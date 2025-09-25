NATO și UE au declarat „război real” Rusiei prin intermediul Ucrainei, a acuzat Lavrov, la ONU / Replica a venit rapid, când se pregătea să plece
HotNews.ro, 26 septembrie 2025 00:40
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a acuzat NATO și Uniunea Europeană că folosesc Ucraina pentru a purta „un război real” împotriva țării sale, într-un discurs ținut joi în marja reuniunii Organizației Națiunilor Unite (ONU),…
Acum o oră
00:40
NATO și UE au declarat „război real” Rusiei prin intermediul Ucrainei, a acuzat Lavrov, la ONU / Replica a venit rapid, când se pregătea să plece # HotNews.ro
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a acuzat NATO și Uniunea Europeană că folosesc Ucraina pentru a purta „un război real” împotriva țării sale, într-un discurs ținut joi în marja reuniunii Organizației Națiunilor Unite (ONU),…
Acum 2 ore
00:10
SUA introduce sancțiuni împotriva companiei deținute de Rusia care operează singura rafinărie de petrol din Serbia. Președintele Vucic speră la „un miracol” # HotNews.ro
Washingtonul va impune sancțiuni de la 1 octombrie pentru NIS din Serbia, companie petrolieră unde Rusia este acționar majoritar și care operează singura rafinărie de petrol din țara balcanică, potrivit anunțului făcut joi de președintele…
00:00
Ministrul de Finanțe anunță că forma finală a rectificării bugetare va acoperi integral „nevoile esențiale”. Unde merg 10 miliarde de lei # HotNews.ro
Prin forma finală a rectificării bugetare sunt acoperite „în integralitate toate nevoile esenţiale”, a anunțat joi seară ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare explicând că se referă la pensii, salarii și asistenţă socială. Conform oficialului guvernamental,…
25 septembrie 2025
23:40
VIDEO Cum explică Nicușor Dan decizia de a nu merge la Adunarea Generală a ONU. „Tot timpul e un calcul de oportunitate” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24, că nu a participat la Adunarea Generală a ONU de la New York deoarece „am considerat că e mai util să fiu prezent în țară în perioada…
23:30
Țările UE analizează vineri posibilitatea ridicării „zidului anti-drone”, după incursiunile repetate ale Rusiei în spațiul aerian european # HotNews.ro
Țările membre ale Uniunii Europene vor dezbate vineri, pentru prima oară, propuneri privind edificarea unui „zid” de apărare a blocului comunitar împotriva dronelor, elaborate în viteză după mai multe incursiuni aeriene ale Rusiei, relatează AFP,…
Acum 4 ore
23:10
Tânărul de 17 ani acuzat că a trimis sute de mesaje de amenințare către școli și spitale, reținut de DIICOT. Procurorii spun că a acționat împreună cu o minoră de 14 ani # HotNews.ro
Tânărul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje către sute de școli și spitale din România în care amenință că va comite „un adevărat masacru” a fost reținut joi seară de DIICOT. Potrivit anchetatorilor,…
22:50
VIDEO Nicușor Dan spune că are certitudinea că Georgescu a fost omul rușilor la alegerile din 2024. „Suntem undeva la 30% din a descrie ce s-a întâmplat” / Aspectul care „a fost o surpriză” și pentru serviciile străine # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24, că „în momentul acesta suntem undeva la 30% din a descrie ce s-a întâmplat în noiembrie 2024” și că el mai are „niște elemente care încă n-au…
22:30
Planul Germaniei pentru finanțarea Ucrainei, prin folosirea banilor Rusiei, prezentant de Merz. De ce echivalează, practic, cu o confiscare # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a propus joi un mecanism prin care Ucrainei să i se împrumute 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate în Occident, dar fără confiscarea acestora, cel puțin nu în…
22:20
Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea de români cu bani, finanțată de la Moscova” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că fostul candidat George Georgescu, trimis în judecată în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, „nu a fost un călăreț singuratic”, ci a…
22:00
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre situația coaliției de guvernare, joi, la Digi24, și și-a exprimat „aprecierea pentru faptul că aceste partide au vrut să își asume guvernarea într-o perioadă care nu e deloc fericită”.…
21:50
Nicușor Dan spune „foarte direct”: „Am avut o influență a SRI în viața noastră politică, în decizii, în zona economică” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a refuzat joi seară să confirme dacă îi va nominaliza pe Marius Lazurca și pe Marius Lazurca la conducerea principalelor servicii de informații ale țării, dar a făcut o afirmație suprinzătoare: „S-o…
