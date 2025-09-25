Nazare: Probabil că, dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte, în primele două săptămâni, Agenţia Fitch nu ne-ar fi confirmat rating-ul/ Dacă nu îl confirma, astăzi eram în situaţia în care ar fi trebuit să mărim TVA cu patru puncte
News.ro, 25 septembrie 2025 23:20
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, dacă România nu ar fi crescut TVA cu două puncte, atunci Agenţia Fitch nu i-ar fi confirmat ratingul la mijlocul lunii august, iar acest lucru ar fi însemnat ca acum TVA să fie mărită cu patru puncte. El a explicat că, dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, acum nu se mai putea face o rectificare în care să fie acoperite foarte multe dintre nevoi.
• • •
Nazare: Când vorbeam despre suspendarea fondurilor europene în iulie, părea o noutate. Comisia a trimis avertizări în ianuarie, aprilie, iunie, în care se discuta despre posibilitatea declanşării acestei proceduri # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, în luna iulie, părea o noutate atunci când se vorbea despre suspendarea fondurilor europene, dar Comisia Europeană trimisese avertizări în ianuarie, aprilie şi în luna iunie despre posibilitatea declanşării acestei proceduri. El a explicat că această procedură a fost declanşată, dar că România a câştigat credibilitate şi se află pe un drum bun în discuţiile legate de această potenţială suspendare a fondurilor europene.
Trump s-a întâlnit cu Erdogan şi i-a sugerat să nu mai cumpere petrol rusesc, dacă vrea să primească avioane F-35 # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit joi la Casa Albă pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi i-a sugerat că SUA ar putea ridica sancţiunile împotriva Turciei şi i-ar putea permite să cumpere avioane F-35 americane, dar a spus că doreşte ca Ankara să înceteze achiziţiile de petrol rusesc, relatează Reuters.
Nicuşor Dan, despre situaţia din coaliţie: Evident că există tensiuni, dar în spaţiul public pare că aceste tensiuni sunt mult mai mari decât cele care există de fapt # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că tensiunile din coaliţie sunt mai mari la televizor decât în realitate, el precizând că a participat la multe discuţii, iar ”toţi oamenii care sunt acolo la masă sunt extrem de rezonabili”.
Meciul Go Ahead-FCSB: Ştefan Târnovanu - Aveam mare nevoie de un meci în care să nu primim gol! # News.ro
Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, a fost unul dintre eroii bucureştenilor la Deventer, în victoria cu 1-0 obţinută în faţa formaţiei Go Ahead, în prima etapă din grupa Ligii Europa.
Nicuşor Dan, întrebat dacă premierul Bolojan trebuie să îşi dea demisia în cazul în care CCR respinge unul dintre pachetele de reformă: Deloc. Dreptul nu este o ştiinţă, nu este chiar matematică, da? E o chestiune de a interpreta nişte texte # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că premierul Ilie Bolojan nu trebuie să îşi dea demisia în cazul în care Curtea Constituţională ar respinge unul dintre pachetele de reformă ale Guvernului, el apreciind că dreptul nu este o ştiinţă şi nici matematică, ci o chestiune de a interpreta nişte texte.
Nazare: Am reuşit să convingem Comisia Europeană să trecem Autostrada Moldovei integral pe grant, asta înseamnă fonduri nerambursabile/ Nici la momentul concepţiei PNRR această autostradă nu fusese pe grant, ci pe împrumut # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat a fost convinsă Comisia Europeană ca Autostrada Moldovei să treacă integral pe grant, adică pe fonduri nerambursabile. El a explicat că nici la momentul concepţiei PNRR această autostradă nu fusese pe grant, ci pe împrumut.
Adolescentul care ar fi trimis mailurile de ameninţare cu atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din ţară, reţinut pentru ameninţare în scop terorist/ El ar fi acţionat împreună cu o fată de 14 ani, pentru a crea panică # News.ro
Adolescentul de 17 ani care ar fi trimis e-mailurile în care ameninţa cu comiterea de atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din România a fost reţinut de poliţişti şi procurori DIICOT pentru ameninţare în scop terorist. El ar fi acţionat împreună cu o fată de 14 ani, scopul fiind de a crea panică şi a intimida populaţia. Anchetatorii urmează să solicite arestarea preventivă a tânărului.
Nicuşor Dan, întrebat de ce nu s-a dus la Adunarea Generală a ONU: România a fost prezentă, a avut o delegaţie condusă de doamna ministru de Externe. Am considerat că e mai util să fiu prezent aici în perioada asta # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la absenţa sa de la Adunarea Generală a ONU la care au participat lideri mondiali importanţi, că a considerat mai util să rămână în ţară. El a spus că România a fost reprezentată de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, şi că s-a consultat cu aceasta înainte să plece la reuniune.
