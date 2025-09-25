„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”

Golazo.ro, 26 septembrie 2025 00:30

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei, a adus victoria în Olanda, în prima etapă din Europa League.

Acum o oră
00:30
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...” Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei, a adus victoria în Olanda, în prima etapă din Europa League.
Acum 2 ore
23:50
„Bună întrebare!” Olandezii nu-și pot explica cum a scăpat FCSB: „Putem învăța multe” Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mats Deijl (28 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe teren propriu contra campioanei României.
23:40
Imagini rare FOTO: Cum a fost surprins antrenorul lui Go Ahead Eagles la meciul cu FCSB Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Campioana României a obținut trei puncte importante în prima partidă din Europa League.
23:20
„Victorie mare!” Ștefan Târnovanu, brutal de sincer după meciul din Olanda: „Jalnic! Tot timpul am zis asta” Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei României, a vorbit despre victoria obținută în prima rundă din Europa League.
Acum 4 ore
23:10
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!” Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre victoria din Olanda.
23:00
„Au fost peste tot!” Jucătorii care l-au impresionat pe Charalambous: „De asta aveam nevoie ca să câștigăm!” Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul „roș-albaștrilor” le-a mulțumit jucătorilor pentru victoria de ziua sa.
22:40
„Și-a revenit!” Jucătorul remarcat de patronul FCSB după victoria cu Eagles: „Mă bucură mult” + A dezvăluit noua strategie Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după victoria din Olanda.
22:30
Târnovanu, senzațional Portarul FCSB a „sigilat” poarta cu Go Ahead Eagles + Ce au scris jurnaliștii spanioli despre român Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul celor de la FCSB, a avut 7 parade.
22:10
Cristian Geambașu Aerul binefăcător al Europei Golazo.ro
Cristian Geambașu, după Go Ahead Eagles - FCSB: Aerul binefăcător al Europei
22:00
Dan Udrea FCSB are Europa în ADN Golazo.ro
Dan Udrea, după Go Ahead Eagles. FCSB are Europa în ADN
21:40
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga Golazo.ro
CFR Cluj a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, la o zi distanță după ce forul internațional a luat o decizie similară în cazul celor de la UTA Arad.
21:20
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB Golazo.ro
Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul lui FCSB, a fost operat cu succes de apendicită, în ziua meciului cu Go Ahead Eagles.
21:20
Interzis peste tot! FCSB, la a patra deplasare europeană în care e forțată să facă schimbări radicale din cauza legii locale Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB. Campioana României a debutat în faza principală din Europa League.
Acum 6 ore
20:50
Ședință de urgență Anunțul făcut de FRH » Selecționerul Pera, chemat la negocieri după ce și-a dat demisia: „Moment sensibil” Golazo.ro
Federația Română de Handbal a reacționat prin intermediul unui comunicat după Florentin Pera (45 de ani) și Bogdan Burcea (53 de ani) au demisionat.
20:50
Moment unic Ce s-a întâmplat când ultrașii FCSB s-au întâlnit cu forțele de ordine din Olanda Golazo.ro
Un steward olandez a primit, înaintea partidei de la Daventer, cadouri din partea ultrașilor de la FCSB.
20:30
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi” Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), managerul sportiv de la FRF, a dezvăluit strategia Federației, care încearcă să găsească în străinătate jucători cu origini românești.
20:00
Dezvăluiri de la negocieri Cine sunt cei doi granzi din Europa care și l-ar dori pe Louis Munteanu: „Singurii dispuși să plătească cât vrem” Golazo.ro
Nelu Varga (56 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că Ajax și Valencia ar fi încercat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani).
19:20
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan” Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat joi partida cu Universitatea Craiova, programată vineri, de la 21:00.
Acum 8 ore
19:00
Măsură de urgență la FCSB Becali s-a răzgândit în ultima clipă înainte de meciul cu Go Ahead Eagles Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dorit să se întâlnească cu jucătorii echipei, înaintea duelului de la Daventer, dar s-a răzgândit.
18:30
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă  Golazo.ro
Barcelona a oferit detalii despre situația în care se află noua arenă a clubului, într-un tur ghidat, deschis presei.
