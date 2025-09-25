Atlantic Council Romania găzduieşte conferinţa internaţională RPEP pentru excelenţă organizaţională şi performanţă managerială
Bursa, 25 septembrie 2025 21:50
Ţara noastră a găzduit, timp de patru zile, la sediul Atlantic Council Romania - Casa Ciru Iliescu, o conferinţă unică dedicată excelenţei organizaţionale, condusă de reputatul expert american Steven Hoisington, cu sprijinul a patru specialişti români în management şi al companiei globale de consultanţă Alvarez and Marsal, reprezentată de Mihai Bîrsescu, Managing Director pentru România.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
21:50
Atlantic Council Romania găzduieşte conferinţa internaţională RPEP pentru excelenţă organizaţională şi performanţă managerială # Bursa
Ţara noastră a găzduit, timp de patru zile, la sediul Atlantic Council Romania - Casa Ciru Iliescu, o conferinţă unică dedicată excelenţei organizaţionale, condusă de reputatul expert american Steven Hoisington, cu sprijinul a patru specialişti români în management şi al companiei globale de consultanţă Alvarez and Marsal, reprezentată de Mihai Bîrsescu, Managing Director pentru România.
Acum o oră
21:20
Rusia este responsabilă pentru and #8222;încălcări grave and #8221; ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, care pot constitui and #8222;crime de război sau, în anumite cazuri, crime împotriva umanităţii and #8221;.
Acum 2 ore
21:00
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A. şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi - S.A. a avut joi, la Palatul Victoria, prima întâlnire de lucru sub coordonarea vicepremierului Marian Neacşu, potrivit unui comunicat al Guvernului.
21:00
EVERGENT Investments a anunţat convocarea Adunărilor generale extraordinară şi ordinară ale acţionarilor pentru 29/30 octombrie 2025, data de referinţă fiind 16 octombrie, potrivit unui comunicat transmis de companie.
21:00
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat în faţa Adunării Generale a ONU că atacurile din 7 octombrie and #8222;nu reprezintă poporul palestinian and #8221;, negând Hamasului orice rol în viitoarea guvernare palestiniană.
20:40
Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR) atrage atenţia asupra riscurilor generate de propunerea Comisiei Europene de a integra într-un singur fond Politica Agricolă Comună, politica de coeziune, fondurile sociale şi pentru climă, sub umbrela and #8222;Planurilor de Parteneriat Regional şi Naţional and #8221;, se arată într-o informare de presă a FAPPR.
20:40
Oana Ţoiu: Noi, ţările de la graniţa războiului, vrem să facem tot ce ţine de noi să ajungem la pace # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, aflată în SUA pentru a conduce delegaţia României la Adunarea Generală a ONU de la New York.
20:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat că and #8222;suntem aproape de a ajunge la un acord and #8221; privind conflictul din Gaza.
20:10
Comisia Europeană alocă 50 de milioane de euro pentru criza umanitară din Fâşia Gaza şi Cisiordania # Bursa
Comisia Europeană a alocat un ajutor umanitar suplimentar de 50 de milioane de euro pentru a răspunde situaţiei dramatice din Fâşia Gaza şi nevoilor umanitare tot mai mari din Cisiordania.
Acum 4 ore
20:00
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că România trebuie să cheltuiască aproximativ 13 miliarde de euro din PNRR până la 31 august 2026, adică în mai puţin de un an.
19:40
Preşedintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdo and #287;an. În cadrul discuţiilor, Trump a declarat că îşi doreşte ca Turcia să înceteze achiziţiile de petrol din Rusia, atâta timp cât Moscova continuă războiul împotriva Ucrainei.
19:30
IMM: and #8222;Dialog Social transparent and #8221; - proiect pentru consolidarea parteneriatului între patronate, sindicate şi autorităţi # Bursa
La Palatul Parlamentului, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului and #8222;Dialog Social transparent, deschis şi participativ and #8221;, astăzi, 25 septembrie 2025.