21:30
O bază militară din nord-estul Franţei, survolată de drone neidentificate / Autoritățile au întărit măsurile de securitate # HotNews.ro
Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în acest weekend deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franţei, a declarat joi pentru AFP delegaţia militară departamentală (DMD), confirmând o informaţie publicată…
21:20
VIDEO Nicușor Dan: „Șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucraina sunt extrem, extrem de mici” / „Și noi am fi tras” în drona rusească „dacă condițiile ar fi fost întrunite” # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi la Digi24 că „țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra” în contextul incidentelor de securitate pe care le-a provocat Rusia în ultima perioadă. Întrebat…
Acum 6 ore
21:10
A doua armată ca mărime din NATO face o mutare-surpriză: Unde și-a trimis o aeronavă AWACS, după incursiunile repetate ale Rusiei cu avioane și drone # HotNews.ro
Turcia a trimis temporar un avion de avertizare și control în Lituania ca parte a măsurilor de securitate ale NATO, a anunțat joi ministerul Apărării de la Ankara, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian…
21:00
Trump îndeamnă Turcia să renunțe la petrolul rusesc. Cum l-a descris pe Erdogan, aflat în prima vizită la Casa Albă după 2019 # HotNews.ro
Președintele Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său turc joi la Casa Albă și a sugerat că SUA ar putea ridica sancțiunile care vizează Turcia și i-ar putea permite să cumpere avioane de vânătoare americane…
20:40
SuperLiga: Mesajul lui Zeljko Kopic, înaintea meciului cu Universitatea Craiova / Ce spune despre varianta de a prelua naționala României # HotNews.ro
Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că meciul cu Universitatea Craiova a fost întotdeauna un derby, mai ales acum, când ambele formații traversează o perioadă bună.…
20:40
Pentru filosoful francez Jaques Derrida datoria publică și deficitul nu sunt simple cifre contabile ci adevărate fantome care bântuie statele și societățile, limitându-le orizontul de acțiune și justificând decizii politice ce par inevitabile. Iar cum…
20:20
Avertisment direct: Un oficial al Moscovei spune că „va fi război” dacă NATO doboară un avion rusesc # HotNews.ro
Aleksei Meșkov, ambasadorul Rusiei în Franța, a oferit un răspuns direct despre cum va reacționa Moscova, în cazul în care avioanele sale vor fi doborâte în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice (NATO). Trump: „Da, cred…
20:10
Ministrul fondurilor europene, despre PNRR: „Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiți efectiv în mai puțin de un an” # HotNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi la Europa FM că în România au intrat deocamdată 10 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind investite efectiv 7…
19:50
Zelenski pregătește reluarea unor exporturi strategice, însă „doar către acele țări pe care ne putem baza” / Kievul vrea parteneriate cu giganți americani # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat planurile Ucrainei de a crește exporturile de drone și de a extinde parteneriatele tehnologice, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții de vârf ai unor mari companii americane, a anunțat joi…
19:40
Fake news viral cu Oana Țoiu. MAE avertizează că declarațiile inventate despre Republica Moldova fac parte dintr-o operațiune „hibridă” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a denunțat joi apariția în social media a unui material fals atribuit postului de televiziune Euronews, care face referire la pretinse declarații ale șefei diplomației române, Oana Țoiu, despre Republica Moldova.…
19:30
Sute de generali și amirali americani din toată lumea, convocați de șeful Pentagonului pentru o reuniune urgentă și neobișnuită # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a ordonat câtorva sute de generali și amirali din armata SUA să se adune săptămâna viitoare la o bază din Virginia a Corpului de Pușcași Marini, semănând confuzie și…
19:20
Doar 7 echipe din Superliga au respectat regula „5+6” în meciurile din acest sezon / Formaţia care nu a respectat regula în nicio etapă # HotNews.ro
O analiză Intelligence Centre FRF evidenţiază cluburile care au mizat cel mai mult pe jucătorii români în prima treime a sezonului regular din SuperLiga, ediţia 2025/2026. Regula „5+6”, introdusă de FRF pentru a încuraja folosirea…
Acum 8 ore
19:10
Avertisment de la Berlin: Războiul se mută în spațiu, iar sateliții ruși îi spionează pe cei germani. „Îi pot chiar distruge cinetic” # HotNews.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi în privinţa ameninţării crescânde reprezentate de activităţile din spațiu ale Moscovei, menţionând îngrijorări legate de doi sateliţi ai Rusiei care urmăresc sateliţii Intelsat utilizaţi de forţele…
