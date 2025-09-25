Aktual24|INTERVIU Vladimir Tismăneanu: „Se va contura o nouă doctrină strategică americană. În momentul de față partida rusă este foarte descumpănită – la nivel global vorbind, iar în România și Moldova în mod deosebit”
PressHub, 25 septembrie 2025 21:50
Politologul și profesorul universitar Vladimir Tismăneanu a vorbit într-un interviu pentru aktual24.ro despre contextul geopolitic tensionat creat de agresiunea rusă în Ucraina și estul Europei, dar și despre pericolul pe care ascensiunea AUR și prezența „cozilor de topor ale Moscovei”, infiltrate în spațiul public românesc, l-ar putea reprezenta pentru România. Domnule profesor, cum interpretați recentele […] Articolul Aktual24|INTERVIU Vladimir Tismăneanu: „Se va contura o nouă doctrină strategică americană. În momentul de față partida rusă este foarte descumpănită – la nivel global vorbind, iar în România și Moldova în mod deosebit” apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 30 minute
21:50
Aktual24|INTERVIU Vladimir Tismăneanu: „Se va contura o nouă doctrină strategică americană. În momentul de față partida rusă este foarte descumpănită – la nivel global vorbind, iar în România și Moldova în mod deosebit” # PressHub
Politologul și profesorul universitar Vladimir Tismăneanu a vorbit într-un interviu pentru aktual24.ro despre contextul geopolitic tensionat creat de agresiunea rusă în Ucraina și estul Europei, dar și despre pericolul pe care ascensiunea AUR și prezența „cozilor de topor ale Moscovei”, infiltrate în spațiul public românesc, l-ar putea reprezenta pentru România. Domnule profesor, cum interpretați recentele […] Articolul Aktual24|INTERVIU Vladimir Tismăneanu: „Se va contura o nouă doctrină strategică americană. În momentul de față partida rusă este foarte descumpănită – la nivel global vorbind, iar în România și Moldova în mod deosebit” apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
20:10
Președinta Maia Sandu comentează arestarea lui Plahotniuc. „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției” # PressHub
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a comentat, pe pagina sa de Facebook, încarcerarea lui Vladimir Plahotniuc. Aceasta a subliniat importanța luptei societății civile împotriva corupției. „Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – întreaga societate continuă să lupte – până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției. ” Sub text, […] Articolul Președinta Maia Sandu comentează arestarea lui Plahotniuc. „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției” apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
20:00
Aktual24| Arme, aur, lăzi cu bani și legături cu Rusia. Cum a fost lăsat Potra să ajungă aici? # PressHub
Oamenii legii au găsit un adevărat arsenal atunci când au percheziționat casa mercenarului Horațiu Potra, trimis în judecată de procurori pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale alături de Călin Georgescu. Aruncătoare de rachete, grenade, o mitralieră, zeci de arme de foc și așa mai departe. Nu chiar ce ai găsi la un cetățean obișnuit prin casă. […] Articolul Aktual24| Arme, aur, lăzi cu bani și legături cu Rusia. Cum a fost lăsat Potra să ajungă aici? apare prima dată în PRESShub.
19:40
Siegfried Mureșan: Federația Rusă își joacă acum ultima carte în Republica Moldova. Fiecare vot va conta! # PressHub
„Este clar că Federația Rusă încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova, că încearcă să-i oprească parcursul european și este clar că Federația Rusă știe că își joacă acum ultima carte în Republica Moldova”, declară cu două zile înainte de alegerile parlamentare decisive pentru viitorul Republicii Moldova europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședintele grupului PPE din parlamentul […] Articolul Siegfried Mureșan: Federația Rusă își joacă acum ultima carte în Republica Moldova. Fiecare vot va conta! apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
17:20
Ședința CSAT de astăzi aduce noi reguli. Ionuț Moșteanu: „am completat cadrul legal cu metodologiile ” # PressHub
Astăzi, 25 septembrie, a avut loc o ședință a CSAT condusă de președintele Nicușor Dan. Scopurile acesteia sunt protecția aeriană (doborârea dronelor) și stabilirea persoanelor care vor ordona/aproba doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul aerian al țării, transmite Agerpres. Declarația Ministrului Apărării Ionuț Moșteanu a declarat că a fost discutată completarea cadrului legal cu […] Articolul Ședința CSAT de astăzi aduce noi reguli. Ionuț Moșteanu: „am completat cadrul legal cu metodologiile ” apare prima dată în PRESShub.
