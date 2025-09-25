Gigi Becali și-a anunțat decizia imediat după victoria lui FCSB din Olanda
Sport.ro, 25 septembrie 2025 23:20
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, și-a arătat din nou optimismul după victoria campioanei României din Olanda, 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, în faza principală din Europa League.
• • •
Acum 15 minute
23:30
Cine și cum a adus victoria din Olanda și unde a avut dreptate MM Stoica. 8 concluzii după GA Eagles - FCSB 0-1 # Sport.ro
FCSB ia startul perfect în grupa de Europa League, 1-0 cu Go Ahead Eagles în Olanda, după un meci în care a știut să sufere și în care întreg grupul, de la jucători, la staff tehnic și patronul-antrenor s-a ridicat la înălțimea unui meci european care poate răsturna un sezon început complicat.
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
23:10
Antrenorul lui Go Ahead Eagles acuză tactici murdare din partea FCSB: "Sancțiunile au fost minime" # Sport.ro
Go Ahead Eagles a avut o posesie zdrobitoare în meciul cu FCSB, dar campioana României s-a impus la limită, scor 1-0, în prima etapă din UEFA Europa League.
23:00
Mihai Stoica a remarcat trei jucători după victoria cu Go Ahead Eagles și a anunțat ordinea căpitanilor de la FCSB # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a tras câteva concluzii după victoria cu Go Ahead Eagles (1-0) din faza principală Europa League.
Acum 2 ore
22:40
FCSB a suferit destul de mult în deplasarea din Olanda, dar a reușit să treacă la limită de Go Ahead Eagles, scor 1-0.
22:40
Go Ahead, FCSB! Caramavrov remarcă revenirea campioanei României la un ritm de joc european # Sport.ro
Tot înainte, FCSB! E un îndemn de pe vremea pionierilor din comunism, dar cam asta înseamnă „Go Ahead”. Mai precis, și ca să scăpăm de „comunisme”, să zicem Înainte, FCSB! Mai exact: Jucați așa și în următoarele meciuri din Europa League!
22:40
FCSB a învins Go Ahead Eagles cu 1-0 în debutul grupelor Europa League, iar David Miculescu a bifat o performanță remarcabilă.
22:30
Declarațiile lui Ștefan Târnovanu după meciul perfect făcut cu Go Ahead Eagles în Europa League # Sport.ro
FCSB a început cu dreptul faza ligii Europa League, după victoria cu 1-0 în deplasarea de la Go Ahead Eagles.
22:30
David Miculescu, omul decisiv al FCSB-ului! Unde s-a făcut diferența în victoria din Europa League # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles, într-un meci din prima rundă din Europa League.
22:30
Reacția lui Elias Charalambous după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles: "Am semănat cu echipa din sezonul trecut" # Sport.ro
Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, a tras concluziile la cald după victoria chinuită a FCSB-ului pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0, în prima etapă din Europa League.
22:10
FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles.
22:10
Gigi Becali a spus omul meciului Go Ahead Eagles - FCSB, dar s-a răzgândit imediat: "La el a fost bulevard!" # Sport.ro
FCSB a debutat cu dreptul în faza principală din Europa League, 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, în Olanda.
22:10
Jucătorul blocat de Târnovanu și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea cu FCSB: "De ce n-am marcat?" # Sport.ro
Go Ahead Eagles a pierdut duelul cu FCSB, scor 0-1, în prima etapă a fazei principale din UEFA Europa League.
22:10
FCSB s-a impus cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles, într-un meci din prima rundă din Europa League.
22:00
Gabi Balint a intrat în direct la TV și nu s-a ferit: „Cel mai bun meci al FCSB-ului din acest sezon” # Sport.ro
Go Ahead Eagles - FCSB s-a terminat 0-1.
22:00
Întrebare fără răspuns după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Nu avem cum să explicăm! Nimeni nu știe" # Sport.ro
FCSB a învins Go Ahead Eagles, în Olanda, scor 1-0, în prima rundă din faza principală Europa League.
22:00
Ilie Dumitrescu nu a stat pe gânduri după Go Ahead Eagles - FCSB: "El a fost omul meciului" # Sport.ro
FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Europa League.
22:00
Olandezii "își mușcă pumnii" după Go Ahead Eagles - FCSB: "Momentele decisive au fost în defavoarea lor" # Sport.ro
FCSB a debutat cu dreptul în faza principală din UEFA Europa League. Campioana a învins-o pe Go Ahead Eagles pe deplasare, scor 1-0.
21:50
FCSB a debutat cu dreptul în faza principală din Europa League, 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, în Olanda.
Acum 4 ore
21:20
Valentin Dumitrache (22 de ani) evoluează în acest moment la Metalul Buzău.
21:00
FCSB a condus la pauza confruntării cu Go Ahead Eagles, din faza principală Europa League, scor 1-0.
21:00
Meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:50
Deasupra tuturor! Omul "de aur" al FCSB-ului în prima repriză din Olanda, decisiv în 3 momente # Sport.ro
Ștefan Târnovanu (25 de ani) a fost artizanul unei reprize la superlativ în debutul FCSB-ului în grupa de Europa League contra lui Go Ahead Eagles. Goalkeeperul campioanei a strălucit în trei faze periculoase ale adversarilor și le-a permis colegilor, grație evoluției excelente, să intre la cabine cu un avantaj de un gol.
20:00
Un club din Liga 2 și-a pregătit serios sezonul pentru promovarea în Superliga României.
19:50
Go Ahead Eagles - FCSB, din prima etapă din faza principală Europa League, este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45.