19:20
Drone de atac în Polonia, avioane MiG-39 care au încălcat spaţiul aerian al Estoniei şi drone de supraveghere detectate lângă aeroporturile din Copenhaga şi Oslo - astfel de incidente s-au înmulţit în ultimele două săptămâni pe teritoriul statelor NATO, ridicând întrebarea privind reacţia potrivită.
19:20
Eugen Tomac: O majoritate pro-rusă la Chişinău ar transforma Republica Moldova 'într-un poligon and #8221; pentru Putin # Bursa
Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a avertizat că un eventual rezultat al alegerilor de la Chişinău care ar aduce o majoritate pro-rusă ar transforma Republica Moldova and #8222;într-un poligon and #8221; pentru planurile militare ale lui Vladimir Putin.
19:00
Fico spune că Slovacia and #8222;nu are alte opţiuni and #8221; decât să cumpere petrol rusesc # Bursa
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat joi că ţara sa va continua să importe petrol şi gaze din Rusia, în pofida presiunilor venite din partea Statelor Unite, transmite Reuters.
19:00
Slovenia a impus joi o interdicţie de călătorie pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit unui comunicat al guvernului de la Ljubljana, citat de Reuters. Decizia vine după ce Slovenia a recunoscut oficial Palestina anul trecut şi, în iulie, a blocat accesul a doi miniştri israelieni de extremă dreapta.
19:00
Un studiu al Băncii Centrale Europene, intitulat and #8222;Keep calm and carry cash and #8221;, arată că populaţia ar trebui să păstreze bani lichizi acasă pentru a face faţă situaţiilor de criză, de la pene de curent şi căderi ale sistemelor de plăţi până la războaie sau pandemii, relatează CNN.
19:00
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO) a înregistrat în primul semestru din 2025 venituri din exploatare de 24,7 milioane lei, în scădere cu 45% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei.
Acum 6 ore
17:50
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut declanşarea unei anchete după ce o serie de probleme tehnice înregistrate în timpul vizitei sale la Adunarea Generală a ONU au fost catalogate drept and #8222;un sabotaj triplu and #8221; menit să-i submineze imaginea, relatează CNN.
17:50
Cea de-a doua ediţie a Galei Excelenţei, organizată de Intesa Sanpaolo Bank România, sub patronajul Ambasadei Italiei în România şi în parteneriat cu Camera de Comerţ Italiană şi Confindustria România, a reunit lideri din întreprinderi mici şi mijlocii, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai asociaţiilor de business, pentru o seară de dialog, networking şi recunoaştere a succeselor.
17:40
Turcia stabileşte un record mondial în turismul sustenabil: peste 2.000 de hoteluri certificate GSTC # Bursa
Autoritatea pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA) a anunţat că peste 2.000 de unităţi de cazare din ţară au obţinut certificarea internaţională GSTC (Consiliul Global pentru Turism Sustenabil), ceea ce plasează Turcia pe primul loc la nivel mondial după numărul de hoteluri certificate.
17:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că este and #8222;total de acord and #8221; cu afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora ţările Alianţei ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti dacă acestea încalcă spaţiul aerian al NATO, transmite Reuters.
17:40
Slovenia a anunţat o interdicţie de călătorie pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, măsură care urmează unei restricţii similare aplicate în iulie pentru doi miniştri israelieni de extremă dreaptă.
17:20
OPTIblu şi Federaţia Română de Canotaj: parteneriatul care susţine performanţa sportivă şi creează valoare pentru brand # Bursa
La a 53-a ediţie a Campionatului Mondial de Canotaj, desfăşurat în aceste zile la Shanghai, România intră pe apă cu 39 de sportivi şi cu ambiţia de a confirma statutul său de forţă în elita mondială.
17:10
Nouă instituţii bancare majore din Europa - ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank şi Raiffeisen Bank International - au anunţat formarea unui consorţiu pentru lansarea unui stablecoin denominat în euro, conform regulamentului european MiCAR.
17:10
Uniunea Europeană a avertizat că Republica Moldova este ţinta unei and #8222;campanii de dezinformare fără precedent and #8221; orchestrate de Rusia înainte de alegerile parlamentare.
