Transformare cosmică: trei zodii încep un capitol plin de bucurie pe 26 septembrie 2025

Cursa pentru ultima șansă din Manila a fost o adevărată lecție de viață atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Experiența trăită în Manila North Cemetery – unul dintre cele mai mari cimitire din lume, unde mii de familii trăiesc efectiv printre morminte, transformându-le în case – a oferit o perspectivă unică asupra realităților dure din Filipine. Emoția a fost copleșitoare, iar concurenții au mărturisit că au trăit o experiență pe care nu o vor uita niciodată.