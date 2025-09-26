Digi provoacă în Spania cel mai mare val de oferte și reduceri din istorie
Profit.ro, 26 septembrie 2025 01:30
Operatorul român de telecomunicații Digi provoacă în Spania cel mai mare val de oferte și reduceri din istorie, obligând concurenții Movistar, Vodafone și MásOrange să vină cu pachete promoționale pentru a nu pierde și mai mult din piață.
EXCLUSIV Kaufland pregătește o extindere puternică în România. Valer Hancaș: În pandemie am accelerat # Profit.ro
Retailerul german Kaufland a ajuns la o rețea de 193 de magazine în România, după două decenii de prezență pe piață, și anunță investiții continue în expansiune, digitalizare și infrastructură verde.
FOTO Retailer german premium a intrat în România. Plan de a deveni “superbrandul în design” CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul german de decorațiuni și mobilier premium Westwing, lider european în segmentul “Beautiful Living e commerce”, a intrat în România, confirmând informațiile prezentate anterior de Profit.ro.
One United a semnat cu familia Cristi Borcea pentru un teren valoros de blocuri cu 14 etaje, pe malul lacului Tei CONFIRMARE # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat cu familia lui Cristian Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, un antecontract care vizează achiziția unui teren valoros, pe malul lacului Tei din București, pe care pot fi construite peste 600 de apartamente premium, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Companiile deținute integral de femei sunt mai profitabile decât media românească – studiu # Profit.ro
Firmele deținute integral de femei au o rată a profitului mai mare decât cele deținute de bărbați sau cu acționariat mixt, arată un studiu ING Bank. Femeile sunt acționare în mai bine de 4 din 10 firme.
Afacerile BENTO cad la jumătate. „Ne confruntăm cu întârzieri semnificative în semnarea contractelor de către clienți. Perioadă dificilă pentru întreaga industrie IT!” # Profit.ro
Compania 2B Intelligent Soft raportează un semestru cu declin drastic al veniturilor și profitului net. Ofertă de răscumpărare pentru prima jumătate a lunii viitoare.
Ritmul de creștere a economiei SUA a fost mai rapid decât s-a crezut anterior, în trimestrul doi din 2025.
Indicele BET a câștigat aproape un procent și jumătate într-o sesiune dominată de acțiunile Băncii Transilvania și Digi.
Furia fanilor Oasis pentru bilete la concerte - Ticketmaster schimbă politica de tarifare # Profit.ro
Compania Ticketmaster s-a angajat să adopte o politică de tarifare mai transparentă.
Promovată la un preț cu mai mult de 50% peste cotația din piața reglementată, operațiunea de buy-back de la Fondul Proprietatea are un interes deosebit.
Uniunea Europeană a avizat medicamentul Kisunla al companiei farmaceutice Eli Lilly, parte dintr-o nouă generație de tratamente împotriva maladiei Alzheimer.
Pentru prima oară de la izbucnirea „scratchgate”, scandalul legat de zgârierea modelelor Pro ale seriei iPhone 17, Apple a oferit un răspuns oficial.
Banca Transilvania va veni cu noi dividende pentru acționari.
Gigant IT declanșează concedieri și amenință angajații rămași că urmează la rând dacă nu se recalifică pentru AI # Profit.ro
Compania americană IT Accenture, acum cu sediul la Dublin (Irlanda), și-a redus forța de muncă globală cu peste 11.000 de angajați în ultimele trei luni și a avertizat personalul că mai mulți vor fi rugați să plece dacă nu pot fi recalificați pentru era inteligenței artificiale.
Noul BYD Dolphin Surf, rival cu Dacia Spring, a fost supus de spaniolii de la km77 la testul elanului.
Mari foste platforme de fabrici devin loc de apartamente. Antrefrig, Rocar, Helitube pe LISTĂ # Profit.ro
Capitala generează cele mai multe tranzacții cu terenuri din interiorul orașului provenite din reconversia spațiilor industriale.
Umbrărescu lucrează în forță, vom circula pe autostradă de la București la Pașcani VIDEO # Profit.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domnești Târg - Răcăciuni, al Autostrăzii Focșani - Bacău, a depășit 80%.
Aceste lumini inteligente sunt create pentru a da semnale vizuale pietonilor pentru traversarea străzilor.
Agroserv Măriuța, companie românească de agricultură și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, pregătește lansarea unei emisiuni de obligațiuni corporative necondiționate, garantate sau negarantate, nesubordonate și neconvertibile, de 3 milioane euro.
Grupul german Bosch va elimina încă aproximativ 13.000 de locuri de muncă până în 2030, pe lângă tăierile de personal anunțate în prima parte a anului, în cadrul măsurilor de restructurare a diviziei sale Mobility, în contextul scăderii cererii pentru mașini și al concurenței ridicate.
Au început lucrările de extindere cu patru hectare a parcului Tudor Arghezi.
