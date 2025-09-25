Nicuşor Dan: Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este aliniată cu Moscova
StirileProtv.ro, 25 septembrie 2025 23:20
Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este "aliniată cu Moscova", a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
23:20
Keir Starmer: Comentariile lui Donald Trump despre aplicarea legii sharia la Londra sunt ridicole # StirileProtv.ro
Premierul britanic Keir Starmer a apreciat ca absurdă şi ridicolă afirmaţia preşedintelui american Donald Trump conform căreia Londra "vrea să treacă la legea sharia", notează AFP.
23:20
Adolescentul care a trimis mailurile de ameninţare cu atacuri armate a fost reţinut pentru ameninţare în scop terorist # StirileProtv.ro
Adolescentul de 17 ani care ar fi trimis e-mailurile în care ameninţa cu comiterea de atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din România a fost reţinut de poliţişti şi procurori DIICOT pentru ameninţare în scop terorist.
23:20
Nicuşor Dan: Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este aliniată cu Moscova # StirileProtv.ro
Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este "aliniată cu Moscova", a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan.
Acum 2 ore
22:30
Nicuşor Dan: Călin Georgescu a avut în spate o reţea de români cu bani, nu a fost un „călăreţ singuratic” # StirileProtv.ro
Candidatul la prezidenţialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost un "călăreţ singuratic", ci "a avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani", a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
22:20
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile # StirileProtv.ro
Diplomaţi europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceastacă NATO este pregătită să reacţioneze ferm la orice nouă încălcare a spaţiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor ruseşti, au declarat oficiali citaţi de Bloomberg.
22:10
CNN: Şeful Pentagonului a convocat sute de ofiţeri superiori americani din întreaga lume pentru o întâlnire neobişnuită # StirileProtv.ro
Sute de generali şi amirali americani din întreaga lume au fost chemaţi în Virginia pentru o întâlnire cu secretarul Apărării Pete Hegseth marţea viitoare, au declarat mai mulţi oficiali americani pentru CNN.
22:10
Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității # StirileProtv.ro
Rusia este responsabilă pentru "încălcări grave" ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, aceste încălcări putând "echivala cu crime de război, iar, în unele cazuri, posibil chiar cu crime împotriva umanităţii”.
22:10
Cercetătorii australieni au dezvoltat un cocktail viral dedicat spitalelor, pentru a combate superbacteriile # StirileProtv.ro
Oamenii de știință australieni au creat un cocktail viral capabil să combată infecțiile rezistente la antibiotice, oferind speranță împotriva superbacteriilor, potrivit agenției Xinhua.
22:00
FCSB a început cu dreptul faza principală a Ligii Europa: scor 1-0 cu Go Ahead Eagles # StirileProtv.ro
Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa.
21:50
Horoscop 26 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu # StirileProtv.ro
Horoscop 26 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi liniștită. O să avem timp și pentru sufletul nostru, să ne bucurăm de ce avem, că suntem sănătoși, și câte și mai câte.
Acum 4 ore
21:20
După ce a ”îmbrăcat” un nud în filmul ”Oppenheimer”, China a transformat un cuplu gay într-unul heterosexual # StirileProtv.ro
Un film australian care a fost modificat digital pentru a transforma un cuplu de același sex într-unul heterosexual a stârnit reacții negative din partea spectatorilor din China.
21:20
O femeie suferă de o boală incurabilă provocată de o grefă luată de la cadavre, după o operație făcută în UK # StirileProtv.ro
Natalie Bralee-Brett, de 53 de ani, a trecut printr-o operație când avea trei ani, pentru că s-a născut cu o malformație congenitală a coloanei vertebrale și a măduvei spinării.
21:20
Alertă alimentară în România. Un lot de salată cu icre a fost retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase # StirileProtv.ro
Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de la vânzare din supermarketurile Kaufland, din cauză că există riscul de infectare cu Listeria monocytogenes. Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume acest produs.