17:00
CNN: Fermierii americani, loviţi de blocajele comerciale cu China, riscă pierderi uriaşe la exportul de soia # Bursa
Fermierii americani, majoritar susţinători ai lui Donald Trump la alegerile anterioare, se confruntă cu dificultăţi majore care ameninţă veniturile agricole, în special pe fondul aparentului dezinteres al Chinei pentru soia din SUA.
17:00
Comisia Europeană a trimis scrisori de notificare a întârzierei către 15 state membre, inclusiv România, pentru că nu au transpus integral Directiva UE 2864/2023 privind punctul unic de acces european (ESAP), în contextul modificărilor aduse Directivei UE 109/2004 privind transparenţa.
16:50
Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) a anunţat joi că a trimis în misiune avioane de vânătoare după ce patru aeronave militare ruseşti au fost detectate miercuri în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska (ADIZ), potrivit Reuters.
16:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat într-un interviu la New York pentru The Axios Show, că Ucraina ar putea lovi Kremlinul dacă Rusia îşi continuă agresiunea, menţionând că armata sa dispune de drone cu rază de acţiune de până la 3.000 km, iar capitala rusă se află la aproximativ 450 km de graniţa ucraineană.
16:50
Medicii se confruntă deja cu întrebări din partea femeilor îngrijorate dacă administrarea Tylenol (paracetamol) în timpul sarcinii poate cauza autism copiilor lor, la câteva zile după ce fostul preşedinte american Donald Trump le-a îndemnat pe femei să and #8222;nu îl ia sub nicio formă and #8221;.
16:40
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat joi că remarcile recente ale preşedintelui american Donald Trump, privind şansele Ucrainei de a-şi recâştiga întreg teritoriul, ascund de fapt o implicare mai redusă a Statelor Unite şi un transfer al responsabilităţii către Europa.
16:30
Banca Centrală a Rusiei evaluează proiectul bugetului federal pentru perioada 2026-2028 drept dezinflaţionist, deşi acesta include majorarea cotei TVA de la 20% la 22%, a declarat guvernatorul Elvira Nabiullina la Forumul Bancar Internaţional, citată de RIA Novosti.
16:20
Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc: 'Chiar şi infractorii invincibili ajung în faţa justiţiei and #8221; # Bursa
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacţionat după extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, precizând că, dacă se perseverează, and #8221;până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei and #8221;.
16:20
Rusia este pregătită să participe la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump de renunţare la armele biologice, a anunţat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferinţă de presă, potrivit TASS.
16:20
Evenimentul care Reuneşte Comunitatea din Industria de Mobilă la Bucureşti, BIFE-SIM 2025, a stabilit un record remarcabil, fiind în prezent singura expoziţie de mobilă din Europa aflată în plină expansiune.
Acum 8 ore
16:00
Kremlinul a declarat că pleacă de la premisa că preşedintele american Donald Trump îşi menţine angajamentul pentru o soluţionare negociată a conflictului din Ucraina, în ciuda recentelor declaraţii favorabile Ucrainei după întâlnirea cu preşedintele Volodimir Zelenski.
15:50
Ramona Ioana Bruynseels: and #8222;Un record al penibilului, zece zile în beznă la sediul MApN and #8221; # Bursa
Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels critică dur situaţia de la Ministerul Apărării Naţionale, unde sediul central ar fi rămas timp de zece zile fără curent electric. Parlamentarul susţine că incidentul reflectă haosul şi amatorismul actualei guvernări.
15:50
Ministrul Agriculturii: Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei # Bursa
Guvernul Bolojan a anunţat continuarea programului şcolar de alimentaţie, cu un buget majorat la 798 milioane de lei pentru anul şcolar 2025-2026, potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu.
15:50
Vladimir Plahotniuc a fost adus la Penitenciarul nr. 13 din Chişinău sub un dispozitiv masiv de securitate.
15:40
Gabriela Ciupitu lansează PXcellence: Transformarea experienţei pacientului în indicator strategic de performanţă pentru organizaţiile medicale # Bursa
Recunoscută anul acesta drept cel mai influent expert global în CX, Gabriela Ciupitu anunţă lansarea PXcellence (Patient Experience Excellence), un program dedicat organizaţiilor medicale care transformă experienţa pacientului într-un activ strategic şi un indicator de performanţă măsurabil.
15:40
Datoria publică a Franţei a atins un nivel record de 3.416,3 miliarde de euro la sfârşitul lunii iunie, echivalent cu 115,6% din produsul intern brut (PIB), potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INSEE), citat de presa franceză.
15:30
Uniunea Europeană a câştigat un aliat important în demersul său de a direcţiona miliarde de euro din activele ruseşti îngheţate către Ucraina, după ce Germania şi-a exprimat sprijinul pentru noul plan propus de Comisia Europeană, relatează Politico.
15:30
Analiză Storia: Cele mai ieftine chirii pornesc de la 130 de euro în Arad şi 138 de euro în Craiova # Bursa
Cele mai mici chirii din ţara noastră în această perioadă se găsesc în Arad şi Craiova, unde o garsonieră poate fi închiriată cu 130 de euro, respectiv 138 de euro, potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din ţară. În Bucureşti, preţurile minime pentru garsoniere încep de la 187 de euro, iar în Cluj-Napoca - cel mai scump oraş - de la 310 euro.
15:20
*Instituţia vrea să distribuie suma de 700 milioane lei din rezerve constituite în ani anteriori; în acest an, banca din Cluj a alocat deja circa 1,59 miliarde lei ca dividende*Societatea doreşte să emită obligaţiuni în valoare de cel mult două miliarde de euroAcţionarii Băncii Transilvania (TLV) au fost convocaţi, în data de 28 octombrie, cu propunerea alocării sumei de 700 milioane lei ca dividende suplimentare în acest an, potrivit unui raport al instituţiei de credit, publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
15:20
Monitorul Social: Ţara noastră înregistrează pentru al treilea an consecutiv mai mulţi imigranţi decât emigranţi # Bursa
Ţara noastră îşi schimbă treptat profilul migraţional: pentru al treilea an consecutiv, numărul celor care se stabilesc în ţară este mai mare decât al celor care pleacă.
15:20
Uniunea Europeană intenţionează să încheie acorduri comerciale cu Filipine, Thailanda şi Malaezia până în 2027, după ce a semnat recent un tratat cu Indonezia, a declarat comisarul european pentru Comerţ şi Securitate Economică, Maroš Šefčovič, la Summitul de Afaceri ASEAN-UE desfăşurat la Kuala Lumpur, transmite presa internaţională.
15:10
Politia de Frontiera: Peste 11.000 de ţigarete ascunse, descoperite de poliţiştii de frontieră giurgiuveni # Bursa
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unui control efectuat asupra unui autoturism înmatriculat în România, peste 11.000 de ţigarete ascunse, pe care şoferul, un cetăţean român, încerca să le introducă ilegal în ţară.
15:10
Ministrul Apărării: Distrugerea dronelor are loc în ultimă instanţă, dacă aeronava nu părăseşte spaţiul aerian # Bursa
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) s-a reunit la Palatul Cotroceni, având ca principal subiect securitatea spaţiului aerian naţional. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a precizat că intervenţia împotriva aeronavelor neautorizate, inclusiv distrugerea dronelor, va fi aplicată doar în ultimă instanţă, după parcurgerea unor paşi graduali, dacă acestea nu părăsesc spaţiul aerian românesc.
15:00
Secretarul organizaţiei PP and #8222;Şor and #8221; din Rîşcani, trimis în judecată pentru complicitate la finanţarea ilegală a partidului # Bursa
Procuratura Anticorupţie a anunţat joi finalizarea urmăririi penale şi trimiterea în judecată a secretarului organizaţiei teritoriale Rîşcani al Partidului Politic and #8222;Şor and #8221;, sub acuzaţia de complicitate la finanţarea ilegală a formaţiunii, potrivit Info1.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.