCSB, programat de la ora 19:15, în prima etapă a grupei unice din Europa League.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe antrenorul Daniel Pancu, respectiv pe Stelian Stancu, fost fotbalist la FCSB. ...
18:30
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, nu are de gând să accepte o posibilă suspendare a Israelului de către FIFA și UEFA. Decizia vine după ce ONU a lansat propunerea excluderii din competiții către cele două foruri.Ies la iveală noi detalii despre situația Israelului în ceea ce privește competițiile oficiale. Mai multe cluburi din Europa ar fi pus presiune pe UEFA pentru excluderea cluburilor israeliene din competițiile europene, potrivit The Times. ...
18:10
Ioan Varga anunță că două cluburi tari sunt pe urmele lui Louis Munteanu: „E o discuție care se va reactiva în mercato de iarnă” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre transferul vedetei Louis Munteanu (23 de ani), în contextul în care clubul din Gruia a primit interdicție la transferuri din cauza faptului că aceștia nu au achitat banii pentru transferul atacantului de la Fiorentina.Ioan Varga susține faptul că Ajax și Valencia sunt cluburile care sunt dispuse să îndeplinească condițiile financiare cerute de clubul din Gruia, iar discuțiile se pot reactiva în mercato de iarnă. ...
Acum 6 ore
17:50
Instanța a shimbat astăzi măsura preventivă în cazul lui Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, după ce acesta a cauzat un accident, a părăsit locul faptei, iar ulterior a fost depistat pozitiv la cocaină. ...
17:50
Decizie radicală luată de Federația Internațională de Schi » Sportivele vor face teste de feminitate pentru a mai putea concura # Gazeta Sporturilor
Cu intenția de a limita participarea sportivelor transgender în probleme feminine, Federația Internațională de Schi a aprobat introducerea testelor de feminitate pentru sportive.În urma reunirii din data de 24 septembrie, la sediul FIS din Zurich, liderii organizației au fost de acord cu luarea acestei decizii, dorind să se „bazeze pe știință și pe fapte biologice”. ...
17:00
Go Ahead Eagles - FCSB și cele mai tari meciuri ale zilei, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Dan Bâra, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a revenit astăzi cu o nouă ediție a emisiunii Breaking Bets, în care a pus sub lupă partida dintre Go Ahead Eagles și FCSB, confruntare ce se anunță extrem de interesantă, având în vedere că trupa lui Gigi Becali va întâlni deținătoarea Cupei Olandei într-un moment în care forma campioanei României este una modestă. ...
17:00
Breaking Bets: Biletul de cotă 2 de azi, construit din două meciuri de Europa League # Gazeta Sporturilor
În ediția de astăzi a emisiunii Breaking Bets, jurnalistul Dan Bâra a venit cu un nou bilet de cotă 2, construit pe baza jocurilor din Europa League.Biletul are în prim-plan jocurile Go Ahead Eagles – FCSB și RB Salzburg – FC Porto. Campioana României are o misiune dificilă în Olanda, acolo unde va înfrunta deținătoarea Cupei, Go Ahead Eagles. ...
17:00
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a intrat în direct cu 3 ore înaintea meciului cu Go Ahead Eagles, primul din grupa principală de Europa League. Acesta a anunțat că mijlocașul Mihai Lixandru (24 de ani) a fost operat chiar în Olanda din cauza unei probleme neprevăzute.Go Ahead Eagles - FCSB are loc în această seară, de la 19:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
16:30
ȘOC pentru CFR Cluj! Clubul a primit interdicție la transferuri pe perioadă nedeterminată # Gazeta Sporturilor
Un nou cutremur în Superliga! După ce miercuri UTA a aflat că a primit interdicție la transferuri, o nouă echipă din prima ligă se confruntă cu aceeași problemă! Și CFR Cluj, vicecampioana României, a fost sancționată pentru o perioadă nedeterminată.Decizia FIFA în cazul grupării din Gruia a venit pe 19 septembrie și, comparativ cu UTA, care a primit interdicție pentru trei perioade de mercato, la CFR aceasta este valabilă până când datoriile vor fi plătite. ...
