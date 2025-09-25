VIDEO | Stuttgart - Celta Vigo 2-1. Ionuţ Radu a avut câteva intervenţii bune, dar a fost spectator la o execuţie de senzaţie
26 septembrie 2025
VIDEO | Stuttgart - Celta Vigo 2-1. Ionuţ Radu a avut câteva intervenţii bune, dar a fost spectator la o execuţie de senzaţie
VIDEO | Stuttgart - Celta Vigo 2-1. Ionuţ Radu a avut câteva intervenţii bune, dar a fost spectator la o execuţie de senzaţie
Olivier Giroud a devenit cel mai în vârstă marcator francez din istoria cupelor europene
Olivier Giroud a devenit cel mai în vârstă marcator francez din istoria cupelor europene
Rezultatele înregistrate de următoarele două adversare ale FCSB-ului în Europa League
Rezultatele înregistrate de următoarele două adversare ale FCSB-ului în Europa League
Locul ocupat de FCSB în Europa League după prima etapă din faza principală
Marele Ronaldo a cerut revenirea starului la naţionala Braziliei
Fost atacant de la academia clubului Arsenal, decedat la doar 21 de ani
Gigi Becali, intrare furibundă în direct! "Altceva e să jigneşti un om cum a făcut domnul Grădinescu! Am şi eu o vârstă" | VIDEO EXCLUSIV
Gigi Becali, intrare furibundă în direct! "Altceva e să jigneşti un om cum a făcut domnul Grădinescu! Am şi eu o vârstă" | VIDEO EXCLUSIV
"Chiar dacă au dominat-o autoritar". Presa olandeză nu îşi explică eşecul aplicat de FCSB celor de la Go Ahead Eagles
"Chiar dacă au dominat-o autoritar". Presa olandeză nu îşi explică eşecul aplicat de FCSB celor de la Go Ahead Eagles
VIDEO | Cel mai frumos cadou pentru Elias Charalambous. "Vreau să le mulţumesc jucătorilor"
VIDEO | Cel mai frumos cadou pentru Elias Charalambous. "Vreau să le mulţumesc jucătorilor"
Fotbalistul FCSB-ului care a făcut diferenţa în victoria cu Go Ahead Eagles: „I-aş da premiul pentru cel mai bun jucător. Mi s-a părut foarte sigur" | VIDEO EXCLUSIV
Fotbalistul FCSB-ului care a făcut diferenţa în victoria cu Go Ahead Eagles: „I-aş da premiul pentru cel mai bun jucător. Mi s-a părut foarte sigur" | VIDEO EXCLUSIV
VIDEO | "Meci aproape perfect". Reacţia lui Ştefan Târnovanu, după ce a ferecat poarta în Olanda
VIDEO | "Meci aproape perfect". Reacţia lui Ştefan Târnovanu, după ce a ferecat poarta în Olanda
CSO Voluntari, debut cu victorie în European North Basketball League
Gigi Becali, prima reacţie după victoria din Olanda! "Nu sunt mulţumit"
VIDEO | David Miculescu, artizanul unei victorii mari. "Ne dă moral"
Stanciu a revenit în echipa celor de la Genoa şi s-a calificat în optimile Cupei
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB 0-1! Miculescu şi Târnovanu îi aduc victoria campioanei României
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB 0-1! Miculescu şi Târnovanu îi aduc victoria campioanei României
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! Târnovanu, cel mai bun jucător al campioanei României
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! Târnovanu, cel mai bun jucător al campioanei României
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! Pauză în Olanda
VIDEO | Început cu dreptul pentru FCSB în Europa League! Campioana României deschide scorul în minutul 13 cu Go Ahead Eagles
VIDEO | Început cu dreptul pentru FCSB în Europa League! Campioana României deschide scorul în minutul 13 cu Go Ahead Eagles
Polonezul Bargiel, primul om care a coborât pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar
Polonezul Bargiel, primul om care a coborât pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
VIDEO | "U" Cluj - UZKK Student Nis 73-81. Prea greu pentru ardelence în preliminariile FIBA EuroCup
VIDEO | "U" Cluj - UZKK Student Nis 73-81. Prea greu pentru ardelence în preliminariile FIBA EuroCup
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB, astăzi, de la ora 19:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
