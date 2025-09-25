FCSB a început cu dreptul faza principală a Ligii Europa. A învins în deplasare Go Ahead Eagles
Digi24.ro, 25 septembrie 2025 21:50
FCSB a învins formaţia olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiţiei de fotbal Europa League.
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: „Toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis” # Digi24.ro
Nicușor Dan a declarat joi la Digi24, despre anularea alegerilor, că „toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis”. În același timp, șeful statului susține că apreciază curajul fostului președinte și instituțiile care au fost în CSAT pentru „o decizie extrem de neobișnuită”.
Președintele Nicușor Dan, despre complicitățile din cazul Călin Georgescu. „Români cu mulți bani” # Digi24.ro
Invitat în studioul Digi 24, președintele României, Nicușor Dan, întrebat dacă, din informațiile pe care le deține, bănuiește sau are dovedi despre o eventuală implicare a instituțiilor statului în rețeaua Călin Georgescu, a spus că acesta a avut în spate „o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”.
FCSB a învins formaţia olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiţiei de fotbal Europa League.
De ce polonezii au tras în dronele rusești care au intrat în spațiul lor aerian și noi nu. Explicația președintelui României # Digi24.ro
Invitat în studioul Digi 24 în ziua în care CSAT a decis cine decide doborârea dronelor care pătrund în spațiul aerian românesc, președintele României, Nicușor Dan, a explicat de ce România nu a doborât drona rusească pătrunsă recent în spațiul nostru aerian, spre deosebire de Polonia, care a doborât câteva dintre cele care i-au invadat spațiul aerian.
Nicușor Dan, despre numirea șefului SRI: „Va trebui să prevenim excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, în direct la Digi24, că numirea unui director civil la Serviciul Român de Informații ar trebui să fie o garanție că „excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului” vor dispărea.
Nicușor Dan: „Au fost 80.000 de atacuri cibernetice în perioada alegerilor.” Cum combate România războiul hibrid al Rusiei # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că, în ce privește acțiunile Rusiei de dezinformare, „colaborăm bine cu partenerii occidentali, în timp ce încercăm să ajutăm și Republica Moldova. Șeful statului amintește că în perioada alegerilor au fost efectuate 80.000 de atacuri cibernetice asupra României.
Trump caută soluții să-l forțeze pe Putin să-și retragă armata din Ucraina. Ce propunere i-a făcut lui Erdogan # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat, joi, că este pregătit să ridice sancţiunile impuse de SUA împotriva sectorului de apărare al Turciei „aproape imediat”, dacă Ankara nu va mai cumpăra petrol din Rusia. Declarația a fost făcută înaintea unei întâlniri la Casa Albă cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Forţele armate ale Germaniei se vor antrena în oraşul Hamburg (nord), începând de joi până sâmbătă, în cadrul unor exerciţii denumite „Red Storm Bravo”, în cursul cărora îşi vor testa răspunsul la un scenariu fictiv de escaladare militară la graniţa dintre Rusia şi statele baltice. În paralel, țările UE încep vineri, pentru prima oară, o dezbatere pe tema edificării unui „zid” de apărare a blocului comunitar împotriva dronelor.
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli, din nou audiat de DIICOT. Ce vor să afle procurorii (surse) # Digi24.ro
Adolescentul de 17 ani suspectat că a expediat mesaje de amenințare cu masacre către școli și spitale din România va fi audiat din nou în această seară la DIICOT, potrivit surselor Digi24.
Germania avertizează că sateliții Rusiei îi urmăresc pe cei germani. „Îi pot perturba, orbi, manipula” # Digi24.ro
Ministrul Apărării din Germania a avertizat joi, că sateliții țării sale sunt urmăriți de sateliții ruși. În cadrul unei conferințe organizate la Berlin, Boris Pistorius și-a exprimat îngrijorarea cu privire la doi sateliți Luch/Olymp aflați în apropierea sateliților Intelsat utilizați de forțele armate germane și de alte entități.
Ministrul Pîslaru avertizează: România are mai puțin de un an pentru utilizarea celor 13 miliarde de euro din PNRR # Digi24.ro
Dragoş Pîslaru a declarat joi, despre Planul Național de Redresare și Reziliență, că în jur de 13 miliarde de euro ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a adăugat că PNRR „a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim în jurul acestui proiect”.
