Nicușor Dan anunță că există dovezi pentru filiera moscovită în finanțarea campaniei lui Georgescu: Parchetul dovedește că au fost elemente / Vor veni și multe alte dovezi
Gândul, 25 septembrie 2025 21:50
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă joi seara că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost „o decizie extrem de neobișnuită”. „Evident că toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis, însă ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când CCR a luat decizia și președintele și instituțiile care au […]
• • •
Acum 5 minute
22:10
Sute de comandanți militari din SUA, convocați pentru o reuniune URGENTĂ /Oficialii sunt preocupați de impasul bugetar și de tensiunile internaționale # Gândul
Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a convocat comandanți militari americani detașați în întreaga lume pentru o reuniune în Quantico, Virginia, care se va derula săptămâna viitoare, afirmă oficiali de la Washington, sub protecția anonimatului. Ordinul de prezentare la reuniunea convocată brusc a generat preocupări în rândul oficialilor militari americani, ținând cont de situația internațională […]
22:10
FCSB a învins la limită, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa. Singura reușită a partidei i-a revenit lui Miculescu, în minutul 13. În etapa a doua, FCSB va înfrunta pe Arena Naţională echipa Young Boys, la 2 octombrie. Go Ahead […]
22:10
Ion Cristoiu: „Peste tot în EUROPA se zice că rușii trimit drone și avioane de vânătoare. Ele nu există” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre panica europeană privind dronele și avioanele rusești. El a ironizat situațiile în care oficialii anunță atacuri, dar fără dovezi, și a spus că, de fapt, aceste amenințări nu există. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „De ce nu […]
22:10
Estimare „extraordinar de optimistă” a ministrului de Finanțe: „Pachetul 1 de reforme va aduce 11 MILIARDE de lei la buget” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a detaliat impactul estimat al pachetelor fiscale asupra bugetului pe anul viitor. Potrivit ministrului, pachetul 1 va aduce aproximativ 11 miliarde de lei, reprezentând 0,6% din PIB, o estimare „extraordinar de optimistă”. În ceea ce privește pachetul fiscal 2, mai dur, acesta este concentrat pe anul 2026 și va aduce în […]
22:10
De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU: Am considerat că e mai important să fiu în țară/ M-am uitat pe niște legi/ Activitate de președinte # Gândul
Președintele Nicușor Dan își justifică lipsa prezenței de la reuniunea ONU prin faptul că a considerat mai important să fie în țară pentru ședințele coaliției, întrevederile cu investitorii străini și ședința CSAT. „Am considerat că e mai important să fiu în țară în perioada asta de 5-6 zile. Am făcut o ședință de coaliție. Am […]
Acum 15 minute
22:00
Întrebat dacă este de acord cu interzicerea TikTok-ului, președintele Nicușor Dan a spus că nu, dar a menționat că accesul copiilor pe platformă ar trebui reglementat. „Mai degrabă nu, în momentul acesta. Este o discuție legată de vârstă. Aici vorbim despre copii până la o anumită vârstă și despre faptul că rețelele sociale pot fi […]
Acum 30 minute
21:50
21:50
Donald Trump dă de înțeles că ar putea permite Turciei să cumpere aeronave F-35 dacă Ankara oprește importurile de petrol din Rusia # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat Turcia să înceteze să cumpere petrol din Rusia, ca parte a eforturilor occidentale de a reduce din încasările Rusiei din vânzarea de energie, cu scopul de a împiedica Rusia să continue războiul din Ucraina. Într-o conferință de presă comună cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, Trump a […]
Acum o oră
21:40
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre panica din Europa și despre felul în care liderii politici creează isterie în jurul unor subiecte precum atacurile cu drone. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „De ce este isteria în toată Europa?” Cristoiu a deschis discuția cu […]
21:40
Ministrul Finanțelor: „Dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte, am fi ajuns să-l majorăm cu PATRU. Am protejat economia de efecte mult mai grave” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că majorarea TVA cu două puncte, decisă în vară, a fost necesară pentru a evita pierderea ratingului de investiții și efecte economice mult mai grave pentru România. El a subliniat că fără această decizie, România ar fi fost forțată să mărească TVA-ul și mai mult. „Probabil că, dacă […]
21:40
ZODIILE care descoperă dragostea adevărată, după 29 septembrie 2025. Nativii respectivi vor avea parte de tot ce şi-au dorit # Gândul
Astrele aduc schimbări importante pe plan sentimental, pentru anumite zodii, în ultima parte a acestei lunii. Este un moment favorabil pentru începerea unor povești de dragoste frumoase, dar și pentru consolidarea relațiilor deja existente. Energia zilei de 29 septembrie se remarcă printr-o deschidere emoțională, reconciliere și atragerea unor persoane care pot transforma radical viața celor […]
21:30
Nicușor Dan spune că România putea să tragă în drona rusească și fără întrunirea CSAT: „Cei care erau în avion puteau să o doboare” # Gândul
Președintele Nicușor Dan spune joi seara, după ședința CSAT în care s-a stabilit cine poate ordona sau aproba măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”, că România putea să doboare drona rusească și fără întrunirea CSAT de joi. „Sunt drone, sunt rachete, sunt avioane cu pilot militar, avioane cu pilot […]
21:30
Nicușor Dan dinamitează serviciile secrete și recunoaște abuzurile și excesele comise: Am avut o influență a SRI-ului în zona politică, în decizie, în zona economică # Gândul
Președintele Nicușor Dan aruncă bomba joi seara la interviul Digi24. Spune că SRI a avut o influență în zona politică și economică.
