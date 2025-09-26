Ședință la Consiliul Local: sediu nou cu 6 etaje pentru ApaVital, blocuri cu până la 16 niveluri în Dacia, Păcurari și CUG
Ziarul de Iasi, 26 septembrie 2025 03:40
Consilierii locali vor dezbate mai multe planuri urbanistice importante la începutul săptămânii viitoare. Pe lângă inițiativele private, există și o investiție publică: ApaVital va construi un sediu operațional lângă Piața Păcurari. Articolul Ședință la Consiliul Local: sediu nou cu 6 etaje pentru ApaVital, blocuri cu până la 16 niveluri în Dacia, Păcurari și CUG apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum o oră
03:40
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional din cauza conflictului din Gaza # Ziarul de Iasi
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News, citată de news.ro. Articolul Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional din cauza conflictului din Gaza apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
FOTBAL Poli nu poate fi văzută decât în Copou! Care sunt meciurile televizate ale rundei ce începe mâine și se încheie marți # Ziarul de Iasi
Etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal începe mâine, când sunt programate opt partide. Două dintre acestea vor putea fi vizionate în direct. Articolul FOTBAL Poli nu poate fi văzută decât în Copou! Care sunt meciurile televizate ale rundei ce începe mâine și se încheie marți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Ședință la Consiliul Local: sediu nou cu 6 etaje pentru ApaVital, blocuri cu până la 16 niveluri în Dacia, Păcurari și CUG # Ziarul de Iasi
Consilierii locali vor dezbate mai multe planuri urbanistice importante la începutul săptămânii viitoare. Pe lângă inițiativele private, există și o investiție publică: ApaVital va construi un sediu operațional lângă Piața Păcurari. Articolul Ședință la Consiliul Local: sediu nou cu 6 etaje pentru ApaVital, blocuri cu până la 16 niveluri în Dacia, Păcurari și CUG apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
A fost definitivat programul! Lista completă a artiștilor care vor concerta la Iași cu ocazia Sărbătorilor orașului # Ziarul de Iasi
Primăria a definitivat programul manifestărilor dedicate Sărbătorilor Iașului. Cel mai recent artist contract este Ștefan Bănică Junior. Firma care îl va aduce pe acesta la Iași va încasa aproape 20.000 euro. Articolul A fost definitivat programul! Lista completă a artiștilor care vor concerta la Iași cu ocazia Sărbătorilor orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
„Note arbitrare, lipsite de respect, jignesc inteligența”. Rezultatele concursului de manager al Operei au nemulțumit pe toată lumea. Când va fi reluată proba? # Ziarul de Iasi
Concursul pentru funcția de manager la Opera din Iași a luat o turnură neașteptată și criticată de către toți cei implicați. Comisia care a evaluat proiectele de management ale celor trei candidați admiși în concurs - Morel Marius Negru, Vasilica Stoiciu Frunză și Alexandru Petrescu - a decis că toate proiectele nu merită notă de trecere, 7. Prin urmare, concursul s-a anulat. Candidații critică decizia, acuză jocuri de culise, iar legea spune că totul trebuie reluat. Articolul „Note arbitrare, lipsite de respect, jignesc inteligența”. Rezultatele concursului de manager al Operei au nemulțumit pe toată lumea. Când va fi reluată proba? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Controversă pe Europeană, cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și acostamentul? Măsurătorile unui activist civic contrazic DRDP # Ziarul de Iasi
