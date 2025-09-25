Opinie altfel, în direct, după succesul FCSB-ului: „Victoria o împovărează. În campionat arde”
Gazeta Sporturilor, 25 septembrie 2025 23:20
Daniel Pancu, fostul atacant al naționalei României, a fost invitat la GSP Live Special și a analizat Go Ahead Eagles - FCSB, scor 0-1, din prima etapă a grupei unice de Europa League.Pancu a declarat în emisiunea moderată de Mihai Mironică faptul că victoria obținută de FCSB în Țările de Jos îi obligă pe roș-albaștri să caute în continuare punctele în Europa League, punând tot mai mult în pericol calificarea în play-off-ul Superligii. ...
• • •
Fostul fotbalist roș-albastru a avut un remarcat surpriză după Go Ahead Eagles - FCSB: „Este unul dintre cele mai bune meciuri ale lui” # Gazeta Sporturilor
Stelian Stancu (44 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, a comentat victoria roș-albaștrilor în fața celor de la Go Ahead Eagles în Europa League, scor 1-0, în studioul GSP Live Special. Deși David Miculescu a marcat unicul gol al partidei în minutul 13, remarcatul lui Stelian Stancu a fost Baba Alhassan, mijlocaș central defenisv integralist în duelul din Olanda.VIDEO. ...
MM Stoica, pus pe șotii, după victorie: „Aveam chef de glume în prelungiri: «Juri!, Juri!»” + de ce a apărat Târnovanu în alb-negru # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lăudat jucătorii campioanei en-titre din Superliga pentru jocul prestat în victoria din deplasare cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, în prima etapă a grupei din Europa League.Oficialul de la FCSB l-a remarcat în mod special pe Denis Alibec, titular în centru atacului, și înlocuit la pauză cu Daniel Bîrligea. ...
Antrenorul lui Go Ahead Eagles acuză, după eșecul cu FCSB: „Astea sunt legile fotbalului european” # Gazeta Sporturilor
FCSB a câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, în prima etapă a grupei de Europa League. Melvin Boel, antrenorul olandezilor, a fost dezamăgit că echipa lui nu a marcat, în ciuda posesiei superioare.Aceeași idee principală a avut-o și Mats Deijl, căpitanul lui Go Ahead Eagles. Câștigătoarea Cupei Olandei din sezonul trecut a avut o posesie de 73,4% în meciul cu roș-albaștrii, jucat în Țările de Jos, dar s-a lovit de intervențiile lui Ștefan Târnovanu. ...
Ștefan Târnovanu a numit persoana care l-a făcut să-i exaspereze pe olandezi: „M-a ajutat mult că am vorbit cu ea” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, speră ca victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, să fie declicul campioanei României, care se află într-o situație problematică în Liga 1, unde are doar 7 puncte în 10 etape.Târnovanu a declarat că prestația solidă din poartă se datorează unei discuții cu soția lui, care l-a încurajat după eșecul cu Botoșani, scor 1-3. ...
Ce scrie presa din Olanda, după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: „Am avut de-a face cu teatrul românilor” # Gazeta Sporturilor
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Presa olandeză a tras o concluzie amară după meciul din prima etapă a grupei unice de Europa League.De asemenea, jurnaliștii din Țările de Jos au fost duri cu Florin Tănase, pe care l-au acuzat că a simulat în repriza a doua, când jucătorul de la FCSB a fost lovit în față de un adversar și s-a prăbușit pe gazon. ...
David Miculescu, eroul celor de la FCSB în Europa League, a comentat victoria în fața olandezilor: „Să nu ne îmbătăm cu apă” # Gazeta Sporturilor
David Miculescu, marcatorul golului din partida Go Ahead Eagles - FCSB, scor 0-1, a comentat victoria roș-albaștrilor din competiția europeană. FCSB a rupt o serie de rezultate negative, bifând prima victorie după 3 meciuri. David Miculescu a declarat că această victorie este foarte importantă pentru moralul echipei, iar aceste puncte obținute ar putea debloca performanțele celor de la FCSB. ...
