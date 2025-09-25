“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
FCSB a debutat cu dreptul în faza principală Europa League, după victoria cu 1-0 de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Singurul gol al campioanei României a venit în minutul 13, atunci când David Miculescu a înscris din centrarea lui Denis Alibec. Posesia celor de la Go Ahead Eagles a fost net superioară,
Mihai Stoica le-a dat peste nas contestatarilor, după 1-0 cu Go Ahead Eagles: „Așa, și?” # Antena Sport
Venită după un parcurs de coșmar în campionat, FCSB a impresionat la primul meci din grupa principală a UEFA Europa League și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Campioana României a reușit să apere avantajul minim de pe tabelă, după ce David Miculescu a deschis scorul, cu
Gigi Becali a anunţat cât va lipsi Mihai Lixandru după ce jucătorul FCSB-ului s-a operat în Olanda # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) le-a dat o veste bună fanilor FCSB-ului în privinţa lui Mihai Lixandru (24 de ani), care s-a operat de apendicită în Olanda. Lixandru a făcut deplasarea cu echipa în Olanda, dar a început să acuze mari dureri, iar investigaţiile medicale au arătat că suferea de apendicită. A fost operat imediat,
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” # Antena Sport
FCSB a debutat cu dreptul în faza principală Europa League, după victoria cu 1-0 de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Singurul gol al campioanei României a venit în minutul 13, atunci când David Miculescu a înscris din centrarea lui Denis Alibec. Posesia celor de la Go Ahead Eagles a fost net superioară,
“Foarte ciudat ce s-a întâmplat” Cui i-a dedicat Ştefan Târnovanu victoria cu Go Ahead Eagles: “E pentru el” # Antena Sport
Ştefan Târnovanu (25 de ani) a fost omul meciului în partida Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Site-ul de specialitate sofascore.ro l-a notat cu 8.6, în timp ce flashscore.ro i-a acordat nota 8.2. Ambele site-uri l-au văzut cel mai bun de pe teren pe Târnovanu. Ştefan Târnovanu nu l-a uitat pe Mihai Lixandru, care s-a
Elias Charalambous și-a sărbătorit cu stil ziua de naștere! Victorie europeană în Olanda. Cui a dedicat acest succes # Antena Sport
Început excelent pentru FCSB în grupa principală a UEFA Europa League! Formația antrenată de Elias Charalambous a reușit un succes la limită pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, în urma unui meci în care posesia gazdelor a fost de peste 70%. Gruparea roș-albastră a dat lovitura de grație în prima repriză, când David
David Miculescu, după ce a adus victoria în Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Trebuie să ne reluăm drumul” # Antena Sport
David Miculescu a adus victoria pentru FCSB, în meciul contra olandezilor de la Go Ahead Eagles. Atacantul a marcat în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, golul care avea să aducă cele trei puncte pentru campioana României. FCSB a debutat astfel cu dreptul în faza principală Europa League. Victoria din Olanda este una extrem
Gigi Becali (67 de ani) a lăudat mai mulţi jucători după victoria FCSB-ului, la limită, în deplasare, cu 1-0, împotriva formaţiei olandeze Go Ahead Eagles. Printre remarcaţii lui Gigi Becali s-au numărat portarul Ştefan Târnovanu şi atacanţii Denis Alibec şi Mamadou Thiam. Despre marcatorul golului, David Miculescu, Gigi Becali nu a spus nimic. Denis Alibec,
Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” # Antena Sport
Gigi Becali a fost încântat de cele trei obţinute de FCSB, în victoria din prima etapă a fazei principale Europa League, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. David Miculescu a marcat unicul gol al partidei în minutul 13. În ciuda acestei victorii şi a faptului că a lăudat cei mai mulţi
„3 puncte..” Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria contra lui Go Ahead Eagles # Antena Sport
FCSB și-a început excelent parcursul din faza principală a UEFA Europa League, după un succes cu scorul de 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Gruparea roș-albastră a reușit să facă un meci excelent din punct de vedere tactic. David Miculescu a fost eroul formației antrenate de Elias Charalambous. Golul cu numărul 9