Din 2026, locuitorii, dar și turiștii care vin în Bolzano vor trebui să plătească o taxă, dacă au câini.
Activitatea consultanților fiscali a fost modificată de Guvern.
Android for PC va începe să fie disponibil de anul viitor.
Campania amplă de concedieri inițiată de constructorul suedez Volvo Cars, în procesul de restructurare a companiei, a ajuns în faza în care un număr foarte mare de angajați din unitățile centrale au rămas fără job-uri. Hakan Samuelsson, CEO al Volvo Cars a transmis un mesaj controversat, mai puțin obișnuit în astfel de situații.
EXCLUSIV SURPRIZĂ Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului român Dumitru Prunariu, nu mai vine ca administrator special la Romaero # Profit.ro
Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului român Dumitru Prunariu, desemnat de Ministerul Economiei, în calitate de acționar majoritar, ca administrator special al companiei Romaero, după demisia lui Bogdan Costaș, nu va mai ocupa această funcție, care urma să fie aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) la finalul lunii septembrie, potrivit surselor Profit.ro.
NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: ”atacurile cibernetice au crescut exponențial în cantitate și complexitate” # Profit.ro
NTT DATA Romania, parte a grupului global NTT DATA, anunță lansarea oficială a portofoliului de servicii integrate Cybersecurity Now, adresat organizațiilor publice sau private din România, ca răspuns la dubla presiune pe care acestea o resimt din partea atacurilor cibernetice, concomitent cu obligația de conformitate la normele NIS2.
Lanțul american de cafenele Starbucks va elimina 900 de locuri de muncă și va închide unele restaurante neperformante.
Early Game Ventures anunță o nouă investiție de tip seed în startup-ul YOX, prezentat ca promițând să revoluționeze piața locurilor de muncă pentru joburile de tip blue-collar, cu ajutorul AI.
Președintele ucrainean a amenințat că va ataca Kremlinul dacă Rusia continuă războiul împotriva țării sale.
Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul privind finanțările libiene # Profit.ro
Chiar dacă va face apel, cel de-al șaselea președinte al celei de-a Cincea Republici Franceze (2007-2012), acum în vârstă de 70 de ani, va fi citat în decurs de o lună de către parchet, care îl va informa cu privire la data încarcerării sale.
Procurorii DIICOT au percheziționat locuința din București a unui român suspectat că ar face parte dintr-o rețea internațională specializată în infracțiuni informatice
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
Cele mai ieftine chirii din ultima perioadă pornesc de la 130 de euro pentru o garsonieră în cartierul Romanilor, din Arad, și 138 de euro în cartierul Rovine, din Craiova.
Platforma de cumpărare online a biletelor va fi oprită temporar pentru lucrări de mentenanță.
AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035: Conferința Națională a Clubului Fermierilor Români aduce la București peste 500 de lideri din agricultură, business, finanțe și tehnologie. Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură, participă pentru pri # Profit.ro
Agricultura românească intră în centrul dezbaterilor europene privind viitorul securității alimentare. Clubul Fermierilor Români organizează Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, la Pullman World Trade Center București, reunind peste 500 de participanți români și străini– fermieri, lideri de business, finanțatori, inovatori în tehnologie, reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a afirmat că demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare.
Vremea s-a schimbat radical în România în ultimele 24 de ore.
Conferința News.ro - IMM România: Un coleg a cumpărat o poșetă și a spus că e ”trusa lui de scule” # Profit.ro
Președintele Consiliul Economic și Social a povestit că un coleg care are firmă a cumpărat și o poșetă și a justificat cheltuiala afirmând că este trusa lui de scule.
Cel mai mare producător chinez de vehicule electrice a vândut luna trecută de trei ori mai multe mașini noi în Uniunea Europeană, comparativ cu august 2024.
DECIZIE CSAT Aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO, iar cele civile la decizia ministrului # Profit.ro
Autoritățile vor actualiza lista cu obiectivele care trebuie protejate.
Biletul de Sănătate, inițiativa care transformă mișcarea într-un bilet de autobuz gratuit, a revenit în Cluj-Napoca, pentru al șaselea an consecutiv.
Acest acces constă în studierea nemijlocită a dosarului și eliberarea de copii.
Giganul chinez a lansat o gamă de smartphone-uri și electrocasnice.
Narcisa Calotă, medic stomatolog cu o experiență de 10 ani și antreprenoare de 4 ani, face acum pasul de la o clinică de stomatologie la o clinică multidisciplinară de familie.
Viitorul aparține energiilor regenerabile, susține China în contrast cu poziția lui Trump # Profit.ro
Președintele Chinei a dezvăluit primul obiectiv cuantificat de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale Chinei până în 2035.
Cotidianul.ro, una dintre cele mai vechi publicații online din România, intră într-o nouă etapă de dezvoltare.
Președintele SUA cere o „anchetă” după „tripla sabotare” de care susține că a fost victimă, cu ocazia discursului său în fața Adunării Generale a ONU.