Elias Charalambous și-a sărbătorit ziua cu un succes în Europa League, dar se gândește la altcineva: „Împart această victorie cu el” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 45 de ani cu o victorie în Europa League, 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles.Tehnicianul cipriot le-a mulțumit jucătorilor pentru cadoul făcut, debutul cu un succes în grupa Europa League, și i-a dedicat victoria lui Mihai Lixandru (24 de ani), care a fost operat de apendicită chiar în Olanda. ...
Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria lui FCSB în Europa League # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul lui FCSB, a jubilat în stilul patronului Gigi Becali (67 de ani), după victoria din prima etapă a grupei Europa League, 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles.„3 puncte!”, a exclamat Darius Olaru la finalul interviului de după meci, exact vorbele rostite de Gigi Becali la aflarea primei adversare din grupa unică din Europa League.Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. ...
Gigi Becali, imediat după Go Ahead Eagles - FCSB: „A fost bulevard! Dacă nu-l scoteam, poate nu mai câștigam” + A numit MVP-ul # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a comentat victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă a grupei unice de Europa LeagueGigi Becali l-a criticat pe David Kiki, și a explicat că schimbările lui Alibec și Edjouma la pauză erau programate. Pe fundașul stânga l-a scos după 45 de minute din cauza prestației lui. Denis Alibec a fost remarcatul patronului de la FCSB, despre care a spus că „și-a revenit”. ...
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, s-a afișat la partida din Europa League cu Go Ahead Eagles cu un Tudor Black Bay Chronograph cu cadran roz.Cu acest accesoriu s-a afișat și David Beckham în 2024, fiind o colaborare a brand-ului cu Inter Miami, echipa englezului din MLS.FOTO. Elias Charalambous, ca David Beckham: accesoriul roz care i-a purtat noroc+1 FOTOCeasul a fost lasnsat de compania Tudor în 2023. ...
10 concluzii după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1, în prima etapă de pe tabloul principal Europa League.1. Miracolele există: FCSB nu primește gol!2. Deși raportul ocaziilor - 6-5 - indică un avantaj al olandezilor, superfluu odată cu ultimul fluier al lui Tohver.3. Go Ahead Eagles nu e vreun club premium, doar o echipă mediocră din Olanda. Au angajat un antrenor cu diplome, nu cu nume de fotbalist. ...
Dorinel Munteanu vede deja două retrogradate și dă verdictul: „Ea e revelația campionatului, nu Botoșani!” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Dorinel Munteanu (57 de ani) consideră că Unirea Slobozia este revelația acestui sezon din Superliga. Ialomițenii ocupă locul 6 după primele 10 etape, după ce formația pregătită de Andrei Prepeliță (39 de ani) a bifat 5 victorii, două remize și 3 înfrângeri, acumulând 17 puncte.„Neamțul” este de părere și că nou-promovatele Metaloglobus și Csikszereda nu au nicio șansă de a rămâne în Liga 1. ...
Carlo Ancelotti: „Abramovich m-a dat afară pentru că l-am scos pe jucătorul lui favorit” # Gazeta Sporturilor
Carlo Ancelotti (66 de ani), actualul selecționer al naționalei Braziliei, a dezvăluit că nimic nu se compară cu presiunea pe care a simțit-o lucrând pentru Roman Abramovich, în calitate de antrenor al lui Chelsea.După o carieră de succes ca fotbalist, bifând peste 300 de meciuri precum Parma, AS Roma și AC Milan, Carlo Ancelotti a devenit unul dintre cei mai buni antrenori din istorie. ...