16:30
Karpatia Horse Show 2025: Eleganță, adrenalină și spectacol ecvestru, la ediția aniversară de 10 Ani # PressHub
Cel mai important eveniment ecvestru din România, Karpatia Horse Show, revine cu o ediție aniversară spectaculoasă, marcând 10 ani de excelență sportivă și artă ecvestră. Festivalul va avea loc între 26 și 28 septembrie 2025 pe magnificul Domeniu Cantacuzino din Florești, Prahova, promițând cea mai amplă ediție de până acum. Găzduit în aceeași săptămână care […] Articolul Karpatia Horse Show 2025: Eleganță, adrenalină și spectacol ecvestru, la ediția aniversară de 10 Ani apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
14:50
30 ani închisoare pentru un recidivist care a încercat să-și omoare soția. „Victima nu a beneficiat din partea statului de protecţie reală” # PressHub
Curtea de Apel Craiova l-a condamnat pe Ștefan Băbăț la 30 de ani închisoare după ce, în toamna anului trecut, a tăiat gâtul soției sale pe motiv că „nu-i acorda suficient respect”. La fond, agresorul a fost condamnat de Tribunalul Mehedinți la 12 ani închisoare. Cazurile tot mai dese de femicid reclamă pedepse severe. Potrivit […] Articolul 30 ani închisoare pentru un recidivist care a încercat să-și omoare soția. „Victima nu a beneficiat din partea statului de protecţie reală” apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
13:10
Cristian Mungiu la Iași. Scenaristul a vorbit despre viața în diaspora și a prezentat noul film, „Jaful secolului” # PressHub
Scenaristul Cristian Mungiu a venit la Iași, orașul său natal, pentru a prezenta „Jaful secolului” (propunerea României pentru Oscar, film al cărui scenariu a fost realizat de către Mungiu) și să vorbească despre experiența sa în diaspora, relatează Ziarul de Iași. La finalul proiecției, acesta a explicat că punctul de plecare al filmului nu e […] Articolul Cristian Mungiu la Iași. Scenaristul a vorbit despre viața în diaspora și a prezentat noul film, „Jaful secolului” apare prima dată în PRESShub.
12:50
Printr-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, Președintele României, Nicușor Dan a îndemnat cetățenii Republicii Moldova aflați în România să meargă la vot. „Dragi basarabeni care munciți, trăiți, învățați în România, veți fi tot timpul bine primiți aici și respectați. Știu, însă, că rădăcinile voastre au rămas dincolo de Prut. Și duminică este un […] Articolul Nicușor Dan îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot apare prima dată în PRESShub.
11:20
Fostul lider al partidului democrat din R. Moldova, omul de afaceri Vladimir Plahotniuc a fost extrădat de Grecia și adus la Chișinău, unde a ajuns la Penitenciarul nr. 13 din oraș, relatează Ziarul de Gardă. Plahotniuc este fugar din 2019. Avionul a aterizat la ora 09:48 la Aeroportul din Chișinău, unde îl așteptau și câțiva […] Articolul Vladimir Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova sub pază apare prima dată în PRESShub.
10:20
Nouă alertă cu drone în Danemarca: Aeroportul din Aalborg, închis temporar. Suspiciuni privind implicarea Rusiei # PressHub
Aeroportul din Aalborg, Danemarca, a fost închis miercuri seară după ce mai multe drone neidentificate au fost observate în spațiul aerian, într-un nou episod care sporește tensiunile în Europa. Incidentul vine după ce aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost blocate din motive similare, în timp ce NATO condamnă Rusia pentru provocări periculoase, iar România […] Articolul Nouă alertă cu drone în Danemarca: Aeroportul din Aalborg, închis temporar. Suspiciuni privind implicarea Rusiei apare prima dată în PRESShub.
