Nazare: Probabil că, dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte, în primele două săptămâni, Agenţia Fitch nu ne-ar fi confirmat rating-ul/ Dacă nu îl confirma, astăzi eram în situaţia în care ar fi trebuit să mărim TVA cu patru puncte

17:50

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani, a informat Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, într-un comunicat de presă. Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj, că a aflat „cu profundă tristeţe” vestea trecerii la cele veşnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Şeful statului transmite condoleanţe „tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale” şi aminteşte că amintirea sa rămâne „strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”.