Charalambous, după victoria de ziua sa în confruntarea cu Go Ahead Eagles: Un cadou frumos / Am amintit de echipa din anii trecuţi, de stilul de joc de atunci # News.ro
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după victoria din meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, că acest succes reprrezintă un cadou frumos pentru el, la împlinirea vârstei de 45 de ani.
Meciul Go Ahead-FCSB: Darius Olaru – Mă bucur că am câştigat. Sper să ne dea moral, încredere pentru ce va veni # News.ro
Darius Olaru, jucătorul echipei FCSB, speră că victoria din Liga Europa, din meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, să ajute formaţia roş-albastră să treacă peste momentul greu din Superligă.
Meciul Go Ahead-FCSB: David Miculescu – Nu vrem sa ne îmbătăm cu apă rece, dar ne bucurăm pentru victoria de azi! # News.ro
David Miculescu, atacantul echipei FCSB, a marcat golul victoriei bucureştene la Deventer şi a adus primele trei puncte în grupa din Liga Europa.
Ministrul Finanţelor: Prin această rectificare acoperim în integralitate toate nevoile esenţiale: vorbim de pensii, salarii, asistenţă socială/ Toate trei înseamnă în jur de 10 miliarde # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că prin rectificarea bugetară sunt acoperite în integralitate toate nevoile esenţiale, explicând că se referă la pensii, salarii, asistenţă socială şi toate acestea înseamnă aproximativ 10 miliarde. Ministrul a adăugat că şi Casa de Sănătate va primi la rectificare peste trei miliarde de lei.
Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că ştie ”nişte lucruri” despre reţeaua concepută pentru a-l susţine pe Călin Georgescu în alegerile prezidenţiale din toamna trecută, el precizând că Georgescu a fost ajutat de oameni potenţi financiar din România.
Fotbalist decedat în Anglia în urma unei accidentări suferite la un meci. Fostul atacant de la academia clubului Arsenal avea doar 21 de ani # News.ro
Billy Vigar, fost atacant al academiei clubului Arsenal şi al echipei Chichester City FC, a decedat în urma unei „leziuni cerebrale grave” pe care a suferit-o la un meci, relatează BBC.
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane / Incursiunile au scos la iveală probleme mai practice legate de apărarea frontierei estice a NATO, cum ar fi în România # News.ro
Diplomaţii europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este pregătită să răspundă cu forţă maximă la viitoare încălcări ale spaţiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor ruseşti, potrivit unor oficiali familiarizaţi cu discuţiile citaţi de Bloomberg.
Bărbatul de 52 de ani care ar fi încercat să răpească o fată de 12 ani, în faţa Şcolii Gimnaziale Nr. 11 din municipiul Buzău, a fost reţinut.
Echipa CSO Voluntari a învins joi, în deplasare, campioana Norvegiei, Fyllingen Lions, scor 104-64 (57-34), în primul meci din grupa 1 a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
Nazare: Deficitul e un simptom al faptului că nu suntem suficient de disciplinaţi din punct de vedere fiscal-bugetar, că nu ştim să construim bugete precise/ Împărţim finanţări pe mai multe programe, fără să facem analiza de feedback # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că deficitul bugetar este un simptom al faptului că nu există o disciplină fiscal-bugetară suficientă. ”Nu ştim încă să construim bugete precise, cu reguli clare, cu proceduri clare, nu ştim foarte bine să facem prioritizarea finanţărilor. Împărţim finanţări pe foarte multe programe, fără neapărat să facem o analiză de feedback”, a arătat Nazare.
Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa.
Cupa Italiei: Genoa lui Şucu şi Stanciu a învins Empoli, echipa lui Rareş Ilie, şi s-a calificat în optimi # News.ro
Formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu şi la care joacă Nicolae Stanciu, s-a calificat, joi, în optimile de finală ale Cupei Italiei, trecând în 16-imi de echipa lui Rareş Ilie, Empoli.
CNN: Şeful Pentagonului a convocat sute de ofiţeri superiori americani din întreaga lume pentru o întâlnire extrem de neobişnuită. Unii se tem de concedieri în masă, alţii de o reorganizare sau chiar de o nouă operaţiune militară # News.ro
Sute de generali şi amirali americani din întreaga lume au fost chemaţi în Virginia pentru o întâlnire cu secretarul Apărării Pete Hegseth marţea viitoare, au declarat mai mulţi oficiali americani pentru CNN, dar motivul întâlnirii nu este clar, ceea ce creează anxietate în rândul cadrelor militare de top, potrivit The New York Times.
Lot de salată cu icre de crap, retras de la vânzare din cauza riscului de infectare cu Listeria monocytogenes # News.ro
Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de la vânzare din supermarketurile Kaufland, din cauză că există riscul de infectare cu Listeria monocytogenes. Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume acest produs.
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional, în contextul în care UEFA este pe punctul de a lua o decizie de suspendare # News.ro
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News.