10:00
Există mult în joc la viitoarele alegeri din Cehia – mai ales pentru Rusia, iar premierul ceh în funcție, Petr Fiala, a prezentat scrutinul din 3-4 octombrie drept o bătălie pentru viitorul geopolitic al țării. Dacă totul pare cunoscut, este și normal: scenariul din Cehia, cu diferențele de nuanță locale, pare calchiat pe cel din […] Articolul Moscova inundă Cehia cu dezinformare înainte de scrutinul din octombrie apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
05:40
Pugaciova, Dudaev și fantomele războiului cecen: un scandal de amploare redeschide rănile Rusiei post-sovietice # PressHub
Declarațiile celebrei cântărețe ruse Alla Pugaciova despre Djohar Dudaev, liderul separatist cecen ucis în 1996, au redeschis una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei recente a Rusiei. Evocându-l drept „un om respectabil și inteligent”, artista a stârnit reacții dure din partea autorităților și a presei pro-Kremlin. Ramzan Kadîrov a catalogat-o „dușmană a poporului”, în […] Articolul Pugaciova, Dudaev și fantomele războiului cecen: un scandal de amploare redeschide rănile Rusiei post-sovietice apare prima dată în PRESShub.
Ieri
20:40
Clujul sărbătorește cartea: Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine între 24 și 28 septembrie 2025 # PressHub
Cluj-Napoca devine, timp de cinci zile, un loc de întâlnire a cărții de pretutindeni. Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT) se desfășoară între 24 și 28 septembrie 2025, aducând laolaltă scriitori, editori, cititori și personalități din diverse domenii, într-un maraton cultural de amploare. „Aducem de fiecare dată la FICT nu doar literați. Desigur, ei sunt […] Articolul Clujul sărbătorește cartea: Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine între 24 și 28 septembrie 2025 apare prima dată în PRESShub.
20:20
Un articol publicat de Adrian Severin pe un site de scandal din Iași (Bună ziua, Iași), apropiat de izolaționiștii anti-UE, este promovat pe contul oficial de Facebook al Ambasadei Chinei în România, semnalează publicația Aktual 24. Fost europarlamentar, Adrian Severin a fost condamnat penal pentru fapte de corupție. „Semănători de vânt „pro-occidentali” atrag taifunul Orientului […] Articolul Aktual 24 | Ambasada Chinei îl promovează pe Severin, condamnat penal pentru corupție apare prima dată în PRESShub.
19:00
Festivalul Internațional „George Enescu” – retrospectiva săptămânii a 4-a și clasamente ale spectatorilor # PressHub
Din păcate, avea să vină și ultima săptămână. Dar săptămâna n-a avut nimic trist, concerte entuziasmante, miraculoase, să-l parafrazăm pe Bela Bartok. „Tornada” pianiștilor proeminenți a continuat cu legendara Martha Argerich. La Ateneu, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirijată de Charles Dutoit, a însoțit-o în Concertul în sol major pentru pian și orchestră M. 83 de […] Articolul Festivalul Internațional „George Enescu” – retrospectiva săptămânii a 4-a și clasamente ale spectatorilor apare prima dată în PRESShub.
18:10
Erwin Şimşensohn, directorul Teatrului de Stat Constanţa – „Cultura nu poate fi salvată de un om. Nu există un Mesia al culturii. Asta se poate face doar cu un efort colectiv al unor oameni” INTERVIU # PressHub
Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului (SEAS) organizată de Teatrul de Stat Constanţa s-a încheiat recent. Cea de-a patra ediţie a festivalului a reunit peste 50 de teatre şi companii şi peste 80 de evenimente cu invitaţi din ţară şi din străinătate. Am vorbit cu regizorul Erwin Şimşensohn, directorul Teatrului de Stat Constanţa, despre cum a […] Articolul Erwin Şimşensohn, directorul Teatrului de Stat Constanţa – „Cultura nu poate fi salvată de un om. Nu există un Mesia al culturii. Asta se poate face doar cu un efort colectiv al unor oameni” INTERVIU apare prima dată în PRESShub.
