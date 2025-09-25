FCSB a început cu dreptul faza principală a Ligii Europa: scor 1-0 cu Go Ahead Eagles

16:20

Procurorii DIICOT au percheziţionat locuinţa din Bucureşti a unui român suspectat că ar face parte dintr-o reţea internaţională specializată în infracţiuni informatice şi care ar fi produs unor cetăţeni europeni, prin înşelăciuni cu criptomonede pe platforme online, pagube în valoare totală de aproximativ 103 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, o mare parte din banii investiţi de cetăţeni au fost direcţionaţi către conturi bancare din Lituania, iar când au vrut să-şi recupereze banii, aceştia au constatat că site-ul web utilizat a fost închis şi că şi-au pierdut integral sau parţial fondurile. Simultan, au fost făcute percheziţii în Spania, Portugalia, Italia şi Bulgaria. În locuinţa din Capitală a românului au fost găsite diverse înscrisuri şi dispozitive de stocare a datelor, iar acesta a fost arestat în baza unui mandat euroepan emis pe numele său.