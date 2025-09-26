One United a semnat cu familia Cristi Borcea pentru un teren valoros de blocuri cu 14 etaje, pe malul lacului Tei CONFIRMARE

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat cu familia lui Cristian Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, un antecontract care vizează achiziția unui teren valoros, pe malul lacului Tei din București, pe care pot fi construite peste 600 de apartamente premium, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