18:10
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici” Golazo.ro
Javier Clemente (75 de ani), fostul antrenor al celor de la Atletico Madrid, crede că jucătorii tineri necesită o atenție deosebită din partea clubului pentru a nu epuiza.
17:40
Sportul de masă, noul stil de viață!  Aproape jumătate dintre românii care participă la competiții sportive o fac pentru sănătatea lor Golazo.ro
Alergarea, ciclismul și triatlonul nu mai sunt doar probe sportive, ci adevărate stiluri de viață pentru mii de români.
Acum 12 ore
17:00
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență Golazo.ro
GO AHEAD EAGLES - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul roș-albaștrilor, a suferit o intervenție chirurgcală înaintea meciului de debut al campioanei în Europa League.
16:50
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute! Golazo.ro
Sergio Ramos, jucătorul lui Monterrey, a ratat un penalty în meciul cu Toluca.
16:40
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot” Golazo.ro
U CRAIOVA - DINAMO. Mirel Rădoi a descris meciul cu „alb-roșiii” drept primul derby al sezonului, în ciuda faptului că oltenii au jucat și cu CFR Cluj sau U Cluj.
16:40
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul Golazo.ro
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) i-a trimis telegramă de convocare lui Radu Drăgușin, dar Tottenham consideră că tricolorul nu e încă pregătit să joace.
16:30
Când se joacă Dinamo - Rapid   LPF a stabilit programul etapei #13  din Superliga Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul etapei #13 din Liga 1, în care se va disputa și derby-ul dintre Dinamo și Rapid.
16:30
„Nu sunt d-ăla, extremist” Gestul pe care Gigi Becali îl face des: „Opresc pe unde îi văd și le dau bani. Să ducă și ei acasă, la familia lor” Golazo.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre gestul pe care îl face de fiecare dată pentru imigranții din România.
16:20
Europa League LIVE de la 19:45 și 22:00 » Ultimele 9 meciuri din etapa #1 Golazo.ro
Europa League continuă astăzi cu ultimele nouă partide din prima rundă a grupei XXL. Toate partidele din Europa League sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
16:20
„Fără ea, aș fi mort” Rooney, despre dependența severă de alcool: „Beam două zile fără să mă opresc” Golazo.ro
Wayne Rooney și suferința vieții sale. Cât de rău ajunsese, cât bea și ce făcea pentru a păcăli antrenorii și colegii la pregătire. Cine l-a ajutat să supraviețuiască pe marele atacant al lui Manchester United
16:10
Protejat de Surkis Noi detalii despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev. Atacantul NU va pleca + Ce sumă a încasat, de fapt, de FCU Golazo.ro
Transferul lui Vladislav Blănuța la Dinamo Kiev a stârnit multe reacții în Ucraina. Atacantul român a avut parte de o primire ostilă din partea unei părți a suporterilor, care și-au exprimat nemulțumirea față de aducerea sa.
15:20
Cutremur la naționala de handbal Florentin Pera a demisionat din funcția de selecționer, cu două luni înainte Mondial. Ce haos creează decizia lui Golazo.ro
Florentin Pera și-a dat demisia astăzi de la naționala de handbal a României, iar modalitatea aleasă a fost una care a surprins Federația și lumea handbalului. Detalii mai jos.
15:00
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie” Golazo.ro
U CRAIOVA - DINAMO. Maxime Sivis (27 de ani), fundașul dreapta al „câinilor” nu se teme de liderul din Liga 1.
14:50
Go Ahead Eagles - FCSB  Live de la 19:45. Primul test al campioanei României în grupa principală din Europa League Golazo.ro
FCSB - Go Ahead Eagles, din grupa principală a Europa League, se joacă diseară, de la ora 19:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
14:40
„Craiova, cea mai bună”  Zeljko Kopic laudă viitoarea adversară a lui Dinamo, dar nu se teme: „Are și câteva slăbiciuni” Golazo.ro
Zeljko Kopic a prefațat meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo din etapa #11 din Liga 1.