Genoa – Empoli 3-1. Nicolae Stanciu l-a scos pe Rareş Ilie din Cupa Italiei! Notele primite de români # Antena Sport
Genoa a învins-o cu 3-1 pe Empoli în turul 2 al Cupei Italiei. Formaţia patronată de Dan Şucu s-a calificat în optimile Cupei Italiei, acolo unde o va întâlni pe Atalanta. Căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu, a evoluat 84 de minute în meciul Genoa – Empoli 3-1, fiind înlocuit de Vieira cu Seydou Fini. La Empoli,
Cei mai mulţi olteni au strigat tot meciul pentru România la futsal. Şi au purtat cu mândrie tricoul galben al naţionalei, primit de la mascota Ronny. Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal. Mascota Ronny a împărţit şi la Craiova o mie de tricouri ale României. Reporter: Ce înseamnă
Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” # Antena Sport
Ştefan Târnovanu a reuşit o primă repriză uriaşă în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB, din prima etapă a grupei principale Europa League. Chiar dacă David Miculescu a fost cel care a deschis scorul în minutul 13, un mare merit îl are şi portarul de 25 de ani. Intervenţiile sale au făcut ca tabela
Trump intervine în favoarea Israelului, care e în pericol să fie exclusă de FIFA din fotbalul internaţional! # Antena Sport
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News. Informaţia vine în contextul în care UEFA este aproape de a suspenda echipele israeliene din cauza războiului din Gaza – multe federaţii de fotbal şi membri ai comitetului executiv fiind de acord
Jurnal Antena Sport | Florentin Pera şi-a dat demisia de la naţionala feminină de handbal # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Florentin Pera şi-a dat demisia de la naţionala feminină de handbal
Jurnal Antena Sport | Un polonez a scris cu o coborâre pe Everest
Jurnal Antena Sport | Mirel Rădoi abia aşteaptă derby-ul cu Dinamo
Jurnal Antena Sport | Reacţia lui Rădoi după retragerea lui Mitriţă de la naţională: “Îi face loc lui Baiaram” # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Reacţia lui Rădoi după retragerea lui Mitriţă de la naţională: "Îi face loc lui Baiaram"
Ştefan Târnovanu, parade de senzaţie în prima repriză a meciului Go Ahead Eagles – FCSB # Antena Sport
Portarul FCSB-ului, Ştefan Târnovanu (25 de ani), şi-a salvat echipa în mai multe rânduri în prima repriză a meciului cu Go Ahead Eagles. În minutul 11, Târnovanu a reuşit o paradă excelentă la şutul lui Suray, care scăpase singur cu el. În minutul 17, Târnovanu a anticipat foarte bine şi a avut o altă paradă
David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles – FCSB! Centrare perfectă a lui Denis Alibec # Antena Sport
David Miculescu a avut nevoie de doar 13 minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB, din prima etapă a fazei principale Europa League. Atacantul celor de la FCSB a înscris cu un şut din interiorul careului, trimiţând pe jos, lângă bara porţii lui De Busser. Acesta este al patrulea
Lille – Brann 0-0. Salzburg – Porto şi Aston Villa – Bologna se joacă de la ora 22:00 # Antena Sport
La aceeaşi oră cu meciul Go Ahead Eagles – FCSB se înfruntă şi Lille – Brann în grupa principală din Europa League. De la ora 22:00 se dispută celelalte meciuri din Europa League, printre care Salzburg – Porto şi Aston Villa – Bologna. Lille – Brann 0-0 LIVE SCORE Min. 1: A început partida Echipele
Preşedintele Federaţiei de Handbal le-a cerut o întâlnire de urgenţă lui Pera şi Burcea, care au demisionat! # Antena Sport
Naţionala României a rămas fără antrenor, cu două luni înaintea Campionatului Mondial din Olanda şi Germania, după ce Florentin Pera şi-a anunţat demisia. Nici secundul Bogdan Burcea nu va continua pe banca României, potrivit anunţului FR Handbal, care le-a solicitat tehnicienilor o întâlnire de urgenţă. "Antrenorii Florentin Pera şi Bogdan Burcea şi-au înaintat demisiile din
FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026™! Turneul final se vede exclusiv în Universul Antena # Antena Sport
Cu 259 de zile rămase până la startul World Cup 2026, FIFA a prezentat cele trei mascote ale turneului final care va fi găzduit în Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. Un vultur, un jaguar şi un elan au fost aleşi de FIFA pentru a reprezenta cele trei ţări care vor organiza turneul final.