20:50
Ministrul Investițiilor: România are de cheltuit 13 miliarde de euro din bani europeni în mai puțin de un an # StirileProtv.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre PNRR, că suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an.
20:50
Noi tratamente împotriva Alzheimer: UE a autorizat un medicament promițător, dar cu efecte secundare grave posibile # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană a aprobat joi, cu anumite condiţii importante, medicamentul Kisunla al companiei farmaceutice Eli Lilly, care face parte dintr-o nouă generaţie de tratamente împotriva maladiei Alzheimer, informează AFP.
20:40
Microsoft blochează utilizarea tehnologiei sale de către Israel în supravegherea în masă a palestinienilor # StirileProtv.ro
Microsoft a întrerupt accesul armatei israeliene la tehnologia pe care aceasta o folosea pentru a opera un sistem de supraveghere extins, ce colecta zilnic milioane de apeluri telefonice ale civililor palestinieni din Gaza, relatează The Guardian.
20:30
”Invitație la masacru”. Polițiștii din Rio de Janeiro vor primi bonusuri pentru criminalii pe care îi ucid # StirileProtv.ro
Activiștii pentru drepturile omului și-au exprimat indignarea după ce parlamentul din Rio de Janeiro a aprobat planuri de a plăti ofițerilor de poliție un „bonus specific Vestului Sălbatic” pentru „neutralizarea infractorilor” în timpul operațiunilor.
20:30
Ţările UE vor examina vineri posibilitatea edificării unui „zid anti-drone” pentru protejarea blocului comunitar # StirileProtv.ro
Ţările membre ale Uniunii Europene vor dezbate vineri, pentru prima oară, propuneri privind edificarea unui "zid" de apărare a blocului comunitar împotriva dronelor, elaborate în viteză după mai multe incursiuni aeriene ale Rusiei, relatează AFP.
20:30
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc # StirileProtv.ro
Donald Trump s-a declarat pregătit să ridice sancțiunile împotriva Turciei, dar i-a cerut lui Recep Tayyip Erdogan să nu mai cumpere petrol din Rusia, relatează AFP.
20:30
Proiect: Sute de copii din Bucureşti ar putea primi până la 500 lei pentru achiziţionarea ochelarilor. Care sunt condițiile # StirileProtv.ro
Un număr de 900 de copii din Bucureşti ar urma să beneficieze de un sprijin de până la 500 de lei pentru achiziţionarea ochelarilor, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei.
20:20
Macron: Donald Trump este în prezent "mai aproape decât a fost vreodată" de Ucraina # StirileProtv.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a estimat că omologul său american Donald Trump este în prezent "mai aproape decât a fost vreodată" de Ucraina şi speră că acest lucru va ajuta la "creşterea presiunii" asupra Rusiei, relatează AFP.
20:20
Comisia Europeană a alocat încă 50 de milioane de euro pentru ajutor umanitar în Gaza și Cisiordania, a anunțat joi executivul comunitar.
20:10
Alertă maximă în Danemarca. Ministru: „Un atac hibrid cu diferite tipuri de drone, totul indică un actor profesionist” # StirileProtv.ro
Pentru a doua oară în această săptămână, drone misterioase au perturbat spațiul aerian al Danemarcei.
20:00
Românii pierd un an în trafic pe parcusul a 35 de ani de muncă. Am putea câștiga timp cu o infrastructură dezvoltată # StirileProtv.ro
Din 35 de ani de muncă, aproape un an îl pierdem pe drumul spre și dinspre serviciu. Asta ne arată un studiu european privind naveta.
20:00
Mesajul transmis de Vladimir Plahotniuc cu o zi înainte să fie extrădat în R. Moldova. Riscă până la 15 ani de închisoare # StirileProtv.ro
După șase ani de fugă, oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Atena la Chișinău, sub escorta mascaților.
