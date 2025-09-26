Trump presează Turcia și Ungaria să renunțe la petrolul rusesc. Ce ofertă le-a făcut în schimb

22:00

Lucrările la Autostrada Moldovei avansează rapid, iar dacă ritmul actual se menține, din 2026 se va putea circula pe autostradă de la București până la Pașcani, pe 390 de kilometri, susține directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg – Răcăciuni al … The post Veste excelentă pentru șoferi: De la anul se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 de kilometri appeared first on spotmedia.ro.