17:50
Ilie Bolojan: Am convenit cu reprezentanții Comisiei Europene ca România să încheie anul cu un deficit de 8,4% din PIB # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că România va încheia acest an cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB, convenit cu reprezentanții Comisiei Europene, și că pachetele fiscale adoptate vor avea un impact mai mare anul viitor, peste 2,5% din PIB. Miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a prezentat […] Articolul Ilie Bolojan: Am convenit cu reprezentanții Comisiei Europene ca România să încheie anul cu un deficit de 8,4% din PIB apare prima dată în PRESShub.
17:00
Aktual24: Percheziții în Timișoara la clanul Cârpaci. Polițiștii au descoperit arme, articole pirotehnice și o grenadă. Aceștia au fost găsiți chiar în timp ce practicau ritualuri de vrăji # PressHub
Polițiștii au efectuat, miercuri, două percheziții la membrii clanului Cârpaci din Timișoara și au confiscat săbii, articole pirotehnice și o grenadă funcțională, scrie Aktual24. Surpriza a fost că membrii clanului au fost găsiți chiar în timp ce practicau ritualuri de vrăji. ”La data de 24 septembrie 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din […] Articolul Aktual24: Percheziții în Timișoara la clanul Cârpaci. Polițiștii au descoperit arme, articole pirotehnice și o grenadă. Aceștia au fost găsiți chiar în timp ce practicau ritualuri de vrăji apare prima dată în PRESShub.
16:30
Astra Film Junior 2025. Educație prin film documentar pentru o generație care gândește liber. S-au pus în vânzare biletele # PressHub
Astra Film Junior, cel mai amplu program de educație prin film documentar din România, revine la Sibiu în perioada 20-24 octombrie, cu o ediție care transformă cinemaul într-un instrument de cunoaștere, empatie și gândire critică pentru elevi și profesori. Curatoriat pe grupe de vârstă (6+, 11+, 15+), programul aduce documentare, animații și ficțiuni scurte despre […] Articolul Astra Film Junior 2025. Educație prin film documentar pentru o generație care gândește liber. S-au pus în vânzare biletele apare prima dată în PRESShub.
16:10
Răspunderea materială a magistraților – o fantasmă între CSM, Inspecția Judiciară și ministerul Finanțelor # PressHub
Când o persoană este victima unei erori judiciare, iar statul este condamnat să plătească despăgubiri, Ministerul Finanțelor este cel care face plățile. După ce statul plătește, ministerul Finanțelor are dreptul să deschidă un proces împotriva magistratului care a cauzat eroarea judiciară prin „rea-credință” sau „gravă neglijență”. Numai că, CSM și IJ resping cererile ministerului pe […] Articolul Răspunderea materială a magistraților – o fantasmă între CSM, Inspecția Judiciară și ministerul Finanțelor apare prima dată în PRESShub.
15:30
Horațiu Potra și fiul său, reținuți în Dubai. Mercenarul este judecat în România pentru tentativă de lovitură de stat # PressHub
Horațiu Potra, cunoscut ca mercenar, și fiul său au fost reținuți în Dubai, potrivit unor surse citate de Digi24. Cei doi fac parte din dosarul în care procurorii îi acuză pe Potra și pe alți zeci de susținători de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai, conform unor […] Articolul Horațiu Potra și fiul său, reținuți în Dubai. Mercenarul este judecat în România pentru tentativă de lovitură de stat apare prima dată în PRESShub.
15:20
UPDATE Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova rămâne în arest preventiv. El este acuzat că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus # PressHub
UPDATE: Alexandru Bălan, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv, a decis miercuri Înalta Curte de Casație și Justiție, informează Agerpres. El a fost arestat preventiv pe 10 septembrie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. A formulat contestație la această decizie, care a […] Articolul UPDATE Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova rămâne în arest preventiv. El este acuzat că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus apare prima dată în PRESShub.