Acum 6 ore
19:40
Gigi Becali vizează primul transfer al iernii la FCSB: "Cine știe câte sute de mii de euro îmi vor cere?!" # Sport.ro
După o campanie de achiziții nu foarte spectaculoasă în vară, FCSB ar putea aduce întăriri în fereastra de mercato din iarnă.
19:10
Jucătorul lui FCSB rămâne în Olanda! Anunțul lui Mihai Stoica înaintea meciului cu Go Ahead Eagles # Sport.ro
FCSB a avut parte de o surpriză neplăcută în ziua meciului cu Go Ahead Eagles, din faza principală Europa League.
19:10
Ceartă în vestiarul lui FCSB?! Dezvăluirea lui Florin Tănase înaintea meciului cu Go Ahead Eagles # Sport.ro
FCSB se duelează cu Go Ahead Eagles în primul meci din faza principală Europa League. Partida este de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:50
Experții anticipează un scenariu de coșmar pentru FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles! Ce șanse au roș-albaștrii să câștige # Sport.ro
Go Ahead Eagles – FCSB se joacă în această seară, de la 19:45, în faza principală Europa League. Meciul poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:30
Go Ahead Eagles - FCSB, primul meci al campioanei României din faza principală Europa League, începe la ora 19:45, la Deventer.
18:20
Ce s-a întâmplat în Deventer chiar în ziua în care FCSB debutează în Europa League!? Norocul le-ar putea surâde roș-albaștrilor # Sport.ro
FCSB va juca primul meci din faza principală Europa League din acest sezon.
18:10
Gigi Becali nu regretă ”țeapa” pe care și-a luat-o în vară: ”Nu făcea față la noi, i-am dat o mie de șanse!” # Sport.ro
Multe voci din fotbalul românesc au considerat că Gigi Becali și-a luat ”țeapă” atunci când a acceptat să îl cedeze pe Alexandru Musi în locul lui Dennis Politic și să le plătească și un milion de euro rivalilor de la Dinamo.
18:10
FCSB va debuta, joi, de la ora 19:45, în Europa League, unde o va întâlni pe Go Ahead Eagles.
17:50
Federația Română de Fotbal continuă să caute soluții pentru loturile naționale printre jucătorii născuți și crescuți în străinătate, dar care au rădăcini românești.
17:50
„Îi vom fi recunoscători Simonei Halep multe generații de acum încolo” Cezar Crețu, despre impactul fostului număr unu WTA în România # Sport.ro
Cezar Crețu, despre impactul carierei Simonei Halep asupra sportului românesc.
Acum 8 ore
17:20
Anunțul făcut de Ioan Varga, după ce FIFA a dictat interdicție la transferuri pentru CFR Cluj # Sport.ro
CFR Cluj a fost penalizată cu interdicție la transferuri din cauza unor datorii.
17:10
Gigi Becali a anunțat încă un jucător care ”nu va mai călca iarba” în campionat: ”Norocul lui!” # Sport.ro
FCSB se duelează în această seară, de la 19:45, cu Go Ahead Eagles, în faza principală Europa League, LIVE TEXT pe Sport.ro.
17:00
FCSB se confruntă cu probleme serioase în ceea ce privește regula U21 pentru meciurile din Superliga.
17:00
O echipă importantă din istoria recentă a fotbalului nostru își pregătește revenirea în Superliga României.
16:40
FCSB își începe parcursul european împotriva lui Go Ahead Eagles, în această seară, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:40
Gigi Becali a anunțat primul 11 și schimbările pentru Go Ahead Eagles - FCSB: "L-a luat apendicita, e în operație în Olanda!" # Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat echipa de start, dar și schimbările pregătite pentru partida cu Go Ahead Eagles, din faza principală Europa League.
16:20
Criză la naționala feminină de handbal! Florentin Pera a demisionat cu două luni înainte de Mondial # Sport.ro
Echipa națională de handbal feminin se pregătește pentru participarea la Campionatul Mondial de Handbal, competiție care va începe pe 26 noiembrie și se va desfășura în Germania și Olanda.
16:20
Kurt Zouma (30 de ani), marea lovitură de imagine dată de CFR Cluj în cea mai recentă fereastră de mercato, a debutat la formația din Gruia în ultima etapă din Superliga.
16:00
Starul decăzut al Rapidului. Fără cifre cu Gâlcă, și-a pierdut statutul în echipă și a spus "adio" naționalei # Sport.ro
Cândva cel mai bun jucător al Rapidului și produs de export în fotbalul european, Claudiu Petrila (24 de ani) are un început modest de sezon sub comanda lui Constantin Gâlcă, a ieșit din anturajul naționalei, iar lipsa realizărilor l-a făcut să-și piardă statutul de lider în favoarea lui Alexandru Dobre (27 de ani), devenit locomotiva și căpitanul giuleștenilor.
16:00
Aryna Sabalenka a sărbătorit victoria de la US Open în bikini: ce destinație de vacanță a ales numărul unu WTA # Sport.ro
Aryna Sabalenka are în palmares patru titluri de mare șlem, toate, cucerite pe hard.
16:00
Într-o ligă unde atacanții scriu de obicei titlurile, un mijlocaș de 20 de ani a început să iasă la rampă cu o naturalețe care surprinde.
Acum 12 ore
15:40
Etiopianca, câștigătoare a Maratonului de la Stockholm în luna mai, a avut un destin tragic.
15:20
Dayro Moreno, încă un gol pentru Once Caldas! Colegul său portar a comis-o când a executat un penalty # Sport.ro
Echipa atacantului columbian trecut și pe la FCSB a fost eliminată din cupele continentale.
15:20
Metalul Buzău se află la mijlocul clasamentului în eșalonul secund.
14:50
Meciul de la Craiova se dispută în cadrul etapei cu numărul 11 din Superligă.