19:50
Dezechilibre uriașe între zona Bucureștiului și restul țării. Care sunt salariile și industriile în care au crescut # StirileProtv.ro
Anul trecut, angajatorii au simțit din plin presiunea creșterii costului forței de muncă. În medie, au plătit peste 8.000 de lei brut pentru fiecare angajat. Creșterile salariale au fost mai vizibile în educație, construcții și servicii.
Acum 6 ore
19:40
MAE avertizează: Conţinut pe social media ce atribuie fals ministrului Oana Ţoiu afirmaţii privind Republica Moldova # StirileProtv.ro
MAE denunţă un fals apărut pe social media, atribuit Euronews, cu declaraţii inventate ale ministrului de Externe. Incidentul a fost raportat instituţiei UE responsabile cu gestionarea acestor cazuri.
19:30
Cu o rată de 60% a analfabetismului funcțional, ministerul schimbă radical testările. Probleme care stimulează gândirea # StirileProtv.ro
În premieră, școlarii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor primi la evaluările din mai și subiecte inspirate din testările internaționale, cum ar fi PISA.
19:30
Parchetul European condus de Codruța Kovesi declanșează proceduri disciplinare împotriva procurorului său din Bulgaria # StirileProtv.ro
Parchetul European condus de românca Laura Codruța Kovesi a anunțat joi declanșarea procedurii disciplinare împotriva procurorului său din Bulgaria. Este pentru prima dată când Parchetul European recurge la o astfel de măsură.
19:30
Se reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută disperați oameni # StirileProtv.ro
Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului, pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că, de ani de zile, au mari dificultăți în a-și găsi angajați.
19:20
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale # StirileProtv.ro
În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.
19:10
Reacția dură a ambasadorului Rusiei în Franța, întrebat ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc: Va fi război # StirileProtv.ro
În ultimele două săptămâni, au crescut intruziunile în spațiul NATO: drone de atac în Polonia, MiG-39 în Estonia, drone de supraveghere în Copenhaga și Oslo, ceea ce ridică semne de întrebare privind reacția necesară, notează RTL.
19:10
Alegeri în Republica Moldova. Dodon și-a chemat în stradă susţinătorii pentru a-şi apăra votul, în „ultima bătălie” # StirileProtv.ro
Fostul președinte moldovean Igor Dodon le cere susținătorilor să iasă în stradă după alegerile din 28 septembrie pentru a-și apăra „victoria”, relatează EFE.
19:10
Victor Negrescu: Rusia ar cheltui 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile, inclusiv prin reţele din România # StirileProtv.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile.
19:10
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară spune că a colaborat cu o fată de 14 ani # StirileProtv.ro
După ore întregi de audieri, adolescentul suspectat că a trimis mesaje de amenințare în zeci de școli, spitale și alte instituții din România, și-a recunoscut fapta. Mai mult, le-a declarat anchetatorilor că a avut și un complice - o fată de 14 ani.
19:10
Guvernul pregătește două rectificări bugetare în decurs de o lună. Subvențiile partidelor ar putea fi reduse cu 10% # StirileProtv.ro
Guvernul se pregătește pentru o nouă împărțire a banilor din buget. Ar urma să facă două rectificări bugetare într-un interval de o lună. Liderii coaliției s-au reunit într-o ședință ca să negocieze cine va primi mai mulți bani și cine va pierde.
19:00
O femeie a fost prinsă la volan fără permis în Târgu Neamţ, iar polițistul l-a sunat pe concubinul ei. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un agent de poliţie din judeţul Neamţ a fost reţinut joi de procurorii DNA, după ce a fost prins pe terasa unui restaurant din oraşul Târgu Neamţ în timp ce primea aproape 15.000 de euro mită de la un bărbat.
18:50
Restricții de trafic în București, în weekend. Care sunt arterele închise pentru evenimente culturale și sportive # StirileProtv.ro
Traficul rutier este restricţionat de joi până la finalul săptămânii pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente, a anunţat Brigada Rutieră.
