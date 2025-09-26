Cum am ajuns atât de proști? Câteva observații înaintea alegerilor de duminică

03:10

Ultimele zvonuri ce au tropăit prin politichia de Bahlui referitoare la un nou dosar al premarelui, despre care s-a spus pe ici pe colo că, gata, ar fi cireașa de pe tort și că ar avea mari probabilități să ducă la anticipate locale (ceea ce până la urmă nu s-a prea dovedit) cică ar fi creat ceva curente de agitație prin partide. Articolul Ghici cine mai bate seara la portița politichiei de Bahlui? Liste cu update la zi, pe căprării de partid și de stat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.