19:00
Clienții unei firme românești de comerț online s-au trezit cu bani lipsă de pe carduri. Amendă GDPR de 20.000 EUR pentru magazinul atacat cibernetic # HotNews.ro
O mare firmă românească de comerț online, care vinde produse din tutun și dispozitive de vapat, a fost amendată cu 20.000 EUR pe baza regulamentului GDPR, după ce a suferit un atac cibernetic, iar o…
19:00
SuperLiga: Universitatea Craiova e favorită în meciul cu Dinamo, susține Mirel Rădoi. Ce argumente invocă # HotNews.ro
Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că formația sa este favorită în derby-ul cu Dinamo, din etapa a 11-a a Superligii, pentru că evoluează pe teren propriu și…
18:50
„Pur și simplu nu funcționează”. Concluziile unui raport despre funcțiile Instagram pentru siguranța adolescenților / Reacția Meta # HotNews.ro
Numeroase funcții de siguranță pe care Meta a declarat că le-a implementat pentru a-i proteja pe tinerii utilizatori de pe Instagram de-a lungul anilor nu funcționează bine sau, în unele cazuri, nu există, potrivit unui…
18:40
Încă o țară din UE interzice intrarea pe teritoriul său a unui lider pro-rus de la Chișinău, pe motiv că sprijină amestecul Moscovei în alegerile din Republica Moldova # HotNews.ro
Polonia a interzis politicienei pro-ruse din Republica Moldova Irina Vlah accesul pe teritoriul său timp de cinci ani, a anunţat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varşovia, care o acuză pe fosta guvernatoare a Găgăuziei…
18:20
Cum vrea Slovacia să continue să cumpere petrol rusesc, în ciuda presiunilor puse de Trump. Fico: „Pur și simplu nu avem alte opțiuni” # HotNews.ro
Slovacia speră să găsească un „teren comun” cu Statele Unite după presiunile exercitate de Washington pentru oprirea achizițiilor de energie din Rusia, a declarat joi premierul slovac Robert Fico, apărând totuși aprovizionarea țării sale cu…
18:10
O țară din UE interzice accesul premierului israelian. „Guvernul transmite un mesaj clar” # HotNews.ro
Slovenia a impus joi o interdicție de călătorie pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit unui comunicat al guvernului, după ce anul trecut a recunoscut oficial Palestina, iar în iulie a interzis accesul pentru doi miniștri…
17:50
VIDEO „Ce bine ard”. Spionajul militar ucrainean revendică noi lovituri în Crimeea, inclusiv distrugerea a două aeronave militare Antonov An-26 # HotNews.ro
Serviciul militar de informații al Ucrainei (HUR) a anunțat joi, 25 septembrie, că a distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar într-un atac cu drone asupra peninsulei anexate Crimeea, scrie The…
17:50
Exmatriculat din facultate, persecutat de Securitate și nevoit să muncească într-o carieră de piatră, Lucian Mureșan – care a murit joi, la vârsta de 94 de ani – a fost hirotonit în decembrie 1964 de…
17:50
„Păstrați numerar acasă, în bancnote mici”, recomandă Banca Centrală Europeană. Cât cash ar trebui să aibă fiecare familie în cazul unei situații de criză # HotNews.ro
Un nou studiu al Băncii Centrale Europene, care a analizat patru evenimente majore care au perturbat Europa, inclusiv pandemia și invazia Rusiei în Ucraina din 2022, arată că oamenii ar trebui să păstreze bani cash…
17:40
Samsung lansează a cincea ediție a competiției naționale Solve for Tomorrow, unde ideile tinerilor transformă tehnologia în soluții pentru comunitate # HotNews.ro
Samsung România anunță deschiderea înscrierilor pentru competiția națională Solve for Tomorrow, ediția 2025–2026, adresată liceenilor cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Anul acesta, înscrierile au loc în perioada 25 septembrie – 11 noiembrie,…
17:40
Uniunea Europeană a declarat, joi, că Republica Moldova se confruntă cu „o campanie de dezinformare fără precedent” din partea Rusiei înaintea alegerilor parlamentare de duminică, cu scopul de a deturna statul de pe cursul său…
17:20
Starbucks ia „măsuri semnificative” pentru a-și redresa afacerea aflată în dificultate, închizând un număr mare de cafenele și anunțând o a doua rundă de concedieri la sediul central, ca parte a eforturilor CEO-ului Brian Niccol…
17:20
A murit Lucian Mureșan, conducătorul Bisericii greco-catolice din România. A fost al treilea cardinal român numit de Vatican # HotNews.ro
Cardinalul Lucian Mureşan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a murit, joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani, a anunțat Arhieparhia…
17:20
