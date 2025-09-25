FBI susţine că suspectul care a deschis focul asupra centrului pentru imigranţi din Dallas a vrut „să terorizeze” agenţii ICE

23:20

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, dacă România nu ar fi crescut TVA cu două puncte, atunci Agenţia Fitch nu i-ar fi confirmat ratingul la mijlocul lunii august, iar acest lucru ar fi însemnat ca acum TVA să fie mărită cu patru puncte. El a explicat că, dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, acum nu se mai putea face o rectificare în care să fie acoperite foarte multe dintre nevoi.