În dreptul separatoarelor montate între Bălțați și Tărgu Frumos, cele două porțiuni de carosabil par să aibă aceeași lățime. Doar marcajul care le separă face diferența între banda de circulație și acostamentul lărgit. Un activist civic a demostrat asta cu ruleta, DRDP nu e de acord. Articolul Controversă pe Europeană, cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și acostamentul? Măsurătorile unui activist civic contrazic DRDP apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Exact în aceste zile când mulți de peste Prut se uită la serialul de succes Plaha, la Chișinău se fac și ultimele calcule electorale. În ambele tabere, socotelile par a da cu rest. În România, mulți nici nu știu de alegerile de dincolo, iar pentru cei mai mulți pare a nu conta cine câștigă. Mare eroare: nu numai că sunt alegeri pline de învățăminte și pentru noi, dar, indirect, sunt și pline de importanță. Una mult mai mare decât ne-am dori-o. Articolul Cum am ajuns atât de proști? Câteva observații înaintea alegerilor de duminică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Trei zile de lecturi și întâlniri speciale la Biblioteca Județeană din Iași. Spațiu al prieteniei și incluziunii, la Nocturna Bibliotecilor 2025 # Ziarul de Iasi
Cea de-a XVI-a ediție a evenimentului cultural Nocturna Bibliotecilor, organizat anual de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), se desfășoară în perioada 26-27 septembrie 2025, reunind biblioteci publice din România și Republica Moldova într-o sărbătoare comună a lecturii, prieteniei și incluziunii. Articolul Trei zile de lecturi și întâlniri speciale la Biblioteca Județeană din Iași. Spațiu al prieteniei și incluziunii, la Nocturna Bibliotecilor 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Concursul „Tânărul Șahist” a reunit tineri șahiști la Mănăstirea „Tuturor Sfinților” din Bucium # Ziarul de Iasi
Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat duminică concursul „Tânărul Șahist”, găzduit de Mănăstirea „Tuturor Sfinților” – Bucium. Articolul Concursul „Tânărul Șahist” a reunit tineri șahiști la Mănăstirea „Tuturor Sfinților” din Bucium apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Trei zile de muzică de calitate, poezie și artiști internaționali. Azi începe Cucuteni Jazz Fest 2025 # Ziarul de Iasi
Muzeul de Sit Arheologic Cucuteni găzduiește între 26 și 28 septembrie Cucuteni Jazz Fest 2025. Festivalul promite trei seri de muzică live, poezie și ateliere de artă. Intrarea la evenimente este liberă. Articolul Trei zile de muzică de calitate, poezie și artiști internaționali. Azi începe Cucuteni Jazz Fest 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Cum apare un personaj? Copiii descoperă magia filmului și a teatrului de păpuși cu actrița Alexandra Paftală, la Cinema Ateneu # Ziarul de Iasi
Un film plin de magie și o întâlnire cu actrița Alexandra Paftală îi așteaptă pe cei mici la Cinema Ateneu. Proiectul „Aici, Cinema Junior” revine cu ediția a V-a, pe 27 septembrie, de la ora 13.00, la Ateneul Național din Iași, și aduce pe ecran „Casa de păpuși a lui Gabby: Filmul”. Articolul Cum apare un personaj? Copiii descoperă magia filmului și a teatrului de păpuși cu actrița Alexandra Paftală, la Cinema Ateneu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Ciudățeniile concursului cu năbădăi de la hopereta ieșeană: de ce se vede făcătura asta tocmai de pe lună? # Ziarul de Iasi
Mulți neuroni emoționali vedem că s-au mai tocat mărunt în ultimele zile, stimați iubitori ai artei lirice, pe marginea dramoletelor și tragi-comediilor care au însoțit concursul de manager de la hoperata ieșeană, organizat de ministerul de resort la București. Articolul Ciudățeniile concursului cu năbădăi de la hopereta ieșeană: de ce se vede făcătura asta tocmai de pe lună? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Cum a fost dovedit studentul co-traficat alături de fiul latifundiarului Zapodeanu? Acesta scăpase inițial de urmărirea anchetatorilor # Ziarul de Iasi
Un tânăr își va petrece următorii ani în spatele gratiilor, după ce a vândut droguri elevilor de liceu. A intrat în vizorul oamenilor legii de când era simplu consumator de cannabis, dosarul său fiind ținut „în așteptare”. I-a trecut glontele pe lângă ureche atunci când fiul latifundiarului Ioan Zapodeanu a fost arestat pentru trafic de droguri. Articolul Cum a fost dovedit studentul co-traficat alături de fiul latifundiarului Zapodeanu? Acesta scăpase inițial de urmărirea anchetatorilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