21:20
Selecționerul echipei naționale de handbal feminin Florentin Pera și antrenorul secund Bogdan Burcea au plecat de pe banca tehnică a tricolorelor. Florentin Pera și Bogdan Burcea conduceau naționala din 2022. Demisia lor vine după ce România a pierdut cele două amicale cu Franța, de săptămâna trecută. Naționala de handbal feminin va participa la Campionatul Mondial […]
21:20
Trump este optimist privind obținerea unui acord între Israel și Hamas /„Vreau să rezolv conflictul din GAZA” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat încrezător, joi seară, asupra obținerii unui acord pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, precizând că a avut o întâlnire ”extraordinară” cu liderii unor state arabe și că așteaptă să discute cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu. ”Vreau să rezolv conflictul din Gaza, am avut o întâlnire extraordinară cu liderii din […]
21:20
Nicușor Dan calmează spiritele: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO / Șansele unui conflict militar extins cu Rusia, extrem de mici # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, spune joi seara că „nu vede Rusia capabilă să atace NATO la momentul acesta, dar provocările vor continua, în încercarea lor de a destabiliza”. „Rusia, având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele sale militare, umblând la populație și la o societate democratică, care ia decizii prin […]
Acum 2 ore
21:10
Un copil român din Roma a încercat să se SINUCIDĂ, din cauza mamei sale. Ce a pățit femeia, acuzată că i-a făcut viața un calvar # Gândul
O româncă din Italia, în vârstă de 46 de ani, a fost condamnată în Italia la doi ani de închisoare pentru maltratarea fiului său, în vârstă de 13 ani. Minorul a mărturisit că a avut intenția de a se sinucide, din cauza bătăilor și umilințelor. Cazul a ieșit la iveală la Roma și dezvăluie ani […]
21:10
În ediția din 25 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a comentat rolul lui Nicușor Dan în peisajul politic și a avansat ipoteza formării unui nou partid, care ar putea schimba echilibrul de forțe din Parlament. Cristoiu a declarat că Nicușor Dan „nu a fost ales întâmplător” și l-a […]
21:10
Misiune IMPOSIBILĂ. Ministrul Fondurilor UE spune că România trebuie să cheltuiască 13 miliarde de euro din PNRR până în august 2026 # Gândul
România are la dispoziție mai puțin de un an pentru a cheltui efectiv 13 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. El a explicat că, din totalul de 21,5 miliarde de euro cât mai are România în PNRR, mare parte sunt deja […]
20:50
Greve MASIVE în transportul aerian din Italia. Mai multe zboruri interne și internaționale vor fi afectate vineri # Gândul
Transportul aerian din Italia se confruntă vineri, 26 septembrie, cu perturbări majore, după ce mai multe sindicate au anunțat o grevă de 24 de ore care va afecta atât cursele interne, cât și pe cele internaționale. Potrivit Ministerului Transporturilor din Italia, personalul de zbor al Wizz Air Malta și Volotea intră în grevă generală, mobilizare […]
20:30
CICLONUL Zack a ajuns în România și va genera instabilitate accentuată. Sunt așteptate furtuni violente, intensificări ale vântului și ploi abundente # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra faptului că ciclonul Zack, care traversează țara noastră, va genera instabilitate accentuată și temperaturile vor înregistra o scădere bruscă. Astfel, sunt așteptate furtuni violente, intensificări puternice ale vântului și ploi abundente, însoțite pe alocuri de descărcări electrice și căderi de grindină. Mai mult, la altitudini mari, în masivele […]
20:30
Cererea lui Donald Trump ca Ungaria să renunțe la dependența de petrolul rusesc, RESPINSĂ tranșant de Viktor Orban # Gândul
Un apel telefonic între președintele Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban a generat tensiuni pe tema dependenței energetice a Europei față de Rusia. Trump i-a cerut explicit liderului de la Budapesta să renunțe la importurile de petrol rusesc, însă răspunsul Ungariei a fost fără menajamente. Convorbirea a fost confirmată de ministrul ungar de externe, […]
