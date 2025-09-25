“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”

13:20

Simona Radiş şi Magda Rusu au deschis drumul bărcilor tricolore, joi dimineaţă, spre podiumul mondial. Cu un start impresionant, cu barca urcată pe val, cu ritm şi viteză din ce în ce mai mari la fiecare 500 m, România a dominat cursa de dublu rame şi a obţinut aurul la Campionatul Mondial de la Shanghai. […] Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: "Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura"