Ziarul Lumina, 25 septembrie 2025 21:50
În spațiile dedicate artei contemporane din București și din alte 16 orașe din țară se va desfășura, în perioada 3-5 octombrie, a 19-a ediție a evenimentului cultural Noaptea Albă a Galeriilor. Publicul va pu
21:50
21:50
Cele două turle gotice ale Catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise recent pentru turişti, la nouă luni după restaurarea bisericii în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite dpa. Deși au
21:40
La Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București are loc azi, 26 septembrie, conferința omagială „Dimitrie Gusti, fondatorul sociologiei și promotor al culturii naționale”. Evenimentul este de
17:50
București, 25 septembrie 2025 Membrilor Sfântului Sinod alBisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică Preasfințiile Voastre, Am primit cu întristare vestea trecerii din
15:30
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae # Ziarul Lumina
În data de 4 octombrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu acest prilej, în perioada 3‑4 octombrie 2025, va avea loc un amplu program liturgic la
14:00
În perioada 19‑20 septembrie, Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Efrem cel Nou” din Mono, provincia Ontario, Canada, a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia sfințirii Altarului de va
13:50
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfășurat miercuri, 24 septembrie, o nouă acțiune socială în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. Peste 50 de vârstnici din medii defavorizate
13:40
Sâmbătă, 20 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Larga,
13:10
La începutul noului an universitar 2025-2026, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților și profesorilor din învățământul universitar și postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu să le lumineze
12:50
Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a organizat, în perioada 1-24 septembrie 2025, o nouă sesiune a examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești. Candidații au susținut mai întâi o p
12:50
Sfântul Siluan Athonitul a fost sărbătorit miercuri, 24 septembrie, și la malul mării, la Mănăstirea „Sfânta Maria”-Techirghiol, stavropighie patriarhală, din județul Constanța, ne‑a transmis Biroul de
12:20
Consfătuirea profesorilor de religie și discipline teologice, desfășurată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a reunit miercuri, 24 septembrie, în amfiteatrul
12:20
Condacul 1Pe cel ce s-a arătat glas sfânt al Cuvântului, învățându-ne făptuirea virtuoasă și luminându-ne calea desăvârșirii, pe dascălul cel înțelept, cu evlavie să-l cinstim, credincioșilor, și
12:20
Condacul 1Veniți cu toții să-i aducem flori de laudă, cu bucurie, Mucenicului nou arătat, de Hristos încununatului Constantin; că în ceruri, ca un preot mărturisitor, mijlocește pentru cei ce, cu evlavie,
11:50
Duminică, 21 septembrie, Mănăstirea Găvănoasa din Protopopiatul Cahul și‑a serbat unul dintre hramuri, prilejuit de Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și de sărbătoarea Nașterii Preasfintei
11:50
Zilele trecute, Înaltpreasfințitul Mitropolit Nectarie al Argolidei (Grecia) a vizitat Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Cu acest prilej, ierarhul s‑a închinat la moaștele Sfinților Cuvioși Paisie Olaru
11:50
La Muzeul Național Cotroceni din București a avut loc miercuri, 24 septembrie, vernisajul expoziției „Unitate națională și demnitate eclezială”, eveniment cultural dedicat Centenarului Patriarhiei Române. Exp
11:50
Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă românească „Zămislirea Sfântului
11:40
Episcopia Oradiei, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, a organizat pe 18 septembrie, în sala Teatrului „Regina Maria” din Oradea, lansarea volumului „Învierea lui Lazăr de‑a lungul secolelor.
11:40
Marți, 23 septembrie, Protopopiatul Piatra Neamț a organizat conferința preoțească prezidată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.În biserica Parohiei
10:20
18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Ziarul Lumina
Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh.Întrucât în perioada 29-30 septembrie 2025 se va
20:20
Procesiunea dedicată Adormirii Maicii Domnului, care are loc anual la Ierusalim, este al doilea eveniment religios al cetății creștinătății după ceremonia coborârii Sfintei Lumini și a sărbătorilor
20:00
Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voința lui Dumnezeu, sfinților care sunt în Efes și credincioșilor întru Hristos Iisus: Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos!