00:20
Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa. Articolul FCSB a învins în faza principală a Ligii Europa: scor 1-0 cu Go Ahead Eagles apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
23:20
Polonezul Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără oxigen suplimentar, a anunţat joi echipa sa, potrivit Reuters, citată de news.ro. Articolul Primul om care a coborât pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Baschet feminin: Universitatea Cluj a ratat calificarea în preliminariile FIBA EuroCup # Ziarul de Iasi
Echipa Universitatea Cluj a fost învinsă şi joi, pe teren propriu, de formaţia sârbă UZKK Student Nis, scor 81-73 (24-36), în manşa retur din preliminariile FIBA EuroCup, astfel că ratează calificarea în grupe. Articolul Baschet feminin: Universitatea Cluj a ratat calificarea în preliminariile FIBA EuroCup apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
Anunț oficial: Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri # Ziarul de Iasi
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg - Răcăciuni al Autostrăzii Focşani - Bacău a depăşit 80%, afirmă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Articolul Anunț oficial: Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Berihoi, tânărul care a omorât un om pe trecere cu 150 km/h, pe Independenței, a fost prins în Italia # Ziarul de Iasi
Autoritățile române și italiene au cooperat pentru prinderea lui Rareș Andrei Berihoi, dat dispărut joi, imediat după ce judecătorii au decis condamnarea sa la închisoare. Articolul Berihoi, tânărul care a omorât un om pe trecere cu 150 km/h, pe Independenței, a fost prins în Italia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
FOTBAL Optimism maxim la Politehnica Iași înaintea meciului de poimâine, cu modesta grupare CS Tunari # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony” Da Silva, și jucătorul Vladan Vidakovic. Articolul FOTBAL Optimism maxim la Politehnica Iași înaintea meciului de poimâine, cu modesta grupare CS Tunari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Conflict nemaiauzit la Iași între două firme, pe bani grei, de la contabilă. Proces judecat cu Gramatica limbii române pe masă # Ziarul de Iasi
Un contabil bun costă 25.000 de euro. Suma a fost cerută ca despăgubiri de o firmă care și-a găsit fosta contabilă lucrând pentru un fost client. Contractul dintre cele două societăți interzicea recrutarea angajaților, sub o sancțiune pecuniară. Cazul a ajuns în justiție, aflându-se acum pe rolul Tribunalului. Articolul Conflict nemaiauzit la Iași între două firme, pe bani grei, de la contabilă. Proces judecat cu Gramatica limbii române pe masă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
12:20
14.000 de buletine de vot trec Prutul, spre Iași. Basarabenii din județ, chemați duminică la urne. Ce spun cei stabiliți aici? # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași” va trimite un corespondent în Republica Moldova, pentru a acoperi cât mai bine alegerile parlamentare ce vor decide viitorul țării. Cristina Petrache va merge în weekendul alegerilor în Chișinău și în zonele înconjurătoare, pentru a vedea cum simt și cum văd moldovenii alegerile de duminică. Până atunci, vom avea o serie de materiale de analiză despre impactul acestui scrutin asupra Republicii Moldovei, a României și ramificațiile din Iași. Articolul 14.000 de buletine de vot trec Prutul, spre Iași. Basarabenii din județ, chemați duminică la urne. Ce spun cei stabiliți aici? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