16:30
Andrei Cristea (41 de ani) este noul antrenor al celor de la Concordia Chiajna. Ilfovenii l-au demis zilele trecute pe Nicolae Dică (45 de ani) și au ajuns la un acord cu cel care antrena în Liga 3, la Popești Leordeni.Clubul din Liga 2 nu a făcut până la această oră un anunț oficial, însă mutarea a fost anunțată de Popești Leordeni, care susține că tehnicianul „a găsit o ofertă mai bună”. ...
16:20
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
Acum 8 ore
16:00
FCSB, în primele 5 din Europa League la un capitol surprinzător! Peste cluburi uriașe ale continentului # Gazeta Sporturilor
În lipsa unui stadion propriu, Arena Națională a devenit de câțiva ani „acasă” pentru FCSB. De altfel, la începutul sezonului, când campioana ultimelor două ediții își disputa meciurile de pe teren propriu în Ghencea, jucătorii declarau că se simt mult mai confortabil pe cel mai mare stadion al țării. ...
16:00
Cutremur la naționala de handbal feminin! Selecționerul Florentin Pera și-a dat DEMISIA # Gazeta Sporturilor
Veste șoc la echipa națională de handbal feminin cu mai puțin de două luni înainte de participarea la Campionatul Mondial din 2026! Selecționerul primei reprezentative, Florentin Pera (45 de ani), a demisionat din funcție. Din sursele GSP.ro, alături de acesta, și Bogdan Burcea (53 de ani), antrenorul secund al naționalei, a înaintat demisia către reprezentanții FRH.Despre demisia lui Pera a scris și fanatik.ro. ...
15:50
„Bestia” electrică a chinezilor a scris istorie și a reușit recordul mondial de viteză # Gazeta Sporturilor
YangWang U9 Extreme, model al producătorului BYD, a doborât recordul Bugatti pentru cea mai rapidă maşină de serie din lume. Hipermașina electrică din China a atins 496.22 km/h la Automotive Testing Papenburg din Germania, într-un eveniment transmis online. Rezultatul înregistrat acum de YangWang U9 Extreme depășește vechiul record de 490,47 km/h, stabilit în 2019 de Bugatti Chiron Super Sport 300+, potrivit libertatea.ro. ...
15:50
Zeljko Kopic, întrebat frontal dacă ar fi dispus să antreneze naționala României # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut joi conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu Universitatea Craiova. Zilele trecute a fost rostit numele croatului drept posibil succesor al selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) la naționala României.Iar tehnicianul lui Dinamo a fost chestionat în conferință despre acest subiect. ...
15:30
Încă nu s-au stins ecourile conflictului pe care Alex Dobre, căpitanul Rapidului, l-a avut la finalul meciului cu Hermannstadt cu câțiva așa-ziși suporteri ai formației vișinii. Care, supărați din pricina înfrângerii, dar și deranjați de „îndrăzneala” lui Dobre de a-i înfrunta, l-au înjurat pe acesta în fel și chip. Ca la ușa cortului, dacă nu și mai rău. ...
15:30
Julia Simon, de zece ori campioană mondială, acuzată de furt și fraudă » Mii de euro au dispărut din contul colegei sale de lot # Gazeta Sporturilor
Julia Simon (Franța, 28 de anii), de zece ori campioană a lumii la biatlon, va compărea în fața justiției, fiind acuzată de furt și fraudă de pe carduri bancare. Prinma sa audiere este programată pentru 24 octombrie.În 2022 și 2023, Simon a fost acuzată de colega sa din echipa națională, Justine Braisaz-Bouchet, și de unul dintre antrenori că s-a folosit de cardurile lor de credit pentru achiziții personale în valoare totală de aproximativ 2.300 de euro. ...
