Marcu 8, 1-10
Ziarul Lumina, 26 septembrie 2025 00:30
„În vremea aceea, fiind iarăși mulțime mare de oameni și neavând ce să mănânce, Iisus a chemat la Sine pe ucenicii Săi și le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că sunt trei zile de când așteaptă
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum o oră
00:40
Fraților, în Iisus Hristos, prin sângele Lui, avem răscumpărarea și iertarea păcatelor, după bogăția harului Său, pe care l-a făcut să prisosească în noi, întru toată înțelepciunea și priceperea,
00:30
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a fost unul dintre cei 12 Apostoli, singurul ucenic prezent la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, moment în care a primit în grijă pe Fecioara Maria. După Înălţarea Domnului la cer, Sfântul Apostol Ioan era unul dintre stâlpii Bisericii lui Hristos, împreună cu Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului. Sfânta Tradiţie ne spune că după Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ioan a predicat cuvântul Domnului Hristos în Asia şi în Efes. A fost surghiunit de împăratul Domiţian (81-96) în insula Patmos. Acolo a scris Evanghelia sa, cele trei epistole care îi poartă numele şi Apocalipsa. S-a mutat la Domnul în jurul anului 100, în Efes, unde aşezase în timpul vieţii sale episcopi şi preoţi.
00:30
„În vremea aceea, fiind iarăși mulțime mare de oameni și neavând ce să mănânce, Iisus a chemat la Sine pe ucenicii Săi și le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că sunt trei zile de când așteaptă
00:30
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLV, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 534„Hristos este fratele tău și împreună-moștenitor. Fă-L și aici pe pământ
Acum 2 ore
00:10
În primăvara anului 2023, Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, hotăra tipărirea în
00:10
Primele şase secole din istoria Bisericii Siriene constituie o perioadă a contrastelor. Pe de o parte, creştinismul din graniţele Imperiului Roman se bucura de proaspăta libertate creditată de Sfântul Constantin
00:10
Părintele Ștefan Zară este consilier eparhial în cadrul Sectorului cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din București, asistent asociat la
25 septembrie 2025
23:40
La Bruxelles a avut loc, în această săptămână, reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit - AgriFish, unde s-a discutat propunerea Comisiei Europene de a cupla Politica Agricolă Comună (PAC) cu Politica de
23:40
Introducerea unui sprijin cuplat de 200 de euro/ha ar transforma cultura orzului de bere într-una profitabilă, cu efecte pozitive pentru fermieri şi procesatori, consideră Asociaţia Berarii României, care arată c
23:40
Seceta înregistrată în acest an în Dolj a dus la creşterea preţului terenurilor irigabile sau compacte, deși volumul tranzacţiilor a fost mai scăzut în primele luni, susţin agenţii imobiliari. Statisticile ar
23:40
Direcţia Silvică Gorj nu a avut posibilitatea de a recolta fructe de pădure anul acesta din cauza secetei persistente. „Fructele de pădure au fost compromise, nu s-au putut dezvolta din cauza secetei şi nu avem po
23:40
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis ieri sesiunea de primire a cererilor pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor”, din PNDR 2014-2020.
23:30
Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca a intrat în posesia noului său sediu, după patru ani cât au durat lucrările de construcţie, şi include săli de curs şi de studiu individual, st
23:30
Universitatea Transilvania din Braşov (UniTBv) îşi deschide astăzi porţile publicului larg, în cadrul unei noi ediţii a evenimentului „Noaptea Cercetătorilor” şi în care vizitatorii pot descoperi viitorul
Acum 4 ore
23:10
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a făcut un apel la întreaga comunitate de studenţi să participle la protestul de luni, 29 septembrie, începând cu ora 16:00, din Piaţa
22:40
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti au încheiat un parteneriat care are ca obiectiv principal implementarea unui program
21:50
În spațiile dedicate artei contemporane din București și din alte 16 orașe din țară se va desfășura, în perioada 3-5 octombrie, a 19-a ediție a evenimentului cultural Noaptea Albă a Galeriilor. Publicul va pu
21:50
Cele două turle gotice ale Catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise recent pentru turişti, la nouă luni după restaurarea bisericii în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite dpa. Deși au
21:40
La Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București are loc azi, 26 septembrie, conferința omagială „Dimitrie Gusti, fondatorul sociologiei și promotor al culturii naționale”. Evenimentul este de
Acum 8 ore
17:50
București, 25 septembrie 2025 Membrilor Sfântului Sinod alBisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică Preasfințiile Voastre, Am primit cu întristare vestea trecerii din
Acum 12 ore
15:30
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae # Ziarul Lumina
În data de 4 octombrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu acest prilej, în perioada 3‑4 octombrie 2025, va avea loc un amplu program liturgic la
14:00
În perioada 19‑20 septembrie, Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Efrem cel Nou” din Mono, provincia Ontario, Canada, a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia sfințirii Altarului de va
13:50