15:10
O femeie din Miheşu de Câmpie a sesizat răpirea fiicei sale şi a nepotului, prin apel la 112. În luna iulie, o femeie a fost ucisă şi apoi incendiată în casă în aceeași localitate. Suspectul, Emil Gânj, încă este căutat de poliție # PressHub
O femeie din Miheşu de Câmpie a sunat, miercuri, la 112, susținând că fiica ei de 19 ani și nepotul minor ar fi fost luați cu forța și urcați într-o mașină de un bărbat, informează Agerpres. „La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 11.30 , Secţia 13 Poliţie Rurală Zau de Câmpie a […] Articolul O femeie din Miheşu de Câmpie a sesizat răpirea fiicei sale şi a nepotului, prin apel la 112. În luna iulie, o femeie a fost ucisă şi apoi incendiată în casă în aceeași localitate. Suspectul, Emil Gânj, încă este căutat de poliție apare prima dată în PRESShub.
15:00
O femeie din Miheşu de Câmpie a sesizat răpirea fiicei sale şi a nepotului, prin apel la 112. În urmă cu două luni, o femeie a fost ucisă şi apoi incendiată în casă în aceeași localitate. Suspectul, Emil Gânj, încă este căutat de poliție # PressHub
O femeie din Miheşu de Câmpie a sunat, miercuri, la 112, susținând că fiica ei de 19 ani și nepotul minor ar fi fost luați cu forța și urcați într-o mașină de un bărbat, informează Agerpres. „La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 11.30 , Secţia 13 Poliţie Rurală Zau de Câmpie a […] Articolul O femeie din Miheşu de Câmpie a sesizat răpirea fiicei sale şi a nepotului, prin apel la 112. În urmă cu două luni, o femeie a fost ucisă şi apoi incendiată în casă în aceeași localitate. Suspectul, Emil Gânj, încă este căutat de poliție apare prima dată în PRESShub.
14:40
Sorin Grindeanu spune că nu este de acord „cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece”. Președintele interimar al PSD a afirmat că această coaliție trebuie să reziste până în 2028 # PressHub
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că premierul Ilie Bolojan trebuie să îşi continue mandatul, susținând că actuala coaliţie trebuie să rămână stabilă până la alegerile din 2028. Întrebat despre scenariul vehiculat în ultimele zile de către alți membri din PSD privind demisia premierului Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a respins această variantă. „Nu sunt […] Articolul Sorin Grindeanu spune că nu este de acord „cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece”. Președintele interimar al PSD a afirmat că această coaliție trebuie să reziste până în 2028 apare prima dată în PRESShub.
14:10
Reporter de Iași: ACSM Politehnica Iași, în insolvență cu datorii de 24 milioane lei acumulate în trei ani. Au pierdut 7 milioane de lei/an și au continuat să cheltuie # PressHub
Raportul contabil depus în instanță arată că ACSM Politehnica Iași a pierdut anual milioane de lei, ajungând la datorii de 24 milioane în doar trei ani. Deși cheltuielile au depășit constant veniturile, lichidatorul clubului susține că nimeni din conducerea clubului nu este responsabil pentru pierderile financiare, scrie Reporter de Iași La Tribunalul Iași se judecă […] Articolul Reporter de Iași: ACSM Politehnica Iași, în insolvență cu datorii de 24 milioane lei acumulate în trei ani. Au pierdut 7 milioane de lei/an și au continuat să cheltuie apare prima dată în PRESShub.
14:10
Vlad Voiculescu acuză PSD de „terorism politic” pentru blocarea alegerilor din Capitală: „Alegerile nu se fac atunci când vrea sau nu vrea un partid. Alegerile se fac atunci când spune legea” # PressHub
Vlad Voiculescu, europarlamentar și președinte al USR București acuză Partidul Social Democrat că blochează organizarea alegerilor din București, susținând că PSD încalcă drepturile cetățenilor prevăzute de lege și Constituție. El acuză partidul de „terorism politic”. Vlad Voiculescu a transmis, miercuri, printr-o postare pe Facebook, că alegerile trebuie organizate conform legii și nu după voința unui […] Articolul Vlad Voiculescu acuză PSD de „terorism politic” pentru blocarea alegerilor din Capitală: „Alegerile nu se fac atunci când vrea sau nu vrea un partid. Alegerile se fac atunci când spune legea” apare prima dată în PRESShub.
13:30
România, locul 75 în lume la capitolul „stat de drept”, mai puțin cu 14 poziții decât anul trecut # PressHub
Nu mai puțin de 14 poziții a pierdut România la capitolul „Rule of Law”, într-un singur an, în clasamentul țărilor lumii, clasament realizat pe 2025. România a ajuns pe locul 75 în lume din 173 țări analizate de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA). În ceea ce privește statul de drept, deasupra […] Articolul România, locul 75 în lume la capitolul „stat de drept”, mai puțin cu 14 poziții decât anul trecut apare prima dată în PRESShub.
13:20
Cifre oficiale. Peste 650 de construcții ilegale în Sectorul 1, cel mai bogat din Capitală. Averile șefilor Poliției Locale # PressHub
Sectorul 1, una dintre cele mai scumpe zone imobiliare din Capitală, a devenit un adevărat epicentru al construcțiilor ilegale. Între 2021 și 2024, peste 650 de imobile au fost edificate fără autorizații sau cu încălcarea celor existente, însă puține au fost demolate. Cazul blocului-turn ridicat pe culoarul de zbor spre Aeroportul Băneasa, în ciuda deciziilor […] Articolul Cifre oficiale. Peste 650 de construcții ilegale în Sectorul 1, cel mai bogat din Capitală. Averile șefilor Poliției Locale apare prima dată în PRESShub.
12:50
Plenul Camerei Deputaților respinge moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu # PressHub
Moțiunea simplă depusă de parlamentarii AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaților, majoritatea deputaților votând împotriva acesteia. În cadrul votului desfășurat miercuri: Moțiunea, intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”, a fost depusă săptămâna […] Articolul Plenul Camerei Deputaților respinge moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu apare prima dată în PRESShub.
12:40
Curtea Constituțională a României a decis să amâne, până pe 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, act normativ pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, informează Agerpres. La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au hotărât sesizarea Curții […] Articolul CCR amână sesizarea ÎCCJ privind Legea pensiilor magistraților pentru 8 octombrie apare prima dată în PRESShub.
12:30
Curtea Constituțională a României a decis să amâne, până pe 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, act normativ pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, informează Agerpres. La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au hotărât sesizarea Curții […] Articolul CCR amână sesizarea ÎCCJ privind Legea legea pensiilor magistraților pentru 8 octombrie apare prima dată în PRESShub.
12:10
Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice. Decizia a fost luată după decesul unui copil de 15 ani # PressHub
După o tragedie în care un adolescent de 15 ani a murit în urma unui accident cu o trotinetă electrică, autorităţile din Piatra-Neamţ au decis să rezilieze contractul cu firma care opera vehiculele pe domeniul public, informează Agerpres. Edilul a precizat că deja trotinetele nu mai pot fi închiriate iar până la finalul lunii, acestea […] Articolul Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice. Decizia a fost luată după decesul unui copil de 15 ani apare prima dată în PRESShub.
11:10
Dublu standard la Înalta Curte. Șoferița Ghervase primește 24 de ani pentru omor, Iorgulescu reîncadrat la ucidere din culpă # PressHub
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins cererea șoferiței din Iași care a omorât cu mașina patru muncitori, de a fi judecată sub acuzația de ucidere din culpă nu pentru omor calificat. Decizia se bate cap în cap cu o alta a instanței supreme, prin care a fost anulată condamnarea lui Mario Iorgulescu. […] Articolul Dublu standard la Înalta Curte. Șoferița Ghervase primește 24 de ani pentru omor, Iorgulescu reîncadrat la ucidere din culpă apare prima dată în PRESShub.
11:10
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova cere să fie eliberat. El este acuzat că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. ÎCCJ decide miercuri asupra contestației # PressHub
Alexandru Bălan, spion al Republicii Moldova pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, a contestat măsura arestului preventiv. Solicitarea sa va fi analizată miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție, care urmează să dea o decizie definitivă, scrie Digi24.ro. Judecătorii Curții Supreme vor stabili miercuri dacă măsura arestului preventiv aplicată lui Alexandru Bălan, acuzat […] Articolul Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova cere să fie eliberat. El este acuzat că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. ÎCCJ decide miercuri asupra contestației apare prima dată în PRESShub.