David Miculescu a marcat primul gol al celor de la FCSB în faza grupelor Europa League din acest sezon. Fotbalistul a înscris în Go Ahead Eagles - FCSB în minutul 13 al partidei.Denis Alibec a centrat din flancul stâng, David Miculescu a preluat cu spatele la poartă, a pivotat și l-a înfrânt pe portarul celor de la Go Ahead Eagles. Cu acest gol, David Miculescu a ajuns la 9 reușite în cupele europene și a egalat performanțele altor atacanți care au jucat în roș-albastru. ...
Suma amețitoare cu care Donald Trump l-a convins pe Conor McGregor să participe în gala UFC de la Casa Albă # Gazeta Sporturilor
Conor McGregor (37 de ani), fostul campion UFC la două categorii - pană și ușoară, a dezvăluit suma amețitoare pentru care va reveni în competiție, după 4 ani de absență. Irlandezul va primi 100 de milioane de dolari, plus 100 de „Vize de Aur” pentru a lupta în gala UFC care se va organiza în 2026, la „Casa Albă”. ...
Așteaptă răspunsul lui până mâine! FRH a ofertat primul antrenor pentru a-l înlocui pe Florentin Pera # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Handbal are un prim candidat pentru postul de selecționer ai echipei naționale de feminin, după demisia înaintată de Florentin Pera (45 de ani), joi, 25 septembrie.Potrivit surselor GSP, Bogdan Burcea (53 de ani), „secundul” lui Pera, care și-a înaintat demisia cu două ore înaintea antrenorului principal, a primit o propunere pentru a reveni la lot în calitate de selecționer. ...
FIFA a prezentat mascotele pentru Campionatul Mondial 2026 » 3 animale reprezentative pentru fiecare țară organizatoare # Gazeta Sporturilor
FIFA a prezentat mascotele pentru Campionatul Mondial din 2026, găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Organizatorii au optat pentru trei animale care să reprezinte fiecare țară organizatoare.Statele Unite ale Ameriii vor fi reprezentate de Clutch, vulturul pleșuv, Canada este simbolizată prin Maple, elanul, iar Mexico de Zayu, jaguarul.FOTO. Cum arată mascotele pentru Campionatul Mondial din 2026+1 FOTOFIFA a explicat alegerea pentru fiecare mascotă în parte. ...
Ionuț Rada, fostul fundaș al Rapidului: „Dobre trebuie să învețe să aibă o altă abordare față de suporteri” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada (43 de ani), câștigător a două Cupe cu Rapid, s-a poziționat ferm în conflictul dintre Alex Dobre și câțiva fani din Giulești.La finalul meciului Rapid - Hermannnstadt, pierdut de giuleșteni cu scorul de 1-2, în etapa a 10-a din Superliga, Alex Dobre a mers în fața fanilor, i-a certat pentru atitudinea lor, apoi a fost înjurat de câțiva suporteri. ...
Go Ahead Eagles - FCSB » Campioana debutează în grupa de Europa League, iar Mihai Mironică analizează cu Daniel Pancu și Stelian Stancu la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine joi, 25 septembrie, ora 19:15, cu prilejul meciului dintre Go Ahead Eagles și FCSB, programat de la ora 19:15, în prima etapă a grupei unice din Europa League.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe antrenorul Daniel Pancu, respectiv pe Stelian Stancu, fost fotbalist la FCSB. ...
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, nu are de gând să accepte o posibilă suspendare a Israelului de către FIFA și UEFA. Decizia vine după ce ONU a lansat propunerea excluderii din competiții către cele două foruri.Ies la iveală noi detalii despre situația Israelului în ceea ce privește competițiile oficiale. Mai multe cluburi din Europa ar fi pus presiune pe UEFA pentru excluderea cluburilor israeliene din competițiile europene, potrivit The Times. ...
Ioan Varga anunță că două cluburi tari sunt pe urmele lui Louis Munteanu: „E o discuție care se va reactiva în mercato de iarnă” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre transferul vedetei Louis Munteanu (23 de ani), în contextul în care clubul din Gruia a primit interdicție la transferuri din cauza faptului că aceștia nu au achitat banii pentru transferul atacantului de la Fiorentina.Ioan Varga susține faptul că Ajax și Valencia sunt cluburile care sunt dispuse să îndeplinească condițiile financiare cerute de clubul din Gruia, iar discuțiile se pot reactiva în mercato de iarnă. ...