În jurnalul lui Mihail Sebastian (ţinut între 1935 şi 1944), vedem un personaj interbelic foarte interesant, aproape pitoresc. Mă refer la profesorul bucureştean de filozofie Nae Ionescu, un fel de guru al timpului pentru şcoala Criterion-ului (Eliade, Vulcănescu, Sebastian, Comarnescu ş.a.), dar şi o figură mondenă de prim rang. Articolul Dom‘ Mitică (interbelic) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Gabriela Ruse s-a calificat, joi dimineaţă, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing. Articolul Gabriela Ruse s-a calificat în turul doi la Beijing apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Regiunile sau ţările sărace au mare nevoie să existe o „fugă a capitalului”, capital drain, dinspre zonele bogate spre ele însele! Or, politica fiscală diferenţiată, nu cea „armonizată”, poate juca un rol decisiv, ţinând cont de faptul că, poate, exilul fiscal al capitalului este preferabil ostracizării creierelor. Articolul Concurenţă fiscală, nu „armonie fiscală” (II) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
România a ratat în ultimele minute calificarea la UEFA Futsal EURO 2026: 4-5 la general cu Ungaria # Ziarul de Iasi
Echipa naţională de futsal a susţinut miercuri cel mai important meci din ultimii ani, returul contra Ungariei din cadrul barajului de calificare la Campionatul European de futsal ce va avea loc în 2026, în perioada 21 ianuarie – 7 februarie, în Lituania, Letonia şi Slovenia. Tricolorii au ratat dramatic biletele pentru Campionatul European de futsal din 2026. Articolul România a ratat în ultimele minute calificarea la UEFA Futsal EURO 2026: 4-5 la general cu Ungaria apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Încă un record de „muncă/viteză” la vârful județului: 41 de propuneri de hotărâre și 4 interpelări în numai 44 de minute, la ședința CJ Iași de ieri # Ziarul de Iasi
Cu 4 consilieri absenți, tot ce era pe ordinea de zi s-a votat favorabil fără probleme. Niciun proiect de hotărâre nu se referea la investiții importante. Articolul Încă un record de „muncă/viteză” la vârful județului: 41 de propuneri de hotărâre și 4 interpelări în numai 44 de minute, la ședința CJ Iași de ieri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cât va încasa Ronaldinho pentru a juca la Iași? Cât costă biletele de intrare? Detalii financiare ale evenimentului de pe 29 noiembrie, din Copou # Ziarul de Iasi
Zilele precedente, Ziarul de Iași v-a prezentat mai multe date legate de meciul demonstrativ pe care o echipă formată din Ronaldinho și alte foste mari vedete internaționale îl va susține pe stadionul „Emil Alexandrescu” în compania unei formații alcătuită din foști jucători români. Articolul Cât va încasa Ronaldinho pentru a juca la Iași? Cât costă biletele de intrare? Detalii financiare ale evenimentului de pe 29 noiembrie, din Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:20
Tochitură moldovenească, brânzeturi fine și vinuri locale. Iași găzduiește Gustaria Fest – Festivalul Brânzeturilor, Afumăturilor și Vinurilor Locale # Ziarul de Iasi
Gustaria Fest aduce la Iași, pe 27–28 septembrie, un festival dedicat brânzeturilor, afumăturilor și vinurilor locale, cu degustări, premii și demonstrații culinare. Organizatorii promit o experiență autentică, în sprijinul producătorilor din Moldova. Articolul Tochitură moldovenească, brânzeturi fine și vinuri locale. Iași găzduiește Gustaria Fest – Festivalul Brânzeturilor, Afumăturilor și Vinurilor Locale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Un deputat ieșean vrea plafonarea prin lege a prețului la apă potabilă îmbuteliată. Amenzile ar ajunge la 25.000 de lei # Ziarul de Iasi
Deputatul USR Ștefan Tanasă a depus un proiect legislativ în vederea stabilirii unui preț maxim pentru apă potabilă îmbuteliată comercializată în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori. Articolul Un deputat ieșean vrea plafonarea prin lege a prețului la apă potabilă îmbuteliată. Amenzile ar ajunge la 25.000 de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Politehnica Iași: Cestor a debutat cu gol, golgeterul echipei s-a accidentat. Eșec la limită în fața viceliderului primei ligi # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași, care ocupă locul X în Liga a II-a de fotbal, a disputat astăzi un meci amical, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, în compania FC Botoșani, echipă clasată pe locul II în Liga I. Articolul Politehnica Iași: Cestor a debutat cu gol, golgeterul echipei s-a accidentat. Eșec la limită în fața viceliderului primei ligi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Ghici cine mai bate seara la portița politichiei de Bahlui? Liste cu update la zi, pe căprării de partid și de stat # Ziarul de Iasi
Ultimele zvonuri ce au tropăit prin politichia de Bahlui referitoare la un nou dosar al premarelui, despre care s-a spus pe ici pe colo că, gata, ar fi cireașa de pe tort și că ar avea mari probabilități să ducă la anticipate locale (ceea ce până la urmă nu s-a prea dovedit) cică ar fi creat ceva curente de agitație prin partide. Articolul Ghici cine mai bate seara la portița politichiei de Bahlui? Liste cu update la zi, pe căprării de partid și de stat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Ajutorul pentru alimente vine la final de septembrie: ce trebuie să știi dacă nu ai card? Iașul are aproape 100.000 de beneficiari # Ziarul de Iasi
Cardurile sociale vor fi alimentate la final de septembrie cu prima tranșă de bani pentru alimente și mese calde. Acestea se emit automat beneficiarilor, fără cereri sau cozi la instituții. Sprijinul vizează peste 1,3 milioane de români, inclusiv zeci de mii de beneficiari din Iași. Articolul Ajutorul pentru alimente vine la final de septembrie: ce trebuie să știi dacă nu ai card? Iașul are aproape 100.000 de beneficiari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Pocinog după meciul echipei de fotbal a satului: un ieșean va sta 5 ani la pușcărie după ce a vrut să apere cu sapa somnul de după amiază al nepotului # Ziarul de Iasi
Un ieșean va petrece cinci ani în spatele gratiilor pentru că a apărat somnul nepotului său. Felul în care a făcut-o, cu sapa, era să ducă la crimă și i-a convins pe judecători că nu poate fi lăsat în libertate. Agresorul mai are șansa apelului, dar îi va fi imposibil să obțină o pedeapsă cu suspendare. Articolul Pocinog după meciul echipei de fotbal a satului: un ieșean va sta 5 ani la pușcărie după ce a vrut să apere cu sapa somnul de după amiază al nepotului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Primul artist contractat pentru Sărbătorile Iașului: The URS. Cât costă un concert de 50 minute? # Ziarul de Iasi
Ateneul Național din Iași va achita 10.000 euro pentru un concert „The URS” pe 17 octombrie. Articolul Primul artist contractat pentru Sărbătorile Iașului: The URS. Cât costă un concert de 50 minute? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Povestea ieșeanului care a alergat 2.100 km 33 de zile. Ar fi ajuns până în Grecia și înapoi. O face pentru copiii vulnerabili, cum a fost și el. „Alergarea m-a ajutat să mă vindec” # Ziarul de Iasi
La doar 26 de ani, Adrian Șovea, un tănâr ieșean, a alergat 2.100 de kilometri în 33 de zile, formând „Crucea României”, printr-o traversare de la Nord la Sud și de la Vest la Est a țării. A fost o cursă caritabilă prin care a încercat să strângă 100.000 de euro necesari pentru tratamentele copiilor diagnosticați cu autism, ADHD, sindrom Down și alte tulburări de dezvoltare. Articolul Povestea ieșeanului care a alergat 2.100 km 33 de zile. Ar fi ajuns până în Grecia și înapoi. O face pentru copiii vulnerabili, cum a fost și el. „Alergarea m-a ajutat să mă vindec” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Incidente la meciul de futsal România – Ungaria. Joc întrerupt după ce suporteri au pătruns pe parchet # Ziarul de Iasi
Meciul de futsal dintre reprezentativele României şi Ungariei, disputat miercuri seară la Craiova, a fost marcat de incidente în urma cărora câţiva suporteri au primit interdicţii de acces la competiţii pe o perioadă de un an, relatează news.ro. Articolul Incidente la meciul de futsal România – Ungaria. Joc întrerupt după ce suporteri au pătruns pe parchet apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
24 septembrie 2025
23:20
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti pierde la mare luptă cu Veszprem HC, în grupa A a Ligii Campionilor # Ziarul de Iasi
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 30-27(15-15), în meci contând pentru etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al treilea eşec consecutiv pentru Dinamo. Articolul Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti pierde la mare luptă cu Veszprem HC, în grupa A a Ligii Campionilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
23:20
Concursul de la Operă se anulează. Niciun candidat nu a luat 7, să ajungă la interviu # Ziarul de Iasi
Concursul de la Operă se anulează. Toți cei trei candidați au luat sub 7 și nu pot avansa la runda interviului. Notele: 6.81, 5.81 și 5.38. Articolul Concursul de la Operă se anulează. Niciun candidat nu a luat 7, să ajungă la interviu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Baschet masculin: Corona Braşov, victorie cu BC Dnipro în preliminariile FIBA Europe Cup # Ziarul de Iasi
Echipa Corona Braşov a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia ucraineană BC Dnipro, scor 83-69 (47-26), în manşa tur din preliminariile FIBA Europe Cup. Returul va avea loc tot la Braşov, în 27 septembrie, scrie news.ro. Articolul Baschet masculin: Corona Braşov, victorie cu BC Dnipro în preliminariile FIBA Europe Cup apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
EXCLUSIV | O nouă dramoletă în concursul pentru manager la Operă: dacă nu vin rezultatele în 3 ore, competiția poate fi viciată # Ziarul de Iasi
Comisia de concurs de la Ministerul Culturii, care a evaluat proiectele de management ale celor trei candidați rămași în cursă, nu a trimis încă rezultatele acestora. Mâine deja ar putea să înceapă interviurile, dar dacă rezultatele nu ajung până la miezul nopții, desfășurarea concursului poate fi pusă sub semnul întrebării. Articolul EXCLUSIV | O nouă dramoletă în concursul pentru manager la Operă: dacă nu vin rezultatele în 3 ore, competiția poate fi viciată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Poveste tristă, dar cu happy end. „Copilul de suflet” al Spitalului de Copii din Iași a primit o șansă reală la viață abia acum, după după 19 ani. Marian face dializă de la 7 ani # Ziarul de Iasi
Marian a făcut dializă mai bine de jumătate din viață. Părăsit de părinți încă de la naștere din cauza unei malformații urologice obstructive extrem de grave, care i-a pus viața în pericol, a fost nevoit să intre în program de dializă încă de la vârsta de 7 ani. Articolul Poveste tristă, dar cu happy end. „Copilul de suflet” al Spitalului de Copii din Iași a primit o șansă reală la viață abia acum, după după 19 ani. Marian face dializă de la 7 ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
În realitate, nimic nu va fi lămurit chiar dacă mâine sau săptămâna viitoare s-ar anunța sfârșitul Hamas. Alții îi vor lua locul, poate cu mai puțin succes, cel puțin atât timp cât maximalismul pare să aibă câștig de cauză în tabăra israeliană. Articolul Europa și îndepărtatul Orient Apropiat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Celebrul regizor Cristian Mungiu critică traficul din Iași. „Mi-a luat o oră să ajung. Cred că trebuie metrou” # Ziarul de Iasi
Regizorul Cristian Mungiu a testat pe pielea lui cât dificilă este deplasarea pe străzile Iașului. Articolul Celebrul regizor Cristian Mungiu critică traficul din Iași. „Mi-a luat o oră să ajung. Cred că trebuie metrou” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
