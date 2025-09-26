Premierul Slovaciei, Robert Fico, caută un „teren comun” cu SUA în privinţa aprovizionării cu energie din Rusia

19:10

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme. El a arătat că investigaţiile conduc foarte mult inclusiv la oameni din România, care fac parte din aceste reţele susţinute de Federatea Rusă, ceea ce practic dovedeşte multe lucruri pe care le puteam gândi cu privire la ce s-a întâmplat anul trecut la noi în ţară.