Florin Tănase atrage atenția înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Suporterii nu sunt obişnuiţi cu astfel de rezultate” # Antena Sport
FCSB debutează joi seară în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României înfruntă Go Ahead Eagles în deplasare și speră la un rezultat bun, prin care să pună punct perioadei de criză din ultimele luni. Florin Tănase a vorbit înaintea meciului din Olanda și a tras un semnal de alarmă cu privire la presiunea
Neluţu Varga, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Se va reactiva în iarnă! S-ar putea duce la 20 de milioane” # Antena Sport
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a făcut dezvăluiri despre transferul lui Louis Munteanu. Şeful din Gruia a dezvăluit că atacantul de 23 de ani a fost foarte aproape de un transfer la Ajax, chiar în ultima zi a perioadei de mercato din această vară. Ajax şi Valencia ar fi singurele echipe care
Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) este căsătorit de mai bine de 30 de ani cu soţia lui, Lidia. Lidia Prunea este o persoană discretă, ea fiind văzută rar în public la evenimente. (IMAGINI CU SOŢII PRUNEA ÎN GALERIA FOTO) Lidia Prunea este bună prietenă cu Mariana Lăcătuş, soţia lui Marius Lăcătuş (61 de ani). Chiar
Gheorghe Mustaţă, mesaj pentru Elias Charalambous, de ziua antrenorului: “Să dea berea, dar cu victorie” # Antena Sport
Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, care a făcut deplasarea la Deventer pentru meciul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, i-a transmis un mesaj antrenorului roş-albaştrilor, Elias Charalambous, în ziua în care acesta împlineşte 45 de ani. Mustaţă speră ca FCSB să îşi revină în campionat. El crede că o victorie în deplasarea din Olanda ar putea
Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie” # Antena Sport
Florentin Pera şi-ar fi dat demisia în cursul zilei de joi din funcţia de selecţioner al echipei naţionale de handbal feminin a României. Vestea a venit ca un şoc pentru handbalul românesc, în condiţiile în care mai sunt două luni până la Campionatul Mondial. Decizia lui Florentin Pera l-a luat prin surprindere şi pe Constantin
Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă # Antena Sport
Concordia Chiajna a anunțat acum câteva zile despărțirea de antrenorul Nicolae Dică, ca urmare a eșecului suferit pe teren propriu contra celor de la CSM Slatina. Gruparea ilfoveană s-a mișcat rapid și a găsit deja un înlocuitor. Andrei Cristea, cel care a pregătit-o în ultimele sezoane pe SC Popești Leordeni, a acceptat propunerea formației din
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie sunt pe as.ro, de la şansele FCSB de a trece de grupa principală Europa League, la aurul câştigat la canotaj de Radiş şi Rusu. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie
Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă
Lovitură uriașă pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga a primit interdicție la transferuri. Care este motivul # Antena Sport
CFR Cluj a primit o lovitură de proporții, după ce a ratat calificarea în faza principală a UEFA Conference League. Ardelenii au adus nume importante în această perioadă de transferuri, dar a fost sancționată de FIFA după ce a fost reclamată. Concret, oficialii clubului Fiorentina au făcut plângere la forul internațional, după ce clubul din […] The post Lovitură uriașă pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga a primit interdicție la transferuri. Care este motivul appeared first on Antena Sport.
Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete # Antena Sport
Petrolul a suferit acum două etape un eșec usturător pe teren propriu, scor 0-3 cu Dinamo. Deciziile luate de arbitrul Andrei Chivulete l-au scos din sărite pe unul dintre oficialii prahovenilor, care a văzut cartonașul roșu, după ce a vrut să intre pe teren. Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal nu l-a […] The post Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete appeared first on Antena Sport.
Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” # Antena Sport
FCSB a primit o nouă lovitură înaintea meciului cu Go Home Eagles, primul meci din grupa principală Europa League. Mihai Lixandru a devenit indisponibil şi se operează de apendicită chiar în Olanda. Anunţul a fost făcut de către patronul Gigi Becali, cu câteva ore înaintea fluierul de start al meciului cu Go Ahead Eagles. Mihai […] The post Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” appeared first on Antena Sport.