15:10
Încă un român a debutat pentru echipa din Serie A: „Felicitări și mult succes!” # Gazeta Sporturilor
Atacantul român Ioan Vermeșan (18 ani) a debutat miercuri seara pentru Verona, formație aflată în Serie A. Echipa acestuia a întâlnit-o pe Venezia în șaisprezecimile de finală ale Cupei Italiei și a pierdut la loviturile de departajare, după ce tabela indica 0-0 la finalul celor 90 de minute.Moment de neuitat pentru fotbalistul crescut de Politehnica TImișoara. Antrenorul Paolo Zanetti l-a trimis pe teren în minutul 69, după ce i-a luat locul lui Junior Ajayi (20 de ani). ...
15:00
Cifrele scot la iveală secretul lui Dinamo: „câinii” nu-și lasă adversarii să tragă la poartă # Gazeta Sporturilor
Dintre toate echipele din Superligă, Dinamo este formația care permite adversarilor cele mai puține șuturi spre poarta proprie: doar 8,72 pe meci, în medie. Acestea vin de la o distanță medie de 19,1 metri, iar valoarea xG asociată este de doar 0,11, ceea ce arată că ocaziile create împotriva „câinilor” au șanse reduse de a se transforma în gol. ...
14:40
A câștigat 16.000.000 de dolari, iar acum cerșește dezorientat pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedetă NBA # Gazeta Sporturilor
Delonte West, 42 de ani, fostul baschetbalist care a purtat echipamentul echipelor Boston Celtics, Cleveland Cavaliers și Dallas Mavericks, a apărut într-o filmare pe rețelele de socializare în care e dezorientat, semidezbrăcat, stând lângă o mașină și cerșind de la trecători.Videoclipul a stârnit din nou un val de reacții de îngrijorare. ...
14:40
Ionuț Panțîru (29 de ani), fundașul stânga care a evoluat până la începutul acestui an la FCSB, a semnat joi cu divizionara secundă CS Tunari, locul 16 la startul acestei stagiuni.Ionuț Panțîru a venit din postura de jucător rămas liber de contract, după ce la jumătatea lunii august a încheiat raporturile contractuale cu FC Voluntari, echipă la care se bucura de un salariu colosal pentru nivelul ligii secunde, 12.000 de euro lunar. ...
14:40
Reacțiile medaliaților la Mondialele de canotaj de la Shanghai + suferința Magdalenei Rusu, care a fost aproape să rateze marea competiție # Gazeta Sporturilor
Magdalena Rusu și Simona Radiș au devenit campioane mondiale la dublu rame în cadrul întrecerilor de la Shanghai, o victorie în spatele căreia s-a aflat o situație medicală dură pentru una dintre protagoniste. Florin Arteni și Florin Lehaci au cucerit un argint meritat.Prima zi a finalelor de la Shanghai Water Sports Center a adus și primele medalii pentru România. Aur și argint la dublu rame, feminin, respectiv masculin. ...
14:30
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului din deplasare cu Universitatea Craiova. Partida a fost programată vineri, 26 septembrie, de la 21:00, pe „Ion Oblemenco”.Croatul a anunțat absenții pentru acest duel. Este vorba despre trei jucători: Eddy Gnahore, suspendat din cauza cumului de cartonașe galbene, Cristi Mihai și Jordan Ikoko (ambii ușor accidentați). ...
14:30
„Un parcurs european lung sau prezența în play-off?” » Ce a răspuns titularul de la FCSB # Gazeta Sporturilor
Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a prefațat meciul cu Go Ahead Eagles, care se va juca de la 19:45, în prima rundă a grupei din Europa League. Baba Alhassan a spus care este obiectivul roș-albaștrilor în Olanda: acela de a câștiga meciul cu Go Ahead Eagles. Le cere suporterilor să fie alături de echipă. VIDEO. ...
