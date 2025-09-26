EXCLUSIV Kaufland pregătește o extindere puternică în România. Valer Hancaș: În pandemie am accelerat

01:30

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat cu familia lui Cristian Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, un antecontract care vizează achiziția unui teren valoros, pe malul lacului Tei din București, pe care pot fi construite peste 600 de apartamente premium, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.