Wayne Rooney, mărturisiri teribile despre dependenţa de alcool! Cine l-a salvat: “Dacă nu era, aş fi fost mort” # Antena Sport
Fostul căpitan al echipei Manchester United, Wayne Rooney, a vorbit deschis despre luptele sale cu dependenţa de alcool. În pragul colapsului, soţia sa l-a ajutat să evite o tragedie teribilă. Wayne Rooney, invitat la podcastul fostului său coechipier de la Manchester United, Rio Ferdinand, a vorbit despre dependenţa sa de alcool din trecut. „Voiam să […] The post Wayne Rooney, mărturisiri teribile despre dependenţa de alcool! Cine l-a salvat: “Dacă nu era, aş fi fost mort” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a anunțat deja schimbările din meciul cu Go Ahead Eagles. Ce strategie are patronul roș-albaștrilor # Antena Sport
FCSB debutează în faza principală a UEFA Europa League în Olanda, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Campioana României traversează o perioadă de coșmar în competiția internă, dar speră să se reinventeze în acest joc european. Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul de joi cu câteva zile înainte, iar în […] The post Gigi Becali a anunțat deja schimbările din meciul cu Go Ahead Eagles. Ce strategie are patronul roș-albaștrilor appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova – Dinamo București este capul de afiș al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Oltenii au suferit runda precedentă primul eșec din acest sezon, pe terenul Oțelului, în timp ce Dinamo este neînvinsă de șapte etape. Pentru disputa programată vineri de la ora 21:00, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la centru […] The post Arbitrul făcut praf de Mihai Rotaru, delegat la Universitatea Craiova – Dinamo appeared first on Antena Sport.
Shewarge Alene a murit la 30 de ani, la 4 luni după ce a câştigat maratonul de la Stockholm # Antena Sport
Atleta etiopiană Shewarge Alene, care pe 31 mai a câştigat maratonul de la Stockholm, a decedat joi la doar 30 de ani, la doar patru luni de la ultimul ei succes, scrie EFE. “Cu profundă tristeţe am primit vestea trecerii în nefiinţă a lui Shewarge Alene, câştigătoare a Maratonului de la Stockholm. Alene s-a simţit […] The post Shewarge Alene a murit la 30 de ani, la 4 luni după ce a câştigat maratonul de la Stockholm appeared first on Antena Sport.
Florentin Pera și-a dat demisia din funcția de selcționer. România, fără principal cu două luni înainte de Mondial # Antena Sport
Florentin Pera nu mai este selecționerul naționalei de handbal feminin. Antrenorul de 45 de ani și-a dat astăzi demisia, anunțând oficialii FRH într-un mod inedit, prin mail. Astfel, România rămâne fără un antrenor principal cu două luni înainte de startul Campionatului Mondial din Germania și Olanda. Pera, OUT de la naționala României Selecționerul care le-a […] The post Florentin Pera și-a dat demisia din funcția de selcționer. România, fără principal cu două luni înainte de Mondial appeared first on Antena Sport.
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari. Cristian a fost învinsă de sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat 67 de minute. […] The post Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la China Open appeared first on Antena Sport.
Dorit de Real Madrid, starul lui Arsenal a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său # Antena Sport
Real Madrid a avut o “țintă” pretențioasă pentru perioada de mercato proaspăt încheiată, și anume William Saliba. Arsenal n-a fost deloc dispusă să îl vândă pe fundașul francez, însă formația “blanco” îl păstrase pe lista sa pentru viitor. În cele din urmă, Saliba și-a decis deja viitorul și urmează să semneze prelungirea contractului cu “tunarii”. […] The post Dorit de Real Madrid, starul lui Arsenal a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său appeared first on Antena Sport.
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis # Antena Sport
Vera Wang, fosta patinatoare de performanţă ajunsă la 76 de ani, a dezvăluit la ce i-a fost cel mai greu să renunţe, pentru a se menţine într-o formă fizică de vis la o asemenea vârstă. După ce a recunoscut că bea un pahar de vodca în fiecare zi, în timpul dietei ei revoluţionară, celebra creatoare […] The post La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis appeared first on Antena Sport.
Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Zeljko Kopic a susținut astăzi conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova din etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul croat a prefațat derby-ul contra liderului din clasament, a vorbit despre forma în care se află elevii lui Mirel Rădoi și a spus și ce jucători vor fi out de la meciul din Bănie. […] The post Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova – Dinamo este derby-ul etapei a 11-a a Ligii 1, un meci care vine chiar înaintea debutului oltenilor în grupa de Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi a pierdut la Galaţi primul meci al sezonului de Liga 1, iar Mirel Rădoi a făcut un anunţ clar: orice jucător va fi cu gândul la […] The post Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!” appeared first on Antena Sport.