Instanța a shimbat astăzi măsura preventivă în cazul lui Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, după ce acesta a cauzat un accident, a părăsit locul faptei, iar ulterior a fost depistat pozitiv la cocaină. ...
Decizie radicală luată de Federația Internațională de Schi » Sportivele vor face teste de feminitate pentru a mai putea concura # Gazeta Sporturilor
Cu intenția de a limita participarea sportivelor transgender în probleme feminine, Federația Internațională de Schi a aprobat introducerea testelor de feminitate pentru sportive.În urma reunirii din data de 24 septembrie, la sediul FIS din Zurich, liderii organizației au fost de acord cu luarea acestei decizii, dorind să se „bazeze pe știință și pe fapte biologice”. ...
Go Ahead Eagles - FCSB și cele mai tari meciuri ale zilei, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Dan Bâra, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a revenit astăzi cu o nouă ediție a emisiunii Breaking Bets, în care a pus sub lupă partida dintre Go Ahead Eagles și FCSB, confruntare ce se anunță extrem de interesantă, având în vedere că trupa lui Gigi Becali va întâlni deținătoarea Cupei Olandei într-un moment în care forma campioanei României este una modestă. ...
Breaking Bets: Biletul de cotă 2 de azi, construit din două meciuri de Europa League # Gazeta Sporturilor
În ediția de astăzi a emisiunii Breaking Bets, jurnalistul Dan Bâra a venit cu un nou bilet de cotă 2, construit pe baza jocurilor din Europa League.Biletul are în prim-plan jocurile Go Ahead Eagles – FCSB și RB Salzburg – FC Porto. Campioana României are o misiune dificilă în Olanda, acolo unde va înfrunta deținătoarea Cupei, Go Ahead Eagles. ...
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a intrat în direct cu 3 ore înaintea meciului cu Go Ahead Eagles, primul din grupa principală de Europa League. Acesta a anunțat că mijlocașul Mihai Lixandru (24 de ani) a fost operat chiar în Olanda din cauza unei probleme neprevăzute.Go Ahead Eagles - FCSB are loc în această seară, de la 19:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
ȘOC pentru CFR Cluj! Clubul a primit interdicție la transferuri pe perioadă nedeterminată # Gazeta Sporturilor
Un nou cutremur în Superliga! După ce miercuri UTA a aflat că a primit interdicție la transferuri, o nouă echipă din prima ligă se confruntă cu aceeași problemă! Și CFR Cluj, vicecampioana României, a fost sancționată pentru o perioadă nedeterminată.Decizia FIFA în cazul grupării din Gruia a venit pe 19 septembrie și, comparativ cu UTA, care a primit interdicție pentru trei perioade de mercato, la CFR aceasta este valabilă până când datoriile vor fi plătite. ...
Andrei Cristea (41 de ani) este noul antrenor al celor de la Concordia Chiajna. Ilfovenii l-au demis zilele trecute pe Nicolae Dică (45 de ani) și au ajuns la un acord cu cel care antrena în Liga 3, la Popești Leordeni.Clubul din Liga 2 nu a făcut până la această oră un anunț oficial, însă mutarea a fost anunțată de Popești Leordeni, care susține că tehnicianul „a găsit o ofertă mai bună”. ...
FCSB, în primele 5 din Europa League la un capitol surprinzător! Peste cluburi uriașe ale continentului # Gazeta Sporturilor
În lipsa unui stadion propriu, Arena Națională a devenit de câțiva ani „acasă” pentru FCSB. De altfel, la începutul sezonului, când campioana ultimelor două ediții își disputa meciurile de pe teren propriu în Ghencea, jucătorii declarau că se simt mult mai confortabil pe cel mai mare stadion al țării. ...