14:30
Naționala sau echipele de club? O temă de dezbatere: formațiile europene din Liga 1 au un nivel peste sau sub cel al primei reprezentative? Golazo.ro
În topul coefcienților cupelor europene, România e pe 22 cu echipele de club, în vreme ce în ierarhia FIFA, exclusiv pe zona europeană, naționala e 5 poziții mai jos.
14:20
Fără jocuri  de noroc la parter de bloc? Proiectul de lege e aproape să fie adoptat. Guvernul Bolojan se opune Golazo.ro
Amplasarea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor ar urma sa fie interzisă, în ciuda opoziției guvernului Bolojan.
14:10
Lamine Yamal îl îngrijorează Boris Becker știe ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Riscă. Are nevoie de doi, trei oameni serioși în jurul lui” Golazo.ro
Boris Becker, fost jucător de tenis, i-a acordat un sfat lui Lamine Yamal pentru a nu-și ruina cariera.
13:50
Îi cere să plece de la Barcelona! Rooney spune că el trebuia să ia Balonul de Aur și că la formația lui Flick nu e respectat „pentru că nu e spaniol”      Golazo.ro
Wayne Rooney consideră că Raphinha a fost nedreptățit în decernarea Balonului de Aur.
13:30
Cum a scăpat Israel de excludere! Salvat, în ultima clipă, de amenințarea UEFA în plin război: „Numele lor nu vor fi cunoscute” Golazo.ro
Israel a evitat la limită suspendarea din cauza războiului din Gaza. Pericolul imediat a trecut. În ciuda presiunilor făcute asupra UEFA în utimele săptămâni, influența unei țări a protejat naționala și echipele de club israeliene
13:10
Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a făcut spectacol pentru Inter Miami, în victoria categorică, 4-0, cu New York City.
12:50
„Naționala a regresat” Victor Pițurcă a analizat prima reprezentativă + Ce spune despre Mircea Lucescu Golazo.ro
Victor Pițurcă, fost selecționer al României, a vorbit despre situația actuală de la națională.
12:20
PSG, prea mare pentru Ligue 1 Un jurnalist francez se așteaptă ca parizienii să se retragă din campionatul intern: „Superliga este viitorul lor” Golazo.ro
Daniel Riolo (55 de ani), editorialistul RMC Sport, consideră că PSG ar trebui să se retragă din Ligue 1 și să se alătuture proiectului Superligii Europene.
12:20
Echipa lui Rațiu, foc și pară pe arbitraj FOTO. Rayo Vallecano, indignată pentru că Atletico ar fi fost iertată de două „roșii” Golazo.ro
Raul Martin Presa, președintele lui Rayo Vallecano, a criticat arbitrajul din meciul cu Atletico Madrid de miercuri.
Acum 24 ore
12:10
Tănase și MM, amendați Jucătorul și oficialul de la FCSB n-au scăpat după ce s-au luat de arbitri + Ce se întâmplă cu decizia în cazul lui Becali Golazo.ro
Comisia de Disciplină și Etică a FRF a stabilit sancțiunile ce vor fi acordate lui Mihai Stoica și Florin Tănase.
12:10
Trump se teme de atentat la golf! Alarmă maximă. Ce spune poliția despre prezența președintelui american. Măsuri de securitate extreme Golazo.ro
Donald Trump va asista vineri la Ryder Cup, duelul de golf între echipele Statelor Unite și Europei. Apariția președintelui SUA a declanșat un dispozitiv de securitate feroce
11:40
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital Golazo.ro
Gavi (21 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, după ce a fost operat cu succes.
10:50
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona. La Liga a stabilit data și ora primului „El Clasico” din acest sezon.
10:40
„Suntem foarte motivați”  Antrenorul lui Go Ahead Eagles a vorbit despre avantajul pe care echipa lui  îl are în meciul cu FCSB din Europa League Golazo.ro
Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, a prefațat meciul cu FCSB din prima rundă a grupei din Europa League.
10:10
AUR pentru România la canotaj Magdalena Rusu și Simona Radiș au adus prima medalie, la dublu rame, la Campionatele Mondiale de la Shanghai Golazo.ro
Magdalena Rusu și Simona Radiș au cucerit medalia de aur, în proba de dublu rame, la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