Pilotul care a “păcălit” moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: “Nu-mi vine să cred” # Antena Sport
Romain Grosjean, pilotul care a fost la un pas de a-și pierde viața într-o mașină de Formula 1, va reveni într-un monopost destinat “Marelui Circ”. Sportivul de 39 de ani a fost invitat de cei de la Haas, fosta sa echipă, să conducă mașina pe care echipa a avut-o la dispoziție în sezonul din 2023. […] The post Pilotul care a “păcălit” moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: “Nu-mi vine să cred” appeared first on Antena Sport.
Reacția naționalei de futsal, după scandalul violent de la România – Ungaria: “Aproape toți exemplari” # Antena Sport
Naționala de futsal a României a venit cu un mesaj pentru suporteri după incidentele violente de la barajul cu Ungaria pentru Campionatul European din 2026. La Craiova, fanii olteni au dat startul la un scandal uriaș care a fost calmat ulterior de forțele de ordine, dar care a lăsat un gust amar în mintea privitorilor. […] The post Reacția naționalei de futsal, după scandalul violent de la România – Ungaria: “Aproape toți exemplari” appeared first on Antena Sport.
Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: “Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura” # Antena Sport
Simona Radiş şi Magda Rusu au deschis drumul bărcilor tricolore, joi dimineaţă, spre podiumul mondial. Cu un start impresionant, cu barca urcată pe val, cu ritm şi viteză din ce în ce mai mari la fiecare 500 m, România a dominat cursa de dublu rame şi a obţinut aurul la Campionatul Mondial de la Shanghai. […] The post Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: “Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura” appeared first on Antena Sport.
Florin Tănase și Mihai Stoica, sancționați de Comisia de Disciplină. Ce pedepse au primit cei doi # Antena Sport
Florin Tănase și Mihai Stoica și-au aflat pedepsele după ce au fost reclamați în urmă cu mai bine de o lună de Comisia Centrală a Arbitrilor. Comisia de Disciplină și Etică a FRF a venit astăzi cu o decizie, iar niciunul dintre ei nu a scăpat fără un avertisment și o amendă. De asemenea, Gigi […] The post Florin Tănase și Mihai Stoica, sancționați de Comisia de Disciplină. Ce pedepse au primit cei doi appeared first on Antena Sport.
Reacția naționalei de fustal, după scandalul violent de la România – Ungaria: “Aproape toți exemplari” # Antena Sport
Naționala de futsal a României a venit cu un mesaj pentru suporteri după incidentele violente de la barajul cu Ungaria pentru Campionatul European din 2026. La Craiova, fanii olteni au dat startul la un scandal uriaș care a fost calmat ulterior de forțele de ordine, dar care a lăsat un gust amar în mintea privitorilor. […] The post Reacția naționalei de fustal, după scandalul violent de la România – Ungaria: “Aproape toți exemplari” appeared first on Antena Sport.
Daria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori: “O surpriză foarte mare” # Antena Sport
Daria Silişteanu este, la doar 16 ani, vicecampioană mondială la juniori, după medalia obţinută la proba de 100 de metri spate. 1.00:02 e timpul care i-a adus Dariei un record naţional de senioare! O altă performanţă de senzaţie, ţinând cont că recordul precedent era de 1:00:21 şi îi aparţinea Dianei Mocanu! El a rezistat din […] The post Daria Silişteanu şi povestea medaliei de argint de la Mondialele de juniori: “O surpriză foarte mare” appeared first on Antena Sport.
Sergio Ramos a ratat o “Panenka” atunci când echipa sa conducea cu 1-0. A urmat o mare umilinţă pentru iberic # Antena Sport
Sergio Ramos a oferit un moment deloc caracteristic lui în partida din campionatului Mexicului dintre Toluca și Monterrey. La scorul de 1-0 pentru echipa sa, fundașul iberic și-a asumat responsabilitatea de a executa o lovitură de la 11 metri, însă a eșuat lamentabil. La finalul partidei, Toluca s-a impus cu un scor zdrobitor în fața […] The post Sergio Ramos a ratat o “Panenka” atunci când echipa sa conducea cu 1-0. A urmat o mare umilinţă pentru iberic appeared first on Antena Sport.