MAE denunţă apariţia unui material fals cu pretinse declaraţii ale ministrului de Externe, legate de Republica Moldova: Postarea foloseşte tehnici, tactici şi proceduri cunoscute şi atribuite unor actori statali pentru influenţarea opiniei publice # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe denunţă apariţia în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declaraţii ale ministrului de Externe legate de Republica Moldova. Materialul prezintă caracteristici de conţinut şi este prezent pe reţele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare şi interferenţă informaţională străină denunţate de România şi state partenere din UE şi NATO, informează MAE. Potrivit sursei citate, postarea „virală” foloseşte tehnici, tactici şi proceduri cunoscute şi atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe reţelele sociale a conţinutului fals pentru influenţarea opiniei publice.
Autospecială a IPJ Dolj, implicată într-un accident în judeţul Gorj, unde transportase persoane reţinute pentru a le duce în Arest/ Un poliţist, transportat la spital # News.ro
O autospecială a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a fost implicată, joi seară, într-un accident rutier pe DN 66, după ce a transportat persoane reţinute în arestul IPJ Gorj. Autospeciala a fost lovită de un autoturism care a făcut un viraj la stânga, fiind proiectată într-un cap de pod. Unul dintre poliţişti a fost transportat la spital.
Mahmoud Abbas declară în faţa ONU că atacurile din 7 octombrie „nu reprezintă poporul palestinian”, iar Hamas nu va avea niciun rol în guvernare. El se angajează să lucreze cu Trump la un plan pentru Gaza susţinut de ONU # News.ro
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat joi în faţa Adunării Generale a ONU că atacurile din 7 octombrie „nu reprezintă poporul palestinian”, negând Hamasului orice rol în viitoarea guvernare palestiniană, relatează AFP şi Reuters.
Polonezul Bargiel, primul om care a coborât pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar - VIDEO # News.ro
Polonezul Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără oxigen suplimentar, a anunţat joi echipa sa, potrivit Reuters.
Dragoş Pîslaru, despre minciuna privind deficitul: A fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave. Ceea ce cred că s-a făcut în ultimii ani, există o expresie populară: a pune batista pe ţambal # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre minciuna privind deficitul, că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave şi ceea ce crede că s-a făcut în ultimii ani, este o expresie populară, şi anume ”a pune batista pe ţambal”.
Echipa Universitatea Cluj a fost învinsă şi joi, pe teren propriu, de formaţia sârbă UZKK Student Nis, scor 81-73 (24-36), în manşa retur din preliminariile FIBA EuroCup, astfel că ratează calificarea în grupe.
Pîslaru: Această tema a demisiei premierului Bolojan reflectă mai degrabă hotărârea sa de a lucra cu toate cărţile pe masă şi a fi siguri că facem reformele necesare, consider că-i mai degrabă o figură de stil decât o ameninţare concretă # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că această tema a demisiei premierului reflectă mai degrabă hotărârea sa de a lucra cu toate cărţile pe masă şi a fi siguri că facem reformele necesare şi consideră că-i mai degrabă o figură de stil decât o ameninţare concretă.
Dragoş Pîslaru, despre PNRR: Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an / PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre PNRR, că suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an. El a precizat că PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim în jurul acestui proiect.
Contracte de 22 de milioane de lei pentru dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” # News.ro
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) a semnat contracte în valoare de 22 de milioane de lei pentru dotarea cu echipamente medicale a Secţiei de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu”.
Economia SUA a crescut peste aşteptări în T2; dolarul s-a apreciat joi pe pieţele valutare în urma informaţiei # News.ro
Produsul intern brut al Statelor Unite a avansat cu 3,8% în trimestrul al doilea, peste estimările iniţiale de 3,3%, potrivit datelor revizuite publicate joi de Departamentul Comerţului care au dus la aprecierea dolarului faţă de principalele valute, investitorii estimând că Rezerva Federală (Fed) ar putea limita ritmul viitoarelor reduceri ale dobânzii de referinţă, transmite Reuters.
Premierul polonez avertizează că schimbarea retoricii lui Trump în privinţa Ucrainei este o „iluzie” # News.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat joi în privinţa „iluziei” create de poziţia lui Donald Trump faţă de Ucraina, după ce preşedintele american a declarat, într-o schimbare surprinzătoare de retorică, că el crede că Kievul ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, relatează Reuters.
Victor Negrescu: În Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme. El a arătat că investigaţiile conduc foarte mult inclusiv la oameni din România, care fac parte din aceste reţele susţinute de Federatea Rusă, ceea ce practic dovedeşte multe lucruri pe care le puteam gândi cu privire la ce s-a întâmplat anul trecut la noi în ţară.
Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în acest weekend deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franţei, a declarat joi pentru AFP delegaţia militară departamentală (DMD), confirmând o informaţie publicată de ziarul local L'Union.
