Elevul de 17 ani, reținut pentru amenințare teroristă. Lucas a trimis 1.000 de mailuri pentru a crea panică
ObservatorNews, 25 septembrie 2025 23:20
Adolescentul de 17 din București, care a trimis 1000 de mailuri de ameninţare cu atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din ţară, a fost reţinut pentru ameninţare în scop terorist. El ar fi acţionat împreună cu o fată de 14 ani, pentru a crea panică în rândul populației, potrivit DIICOT.
• • •
Acum 30 minute
23:20
Elevul de 17 ani, reținut pentru amenințare teroristă. Lucas a trimis 1.000 de mailuri pentru a crea panică # ObservatorNews
Acum 2 ore
22:40
Şi-a hăituit fosta soţie şi a împuşcat-o mortal pe holurile unui spital din Turcia. Imagini tulburătoare # ObservatorNews
Imagini tulburătoare surprinse de camerele de supraveghere într-un spital din Turcia. Un bărbat înarmat îşi urmăreşte fosta soţie şi o împuşcă mortal în casa scării, chiar în ziua în care aceasta a obţinut ordin de restricţie. Incidentul a avut loc în luna mai.
22:30
Nicușor Dan: "Călin Georgescu a avut în spate o rețea întreagă din care au făcut parte niște români cu bani" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, joi seară, într-un interviu la Digi24, că există elemente în contextul anulării alegerilor prezidenţiale şi suspiciunilor referitoare la Călin Georgescu şi oamenii din spatele acestuia, care încă nu sunt publice.
22:10
Decizia de anulare a alegerilor prezidențiale, anul trecut, a fost una 'extrem de neobișnuită' și 'foarte curajoasă' a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, adăugând că, în contextul care a dus la acest eveniment, 'toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis'.
22:00
Nicuşor Dan: "Şansele ca un conflict militar să se extindă în afara Ucrainei sunt extrem de mici acum" # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan spune că șansele ca un conflic militar să se extindă în afara granițelor Ucrainei sunt extrem de mici, în acest moment.
Acum 4 ore
21:40
Clădirea din China în care locuiesc 30.000 de oameni. Are şcoli, supermarketuri şi spital # ObservatorNews
Imagini spectaculoase în China, unde peste 30.000 de oameni locuiesc într-un singur bloc. Clădirea rezidenţială de 39 de etaje din vestul ţării este concepută drept un "oraş autonom".
21:40
Președintele Nicușor Dan a declarat că Federația Rusă va continua să comită acțiuni provocatoare împotriva statelor NATO, deși acesta a spus că un atac nu va avea loc.
21:30
Donald Trump îl ironizează din nou pe Joe Biden. Cum a fost inaugurat Salonul Celebrităţilor de la Casa Albă # ObservatorNews
Donald Trump a inaugurat Salonul Celebrităţilor de la Casa Albă, locul unde sunt portretele şefilor de stat ai Statelor Unite.
21:30
Cât au ajuns preţurile pe litoral în această perioadă? Mai sunt doar 20 de hoteluri deschise # ObservatorNews
A venit toamna într-o zi, iar staţiunile de la mare s-au golit brusc. A fost cel mai slab sezon din ultimii ani, spun patronii de pe litoral care se pregătesc să închidă hotelurile şi restaurantele. Pe plaje, autorităţile montează garduri de stuf pentru a proteja nisipul în timpul furtunilor şi vijeliilor.
21:20
Vladimir Plahotniuc a fost adus în cătușe la Chișinău. Este acuzat că a furat 1 mld. $ din Republica Moldova # ObservatorNews
Oligarhul prorus Vladimir Plahotniuc a fost adus în cătușe la Chișinău, la șase ani de la fuga din Republica Moldova și cu trei zile înainte de alegerile parlamentare cruciale pentru viitorul ţării. Fost vicepreşedinte al Parlamentului, acesta are emise patru mandate de arestare pe numele său şi este acuzat că se află în spatele furtului secolului - dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării.
21:20
Au rămas mai puţin de trei zile până când alegătorii moldoveni sunt chemaţi la urne pentru a alege noul Parlament, un scrutin văzut ca unul între un viiitor proeuropean sau unul orientat spre Rusia.
21:10
Jaf armat de proporţii. 25 de mascaţi au spart un magazin de lux şi au furat marfă de un milion de dolari # ObservatorNews
Jaf armat în plină zi în Statele Unite. 25 de oameni au intrat într-un magazin de bijuterii din California şi au furat bunuri în valoare de peste un milion de dolari.