Va fi război, spune ambasadorul Rusiei într-o țară occidentală. Amenințarea lui, replică la declarațiile lui Trump # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei în Franța a declarat joi, în replică la afirmația președintelui american Donald Trump privind doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO, că acest lucru ar însemna război.
Fiul unui afacerist român a fost prins în Italia, unde fugise după ce a fost condamnat pentru un accident mortal # Digi24.ro
Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iaşi, care fusese dat în urmărire generală după ce fusese condamnat la cinci ani de închisoare pentru comiterea unui accident soldat cu moartea unei persoane, a fost prins în Italia.
Bulgaria ia o decizie care ar putea afecta Ungaria: va suspenda tranzitul gazelor rusești pentru contractele pe termen scurt în 2026 # Digi24.ro
Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pentru contractele pe termen scurt în 2026, ca parte a planurilor Uniunii Europene de a întrerupe complet importurile de gaze rusești, a declarat premierul Rosen Jeliazkov pentru agenția de știri bulgară BTA, scrie eKathimerini. Această decizie ar putea afecta Ungaria, deoarece gazul natural ajunge și în Ungaria prin Bulgaria.
Toto Dumitrescu scapă de arestul preventiv după ce a fugit de la locul accidentului, fiind drogat. Măsura dispusă de instanță # Digi24.ro
Tribunalul Bucureşti a decis joi eliberarea din arestul preventiv a actorului Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, şi plasarea acestuia în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat că a produs un accident de maşină în cartierul Primăverii din Capitală şi a fugit de la faţa locului.
O bază militară din nord-estul Franţei a fost survolată de mai multe drone. Ce spun autoritățile # Digi24.ro
Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în acest weekend deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franţei, a declarat joi pentru AFP delegaţia militară departamentală (DMD), confirmând o informaţie publicată de ziarul local L'Union, citat de News.ro.
Alegeri în Republica Moldova. MAE acuză o campanie de manipulare, după ce un deepfake cu Oana Țoiu s-a viralizat pe internet # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că circulă pe rețelele de socializare un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei Oana Țoiu. „În contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice și de a susține narativele de propagandă statală”.
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute de generali și amirali din întreaga lume # Digi24.ro
Pentagonul a convocat oficiali militari din întreaga lume pentru o reuniune în Virginia. Nici măcar generalii de rang înalt și nici personalul lor nu cunosc motivul reuniunii, scrie The Washington Post.
A murit cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. Mesajul președintelui Nicușor Dan # Digi24.ro
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani, a informat Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, într-un comunicat de presă. Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj, că a aflat „cu profundă tristeţe” vestea trecerii la cele veşnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Şeful statului transmite condoleanţe „tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale” şi aminteşte că amintirea sa rămâne „strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”.
Polițist, prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 15.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal # Digi24.ro
Un polițist din județul Neamț a fost prins în flagrant de procurorii DNA Bacău în timp ce primea 15.000 de euro de la un individ căruia îi promisese că poate interveni pe lângă organele de anchetă pentru a nu fi arestat într-un dosar penal, au dezvăluit surse judiciare pentru Digi24.ro. Polițistul mai primise anterior alți 13.000 de euro de la același individ, pentru a interveni în alt dosar.
Încă o țară din UE interzice intrarea pe teritoriul său a unui lider din blocul pro-rus de la Chișinău # Digi24.ro
Polonia i-a interzis Irinei Vlah - fostă guvernatoare prorusă a Unităţii Teritoriale Administrative Autonome Găgăuzia (UTA) din sudul Republicii Moldova - accesul pe teritoriul său pe o perioadă de cinci ani, potrivit unui anunţ făcut joi de Ministerul polonez de Externe, care i-a imputat sprijinul acordat Moscovei pentru a interfera în alegerile parlamentare din Republica Moldova, relatează Reuters.
Guvernul continuă Programul pentru școli al UE până în 2029: peste 1,8 milioane de copii vor primi zilnic produse alimentare # Digi24.ro
Executivul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre de Guvern prin care va continua Programul pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023-2029, cât și bugetul pentru anul școlar 2025-2026. Cele 798,1 milioane lei vor asigura distribuirea zilnică a fructelor și legumelor, laptelui și produselor lactate, produselor de panificație pentru peste 1,8 milioane de preșcolari și elevi.