Acum 4 ore
20:10
Rusia reacţionează la declarația lui Trump cu privire la doborârea avioanelor rusești și avertizează că orice atac va declanșa RĂZBOI # Gândul
În ultimele două săptămâni, intruziunile în spațiul aerian al țărilor membre NATO s-au înmulțit, inclusiv drone de atac în Polonia, avioane MiG-39 în Estonia și drone de supraveghere deasupra aeroporturilor din Copenhaga și Oslo, potrivit RTL. Președintele SUA, Donald Trump, a declaraț marți, în marja Adunării Generale a ONU, că ţările NATO ar trebui să […]
19:40
Motivul pentru care Albert Einstein adormea ținând o cheie în mână. Trucul ingenios prin care accesa starea de „SEMISOMN” # Gândul
Celebrul fizician teoretician Albert Einstein avea un obicei neobișnuit, când venea vorba de somn: adormea ținând o cheie în mână. Și nu era la mijloc vreo superstiție, ci un truc extrem de ingenios pentru a prinde cele mai creative momente ale minții, scrie atlas-geografic.net. Concret, el se lăsa într-un fotoliu, cu cheia suspendată deasupra unei […]
19:40
Unde îl identificăm prima dată pe Iliescu? Într-o uliță în mahala? Lavinia Betea: „Nu noi îl identificăm, ci alții, după ’90, când apare presa liberă” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cum presa de după 1990 a simțit suflul libertății. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Oamenii își doreau atunci adevăr. Și foarte mulți dintre noi ne-am […]
19:40
Ministerul Afacerilor Externe a semnalat joi apariția unui material fals în social media care pretindea a conține declarații ale ministrului român de Externe legate de Republica Moldova. „Ministerul Afacerilor Externe denunță apariția în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declarații ale ministrului afacerilor externe. MAE respinge categoric […]
19:30
Mahmoud Abbas CONDAMNĂ, la ONU, Hamas pentru atacul din 7 octombrie. Gruparea nu va face parte din viitorul guvern palestinian, spune el # Gândul
Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a transmis un mesaj video Adunării Generale a Națiunilor Unite în care a lansat atacuri atât la adresa Israelului, cât și la adresa grupării islamiste Hamas. Abbas a declarat în mesaj că participă în mod virtual la Adunarea Generală în contextul în care Israelul duce o campanie de „genocid, distrugere […]
19:10
Kremlinul continuă să testeze vigilența NATO /AVIOANE militare ruse, interceptate în apropierea Danemarcei și Statelor Unite # Gândul
Administrația Vladimir Putin a testat din nou, joi, apărarea aeriană a Alianței Nord-Atlantice, forțele aliate interceptând avioane de vânătoare și bombardiere în apropierea Danemarcei și Statelor Unite. ”Două avioane Gripen aparținând Ungariei, care participau la o misiune NATO de patrulare aeriană, au decolat astăzi de la Baza Siauliai din Lituania ca reacție la depistarea a […]
19:00
Ion Iliescu s-a născut într-o familie de proscriși. Lavinia Betea: „A fost un copil necăjit, abandonat de propria mamă” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre copilăria lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Împrejurările vieții au făcut ca la vârsta de un an să fiu abandonat de propria mamă, […]
19:00
Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în București # Gândul
Meteorologul Romica JurcA a anunțat anunțat lapoviţă şi ninsoare la munte, cu zile geroase toată săptămâna La noapte, cerul va fi variabil în est şi sud-est şi mai mult noros în rest. Va ploua slab, local în zona montanã, în Maramureş şi Transilvania, pe arii restrânse în Crişana şi izolat în Banat, Oltenia şi Muntenia. […]
18:30
Toate partidele din sferturile Campionatului Mondial din Filipine s-au încheiat joi, iar rezultatele au stabilit programul semifinalelor. Sâmbătă, în penultimul act se vor duela Cehia – Bulgaria şi Polonia – Italia. Ambele partide, inclusiv finala, se vor putea vedea în direct la TVR Sport. Știm semifinalele CM de volei masculin 2025 din Filipine! Ce post […]
18:30