20:50
Trei tineri din Braşov au inventat creionul inteligent. Cum funcţionează şi în ce fel îi ajută pe elevi # ObservatorNews
Gramatica şi ortografia pot fi şi prietenoase cu elevii. Cu o singură condiţie: să fie combinate şi cu puţină inteligenţă artificială. Trei tineri din Braşov au inventat un creion inteligent. Instrumentul de scris vibrează în momentul în care cratima nu este folosită corect sau un cuvânt este scris greşit. Liceenii din toată ţara sunt provocaţi anul acesta să vină cu idei inovatoare în domeniul tehnologiei pentru mediul înconjurător şi sport.
20:50
Schema prin care angajaţii CJAS Bacău luau cu o mână şi investeau cu alta. Bani "gratis" pe semătura şefului # ObservatorNews
Încă o descoperire revoltătoare în sistemul de sănătate. Mai mulţi angajaţi ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate din Bacău ar fi furat timp de trei ani banii contribuabililor printr-o schemă bine pusă la punct. Ar fi luat în fiecare lună avans de concediu, cu acordul conducerii, şi ar fi investit banii în afaceri imobiliare. Prejudiciul adus statului se ridică la peste un milion de lei!
20:40
Aur şi argint pentru România la canotaj, la Campionatul Mondial de la Shanghai. Simona Radiş şi Magda Rusu au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, la dublu rame, iar Florin Lehaci și Florin Arteni au terminat pe locul al doilea în aceeaşi probă. Condiţiile de concurs au fost extreme, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius.
20:40
Laptele, cornul şi mărul se întorc în şcoli. Guvernul a majorat cu 28 de bani porţia pentru fiecare copil # ObservatorNews
Laptele, cornul şi mărul se întorc în şcoli. Guvernul a deblocat proiectul prin care elevii primesc o gustare gratuită zilnic şi a crescut uşor sumele pentru porţiile de hrană, pe fondul creşterii TVA. Deşi anul şcolar a început de aproape trei săptămâni, gustarea nu a ajuns decât pe băncile câtorva zeci de mii de elevi din cei aproape două milioane. Motivul: birocraţia din ministere.
20:30
Experţi din 28 de ţări încearcă să găsească soluţii pentru a stopa tragediile pe şoselele din România # ObservatorNews
Siguranţă pe şosele prin tehnologie. În România, ţara din Europa cu cei mai mulţi morţi în accidente rutiere se desfășoară un congres cu experți din 28 de țări, specializați în analiza tragediilor rutiere. Scopul întâlnirii este să identifice metode prin care numărul accidentelor mortale să fie redus, prin tehnologii avansate, simulări complexe și analiza datelor colectate de la mașini. Printre specialişti, este şi expertul care s-a ocupat de accidentul Prințesei Diana.
20:20
Dronele ruseşti vor fi doborâte la ordin militar, nu politic. "Distrugerea unui avion este ultima măsură" # ObservatorNews
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a stabilit azi cine poate să dea ordin ca Armata Română să doboare dronele ruseşti care intră ilegal în spatiul aerian al tării. În cazul dronelor si al avioanelor de luptă, decizia va fi luată doar pe linie militară, fără a implica preşedintele, premierul sau ministrul Apărării. Tot azi, s-a decis că obiectivele strategice de interes national - precum bazele militare, centrala nucleară de la Cernavodă si infrastructura energetică - vor avea un sistem de protecţie împotriva dronelor.
20:00
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii # ObservatorNews
Adolescentul de 17 ani, care a ameninţat cu un masacru în şcoli, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia iar în aceste momente este audiat. Până acum, a răspuns cu greu întrebărilor şi a vrut să lovească poliţiştii.
20:00
Se iau bani de la înzestrarea armatei pentru plata salariilor şi pensiilor din MApN # ObservatorNews
Se iau bani de la investiţii pentru plata salariilor şi pensiilor din Ministerul Apărării. În plină criză, guvernanţii mută bani dintr-o parte în alta pentru a putea acoperi şi alte cheltuieli urgente până la finalul acestui an, precum alocaţiile sau ajutoarele sociale. Doar opt instituţii ies pe plus la rectificarea bugetară.
19:50
18 angajați CJAS Bacău au furat peste 1 milion de lei şi i-au băgat în imobiliare. Cum au fost prinşi # ObservatorNews
Încă o descoperire revoltătoare în sistemul de sănătate. Mai mulţi angajaţi ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate din Bacău ar fi furat timp de trei ani banii contribuabililor printr-o schemă bine pusă la punct. Ar fi luat în fiecare lună avans de concediu, cu acordul conducerii, şi ar fi investit banii în afaceri imobiliare. Prejudiciul adus statului se ridică la peste 1 milion de lei.
Acum 6 ore
19:40
De la 1 octombrie, ratele bancare vor exploda. IRCC, indicele în funcţie de care sunt calculate împrumuturile luate în ultimii şase ani, trece, pentru prima dată în istorie, peste pragul psihologic de 6%. Iar asta înseamnă automat rate mai mari şi cu câteva sute bune de lei. Soluţia e refinanţarea, dar atenţie: şi dobânzile fixe ale băncilor au început să crească uşor, iar perioada pentru care se aplică e tot mai redusă.