Șapte avioane americane, mobilizate pentru identificarea și interceptarea a patru avioane militare rusești în largul Alaskăi # Digi24.ro
Avioane americane de luptă, printre care patru F-16, au fost mobilizate în urma apropierii unor avioane rusești de Alaska, potrivit NORAD, citat de TVPWorld.
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta” # Digi24.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a avut, joi, o reacție furioasă după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că va ataca Kremlinul, dacă Moscova continuă războiul împotriva ţării sale. În replică, Medvedev l-a amenințat cu bomba nucleară. „Ar trebui să ştie că Rusia poate folosi arme în faţa cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja”, a spus el. În plus, a ţinut să transmită și un avertisment Statelor Unite.
Ministerul Apărării din R. Moldova: Documente false despre mobilizare militară circulă online. Scopul e panica înaintea alegerilor # Digi24.ro
Ministerul Apărării din Republida Moldova a avertizat că pe canalele de Telegram circulă din nou așa-zise „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. Instituția a subliniat, în comunicatul de presă, că aceste documente sunt false, aceasta fiind o nouă tentativă de a răspândi zvonuri despre o presupusă pregătire de război.
Mesajul lui Donald Tusk, după ce Trump și-a schimbat discursul față de Ucraina: „Mai bine adevărul decât iluzii” # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk a reacționat joi, 25 septembrie 2025, după ce președintele american Donald Trump și-a schimbat discursul față de Ucraina, susținând că țara condusă de Volodimir Zelenski își poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.
Şoşoacă s-a plâns la Russia Today că este persecutată politic, pentru că are relații bune cu Rusia, China și Palestina # Digi24.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS România, s-a plâns la postul puterii de la Moscova, Russia Today, că este persecutată politic și juridic. Parchetul General a solicitat Parlamentului European, zilele trecute, ridicarea imunităţii europarlamentarei, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care propagandă legionară. Șoșoacă s-a victimizat la postul rusesc și a atacat UE.
Fostul lider al mișcării unioniste din Republica Moldova a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Cine este Iurie Roșca # Digi24.ro
Iurie Roșca, fost lider al mișcării unioniste din Republica Moldova, demonstrat ulterior drept colaborator al serviciilor de la Moscova, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Fostul lider al partidului PPCD a reușit să fugă în afara țării înainte de pronunțarea instanței.
Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi declaraţiile făcute săptămâna aceasta de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, dacă o astfel de măsură este necesară.
La ce beneficiu NU sunt dispuși să renunțe angajații. Este unul dintre cele mai apreciate din România # Digi24.ro
Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc: „Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei” # Digi24.ro
„Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”, a scris joi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-o postare pe Facebook, după ce Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia. O reacție a avut și premierul Dorin Recean, care susține că oligarhul va rămâne mereu „un infractor ce a subjugat instituțiile statului în interes personal și de clan”.
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orbán, îndemnându-l să reconsidere dependența continuă a Ungariei de petrolul rusesc. Conversația, confirmată de ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó, s-a axat pe securitatea energetică în Europa Centrală și a avut loc cu ocazia Adunării Generale a ONU, informează TVPWorld. Szijjártó s-a întreținut cu ministrul rus de Externe, tot la ONU, potrivit hirado.hu.
Ministerul Apărării a rămas fără bani de pensii și salarii. Când se va debloca situația (surse) # Digi24.ro
Ministerul Apărării nu mai are bani suficienți pentru a plăti pensiile și salariile până la finalul acestui an, au declarat surse politice pentru Digi24. Situația ar urma să fie rezolvată după rectificarea bugetară, când o parte din bani vor fi mutați de la investiții.
Momentul în care valurile taifunului Ragasa sparg ușile din sticlă ale unui hotel din Hong Kong # Digi24.ro
Super-taifunul Ragasa a făcut ravagii în Hong Kong, unde un val uriaș de apă a distrus ușile din sticlă ale hotelului Fullerton Ocean Park din Aberdeen, inundând imediat recepția, conform Daily Mail.
Un bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână în Tulcea a fost prins după 26 de ani de la crimă # Digi24.ro
Procurorii de la Parchetul General au reţinut un bărbat acuzat că, în urmă cu 26 de ani, a violat şi ucis o bătrână în vârstă de 75 de ani, într-un sat din judeţul Tulcea.