FR Handbal: Antrenorii Florentin Pera şi Bogdan Burcea au demisionat de la naţională; Două luni mai sunt până la Campionatul Mondial # News.ro
Naţionala României a rămas fără antrenor, cu două luni înaintea Campionatului Mondial din Olanda şi Germania, după ce Florentin Pera şi-a anunţat demisia. Nici secundul Bogdan Burcea nu va continua pe banca României, potrivit anunţului FR Handbal, care le-a solicitat tehnicienilor o întâlnire de urgenţă.
Eugen Tomac, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă: În secunda doi, Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are # News.ro
Europaramentarul PMP Eugen Tomac a declarat, joi, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă, în urma alegerilor din acest weekend, că în secunda doi, Vladimir Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are.
Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor după ”o creştere neobişnuită şi semnificativă” a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei, în contextul reorganizării acesteia # News.ro
Primăria Sectorului 2 din Bucureşti anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor după ce, în urma unei analize, s-a constatat ”o creştere neobişnuită şi semnificativă” a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei, în contextul reorganizării acesteia. În luna iulie, au fost acordate 1.142 de zile, cu 50% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cheltuiala suplimentară fiind de 250.000 de lei.
Pistol (CNAIR): Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri # News.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg - Răcăciuni al Autostrăzii Focşani - Bacău a depăşit 80%, afirmă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit acestuia, constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focşani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4.000 de muncitori şi, dacă se menţine ritmul actual de lucru, anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri.
Foşti şefi ai Rezervei Federale şi ai Trezoreriei din SUA cer Curţii Supreme americane să blocheze demiterea guvernatoarei Fed Lisa Cook de către Trump # News.ro
Toţi foştii preşedinţi ai Rezervei Federale, alături de mai mulţi foşti secretari ai Trezoreriei şi consilieri economici ai Casei Albe, au cerut joi Curţii Supreme să-l împiedice pe preşedintele Donald Trump să o demită pe Lisa Cook din funcţia de guvernator al Fed, în timp ce procesul intentat de aceasta împotriva deciziei este în desfăşurare, relatează CNBC.
Un tânăr de 23 de ani, fiul unui dezvoltator imobiliar, a fost prins în Italia, unde fugise după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare. El ucisese un bărbat pe trecerea de pietoni, maşina pe care o conducea rulând cu 150 km la oră # News.ro
Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iaşi, care fusese dat în urmărire generală după ce fusese condamnat la cinci ani de închisoare pentru comiterea unui accident soldat cu moartea unei persoane, a fost prins în Italia.
Creşte ameninţarea rusă în spaţiu. Sateliţii ruşi urmăresc sateliţii noştri, avertizează ministrul german al apărării # News.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi în privinţa ameninţării crescânde reprezentate de activităţile spaţiale ruseşti, menţionând îngrijorări legate de doi sateliţi ruşi care urmăresc sateliţii Intelsat utilizaţi de forţele germane şi de alţii, relatează Reuters şi AFP.
Mark Rutte: Membrii pot viza aeronavele ruseşti care intră în spaţiul NATO atunci când este necesar # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi comentariile preşedintelui american Donald Trump făcute în această săptămână, potrivit cărora ţările membre NATO ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, în cazul în care o astfel de măsură este necesară, relatează Reuters.
Posibile soluţii pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A., analizate de Comitetul interministerial # News.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A. a analizat, în cadrul primei întâlniri de lucru, desfăşurate joi sub coordonarea vicepremierului Marian Neacşu, situaţia economico-financiară şi juridică a celor două societăţi şi posibile soluţii.
Locuinţa lui Roberto Martinez, selecţionerul Portugaliei, a fost ţinta unei spargeri de amploare sâmbătă după-amiază. Profitând de absenţa tehnicianului şi soţiei sale, hoţii au furat ceasuri de colecţie şi bijuterii, prejudiciul fiind estimat la peste un milion de euro, relatează Le Figaro.
UPDATE - Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, a încetat din viaţă la vârsta de 94 de ani / Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan # News.ro
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani, a informat Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, într-un comunicat de presă. Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj, că a aflat „cu profundă tristeţe” vestea trecerii la cele veşnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Şeful statului transmite condoleanţe „tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale” şi aminteşte că amintirea sa rămâne „strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”.
CNIR: Constructorii români care lucrează pe subsecţiunea Chiribiş-Biharia a Autostrăzii Transilvania intră în şantier pe toţi cei 29 de kilometri din judeţul Bihor # News.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a avizat, joi, Proiectul Tehnic de Execuţie pentru ultimii 20 de kilometri din tronsonul Chiribiş-Biharia al Autostrăzii Transilvania, iar după emiterea ordinului de începere, antreprenorul poate demara lucrările pe întreaga lungime a acestui lot.