19:30
Halele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban # ObservatorNews
Depozitul Antrefrig din Pantelimon, ars din temelii acum două zile, avea asigurări de 12 milioane de euro. Dar fără autorizație ISU, despăgubirea e pusă sub semnul întrebării. Compania poate refuza plata, iar proprietarul, un iranian cu afaceri controversate, riscă să rămână doar cu paguba.
19:20
Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în acest weekend deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franţei.
19:00
Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco–Catolice din România, a murit la 94 de ani # ObservatorNews
Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a murit joi la vârsta de 94 de ani.
18:50
Nicio nuntă fără mărturii. Mirii obligaţi să scoată din buzunare între 1.500 şi zeci de mii de lei # ObservatorNews
Mărturiile, micile daruri cu care plecăm de la nunţi. Uneori ne impresionează, alteori le devorăm înainte de micul dejun, alte ori uităm pur şi simplu să le luăm de pe masă dacă pentru miri sunt o "obligaţie" în plus uneori, pentru organizatori sunt o adevărată industrie. Costurile aproximative pentru un eveniment cu 100 de invitaţi pornesc de la 1.500 de lei şi pot ajunge până la zeci de mii. Cei care vor să evite însă risipa, au găsit câteva variante interesante.
18:40
Germania investeşte 35 de miliarde de euro pentru a lupta cu Rusia şi China în spaţiu # ObservatorNews
Germania va investi 35 de miliarde de euro până în 2030 în apărarea spațială pentru a contracara capacitățile militare ale Rusiei și Chinei în spațiu, a anunțat joi ministrul german al Apărării.
18:10
MAE acuză discriminare dupa ce britanicii au difuzat imagini cu deportarea românilor din UK # ObservatorNews
Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un mecanism nou, iar cu cea mai recentă dintre aceste curse au fost reîntoarse în ţară exclusiv cetăţeni români, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Precizările vin în contextul în care britanicii au difuzat imagini cu deportarea românilor din UK, gest considerat discrimnatoriu de MAE.
18:10
Vremea de mâine 26 septembrie. Se răceşte semnificativ în cea mai mare parte a ţării. Maxime de 12 şi 23 grade # ObservatorNews
Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã, exceptând vestul ţãrii unde valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil în regiunile estice şi mai mult noros în rest
18:10
Jimmy Kimmel, audienţă record la revenirea pe TV. 6 milioane de telespectatori i-au urmărit discursul # ObservatorNews
Revenirea show-ului Jimmy Kimmel Live a avut un succes răsunător. Peste 6 milioane de telespectatori a avut prima apariţie a prezentatorului după suspendarea "pe termen nelimitat" de săptămâna trecută.
18:00
"Românii mănâncă lebedele din parcurile Londrei. Iar crapii sunt luaţi din iazuri de aceşti oameni care au o cultură diferită" – a declarat Nigel Farage, politicianul care visează să devină premier al Marii Britanii.
17:50
Dependenţi de ecrane. Unul din patru copii suferă de anxietate din cauza expunerii la mediul digital # ObservatorNews
E o lume izolată, am văzut copiii care, fără voia lor, trăiesc cumva în trecut, dar paradoxul este că, prin comparaţie cu cei din oraşe, care au totul la dispoziţie, ei, care sunt nevoiți să se chinuie și să lupte pentru ceea ce își doresc au mai multe șanse să fie mai fericiţi şi mai sănătoşi ca adulți.
17:50
Cine este românul care a murit în accidentul de funicular din Sri Lanka. Cum s-a petrecut tragedia # ObservatorNews
Un român a murit într-un accident cumplit de funicular, tocmai în Sri Lanka. Era călugăr budist şi urca spre o mănăstire din vârful muntelui, când cablul care tracta vagonul s-a rupt, exact ca în tragedia din Lisabona din urmă cu 3 săptămâni. Alţi 6 călugări de alte naţionalităţi au fost și ei uciși. Românul avea 48 de ani, potrivit autorităţilor de acolo şi luase calea budismului cu mulţi ani în urmă.
Acum 8 ore
17:00
Zelenski a ameninţat că va ataca Kremlinul. Reacţia lui Dmitri Medvedev: "Dependentul de droguri de la Kiev" # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ameninţat că va ataca Kremlinul dacă Rusia continuă războiul împotriva ţării sale. În replică, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a lansat o ameninţare la adresa lui Zelenski, despre care susţine că ar fi dependent de droguri.
17:00
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă # ObservatorNews
O firmă japoneză aflată în România se pregăteşte să facă disponibilizări colective. Este vorba de fabrica Fujikura din Dej. Aproximativ 230 de oameni vor fi daţi afară în perioada următoare.'