Comisia Europeană a autorizat comercializarea unui medicament pentru tratarea bolii Alzheimer în stadii incipiente # Digi24.ro
Comisia Europeană a aprobat comercializarea medicamentului Kisunla, destinat tratării stadiilor incipiente ale bolii Alzheimer. Potrivit instituției, tratamentul poate încetini evoluția problemelor cognitive și funcționale la anumiți pacienți, pe baza evaluării pozitive a Agenției Europene pentru Medicamente.
Serviciul de emitere rovinietă şi peaj prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi, vineri # Digi24.ro
Serviciul de emitere rovinietă şi peaj prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi vineri, ca urmare a lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
O platformă online propune rușilor interesați de obținerea cetățeniei române servicii care le garantează un buletin și un pașaport românesc, totul „începând doar de la două mii de euro”
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană, refuză. „Cam asta trebuie să știți despre NATO” # Digi24.ro
Lituania nu dispune de avioane de vânătoare proprii și are doar un sistem de apărare aeriană fragmentat, ceea ce face ca apărarea spațiului său aerian să fie lăsată în grija aliaților săi din NATO.
Șapte din nouă „limite planetare” au fost depășite: oceanele devin mai acide. Cercetătorii trag un semnal de alarmă # Digi24.ro
Nivelul acidităţii oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosisteme stabile şi durabile, anunţă un institut de cercetare, care conchide că şapte dintre cele nouă „limite planetare” au fost astfel depăşite.
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale” # Digi24.ro
Un senator rus din Ucraina ocupată a recunoscut că Moscova pierde teren în războiul cu drone și că războiul său împotriva Kievului a ajuns într-un impas.
Decizii privind doborârea aeronavelor care încalcă spațiul aerian al României. Anunțul ministrului Apărării după ședința CSAT # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat, joi, la Palatul Cotroceni, că în ședința CSAT a fost completat cadrul metodologic de aplicare a legislației privind doborârea dronelor și avioanelor militare cu pilot care încalcă spațiul aviatic european.
Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini. Apelul autorităților la populație: „Nu intrați în panică!” # Digi24.ro
Un exercițiu de amploare se desfășoară în Dâmbovița: peste 500 de militari români și străini participă la simulări tactice și scenarii cu situații de criză. Autoritățile fac apel la populație să nu intre în panică, pentru că totul face parte dintr-un exercițiu de pregătire.
„Aripile Sionului” au evitat țările europene în drumul spre SUA. Premieră pentru avionul care l-a dus pe Netanyahu în New York, la ONU # Digi24.ro
Pentru prima dată, avionul prim-ministrului israelian și-a extins ruta de zbor către SUA, ocolind spațiul aerian european. În călătoriile anterioare, avionul a survolat mai multe țări europene, dar de data aceasta oficialii responsabili cu plănuirea zborului au decis să adauge câteva sute de kilometri la ruta de zbor și să se survoleze Marea Mediterană, scrie Haaretz.com.
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani # Digi24.ro
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a mărturisit că a păstrat cadavrul fiicei sale într-un aparat frigorific de mari dimensiuni timp de două decenii. Poliția a confirmat că bătrâna s-a prezentat la secție împreună cu un membru al familiei și a declarat că trupul, aparținând fiicei sale născute în 1975, se afla ascuns în locuința ei din Tokyo.
Zelenski sugerează că Ucraina va ținti centrele de putere din inima Rusiei: „Trebuie să-și găsească adăposturi antiaeriene” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment pentru oficialii de la Kremlin. Potrivit lui, oficialii ruși ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antiaerian.
Patru pădurari condamnați pentru furt de lemne, concediați din Romsilva. Minister: Astfel de angajați au rămas ani de zile în funcții # Digi24.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă, joi, că patru pădurari condamnaţi definitiv pentru furt de lemne din Ocolul Silvic Cărbunești şi Ocolul Silvic Motru, unii chiar de două ori, au fost concediaţi din Romsilva.
Lista alimentelor de bază pentru care este plafonat adaosul comercial până la 31 martie 2026 # Digi24.ro
Guvernul a adoptat joi ordonanța de urgență prin care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026. Într-un comunicat de presă, Palatul Victoria precizează că decizia are în vedere garantarea accesului populaţiei, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază şi protejarea consumatorul final.