Un minor de 15 ani, pasager într-un autoturism, a fost amenințat de doi tineri pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei, au anunțat polițiștii. Incidentul a avut loc pe 16 septembrie, în jurul orei 00:00, pe fondul unor divergențe verbale între cele două grupuri. Cei doi agresori, în vârstă de 19 și 21 de […]
18:20
Citește acest banc și află ce a pățit un hoț nocturn, intrat în casa familiei Bula & Bubulina. Și totul din cauza unei confuzii. – Aseară un hoț a intrat în apartamentul nostru, pe la ora 2 noaptea. – Și ce s-a întâmplat, Bulă? – Hoțul este la spital, acum. – Cum așa? – Păi, […]
Acum 6 ore
18:10
Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice # Gândul
Un bărbat de 54 de ani din comuna Mușătești, județul Argeș, a amenințat cu moartea trei polițiști aflați la verificări privind o tăiere ilegală de arbori. Ce a pățit bărbatul agresiv. Incidentul a avut loc marți, în timp ce polițiștii din cadrul Secției Rurale Domnești desfășurau activități de identificare și inventariere a unor cioate în […]
18:10
Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani – PROIECT / Care sunt sumele # Gândul
După ce a tăiat bursele olimpicilor internaționali și a limitat dreptul studenţilor de a beneficia de reducerea de 90% pentru transportul feroviar, Ministerul Educaţiei și-a adus aminte cât de importantă este excelența în educație și că performanța merită promovată și susținută. În concret, ministerul a lansat joi în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern, […]
18:00
MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a respins joi ideea că România ar fi fost vizată în mod special de zborurile charter organizate de autoritățile britanice pentru readucerea cetățenilor străini. MAE a precizat că aceste curse se desfășoară în baza acordului bilateral privind readmisia persoanelor, semnal în 2003, și nu reprezintă o practică nouă. „Zborurile de retrimitere din […]
17:40
Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept # Gândul
Nicolas Sarkozy consideră condamnarea sa la cinci ani de închisoare drept o situație de ”o gravitate extremă” pentru statul de drept, fostul președinte afirmând că va lupta ”până la ultima suflare” pentru a-și demonstra nevinovăția, în timp ce Marine Le Pen, unul dintre liderii opoziției, a criticat sistemul judiciar din Franța. ”Ceea ce s-a întâmplat […]
17:40
Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria # Gândul
Unul din proiectele strategice de infrastructură ale României, Autostrada Transilvania, avansează cu pași repezi. Constructorii români care lucrează pe subsecţiunea Chiribiş-Biharia a Autostrăzii A3 – Transilvania intră în şantier pe toţi cei 29 de kilometri din judeţul Bihor, începând de luni, 29 septembrie, transmite Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR). Compania a avizat, joi, Proiectul […]
17:30
Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe la trecerea în neființă a Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. Cardinalul Mureșan a murit joi, 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani. „Am aflat cu profundă […]
17:20
Fiica lui Radu Beligan, mesaj emoționat de la mormântul marelui actor. Cum arată acum cavoul artistului din Cimitirul Bellu # Gândul
Actrița Lamia Beligan, fiica cea mică a lui Radu Beligan, a postat un mesaj emoționant de la mormântul tatălui ei, care a dispărut în 2016, la vârsta de 97 de ani. „Soare blând de toamnă. Culori calde de toamnă. Dor de tata”, a scris actrița pe pagina sa de Facebook. Lamia Beligan a postat și […]
17:10
Avionul lui Benjamin Netanyahu a OCOLIT țările europene în drumul spre SUA, de teama mandatului internațional de arestare # Gândul
Zborul prim-ministrului Israelului, Benjamin Netanyahu, către SUA, a urmat un traseu modificat, cel mai probabil pentru a evita să traverseze prin spațiul aerian al țărilor europene, care ar putea pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele său. Netanyahu a părăsit Tel Aviv miercuri seară pentru a vorbi la Adunarea […]
17:10
Ion Cristoiu a vorbit, într-o nouă pastilă, despre „Afacerea Dronei”. „Sunt proști sau ticăloși?!”, se întreabă celebrul scriitor ș publicist… Știre în curs de actualizare.