10:30
Un nou mesaj de amenințare a fost trimis la mai multe școli din București și din alte județe. Mesajul ar fi fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost trimise și mesajele anterioare # PressHub
Mai multe unități de învățământ din Capitală și din țară au primit miercuri dimineață mesaje de amenințare prin e-mail. Poliția Română, împreună cu SRI, a început verificările și transmite că primele indicii arată că alertele nu sunt reale, informează Agerpres. „Mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost […] Articolul Un nou mesaj de amenințare a fost trimis la mai multe școli din București și din alte județe. Mesajul ar fi fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost trimise și mesajele anterioare apare prima dată în PRESShub.
10:10
În cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca s-a ridicat o clădire impunătoare de sticlă și beton care promite să schimbe fața educației muzicale din România. Noua casă a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” este gata să își primească studenții, după o investiție record de 127,9 milioane de lei, suportată integral de statul român. „Este cea mai […] Articolul Sediul nou al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca, investiție record în cultură apare prima dată în PRESShub.
09:50
Donald Trump declară, în mod neașteptat, că Ucraina își poate recâștiga toate teritoriile pierdute și „poate chiar mai mult” # PressHub
Donald Trump a declarat că vede posibil ca Ucraina, sprijinită de NATO și Uniunea Europeană, să își recupereze toate teritoriile pierdute și a sugerat chiar că ar putea „merge mai departe”, scrie Ukrainska Pravda. Președintele SUA, Donald Trump, consideră acum că Ucraina are șanse reale să își recapete controlul asupra teritoriului în cadrul granițelor sale […] Articolul Donald Trump declară, în mod neașteptat, că Ucraina își poate recâștiga toate teritoriile pierdute și „poate chiar mai mult” apare prima dată în PRESShub.
09:20
Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” din Iași va fi executat silit după ce trei medici au câștigat în instanță retroactiv sporuri salariale de 55% # PressHub
Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” din Iași urmează să fie executat silit pentru plata a aproximativ 114.000 de lei către trei medici din laboratorul de analize, care au obținut în instanță dreptul la un spor de 55% pentru activitatea desfășurată în condiții periculoase, potrivit Ziarul de Iași. Procedura este programată să aibă […] Articolul Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” din Iași va fi executat silit după ce trei medici au câștigat în instanță retroactiv sporuri salariale de 55% apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Aktual24| Povestea „România colonie franceză” a lui Simion e o insultă la adresa românilor # PressHub
De câteva luni, George Simion are o nouă poveste. Una care pur și simplu e batjocoritoare pentru România. Povestea spune că „suntem colonie franceză”. E pur și simplu o mizerie la adresa românilor, care sunt totuși un popor mândru, care trăiește într-o țară liberă. Președintele AUR face asta pentru că are nevoie de un dușman. […] Articolul Aktual24| Povestea „România colonie franceză” a lui Simion e o insultă la adresa românilor apare prima dată în PRESShub.
20:50
Botoșaniul, capitala literaturii și a ilustrației de cartepentru copii și adolescenți, la Festivalul APOLODOR # PressHub
Între 18 și 21 septembrie, la Botoșani s-a derulat prima ediție a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolodor, cu o prezență numeroasă din partea copiilor, tinerilor și a publicului larg. Invitații festivalului, printre care scriitori canonici ca Gabriela Adameșteanu și Matei Vișniec, îndrăgiții autori de literatură pentru copii Florin Bican, Alex Moldovan, Veronica […] Articolul Botoșaniul, capitala literaturii și a ilustrației de cartepentru copii și adolescenți, la Festivalul APOLODOR apare prima dată în PRESShub.
20:20
Agenția Europeană a Medicamentelor și Organizația Mondială a Sănătății demontează afirmațiile lui Trump. „Paracetamolul poate să fie consumat în timpul sarcinii” # PressHub
Două organizații importante din domeniul medicinei, AEM și OMS, resping cu fermitate afirmațiile lui Trump că paracetamolul ar fi nociv în timpul sarcinii. Acestea susțin că paracetamolul este un medicament sigur și că nu există nicio legătură între folosirea acestuia și autism. „Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratarea durerii sau febrei la femeile gravide. […] Articolul Agenția Europeană a Medicamentelor și Organizația Mondială a Sănătății demontează afirmațiile lui Trump. „Paracetamolul poate să fie consumat în timpul sarcinii” apare prima dată în PRESShub.