Șeful NATO, „total de acord” cu Donald Trump: Aliații pot să doboare aeronavele ruse care le încalcă spațiul aerian # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut joi declarațiile făcute de președintele american Donald Trump în această săptămână, potrivit cărora țările din Alianță ar trebui să doboare dronele și avioanele rusești dacă acestea intră…
Acum 12 ore
17:10
VIDEO „Am ecranizat niște zvonuri care nu sunt lipsite de temei”. Regizorul serialului inspirat de Plahotniuc lămurește controversele din filmul care a încins Republica Moldova înainte de alegeri # HotNews.ro
Într-un interviu în exclusivitate pentru publicul HotNews, regizorul Igor Cobileanski a răspuns la cele mai importante întrebări pe care le-a generat lansarea înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie a serialului „Plaha”, inspirat din viața…
17:10
Toto Dumitrescu, eliberat din arest preventiv după o săptămână. Fiul lui Ilie Dumitrescu va sta în arest la domiciliu # HotNews.ro
Tribunalul București a decis plasarea în arest la domiciliu a lui Toto Dumitrescu, acuzat de fugă de la locul accidentului pentru părăsirea locului unui accident rutier, potrivit TVR Info. Fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu…
17:10
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone: „Au de zece ori mai multe” # HotNews.ro
Un senator rus din Zaporojie a recunoscut că Moscova pierde teren în războiul dronelor și că războiul împotriva Kievului a ajuns într-un impas. Declarațiile sale contrastează cu avertismentele fostului comandant-șef ucrainean, care spunea anterior că…
17:10
„Mai bine adevărul decât iluzii”. Un lider european avertizează că schimbarea bruscă de atitudine a lui Trump față de Ucraina trebuie înțeleasă altfel # HotNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” cu privire la poziția președintelui american Donald Trump față de Ucraina, după ce liderul de la Casa Albă a afirmat – într-o schimbare bruscă de…
17:00
Europa este într-o „cursă a înarmării cu drone”, avertizează Germania. Exercițiu cu scenariul „unui conflict în escaladare în regiunea baltică” # HotNews.ro
Ministrul german al afacerilor interne, Alexander Dobrint, a avertizat joi că Europa se află într-o „cursă a înarmării cu drone” și a tras un semnal de alarmă cu privire la o Rusie ostilă, relatează AFP.…
16:50
Cu o singură decizie, China amenință să provoace pierderi de miliarde de dolari fermierilor din SUA. „Nu e o simplă criză, noi îi spunem Farmageddon” # HotNews.ro
Fermierii, care l-au votat în mare parte pe Donald Trump la alegerile de anul trecut, se confruntă în prezent cu o serie de probleme care le amenință profiturile. Una dintre acestea, aparenta intenție a Chinei…
16:50
Numărul nașterilor din România a scăzut dramatic în ultimii 20 de ani. Ce soluții propun autoritățile # HotNews.ro
În ultimii 20 de ani, numărul nașterilor din România a scăzut cu aproape o treime – de la 216.000 în anul 2004 la 149.000, anul trecut. Un semnal de alarmă pe care statul român nu…
16:40
Bombardiere strategice rusești Tu-95, însoțite de două Su-35, detectate lângă Alaska. Americanii au trimis în misiune 9 avioane să le urmărească # HotNews.ro
Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a trimis miercuri, 25 septembrie, avioane de vânătoare pentru a identifica și intercepta patru avioane militare rusești în largul coastelor statului american Alaska, a anunțat joi această organizație de…
16:40
Grupul danez Rockwool a dat startul lucrărilor de construcție pentru o investiție de 150 de milioane de euro care va crește de peste două ori producția de vată bazaltică la fabrica sa din Prahova. Citește…
16:20
Medici americani resping avertismentele lui Trump și asigură femeile însărcinate că paracetamolul e sigur: „Pacientele întreabă despre asta” # HotNews.ro
Afirmațiile președintelui Donald Trump că Tylenol, analgezic care conține paracetamol, sunt o cauză pentru autism nu fac decât să vina asupra femeilor însărcinate, care deja se simt vinovate dacă au luat medicamentul, a spus dr.…
16:20
Peste 1.000 de copii intoxicați din cauza meselor gratuite de la școală, în ultimele zile, într-o țară care a investit miliarde de dolari în programul său alimentar # HotNews.ro
Copiii din mai multe regiuni din Indonezia s-au îmbolnăvit în urma consumului de mese gratuite la școală, acesta fiind cel mai recent caz dintr-o serie de intoxicații alimentare în masă legate de programul de mese…
16:20
Maia Sandu, după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: „Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției” # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, ajuns în Republica Moldova joi dimineață, escortat de poliție, după ce a fost arestat în Grecia. Plahotniuc este principalul suspect în „jaful secolului”,…