17:00
Sauna Fest 2025. Căldură, ritm și spectacol: între 6 si 26 octombrie, Bucureștiul devine capitala mondială a saunei! # Gândul
Sauna Fest durează 3 săptămani și promite experiențe unice, în premieră pentru România. Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa, anunță startul celei de-a 7-a ediții a Sauna Fest, cel mai mare festival din lume dedicat show-urilor în saună și singurul de acest fel din România. Între 6 și 26 octombrie 2025, […]
17:00
IREAL. Doi români care au încercat să fure din cutia MILEI au fost fugăriți de poliția austriacă cu elicopterul, drone și câini de poliție # Gândul
Doi bărbați români au fost protagoniștii unei urmăriri spectaculoase în Austria, după ce au încercat să fure bani din cutia de donații a unei biserici din Brixen im Thale. Deși tentativa a eșuat, autoritățile au mobilizat efective impresionante, printre care o dronă, mai multe patrule de polițiști, dar și câini. Incidentul a avut loc marți […]
16:50
Maia Sandu, după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în CĂTUȘE: Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției # Gândul
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Maia Sandu a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că „până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, referindu-se la aducerea în fața justiției moldovene a lui Vladimir Plahotniuc. „Dacă nu renunți când e greu și continui […]
16:40
Toto Dumitrescu a fost plasat în arest la domiciliu. De ce au schimbat judecătorii decizia în cazul fiului lui Ilie Dumitrescu # Gândul
Schimbare de ultimă oră în cazul lui Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii. Judecătorii au schimbat decizia în cazul tânărului actor, care a fugit de la locul unui accident. După ce a fost prins și dus la analize medicale, Toto Dumitrescu a fost depistat pozitiv la substanțe halucinogene. […]
16:20
Este pe cale Orientul Mijlociu să creeze un „NATO islamic”? Deutsche Welle: Atacul israelian asupra Qatarului creează premisele # Gândul
Atacul Israelului asupra liderilor Hamas aflați în exil în Qatar generează schimbări în politicile defensive ale statelor arabe, iar unii politicieni cer crearea unei alianțe islamice după modelul NATO, conform postului german Deutsche Welle. Qatarul nu a avut capabilitățile necesare pentru a se apăra de atacul israelian. Statele Unite, principalul aliat al Israelului, au o […]
16:20
Război între polițiști și premierul Ilie Bolojan. Oamenii legii, AMENINȚĂRI explicite dacă se blochează pensionările la 48 de ani # Gândul
Polițiștii îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că pune în pericol siguranța României, invocând ca argument faptul că acesta nu va mai permite pensionarea la vârste timpurii. Miercuri, Bolojan a avertizat că fenomenul pensionăriilor la doar 48 de ani trebuie să înceteze. Polițiștii din MAI reacționează vehement după ce premierul a declarat, miercuri, explicit că […]
16:20
„Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor # Gândul
Când nu își pune semnătura pe angajările controversate cu iz de „USR-iști plantați la stat” – așa cum Gândul a dezvăluit în exclusivitate la Iprochim și Avioane Craiova –, ministrul Economiei, Radu Miruță, are un alt hobby. Regizează scenete pentru pagina lui de Facebook și a partidului. Ministrul pare mai degrabă într-o campanie de marketing […]
16:20
O nouă speranță pentru pacienții cu ALZHEIMER. Comisia Europeană aprobă primul tratament care poate încetini evoluția bolii # Gândul
Comisia Europeană a autorizat comercializarea medicamentului Kisnula, destinat tratării stadiilor incipiente ale bolii Alzheimer. Tratamentul, evaluat pozitiv de Agenția Europeană pentru Medicamente, ar putea încetini deteriorarea cognitivă și funcțională la o parte dintre pacienți. Decizia marchează un pas important în lupta cu o boală pentru care, până acum, soluțiile erau limitate. Totuși, autoritățile europene au […]