VIDEO | Go Ahead Eagles - FCSB, astăzi, de la ora 19:45, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
Florin Tănase, apel de mobilizare înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Jucătorii ar trebui să fie conştienţi la ce club joacă, să se pună în slujba echipei" | VIDEO EXCLUSIV
Florin Tănase, apel de mobilizare înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Jucătorii ar trebui să fie conştienţi la ce club joacă, să se pună în slujba echipei" | VIDEO EXCLUSIV
Spargere de peste un milion de euro la domiciliul selecţionerului Portugaliei
Doar 7 echipe au respectat regula "5+6" în meciurile de până acum din acest sezon
Neluţu Varga a dezvăluit numele celor două echipe dispuse să îl cumpere pe Louis Munteanu! "15-17 milioane de euro plus procente şi bonusuri"
Neluţu Varga a dezvăluit numele celor două echipe dispuse să îl cumpere pe Louis Munteanu! "15-17 milioane de euro plus procente şi bonusuri"
Cehia - Bulgaria şi Polonia – Italia sunt semifinalele CM de volei
Incredibil! Gigi Becali a anunţat două schimbări pe care le va face în meciul cu Go Ahead Eagles
Incredibil! Gigi Becali a anunţat două schimbări pe care le va face în meciul cu Go Ahead Eagles
Anderson, fost jucător al echipei Manchester United, riscă închisoarea deoarece nu a plătit pensia alimentară
Anderson, fost jucător al echipei Manchester United, riscă închisoarea deoarece nu a plătit pensia alimentară
Dezastru pentru FCSB! Un jucător, operat de urgenţă în Olanda
Schioarele vor trebui să treacă teste de feminitate
Se prezintă Drăguşin la acţiunea naţionalei din luna octombrie? Ultimele informaţii despre fundaşul central
Se prezintă Drăguşin la acţiunea naţionalei din luna octombrie? Ultimele informaţii despre fundaşul central
Cristian Pustai nu a mai revenit la Mediaş! A ales să semneze cu alt club de tradiţie
Cristian Pustai nu a mai revenit la Mediaş! A ales să semneze cu alt club de tradiţie
Dan Petrescu, decizie finală cu privire la preluarea bulgarilor de la CSKA Sofia
Wayne Rooney povesteşte despre problemele cu alcoolul. "Am băut două zile la rând"
Karl-Heinz Rummenigge, despre Florian Wirtz. "I-ar fi fost mai bine la Bayern Munchen"
Karl-Heinz Rummenigge, despre Florian Wirtz. "I-ar fi fost mai bine la Bayern Munchen"
După UTA Arad, încă o echipă din SuperLiga a primit interdicţie la transferuri
Florentin Pera şi-a dat demisia! Cine este favorit să stea pe banca naţionalei la Campionatul Mondial
Florentin Pera şi-a dat demisia! Cine este favorit să stea pe banca naţionalei la Campionatul Mondial
Prima TV şi Prima Sport susţin platforma FRF B.R.A.V.O.
Mirel Rădoi a răbufnit când a venit vorba de Ştefan Baiaram: "Dacă vrea să mai fie cu gândul la un transfer, acum trebuie să mai aştepte!"
Mirel Rădoi a răbufnit când a venit vorba de Ştefan Baiaram: "Dacă vrea să mai fie cu gândul la un transfer, acum trebuie să mai aştepte!"
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la China Open, în 67 de minute
LPF a anunţat programul etapei a XIII-a din SuperLiga! Când se joacă Dinamo - Rapid
Grupul Clever a preluat Cotidianul
Ionuţ Panţîru şi-a găsit rapid echipă după despărţirea de FC Voluntari! Fostul fundaş de la FCSB a fost prezentat oficial
Ionuţ Panţîru şi-a găsit rapid echipă după despărţirea de FC Voluntari! Fostul fundaş de la FCSB a fost prezentat oficial
E gata! Craiova i-a fixat preţul fotbalistului: "Mi se pare pu
E gata! Craiova i-a fixat preţul fotbalistului: ”Mi se pare puţin 4 milioane jumate de euro!” | EXCLUSIV
Mirel Rădoi nu s-a abţinut înaintea partidei cu Dinamo! Tehnicianul Craiovei a trecut la ameninţări: „Să se ducă acasă, să stea cu familia!” # Primasport.ro
Mirel Rădoi nu s-a abţinut înaintea partidei cu Dinamo! Tehnicianul Craiovei a trecut la ameninţări: „Să se ducă acasă, să stea cu familia!”