14:20
Demitere în Liga 2 » Antrenorul a fost dat afară și clubul i-a anunțat imediat și înlocuitorul # Gazeta Sporturilor
Divizionara secundă CS Tunari are un nou antrenor! Bogdan Pătrașcu (46 de ani), tehnicianul care a pregătit echipa la startul noului sezon, a fost dat afară, după rezultatele modeste înregistrate în primele etape. Anunțul a fost făcut oficial de gruparea ilfoveană. Eșecul de sâmbătă de la prânz, scor 0-2, pe teren propriu, cu CS Afumați, în etapa a 7-a din Liga 2, i-a fost fatal lui Pătrașcu, tehnician numit în vară, după plecarea lui Dan Alexa. ...
Acum 12 ore
14:00
Jaqueline Cristian (27 de ani, 42 WTA) a fost învinsă la debut în turneul de la Beijing de Jessica Bouzas Maneiro (22 de ani, 48 WTA), cu 6-4, 6-0, într-o oră și șapte minute. România are două jucătoare în turul al doilea, pe Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.Jaqueline Cristian, prima jucătoare română din clasamentul WTA, a fost eliminată joi din turneul de la Beijing. Ea a fost învinsă de Jessica Bouzas Maneiro într-o oră și șapte minute, cu 6-4, 6-0. ...
14:00
Cerere uriașă pentru debutul acasă în Liga Campionilor: 130.000 de fani au sărit pe bilete! # Gazeta Sporturilor
Biletele pentru meciul din Liga Campionilor dintre Kairat Almaty și Real Madrid s-au epuizat în doar patru ore, a anunțat serviciul de presă al clubului kazah, citat de sportal.bg. Tichetele au fost comercializate ieri, iar fanii le-au luat cu asalt.E primul meci din istorie pe teren propriu pentru formația din Kazahstan în Liga Campionilor Partida este programată marți, 30 septembrie, de la ora 19:45. ...
13:50
Fostul mare mijlocaș Iosif Rotariu (62 de ani) a oferit un răspuns surprinzător în momentul în care a fost întrebat dacă cei de la FCSB se vor bate la titlu în acest sezon. FCSB a avut parte de un start de sezon foarte slab în campionat. Doar primele 10 etape, se clasează doar pe locul 13, cu 7 puncte. Cu toate acestea, Iosif Rotariu a spus că sezonul este abia la început, iar FCSB are timp să se redreseze și chiar să se bată la titlu. ...
13:50
Căzătură înfricoșătoare și sperietură mare pentru Carlos Alcaraz » Meciul a fost oprit minute în șir # Gazeta Sporturilor
Debutul lui Carlos Alcaraz (22 de ani) la turneul ATP de la Tokyo ar fi trebuit să fie un motiv de sărbătoare pentru campionul de la US Open, dar totul se pute transforma într-un coșmar. Tenismenul spaniol și-a sucit glezna sub ochii a mii de fani, iar spaima a fost mare în jurul numărului 1 mondial.Carlos Alcaraz a trăit momente complicate în primul său meci de la Tokyo împotriva lui Sebastian Baez (24 de ani). ...
13:40
Caz de răscruce în sport: să numești sportivii dopați e împotriva legilor UE, argumentează un avocat de v\rf # Gazeta Sporturilor
Totul a pornit de la cazul a patru sportivi austrieci care au încălcat regulamentele antidopaj. Unele voci spun că identificarea lor, cu nume și prenume, ar fi în contradicție cu legislația Uniunii Europene legată de viața personală. ...
13:30
FCSB a anunțat că toate biletele destinate suporterilor români pentru meciul cu Go Ahead Eagles, care se va juca de la 19:45, au fost vândute. Sectorul oaspeților este deja sold-out, ceea ce înseamnă că FCSB va fi susținută în această seară de o galerie formată din 500 de suporteri, aproximativ 5 la sută din capacitatea stadionului „De Adelaarshorst” (10.400 de locuri). Echipa campioană le-a oferit și câteva indicații fanilor care vor merge la meci. ...