18:40
De la tribuna Adunării generale ONU, președintele american Donald Trump a lansat un atac virulent asupra migrației din Europa, acuzând guvernele de pe continent că s-au lăsat prinse într-un „experiment eșuat al frontierelor deschise”. „Am luat măsuri îndrăznețe pentru a opri migrația necontrolată. De îndată ce am început să reținem și să deportăm pe toți […] Articolul Trump avertizează Europa: „Țările voastre se duc dracului” din cauza migrației apare prima dată în PRESShub.
17:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat luni angajamentul ferm al Alianței pentru apărarea colectivă, în contextul noilor incidente de securitate din Europa de Nord. „Nu vrem să vedem o continuare a acestui tipar periculos din partea Rusiei, fie el intenționat sau nu. Dar suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu […] Articolul NATO: „Gata să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”, avertizează Rutte apare prima dată în PRESShub.
17:10
Aktual 24| Furtună la Iași: Legături între fosta procuroare Victoria Furtună și clanul Cordunenilor/ 10.000 de moldoveni înregistrați la aceeași adresă # PressHub
Anchetatorii au descoperit conexiuni între Victoria Furtuna, fostă procuroare și șefa partidului pro-rus Moldova Mare din Republica Moldova, și temutul clan al Cordunenilor. Potrivit informațiilor obținute de aktual24.ro, Furtună – apropiată de oligarhul fugar Ilan Șor, considerat artizan al curentului filorus din Republica Moldova – ar fi apelat la exponenți ai lumii interlope din zona […] Articolul Aktual 24| Furtună la Iași: Legături între fosta procuroare Victoria Furtună și clanul Cordunenilor/ 10.000 de moldoveni înregistrați la aceeași adresă apare prima dată în PRESShub.
16:20
Analiză: În campania electorală, Nicușor Dan a avut curajul să includă Educația în lista problemelor de securitate națională, dar ulterior l-a lăsat pe premier să-și asume singur măsurile nepopulare în învăţământ. Înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale din 18 mai, președintele Nicușor Dan a declarat la toate rundele emisiunilor electorale organizate de principalele televiziuni la […] Articolul DW| Tratamentul la tumorile învăţământului se lasă încă aşteptat apare prima dată în PRESShub.
16:10
Nicușor Dan, după ședința cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor alimentelor, prelumgită cu trei luni # PressHub
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare astăzi, 23 septembrie, la Palatul Cotroceni. Scopul a fost calmarea tensiunilor interne din coaliție. Surse citate de PROTV au declarat că principalul compromis atins ar fi prelungirea cu 3 luni a plafonării prețului la alimente. Chiar și acest consens este un compromis parțial, întrucât conflictul […] Articolul Nicușor Dan, după ședința cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor alimentelor, prelumgită cu trei luni apare prima dată în PRESShub.
14:30
Fosta rectoriță, dovedită plagiatoare, Ramona Lile, a intrat în Partidul Umanist Social Liberal, unde ocupă funcția de lider al organizației de partid din județul Arad, relatează Revista 22. Într-un comunicat de pe site-ul Partidului Umanist Social Liberal, Ramonei Lile i se face o prezentare elogioasă, evident fără a sufla un cuvânt despre faptul că a fost dovedită […] Articolul Ramona Lile a devenit șefa PUSL Arad apare prima dată în PRESShub.
14:00
Procurorii antimafia nu au niciun suspect la aproape 5 ani de la falimentul firmei de asigurări City Insurance, faliment în urma căruia 250 milioane de euro au fost plătite de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) situație care a condus la majorarea prețurilor polițelor RCA pentru fiecare posesor de autoturism din țară. În ultimile nouă […] Articolul Anchetă în ritm de melc a DIICOT în dosarul falimentului City Insurance apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.