Cutremur la naționala de handbal feminin! Selecționerul Florentin Pera și-a dat DEMISIA # Gazeta Sporturilor
Veste șoc la echipa națională de handbal feminin cu mai puțin de două luni înainte de participarea la Campionatul Mondial din 2026! Selecționerul primei reprezentative, Florentin Pera (45 de ani), a demisionat din funcție. Din sursele GSP.ro, alături de acesta, și Bogdan Burcea (53 de ani), antrenorul secund al naționalei, a înaintat demisia către reprezentanții FRH.Despre demisia lui Pera a scris și fanatik.ro. ...
„Bestia” electrică a chinezilor a scris istorie și a reușit recordul mondial de viteză # Gazeta Sporturilor
YangWang U9 Extreme, model al producătorului BYD, a doborât recordul Bugatti pentru cea mai rapidă maşină de serie din lume. Hipermașina electrică din China a atins 496.22 km/h la Automotive Testing Papenburg din Germania, într-un eveniment transmis online. Rezultatul înregistrat acum de YangWang U9 Extreme depășește vechiul record de 490,47 km/h, stabilit în 2019 de Bugatti Chiron Super Sport 300+, potrivit libertatea.ro. ...
Zeljko Kopic, întrebat frontal dacă ar fi dispus să antreneze naționala României # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut joi conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu Universitatea Craiova. Zilele trecute a fost rostit numele croatului drept posibil succesor al selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) la naționala României.Iar tehnicianul lui Dinamo a fost chestionat în conferință despre acest subiect. ...
Încă nu s-au stins ecourile conflictului pe care Alex Dobre, căpitanul Rapidului, l-a avut la finalul meciului cu Hermannstadt cu câțiva așa-ziși suporteri ai formației vișinii. Care, supărați din pricina înfrângerii, dar și deranjați de „îndrăzneala” lui Dobre de a-i înfrunta, l-au înjurat pe acesta în fel și chip. Ca la ușa cortului, dacă nu și mai rău. ...
Julia Simon, de zece ori campioană mondială, acuzată de furt și fraudă » Mii de euro au dispărut din contul colegei sale de lot # Gazeta Sporturilor
Julia Simon (Franța, 28 de anii), de zece ori campioană a lumii la biatlon, va compărea în fața justiției, fiind acuzată de furt și fraudă de pe carduri bancare. Prinma sa audiere este programată pentru 24 octombrie.În 2022 și 2023, Simon a fost acuzată de colega sa din echipa națională, Justine Braisaz-Bouchet, și de unul dintre antrenori că s-a folosit de cardurile lor de credit pentru achiziții personale în valoare totală de aproximativ 2.300 de euro. ...
Încă un român a debutat pentru echipa din Serie A: „Felicitări și mult succes!” # Gazeta Sporturilor
Atacantul român Ioan Vermeșan (18 ani) a debutat miercuri seara pentru Verona, formație aflată în Serie A. Echipa acestuia a întâlnit-o pe Venezia în șaisprezecimile de finală ale Cupei Italiei și a pierdut la loviturile de departajare, după ce tabela indica 0-0 la finalul celor 90 de minute.Moment de neuitat pentru fotbalistul crescut de Politehnica TImișoara. Antrenorul Paolo Zanetti l-a trimis pe teren în minutul 69, după ce i-a luat locul lui Junior Ajayi (20 de ani). ...
Cifrele scot la iveală secretul lui Dinamo: „câinii” nu-și lasă adversarii să tragă la poartă # Gazeta Sporturilor
Dintre toate echipele din Superligă, Dinamo este formația care permite adversarilor cele mai puține șuturi spre poarta proprie: doar 8,72 pe meci, în medie. Acestea vin de la o distanță medie de 19,1 metri, iar valoarea xG asociată este de doar 0,11, ceea ce arată că ocaziile create împotriva „câinilor” au șanse reduse de a se transforma în gol. ...