18:10
Un bloc militar pe un ocean de petrol. Statele arabe vor să înființeze un ”NATO islamic”. Ce zic americanii # StirileProtv.ro
Primul atac al Israelului asupra unui stat din Golf provoacă schimbări în politicile de apărare arabe, cu tot mai multe apeluri la cooperare regională și pacte comune de apărare. Unii politicieni au cerut chiar un „NATO islamic”.
18:10
Un adolescent pakistanez a fost condamnat la 100 de ani de închisoare după ce și-a ucis familia, din cauza jocului PUBG # StirileProtv.ro
Un tribunal pakistanez a condamnat un adolescent la 100 de ani de închisoare pentru uciderea mamei, fratelui și a două surori în timpul a ceea ce anchetatorii au descris ca fiind o izbucnire violentă legată de obsesia sa pentru jocul online PUBG.
18:00
Schimbări importante în UK, pentru combaterea migrației ilegale. Se va lansa un card special pentru dreptul la muncă, digital # StirileProtv.ro
Fiecare adult din Marea Britanie va avea nevoie de un nou card de identitate digital emis de guvern, conform planurilor care vor fi prezentate de Sir Keir Starmer, premierul britanic.
18:00
Un bărbat a pierdut mii de lei la jocuri de noroc și s-a răzbunat distrugând aparatele cu toporul într-o sală din Craiova # StirileProtv.ro
Nervos ca a pierdut mii de lei la păcănele un bărbat din Craiova a făcut prăpăd.
18:00
MAE avertizează: România e pusă la zid pe nedrept în scandalul zborurilor cu imigranți deportați din Marea Britanie # StirileProtv.ro
Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un mecanism nou, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe.
17:50
Beneficiile aderării la euro: BERD îmbunătățește previziunea privind creșterea economică a Bulgariei. Triplă față de România # StirileProtv.ro
Economia bulgară ar urma să crească cu 3,2% în 2025, potrivit noului raport "Regional Economic Prospects", publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pe site-ul BERD.
17:50
Preşedintele Autorităţii Palestiniene la ONU: Respingem ceea ce a comis Hamas pe 7 octombrie în Israel # StirileProtv.ro
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat joi, în discursul susţinut prin videoconferinţă la Adunarea Generală a ONU de la New York, că atacurile din 7 octombrie împotriva Israelului "nu au reprezentat poporul palestinian".
Acum 8 ore
17:40
Noul guvern lituanian promite că va investi masiv în apărare şi va continua sprijinul pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Noul guvern lituanian, condus de social-democrați și învestit joi, promite investiții în apărare, sprijin pentru Ucraina și o apropiere de China, transmite AFP.
17:40
Un copil de 12 ani din Bistrița a fost strâns de gât de un bărbat necunoscut, după ce l-ar fi stropit din greșeală cu apă # StirileProtv.ro
Polițiștii din Bistrița caută un bărbat care a agresat un copil de 12 ani. Băiatul i-a povestit tatălui că incidentul s-ar fi petrecut în timp ce se plimba cu bicicleta împreună cu doi prieteni.
17:40
Un timișorean s-a dus să-și vadă apartamentul eliberat de chiriaș, iar ce a găsit l-a făcut să sune imediat la 112 # StirileProtv.ro
Descoperire șocantă pentru proprietarul unui apartament din centrul Timişoarei.
17:40
Toto Dumitrescu scapă de arestul preventiv şi va sta în arest la domiciliu, după ce ar fi condus drogat # StirileProtv.ro
Tribunalul Bucureşti a dispus joi eliberarea din arest preventiv a actorului Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, şi plasarea lui în arest la domiciliu, în dosarul pentru accidentul produs în Primăverii, de la care a fugit.
17:40
Slovenia impune interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu # StirileProtv.ro
Slovenia a impus joi o interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, o măsură care survine în urma unei interdicţii impuse în iulie pentru doi miniştri israelieni de extrema dreaptă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.