16:50
Donald Tusk a dezvăluit ce se ascunde în spatele declarației lui Trump că Ucraina poate câştiga războiul # ObservatorNews
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk a dezvăluit ce se ascunde în spatele declarației lui Trump privind șansele Ucrainei de a-și recupera teritoriile. Şeful guvernului de la Varsovia a îndemnat la o lectură mai atentă "printre rânduri" şi a subliniat că mulți nu au observat adevărul incomod.
16:40
Avioane de vânătoare americane, mobilizate pentru a intercepta avioane ruseşti de război în Alaska # ObservatorNews
Avioane de vânătoare americane au fost ridicate de la sol miercuri pentru a identifica și intercepta patru avioane de război rusești care zburau în apropierea Alaskăi, a anunțat Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială.
16:40
Stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la examenele naţionale. Câţi bani vor primi # ObservatorNews
Elevii cu media 10 la examenele naționale din această vară ar putea primi stimulente financiare. Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect în acest sens, potrivit Mediafax.
16:30
Proiect: Câinii din adăposturi vor putea fi încredinţaţi spre îngrijire temporară înainte să fie adoptaţi # ObservatorNews
Câinii vor putea fi încredinţaţi spre îngrijire temporară înaintea unei eventuale adopţii. Un proiect în acest sens urmează să fie dezbătut în şedinţa de marţi, 30 septembrie, a Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres.
16:20
Un român, acuzat că face parte dintr-o reţea infracţională europeană. Prejudiciu de peste 100 milioane euro # ObservatorNews
Un cetăţean român a fost arestat preventiv în Bucureşti, la cererea autorităţilor judiciare spaniole, fiind acuzat că face parte dintr-o reţea infracţională cu ramificaţii în mai multe state europene, care a înşelat mai multe persoane prin promisiunea unor investiţii în criptomonede, prejudiciul total fiind de aproximativ 103 milioane euro.
16:20
O mamă a stat cu cadavrul fiicei sale într-un congelator. După 20 de ani, japoneza s-a predat la poliţie # ObservatorNews
O femeie din Japonia în vârstă de 75 de ani a fost arestată după ce a recunoscut că a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani, a anunţat poliţia joi, transmite AFP.
16:10
Un bărbat din Buzău, reţinut după ce a luat de mână o elevă de 12 ani pe stradă. Copila nu îl cunoştea # ObservatorNews
Un bărbat de 52 de ani a ajuns în custodia Poliţiei pentru a fi audiat, după ce ar fi abordat şi luat de mână o elevă în vârstă de 12 ani, în timp ce se deplasa către şcoală, potrivit Agerpres. Un poliţist aflat în timpul liber l-a imobilizat.
16:10
Cele 4 metode prin care Putin sabotează alegerile din R. Moldova: Un guvern pro-rus va fi o lovitură pentru UE # ObservatorNews
Republica Moldova e sub asediul Rusiei în războiul hibrid pe care Moscova l-a intensificat acum, cu doar cateva zile înainte de scrutinul care va decide drumul Chişinăului: spre Uniunea Europeana sau spre Moscova.
16:00
Nouă bănci din Europa îşi unesc forţele pentru a emite un instrument digital denominat # ObservatorNews
Nouă bănci europene și-au unit forțele pentru a emite un instrument digital de plată denominat în euro, conform reglementărilor europene privind piețele de cripto-active (MiCAR), iar acesta ar putea fi emis în a doua jumătate a anului 2026.
16:00
Acum 12 ore
15:40
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat joi că Berlinul şi Europa se află într-o "cursa a înarmării" privind dronele, trăgând încă o dată un semnal de alarmă cu privire la ameninţarea tot mai mare reprezentată de Rusia.
15:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă, în emisiunea "The Axios Show", într-o înregistrare video publicată joi, că este pregătit să plece din funcţie după încheierea războiului cu Rusia.
15:30
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări # ObservatorNews
Deficitul bugetar, în realitate, este de aproximativ 10% din PIB, au declarat surse politice pentru Observator. Guvernul pregătește o a doua rectificare bugetară prin octombrie-noiembrie.
15:20
Lumea s-a schimbat. Totul se întâmplă acum pe rețelele sociale, iar noi suntem prinși într-un flux continuu de imagini și reacții.
15:20
Comuna din România unde copiii își riscă viața printre urși și șacali ca să ajungă la timp la şcoală # ObservatorNews
Drumul către școală și înapoi acasă poate fi o adevărată provocare pentru copiii din zonele izolate ale țării. Este și cazul celor din comuna buzoiană Scorțoasa. Elevii sunt nevoiți să meargă pe jos câțiva kilometri în fiecare zi, chiar și prin păduri pline de animale sălbatice. Părinții stau cu sufletul la gură de când cei mici ies pe ușă și până se întorc acasă.