20:00
Trei proiecte din România figurează pe lista câştigătorilor Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025, a anunțat Reprezentanţa în România a Comisiei Europene (CE), în total fiind premiați 117
20:00
Depogaz Ploieşti, parte a grupului Romgaz, a anunţat că a atins deja obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece, de cel puțin 90% din capacitate, cerut de UE țărilor membre, cu termen de
20:00
Reprezentanţii coaliţiei de guvernare au decis marți prelungirea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază pentru încă şase luni, potrivit unor surse politice citate de Agerpres.Informația a
20:00
Trei dintre cele 23 de secții de votare deschise în România pentru cetățenii moldoveni care vor să participe la scrutinul de duminică, 28 septembrie, pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova vor fi
20:00
Piața muncii din România este una inegală, cu discrepanțe salariale și de oferte de locuri de muncă atât între orașele mari și restul țării, cât și între domenii de activitate. Diferenţele dintre
20:00
Durerea de umăr, una dintre cele mai răspândite probleme ortopedice, ascunde adesea o cauză mai puțin cunoscută, tendinita calcifiantă. Aproape jumătate dintre pacienții care suferă de dureri de umăr au, de fa
20:00
Despre obezitate se știe că reprezintă un factor de risc important pentru diabet și boli cardiovasculare. Există însă și oameni obezi care se mențin relativ sănătoși.Mai mulți cercetători din Statele
20:00
Vedere încețoșată, dificultăți la citit, percepție dificilă a distanței sunt câteva dintre simptomele asociate ambliopiei, o tulburare de dezvoltare a vederii, care apare în copilărie, dar poate afecta și
20:00
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” (MNSDG) organizează, în perioada 27-28 septembrie 2025, o serie de manifestări dedicate Satului Românesc. Sărbătoarea va începe cu proiecţia filmului documentar
20:00
Patrimoniul Muzeului Național de Artă al României (MNAR) s-a îmbogățit cu o icoană împărătească, Deisis (derivată din termenul grecesc „rugăminte”, n.r.), de secol XIX, o piesă rară, donată de
20:00
Tot mai multe comunităţi rurale au amenajat sau restaurat spaţii generoase menite să conserve în memoria colectivă elementele identitare ale locului. Fie că li s-a dat numele de „muzeu” sau „centru
19:50
„În vremea aceea a venit Iisus în hotarele Tirului și ale Sidonului și, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu știe, dar n-a putut să rămână tăinuit. Căci îndată auzind despre El, o femeie a cărei
19:50
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovniceşti, Partea I, A doua convorbire cu părintele Serenus, Cap. XII, 1-2, Cap. XIII, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 441-442„Este atât de
19:40
Sfânta Eufrosina a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mic (408-450) şi era singurul copil al unui om puternic, slăvit, credincios şi milostiv, pe care-l chema Pafnutie, din cetatea Alexandriei. Pe când
18:10
Timişorenii abonaţi la sistemul centralizat de încălzire vor plăti facturi mai mari la încălzire, de la 1 octombrie, după ce aleşii locali au votat, marţi seara, scăderea subvenţiei acordate de
17:50
Alimentația mamei în lunile de sarcină este foarte importantă pentru sănătatea bebelușului, putând avea efecte nedorite pentru el chiar și la vârsta adultă. Este și cazul aditivilor alimentari din produsele
15:40
Arhiepiscopia Ortodoxă a Muntelui Liban din Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient a publicat recent albumul „Sfântul Sofian (Boghiu), Apostolul Bucureştilor (1912-2002)”. Tipărit cu binecuvântarea
15:30
Cine răsfoiește filele care zugrăvesc atmosfera Athosului în veacul al XX-lea, imediat după apusul turcocrației, simte pulsul unei renașteri neîntârziate. Dincolo de cuvinte, se aud pașii unor monahi
15:20
Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Parohia „Schimbarea la Față” din satul Cucuteni, comuna Lețcani, a avut loc slujba de sfințire a Așezământului social‑filantropic cu hramul Sfinților Părinți Ioachim și
15:10
La Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova a început marți, 23 septembrie, ediția a 18-a a Congresului național „Hristos împărtășit copiilor”. Responsabilii cu activitățile de tineret din toate eparhiile au dezbătut, pe parcursul celor două zile ale întâlnirii, tema „Cateheza parohială și lucrul cu tinerii - importanță, vizibilitate și impact în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii”.
15:10
Parohia Mesteacănu, judeţul Sălaj, Protopopiatul Zalău, Episcopia Sălajului, organizează licitaţie pentru angajarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica „all secco”, la biserica cu hramul „Sfântul
15:10
Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal - Resurse umane. Cerinţe de ocupare a postului: studii
13:00
La Centrul social‑pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova a început marți, 23 septembrie, ediția a 18‑a a Congresului național „Hristos împărtășit copiilor”.
13:00
La Cantina socială „Sfânta Filofteia” din sectorul 4 al Capitalei a avut loc vineri, 19 septembrie, o nouă activitate dedicată beneficiarilor acesteia în cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de
12:30
Miercuri, 1 octombrie 2025, obștea Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Bolintin Vale, din cadrul Episcopiei Giurgiului, va trăi bucuria prăznuirii hramului de toamnă, închinat Maicii
11:50
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a ținut luni, 22 septembrie, o ședință de lucru pe șantierul Centrului eparhial din Vârșeț, Serbia, acolo unde continuă lucrările de ridicare a unui