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfășurat miercuri, 24 septembrie, o nouă acțiune socială în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. Peste 50 de vârstnici din medii defavorizate
13:40
Sâmbătă, 20 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Larga,
13:10
La începutul noului an universitar 2025-2026, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților și profesorilor din învățământul universitar și postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu să le lumineze
12:50
Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a organizat, în perioada 1-24 septembrie 2025, o nouă sesiune a examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești. Candidații au susținut mai întâi o p
12:50
Sfântul Siluan Athonitul a fost sărbătorit miercuri, 24 septembrie, și la malul mării, la Mănăstirea „Sfânta Maria”-Techirghiol, stavropighie patriarhală, din județul Constanța, ne‑a transmis Biroul de
12:20
Consfătuirea profesorilor de religie și discipline teologice, desfășurată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a reunit miercuri, 24 septembrie, în amfiteatrul
12:20
Condacul 1Pe cel ce s-a arătat glas sfânt al Cuvântului, învățându-ne făptuirea virtuoasă și luminându-ne calea desăvârșirii, pe dascălul cel înțelept, cu evlavie să-l cinstim, credincioșilor, și
12:20
Condacul 1Veniți cu toții să-i aducem flori de laudă, cu bucurie, Mucenicului nou arătat, de Hristos încununatului Constantin; că în ceruri, ca un preot mărturisitor, mijlocește pentru cei ce, cu evlavie,
Acum 24 ore
11:50
Duminică, 21 septembrie, Mănăstirea Găvănoasa din Protopopiatul Cahul și‑a serbat unul dintre hramuri, prilejuit de Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și de sărbătoarea Nașterii Preasfintei
11:50
Zilele trecute, Înaltpreasfințitul Mitropolit Nectarie al Argolidei (Grecia) a vizitat Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Cu acest prilej, ierarhul s‑a închinat la moaștele Sfinților Cuvioși Paisie Olaru
11:50
La Muzeul Național Cotroceni din București a avut loc miercuri, 24 septembrie, vernisajul expoziției „Unitate națională și demnitate eclezială”, eveniment cultural dedicat Centenarului Patriarhiei Române. Exp
11:50
Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă românească „Zămislirea Sfântului
11:40
Episcopia Oradiei, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, a organizat pe 18 septembrie, în sala Teatrului „Regina Maria” din Oradea, lansarea volumului „Învierea lui Lazăr de‑a lungul secolelor.
11:40
Marți, 23 septembrie, Protopopiatul Piatra Neamț a organizat conferința preoțească prezidată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.În biserica Parohiei
10:20
18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Ziarul Lumina
Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh.Întrucât în perioada 29-30 septembrie 2025 se va
Ieri
20:20
Procesiunea dedicată Adormirii Maicii Domnului, care are loc anual la Ierusalim, este al doilea eveniment religios al cetății creștinătății după ceremonia coborârii Sfintei Lumini și a sărbătorilor
20:00
Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voința lui Dumnezeu, sfinților care sunt în Efes și credincioșilor întru Hristos Iisus: Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos!
20:00
Trei proiecte din România figurează pe lista câştigătorilor Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025, a anunțat Reprezentanţa în România a Comisiei Europene (CE), în total fiind premiați 117
20:00
Depogaz Ploieşti, parte a grupului Romgaz, a anunţat că a atins deja obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece, de cel puțin 90% din capacitate, cerut de UE țărilor membre, cu termen de
20:00
Reprezentanţii coaliţiei de guvernare au decis marți prelungirea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază pentru încă şase luni, potrivit unor surse politice citate de Agerpres.Informația a
20:00
Trei dintre cele 23 de secții de votare deschise în România pentru cetățenii moldoveni care vor să participe la scrutinul de duminică, 28 septembrie, pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova vor fi
20:00
Piața muncii din România este una inegală, cu discrepanțe salariale și de oferte de locuri de muncă atât între orașele mari și restul țării, cât și între domenii de activitate. Diferenţele dintre
20:00
Durerea de umăr, una dintre cele mai răspândite probleme ortopedice, ascunde adesea o cauză mai puțin cunoscută, tendinita calcifiantă. Aproape jumătate dintre pacienții care suferă de dureri de umăr au, de fa
20:00
Despre obezitate se știe că reprezintă un factor de risc important pentru diabet și boli cardiovasculare. Există însă și oameni obezi care se mențin relativ sănătoși.Mai mulți cercetători din Statele
20:00
Vedere încețoșată, dificultăți la citit, percepție dificilă a distanței sunt câteva dintre simptomele asociate ambliopiei, o tulburare de dezvoltare a vederii, care apare în copilărie, dar poate afecta și
20:00
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” (MNSDG) organizează, în perioada 27-28 septembrie 2025, o serie de manifestări dedicate Satului Românesc. Sărbătoarea va începe cu proiecţia filmului documentar
20:00
Patrimoniul Muzeului Național de Artă al României (MNAR) s-a îmbogățit cu o icoană împărătească, Deisis (derivată din termenul grecesc „rugăminte”, n.r.), de secol XIX, o piesă rară, donată de
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.