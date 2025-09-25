Atlantic Council Romania găzduieşte conferinţa internaţională RPEP pentru excelenţă organizaţională şi performanţă managerială

15:20

*Instituţia vrea să distribuie suma de 700 milioane lei din rezerve constituite în ani anteriori; în acest an, banca din Cluj a alocat deja circa 1,59 miliarde lei ca dividende*Societatea doreşte să emită obligaţiuni în valoare de cel mult două miliarde de euroAcţionarii Băncii Transilvania (TLV) au fost convocaţi, în data de 28 octombrie, cu propunerea alocării sumei de 700 milioane lei ca dividende suplimentare în acest an, potrivit unui raport al instituţiei de credit, publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).