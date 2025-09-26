18 angajați CJAS Bacău au furat peste 1 milion de lei şi i-au băgat în imobiliare. Cum au fost prinşi

18:50

Mărturiile, micile daruri cu care plecăm de la nunţi. Uneori ne impresionează, alteori le devorăm înainte de micul dejun, alte ori uităm pur şi simplu să le luăm de pe masă dacă pentru miri sunt o "obligaţie" în plus uneori, pentru organizatori sunt o adevărată industrie. Costurile aproximative pentru un eveniment cu 100 de invitaţi pornesc de la 1.500 de lei şi pot ajunge până la zeci de mii. Cei care vor să evite însă risipa, au găsit câteva variante interesante.