În asurzitoarea tăcere (și indiferență!) a românilor, Republica Moldova este pe muchie de cuțit: pe 28 septembrie se hotărăște soarta întregii regiuni, inclusiv a României. Dacă comandourile politice ale Moscovei obțin majoritatea, soarta Odesei e decisă și vom avea rachete rusești la gurile Dunării. Cui îi pasă? Articolul Hultanul bicefal rus se rotește deasupra Moldovei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Lidl înfige steagul și la Târgu Frumos. Rețeaua germană vrea să deschidă al 14-lea magazin din județul Iași # Ziarul de Iasi
Retailerul german Lidl pregătește extinderea în orașul Târgu Frumos, potrivit unor informații obținute de „Ziarul de Iași” din surse apropiate mediului de afaceri. Deși proiectul nu a fost anunțat oficial, Lidl a început să analizeze piața locală și să facă pași concreți pentru a deschide o unitate în zonă. Ar fi al patrulea magazin din afara municipiului Iași, după cele de la Pașcani, Miroslava și Lunca Cetățuii. Articolul Lidl înfige steagul și la Târgu Frumos. Rețeaua germană vrea să deschidă al 14-lea magazin din județul Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Momentul impactului mortal de la Lețcani, surprins de camere. Doi copii au rămas fără mamă # Ziarul de Iasi
Un accident grav s-a petrecut marți seară, în jurul orei 18:00, în Lețcani. O autoutilitară a pătruns pe contrasens și a lovit din plin mașina unei femei din Botoșani. Din păcate, pentru femeie, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic decât să constate decesul. Articolul Momentul impactului mortal de la Lețcani, surprins de camere. Doi copii au rămas fără mamă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Cine alege ce mănâncă copiii la grădiniță? Un ONG din Valea Lupului preia controlul meniului, iar părinții cer explicații pentru alegerea firmei de catering din Miroslava # Ziarul de Iasi
Părinți ai copiilor de la Grădinița cu Program Prelungit din Valea Lupului semnalează lipsa de transparență în modul în care este asigurată hrana preșcolarilor. Aceștia acuză faptul că firma de catering Food Factory Park SRL, care deservește câteva sute de copii, a fost aleasă prin intermediul Asociației Prietenii Școlii Valea Lupului, ONG ce gestionează contractul, fără implicarea efectivă a părinților și, după cum acuză unii dintre ei, cu posibile legături politice între membrii conducerii școlii și asociație. Părinții reclamă că, în ciuda numeroaselor solicitări, firma de catering nu a fost înlocuită. Articolul Cine alege ce mănâncă copiii la grădiniță? Un ONG din Valea Lupului preia controlul meniului, iar părinții cer explicații pentru alegerea firmei de catering din Miroslava apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
FOTBAL Antrenorul Leo Grozavu se întoarce azi în Copou, pe stadionul „Emil Alexandrescu” # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași va disputa astăzi un meci amical, pe arena din Copou, de la ora 12:00. Articolul FOTBAL Antrenorul Leo Grozavu se întoarce azi în Copou, pe stadionul „Emil Alexandrescu” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
SPORT Un șef de la Spitalul „Parhon”, între primii 16 arbitri din Europa. Va oficia la un Campionat European # Ziarul de Iasi
Ziarul de Iași v-a ținut la curent în ultima perioadă cu frumoasa poveste a ieșeanului Bogdan Hanceariuc, care împletește perfect două activități total diferite. Cea de medic și cea de arbitru de futsal, Hanceariuc excelând în ambele. Articolul SPORT Un șef de la Spitalul „Parhon”, între primii 16 arbitri din Europa. Va oficia la un Campionat European apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Relu Fenechiu, proces în instanță după ce a fost amendat în trafic pentru că făcea poze la un accident rutier. Nu a putut contrazice Poliția # Ziarul de Iasi
Fostul lider liberal Relu Fenechiu a ajuns din nou în fața judecătorilor. De această dată, pentru o simplă contravenție rutieră. El nu a reușit să-i convingă pe magistrați să o anuleze. Articolul Relu Fenechiu, proces în instanță după ce a fost amendat în trafic pentru că făcea poze la un accident rutier. Nu a putut contrazice Poliția apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.